Калин Стоянов: Втори ден Радев мълчи за безпрецедентната блокада на Варна, организирана в негова чест

Калин Стоянов: Втори ден Радев мълчи за безпрецедентната блокада на Варна, организирана в негова чест

12 Август, 2025 20:10 1 064 59

  • калин стоянов-
  • румен радев-
  • блокада-
  • варна

Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава

Калин Стоянов: Втори ден Радев мълчи за безпрецедентната блокада на Варна, организирана в негова чест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втори ден президентът Радев упорито мълчи за безпрецедентната неделна блокада на Варна, организирана в негова чест.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов. Ето какво още сподели той:

"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава.

Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания.

Когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознае със структурите в МВР.

Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определяла от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента. С други думи, ако Радев поиска 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкарва свои близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му.

И да не забравяме, че това не е първият пример за арогантност от страна на приближени до президента хора. Един от служебните вътрешни министри, назначени лично от Радев, си самоназначи денонощна охрана от СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма - барети), които забележете, да го пазели от подчинените му служители в МВР, при срещите му с тях. Пълен абсурд!".


  • 1 Остави това ,

    72 4 Отговор
    а бягай да гасиш пожарите ! Или пак на кино ?

    20:12 12.08.2025

  • 2 Поредния мишок

    65 8 Отговор
    Президента им очите на всички платени мишки, всеки ден злословят по негов адрес.

    20:13 12.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    50 4 Отговор
    ВТОРИ ДЕН ЛУДО ДЖУДЖЕ
    .. СКАЧА В ИНТЕРНЕТ :)

    20:14 12.08.2025

  • 4 Любопитен

    62 6 Отговор
    Колко ти платиха да излезеш да питаш? Кажи бе некадърик, кажи.

    20:15 12.08.2025

  • 5 Хасковски каунь

    52 6 Отговор
    Ех калинчок,
    иска ти се и ти да станеш Президент.
    Еее, не ставаш даже и тръндафорите на Президента да лъскаш

    20:15 12.08.2025

  • 6 Айде

    40 4 Отговор
    Лижещ послушко , кой си ти да питаш това??? Въпреки, че като министър на не се сърди човечето трябва да ти е пределно ясно как се охранява президент!

    20:16 12.08.2025

  • 7 Име

    24 5 Отговор
    Радев е остро атакуван от Ново Начало и Нинова БСП! Трябва да се отбележи, че транспортната схема на Варна е такава, че ако се блокира един булевард, спира целия град.

    20:17 12.08.2025

  • 8 Баба ти

    44 5 Отговор
    Тоя продажен плешо, агент на ЦРУ, го активираха, както всеки сезон по един боклук, тип Антон Тодоров, Тошо шпиона, Шиши, гнома и т.н. Жалки викачи ии плювочи върху правдата и българските интереси. След сезона потъва в блатото, употребен, издъхнал капоот и излишен.

    20:17 12.08.2025

  • 9 Защо ,бе ,

    42 4 Отговор
    не си на терен ? България гори , а той с махленщини се занимава ! Марш от Парламента , от политиката и държавната хранилка , безродник такъв !

    20:18 12.08.2025

  • 10 Некадърник

    26 4 Отговор
    Того вустичката

    20:18 12.08.2025

  • 11 Калин Орела

    40 7 Отговор
    КалинкаУрвенска е една обикновена подлога на Шишо, и най малко има право да критикува Радев. Критикуваш когато имаш морално право и не си слуга на никой, което не може да се каже за КалинкаБоклуджийска. Корумпе.

    Коментиран от #14

    20:19 12.08.2025

  • 12 Курами

    22 3 Отговор
    Къде ли ще висиш и ти?

    20:19 12.08.2025

  • 13 Промяна

    8 30 Отговор
    Радев показва мускули ческоро излиза от президенството 5 години сътвори разруха невиждана с неговите шарлатани служебни договори за 13 години Скоро излиза и е време да му се търси отговорност

    20:20 12.08.2025

  • 14 На всеки

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "Калин Орела":

    за пари ! Възмургав , а при тест 100 % ще се изясни от де се е появил !

