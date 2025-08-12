Новини
Румен Петков: Проверките във фирми от отбранителната индустрия са тежък удар по авторитета на България

12 Август, 2025

  • румен петков-
  • проверки-
  • фирми-
  • оръжия

В периода, за който Украйна иска правна помощ, български компании нямат никакви преки договори или доставки за Украйна. Това е опит украински корупционни схеми да бъдат прехвърлени върху държави от ЕС и НАТО, каквото Полша и Чехия категорично отказаха да допуснат

Румен Петков: Проверките във фирми от отбранителната индустрия са тежък удар по авторитета на България - 1
Мария Атанасова

Председателят на АБВ Румен Петков определи като „тежък удар върху авторитета на Република България и върху отношенията ни със стратегически партньори“ действията на прокуратурата, Националната следствена служба и Софийския районен съд, свързани с обиски и претърсвания във фирми от отбранителната индустрия.

„В периода, за който Украйна иска правна помощ, български компании нямат никакви преки договори или доставки за Украйна. Това е опит украински корупционни схеми да бъдат прехвърлени върху държави от ЕС и НАТО, каквото Полша и Чехия категорично отказаха да допуснат,“ подчерта Петков.

Той определи действията като „груба грешка“, която ще бъде използвана срещу България години наред и предупреди, че някои от засегнатите компании могат да заведат искове за над милиард лева срещу държавата.

Особено остро Петков реагира на влизането във „ВМЗ – Сопот“ в момент, когато се водят преговори за инвестиция от над 1 милиард евро с водеща германска компания:
„Какво послание изпращаме на инвеститорите, когато допуснем въоръжени акции в държавно предприятие от такъв ранг?“

Петков коментира и други внушения, наричайки ги „абсурдни“ – че български компании са продавали на Русия или на наркокартели. По думите му, България има най-строгите правила за лицензиране и контрол в отбранителния сектор, а медии, които тиражират неверни твърдения, трябва да отговарят пред компетентните органи за източниците си.

Той определи случилото се като „национално предателство“ и призова за търсене на съдебна отговорност от институциите и лицата, причинили „унизителното издевателство“ над български компании, доказани като едни от най-добрите и най-почтените партньори в Европа.

Петков засегна и темата с обявените за продажба 4400 държавни имота, сред които и гранични застави:
„Ветото на президента трябва да доведе до генерално преосмисляне на списъка и изваждане от него на всички обекти, които засягат националната сигурност. В противен случай се създава впечатление за предварително обещани имоти и непрозрачни намерения.“

Той подчерта, че бюджетните проблеми не могат да се решават с разпродажба на стратегически активи и предупреди, че подобен подход подкопава държавността.

Областният председател на АБВ-Варна, доц. Георги Кючуков, коментира предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ като „резултат от продължителни дипломатически преговори на експертно ниво, далеч от медиите“.

„Това, което се обявява публично, често няма общо със същинските преговори. Някакъв компромис е на път да бъде постигнат, но не е ясно кого ще удовлетвори. Украйна е притеснена, че решението може да бъде взето без нейно участие, докато Русия и съюзниците ѝ изпадат в еуфория без реални основания,“ заяви Кючуков.

Той подчерта, че Европейският съюз и Великобритания са изключени от тези преговори, което е показателно за отслабената роля на ЕС на международната сцена. По думите му, „слабата позиция на ЕС пролича и в икономическите споразумения, които редица европейски лидери определиха като капитулация“.

Кючуков изрази тревога, че кризата в Украйна върви към някакво решение, но кризата в ЕС се задълбочава – както във вътрешните отношения, така и във външната политика:
„Това трябва да тревожи всички нас като европейци.“


