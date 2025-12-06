Румен Петков: Държавата трябва да бъде безкомпромисна към провокациите

Когато подминаваме такъв тип провокации, идват следващите. Държавата трябва да бъде безкомпромисна. Това каза за протестите в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица” и бивш министър на вътрешните работи.

След погрома от маскираните вандали, към МВР бяха отправени много критики, че са допуснали подобна ескалация на напрежението. Още в нощта на протеста беше поискана и оставката на Даниел Митов като вътрешен министър.

“Гамени, които живеят за сблъсъка с полицията, за скандала и хулиганщината. Това беше провокирана ескалация и, за съжаление, тя тръгна от един от организаторите - Кирил Петков”, смята бившият министър на вътрешните работи.

По думите му в искането много ясно е разписано къде ще се проведе мирният протест. “Искам да поздравя всички, които участваха в него. Но апелът да се тръгне към централата на “ДПС-Ново Начало” и ГЕРБ беше откровена грозна провокация, която до ден днешен не се тълкува от правоохранителните и правораздавателните органи”.

“Когато ние тръгваме да мразим, докъде можем да стигнем? Защото омразата тръгва от парламента. Когато там ругатнята, вулгарщината е ежедневие, когато някои от депутатите живеят от тези неща, когато им се осигурява трибуната за омраза, не бива да се учудваме защо в мола дете намушква дете. Именно такива последствия може да очакваме”, смята той.

Петков обясни, че според закона маскирани не могат да участват в тези протести. “Те трябваше да бъдат арестувани на място. Но от самите организатори ние чуваме два упрека към МВР - защо не бихте и защо въобще бихте”.

“Майка на бито момче отива да обясни колко е невинно то. Друг с 30 000 лв. в джоба вечерта в 10 часа обяснява, че му плащали за бизнес, защото нямали доверие на банките. Като го погледнах, такова доверие ме обзе, че ако го бях намерил, и аз щях да му дам някой лев”, коментира Петков.

Според него когато такъв тип хора се показват по медиите, когато демонстрираме стремежът да оправдаем един вандал чрез неговите роднини, когато близките използват НС като присъдата от последна инстанция, тогава ние продължаваме унижението на правоохранителната и правораздавателната система.

“До голяма степен считам, че служителите на МВР се справиха и не допуснаха проливането на кръв. Защото това, което ни предстои през следващата седмица, може да се окаже много по-страшно от това, което преживяхме”, смята той.