    Коментиран от #16

    20:21 12.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не бе

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "На всеки":

    Той само вуйчо му е римлянин.

    20:22 12.08.2025

  • 17 КАЛИНЧО КАЛИНЧО

    24 2 Отговор
    ЕЙ БЕШИ МИНИСТЪР МВР А СИ ЗАКАЧЕН ЗА ГОСПОДИН МАГНИТСКИ НАЛИ СИ НАЯСНО ЧЕ ТИ ПИШЕ ПОЛИЦАЙ ПАДЕНИЕТОТИ Е ПЪЛНО. А ИНАЧЕ СИ НАРОДЕН АРТИСТ ЧЕСТИТОТИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС НОВО НАЧАЛО.

    20:23 12.08.2025

  • 18 Тошо

    33 3 Отговор
    Физиономията му казва всичко, 2 грама мозък, селя.к, незнайно как е добутан до тези службици. Президента ще ходи с каквото трябва той е държавен глава, избран легитимно и харесван. На колело ли трябваше да мина през Варна за да угоди на подобни ч.ервеи?

    20:24 12.08.2025

  • 19 Точен

    27 2 Отговор
    Калинка Шишкина...

    20:25 12.08.2025

  • 20 Очевадно

    18 2 Отговор
    На този му личи, че е с естествен интелект!

    20:26 12.08.2025

  • 21 Този боклук

    26 2 Отговор
    до кога ще го давате? Къде е Радев, къде боклук на пеевски?

    20:27 12.08.2025

  • 22 Тунтун

    32 2 Отговор
    Я питай и за охраната на Шиши, така и така си почнал да питаш!

    20:28 12.08.2025

  • 23 Остави

    7 16 Отговор
    Радев , кажи нещо за жена ти !

    20:28 12.08.2025

  • 24 Калинке кой те купи и инсталира

    24 2 Отговор
    Тази купена коза как само фалшиво реве

    20:28 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Аас

    20 2 Отговор
    Тоя долен фес да се маха в Анадола да го онодат там

    20:30 12.08.2025

  • 27 за ръст на приходите на чекмеджарницата

    5 2 Отговор
    Министерството на финансите залага на намаляване на дела на сивата икономика – оценяван между 20 и 30% от БВП – като един от основните инструменти за запълване на дефицита в бюджета и постигане на заложения 33% ръст на приходите от ДДС през 2025 г.

    С тази цел Националната агенция за приходите (НАП) обяви, че и през тази година ще следи внимателно дейността на т.нар. "домашни майстори“ – лица, предлагащи услуги по изграждане и ремонт на ВиК и електрически инсталации, зидаро-мазачни работи (шпакловане, боядисване, варосване и др.), както и външни ремонтни дейности като изолации, саниране и покриви.

    20:30 12.08.2025

  • 28 Мдаа

    21 1 Отговор
    Президентът има това право. Самият ти го потвърждаваш депесарска калинко! Друг е въпросът защо свинчока (който е един НИКОЙ) имаше такава охрана преди години?

    20:31 12.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мургави братко който и да си

    19 1 Отговор
    Все пак това е президента на държавата , защо не си лаеш при другаде

    20:32 12.08.2025

  • 31 боико борисуф

    19 1 Отговор
    ти остави президента тои има право кажи за твоя минтор шиши къв кортеж го пази като е никои ако не е депутат ко си седнал да дрънкаш простотии ти подлого ади ходи си лягаи смешко

    20:32 12.08.2025

  • 32 Най тъпите пеевски и бокови палета лаят

    17 1 Отговор
    Този идиот като беше и вътрешен министър охраняваше едно двеста килограмово прасе, който беше никой, докато открадна партията на Дуган, в качеството на най ценното прасе ли. Ако беше запомнил от НСО, че не охраняваното лице определя кой и колко хора ще го охраняват, а НСО.

