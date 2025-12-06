Новини
Румен Петков: Държавата трябва да бъде безкомпромисна към провокациите

Румен Петков: Държавата трябва да бъде безкомпромисна към провокациите

6 Декември, 2025 18:40 417 11

Омразата тръгва от парламента, смята той

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато подминаваме такъв тип провокации, идват следващите. Държавата трябва да бъде безкомпромисна. Това каза за протестите в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица” и бивш министър на вътрешните работи.

След погрома от маскираните вандали, към МВР бяха отправени много критики, че са допуснали подобна ескалация на напрежението. Още в нощта на протеста беше поискана и оставката на Даниел Митов като вътрешен министър.

“Гамени, които живеят за сблъсъка с полицията, за скандала и хулиганщината. Това беше провокирана ескалация и, за съжаление, тя тръгна от един от организаторите - Кирил Петков”, смята бившият министър на вътрешните работи.

По думите му в искането много ясно е разписано къде ще се проведе мирният протест. “Искам да поздравя всички, които участваха в него. Но апелът да се тръгне към централата на “ДПС-Ново Начало” и ГЕРБ беше откровена грозна провокация, която до ден днешен не се тълкува от правоохранителните и правораздавателните органи”.

“Когато ние тръгваме да мразим, докъде можем да стигнем? Защото омразата тръгва от парламента. Когато там ругатнята, вулгарщината е ежедневие, когато някои от депутатите живеят от тези неща, когато им се осигурява трибуната за омраза, не бива да се учудваме защо в мола дете намушква дете. Именно такива последствия може да очакваме”, смята той.

Петков обясни, че според закона маскирани не могат да участват в тези протести. “Те трябваше да бъдат арестувани на място. Но от самите организатори ние чуваме два упрека към МВР - защо не бихте и защо въобще бихте”.

“Майка на бито момче отива да обясни колко е невинно то. Друг с 30 000 лв. в джоба вечерта в 10 часа обяснява, че му плащали за бизнес, защото нямали доверие на банките. Като го погледнах, такова доверие ме обзе, че ако го бях намерил, и аз щях да му дам някой лев”, коментира Петков.

Според него когато такъв тип хора се показват по медиите, когато демонстрираме стремежът да оправдаем един вандал чрез неговите роднини, когато близките използват НС като присъдата от последна инстанция, тогава ние продължаваме унижението на правоохранителната и правораздавателната система.

“До голяма степен считам, че служителите на МВР се справиха и не допуснаха проливането на кръв. Защото това, което ни предстои през следващата седмица, може да се окаже много по-страшно от това, което преживяхме”, смята той.


  • 1 Хаха

    8 0 Отговор
    Пияницо. И ти обърна палачинката. Като захапете кокала и възгледите ви претърпяват метаморфоза.

    Коментиран от #7

    18:42 06.12.2025

  • 2 ГРАЖДАНИН

    9 0 Отговор
    А този като беше министър на МВР , получаваше много пачки от Галевите , и сега се прави на много голям умньо ,но всички знаят ,че е абсолютен цЪрул !

    Коментиран от #9

    18:43 06.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ВАС ТРЯБВА ДА ВИ ИЗРИНАТ НЕМЕДЛЕНО! ПОДЛОГИ!

    18:44 06.12.2025

  • 4 До Факти

    8 0 Отговор
    Нещо много често давате думата на това пиянде. Да не ви е спонсор?

    18:45 06.12.2025

  • 5 мдам

    5 0 Отговор
    Пикаенето в шадравани е провокация. Пикаещият в шадравани е провокатор. Държавата трябва да е безкомпромисна.

    18:46 06.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    .."СПОРЕД ЗАКОНА,МАСКИРАНИ НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ТЕЗИ ПРОТЕСТИ"...
    АМИ ЩОМ ТОЛКОВА МНОГО ЗАЧИТАТЕ ЗАКОНИТЕ,АДИ ОБЯСНЕТЕ ,КАК ЕДИН САНКЦИОНИРАН ПО ЗАКОНА "МАГНИТСКИ" ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ БЪДЕЩЕТО НИ????

    18:46 06.12.2025

  • 7 Той е от левицата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Заради такива продажници като Румен Петков, Мазното Парче Зафиров и другите, бесепарските ми родители псуват всеки ден левицата.

    18:47 06.12.2025

  • 8 си дзън

    1 2 Отговор
    Държавата трябва да бъде безкомпромисна към провокациите,
    към руските провокации и провокатори.

    18:53 06.12.2025

  • 9 Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАЖДАНИН":

    Още от тогава е придобил умения за заиграване с престъпници и затова сега е поддръжник на двамата Угоени и Дебели екземпляра, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и ПееФ.

    18:54 06.12.2025

  • 10 Към

    1 0 Отговор
    пикаещите във фонтани ! Хулиган !

    18:54 06.12.2025

  • 11 още 20 дни и всичко свършва

    0 0 Отговор
    Проблема е че за протести има изостанали едни пари в левове, които след нова година никой няма да иска. Камо ли да си продаде гласа за умрели пари.

    18:57 06.12.2025

Новини по градове:
