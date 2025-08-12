Румен Петков: Проверките във фирми от отбранителната индустрия са тежък удар по авторитета на България

Председателят на АБВ Румен Петков определи като „тежък удар върху авторитета на Република България и върху отношенията ни със стратегически партньори“ действията на прокуратурата, Националната следствена служба и Софийския районен съд, свързани с обиски и претърсвания във фирми от отбранителната индустрия.
„В периода, за който Украйна иска правна помощ, български компании нямат никакви преки договори или доставки за Украйна. Това е опит украински корупционни схеми да бъдат прехвърлени върху държави от ЕС и НАТО, каквото Полша и Чехия категорично отказаха да допуснат,“ подчерта Петков.
Той определи действията като „груба грешка“, която ще бъде използвана срещу България години наред и предупреди, че някои от засегнатите компании могат да заведат искове за над милиард лева срещу държавата.
Особено остро Петков реагира на влизането във „ВМЗ – Сопот“ в момент, когато се водят преговори за инвестиция от над 1 милиард евро с водеща германска компания:
„Какво послание изпращаме на инвеститорите, когато допуснем въоръжени акции в държавно предприятие от такъв ранг?“
Петков коментира и други внушения, наричайки ги „абсурдни“ – че български компании са продавали на Русия или на наркокартели. По думите му, България има най-строгите правила за лицензиране и контрол в отбранителния сектор, а медии, които тиражират неверни твърдения, трябва да отговарят пред компетентните органи за източниците си.
Той определи случилото се като „национално предателство“ и призова за търсене на съдебна отговорност от институциите и лицата, причинили „унизителното издевателство“ над български компании, доказани като едни от най-добрите и най-почтените партньори в Европа.
Петков засегна и темата с обявените за продажба 4400 държавни имота, сред които и гранични застави:
„Ветото на президента трябва да доведе до генерално преосмисляне на списъка и изваждане от него на всички обекти, които засягат националната сигурност. В противен случай се създава впечатление за предварително обещани имоти и непрозрачни намерения.“
Той подчерта, че бюджетните проблеми не могат да се решават с разпродажба на стратегически активи и предупреди, че подобен подход подкопава държавността.
Областният председател на АБВ-Варна, доц. Георги Кючуков, коментира предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ като „резултат от продължителни дипломатически преговори на експертно ниво, далеч от медиите“.
„Това, което се обявява публично, често няма общо със същинските преговори. Някакъв компромис е на път да бъде постигнат, но не е ясно кого ще удовлетвори. Украйна е притеснена, че решението може да бъде взето без нейно участие, докато Русия и съюзниците ѝ изпадат в еуфория без реални основания,“ заяви Кючуков.
Той подчерта, че Европейският съюз и Великобритания са изключени от тези преговори, което е показателно за отслабената роля на ЕС на международната сцена. По думите му, „слабата позиция на ЕС пролича и в икономическите споразумения, които редица европейски лидери определиха като капитулация“.
Кючуков изрази тревога, че кризата в Украйна върви към някакво решение, но кризата в ЕС се задълбочава – както във вътрешните отношения, така и във външната политика:
„Това трябва да тревожи всички нас като европейци.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайдееееее....
Коментиран от #15
18:43 12.08.2025
2 Пъпката цъфна
18:46 12.08.2025
3 Не е тежък удъра
18:46 12.08.2025
4 Перо
Коментиран от #5
18:47 12.08.2025
5 Тихо кретен!
До коментар #4 от "Перо":Некомпетентен си в областа на сделките.
18:49 12.08.2025
6 Кой Каквото !
Си е Постелил !
Каквото !
Ни е Постелил !
36 Години !
Коментиран от #10
18:50 12.08.2025
7 Апел
18:51 12.08.2025
8 За разлика от Петков Шадраванов има
"България е болна... Тя страда от недъга на сляпото русофилство. Русофилството в България е достигнало до идиотство... За страшните грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен."
18:51 12.08.2025
9 А твоя авторитет
18:55 12.08.2025
10 ???
До коментар #6 от "Кой Каквото !":Заекващ ?
Паркинсон ?
Нарцис ?
Ясно ! - комунист + трите !!!
18:55 12.08.2025
11 пэкаэштата zaпалка
19:00 12.08.2025
12 ТУ ТУУ
19:22 12.08.2025
13 Райнметал
19:30 12.08.2025
14 ха ха
19:30 12.08.2025
15 Мокой
До коментар #1 от "Хайдееееее....":Петков е абсолютно прав! Откъде накъде по искане на чужда държава и то пък Украйна тук ще има разследване. На какво основание? Управниците изцяло са се подчинили на украинците, което е срамно.
19:31 12.08.2025
16 Той Буданов....
19:33 12.08.2025
17 батето
19:42 12.08.2025
18 Тиква
19:45 12.08.2025
19 Моме Калина
19:54 12.08.2025