    20:35 12.08.2025

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ТОЯ Е
    КАТО ДА ТИ ТРАКА НЕЩО В КОЛАТА
    . ...
    И ДА НЕ МОЖЕШ ДА РАЗБЕРЕШ КАКВО Е :))

    20:35 12.08.2025

  • 34 Ха ха ха а така

    2 16 Отговор
    А бе тоя рАдев винаги си е бил долнопробник , та какво да го обсъжда човек , не си струва за такова нищо дори и писането .

    20:35 12.08.2025

  • 35 Горски

    16 0 Отговор
    Идола на Шиши, дали не е Буда? Защо депутатите излизат във ваканция, а не в отпуск?-Защото според Трудовия кодекс в отпуск излизат само тези, които работят. Калине, а ти самият започваш да приличаш на Шиши. Това, че МВР и прокуратурата не "забеляза" че Пеевски разполага с опг и упражнява сила, която не му се полага по закон, ще завърши с качулки у показания на ГМ Димитров. Този дето като министър се изкарваше независим, стана депутат на Пеевски. И организира протест сред полицаи, което е престъпление. Те нямат право на ефективни такива. Като през това време ползваха държавни коли, в униформи и с въоръжение. неподготвен. Деградира до уличен клакьор! Ако нещо му е криво и не става на неговото - да знаете,че Русия му е виновна! 1945 г. до 1989 г. Забранени Референдуми.
    1989 г. до 2025 г. Забранени референдуми.
    (само един мащабен референдум за Белене е проведен, като незаконно Народното Събрание променя съществено въпросът на Референдума, от: да се строи ли Белене?, на "да се развива ли ядрената енергетика?", КС не се самосезира за незаконното фалшифициране на въпроса, което обезсмисля референдумът за Белене, премахвайки Белене)
    Нещо повече на последните избори КС решава: 46% установени нарушения в проверени секции.
    Не се провеждат нови избори. Всички решения на Коалицията БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН са незаконни. Мъжка калинка кацнала в скута на прасето. Защо публикувате внушенията на крадец?

    20:37 12.08.2025

  • 36 боико борисуф

    13 0 Отговор
    еиии ченге продажно ако прочетеш коментарите за теб и имаш малко достоинство в което много се съмнявам щее станеш по нисък от тревата и ще идеш някаде квартален милционер или да гасите пожари с боико ама с лопати и гръбни праскачки не се изказваи че ставаш смешен

    20:39 12.08.2025

  • 37 Гост

    14 1 Отговор
    Кой си ти , че да злословиш срещу президента пък да искаш и да ти отговори.Поне официално да беше назначен за говорител на Шиши.

    Коментиран от #48

    20:39 12.08.2025

  • 38 Ехоо

    13 1 Отговор
    Когато на нормален човек му кажат, че е идиот - ще се замисли. Когато на идиот кажат, че е идиот - той си мисли, че го аплодират. Пази боже сляпо да прегледа!

    20:43 12.08.2025

  • 39 Малей....

    11 1 Отговор
    ...президентът на РБ им действа на зависимите като швейцарско хапче за диария, мега по-качествено от тези, дето ги рекламират по телевизията. Като го гледам този с БМВата, не мой свари да излезе от кенефът, мбухахахахахаха!

    20:44 12.08.2025

  • 40 маке

    15 0 Отговор
    Хората са казали ,,убий простака с мълчзние", за теб важи с пълна сила

    20:47 12.08.2025

  • 41 Хорхе

    13 1 Отговор
    Тоя пундьо на кой гръб пак се мъчи да се покатери!?

    Коментиран от #43, #55

    20:48 12.08.2025

  • 42 Тоя кой беше уе ?

    8 1 Отговор
    Тоз пък кой беше, че дори споменава името на президента ?

    20:54 12.08.2025

  • 43 урко

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хорхе":

    той на друго се катери))))

    20:55 12.08.2025

  • 44 "О, неразумний юроде!

    10 3 Отговор
    Кой си ти, че да даваш оценка на президента на РБългария, генерала от ВВС Румен Радев?!
    Кой си ти, че да искаш отговор на простотиите си от президента на РБългария, генерала от ВВС Румен Радев!?
    Генерал Румен Радев е най-достойният Български президент! Чест!
    А ти мишко силно матова на сянката на Румен Радев не можеш се намаза! Смешник използван от кукловода си и става за резил!

    Коментиран от #52

    21:01 12.08.2025

  • 45 Рангел

    5 3 Отговор
    Тъп,по-тъп,най-тъп,Калин Стоянов,по известен като малката булка

    21:05 12.08.2025

  • 46 Раев

    5 2 Отговор
    Тоя мишок излезе,изходи се мощно и обратно в скута на мама Пиги

    21:06 12.08.2025

  • 47 Изчезни бе

    6 2 Отговор
    х....рачка депесарска платена.Втори ден изпълзя мишката жалка да дразни с глупости

    Коментиран от #49

    21:09 12.08.2025

  • 48 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Гост":

    РАДЕВ КАКЪВ Е ДА НЕ Е ИЗВЪНЗЕМЕН ИРИ ДА Е ИЗВЪН БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ИЛИ Е НЯКАКЪВ ГОСПОДАР ЛИ Я СТИГА ВЕЧЕ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НЕ ГИ ЛОВЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЗАЩО

    21:11 12.08.2025

  • 49 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Изчезни бе":

    ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ СКОРО РАДЕВ ИЗЛИЗА ОТ ПРЕЗИДЕНСТНОТО И СТАВА НИКОЙ

    21:12 12.08.2025

  • 50 наший Рундьо е герой,

    2 5 Отговор
    с родата си плажува той,
    леви-десни, леви-десни,
    хоризонтите му тесни,
    небето му е до челото,
    ченгесарско – потеклото,
    а всеки калпав матРИЯл
    е от копанката му ял.

    21:16 12.08.2025

  • 51 Така става

    3 1 Отговор
    От министър на вътрешните работи до слуга. Такива подлоги с лопата да ги ринеш

    21:19 12.08.2025

  • 52 Кой си ти, че

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от ""О, неразумний юроде!":

    да лъжеш, че президентът бил свестен и честен?! Свестен и честен продажник и разединител не съществува. Пожелавам ти да стане пряк началник на децата ти, тогава друга песен ще запееш, старшинка от пенсиите! Избраният с най-ниска избирателна активност полу..иот не е моят президент. Зав.р.и си го, където слънце не грее.

    Коментиран от #54

    21:21 12.08.2025

  • 53 Му....х....льо

    1 0 Отговор
    На Радев не си му до подметката на обувките!

    21:23 12.08.2025

  • 54 Хихихихи

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Кой си ти, че":

    За плевнята става дума нали , щото от тоя по- жалък няма...Баце ,къде го чукаше по тиквата 😂😂😂😂

    Коментиран от #58

    21:26 12.08.2025

  • 55 Е, поне знаем Рундьо на чий гръб е

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хорхе":

    покатерен – на кремълските петолъчкови убийци. Авер на убийци = убиец. Мечтае си да е пожизнен диктатор, но по-добре да не пробва, а да завърши мандата си с малкото останало му достойнство. По-добре малко, отколкото никакво, гааах ти омотания неадекватник! Нинова е за бой, дето го издигна навремето. Той така се отблагодари на своите: прати ги в трета глуха.

    Коментиран от #56, #59

    21:28 12.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тодоров

    1 1 Отговор
    Казват, че грешките на лекарите се намират в гробищата, а грешките на учителите - в парламента. Този със сигурност е от вторите, но и психиатрите трябва да си кажат думата. А дилаф също му отива - някой с него вади кестени от огъня.

    21:35 12.08.2025

  • 58 Не случихме на президенти,

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хихихихи":

    бо всички други бяха по-фобре от този, дето никой държавник не ще да го кани, ако не е длъжен по протокол. Срамуват се да са на една пътечка с него. Общоприказковият. Много приказва, нищо не казва. Няма да бъде запомнен с нищо, освен с юмрученценцето и дипломатически излагации куп, които свитата му се чуди после как да замаскира пред медиите. Толкова срам не сме брали с никой друг пред света и за никой друг наеън не се разправят толкова вицове. Щом даже Митрофанова се държи по-далеч от него след неадекватни негови изказвания... смятай!

    21:35 12.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

