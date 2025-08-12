Калин Стоянов: Втори ден Радев мълчи за безпрецедентната блокада на Варна, организирана в негова чест

Втори ден президентът Радев упорито мълчи за безпрецедентната неделна блокада на Варна, организирана в негова чест.
Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов. Ето какво още сподели той:
"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава.
Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания.
Когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознае със структурите в МВР.
Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определяла от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента. С други думи, ако Радев поиска 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкарва свои близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му.
И да не забравяме, че това не е първият пример за арогантност от страна на приближени до президента хора. Един от служебните вътрешни министри, назначени лично от Радев, си самоназначи денонощна охрана от СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма - барети), които забележете, да го пазели от подчинените му служители в МВР, при срещите му с тях. Пълен абсурд!".
1 Остави това ,
20:12 12.08.2025
2 Поредния мишок
20:13 12.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. СКАЧА В ИНТЕРНЕТ :)
20:14 12.08.2025
4 Любопитен
20:15 12.08.2025
5 Хасковски каунь
иска ти се и ти да станеш Президент.
Еее, не ставаш даже и тръндафорите на Президента да лъскаш
20:15 12.08.2025
6 Айде
20:16 12.08.2025
7 Име
20:17 12.08.2025
8 Баба ти
20:17 12.08.2025
9 Защо ,бе ,
20:18 12.08.2025
10 Некадърник
20:18 12.08.2025
11 Калин Орела
Коментиран от #14
20:19 12.08.2025
12 Курами
20:19 12.08.2025
13 Промяна
20:20 12.08.2025
14 На всеки
До коментар #11 от "Калин Орела":за пари ! Възмургав , а при тест 100 % ще се изясни от де се е появил !
Коментиран от #16
20:21 12.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не бе
До коментар #14 от "На всеки":Той само вуйчо му е римлянин.
20:22 12.08.2025
17 КАЛИНЧО КАЛИНЧО
20:23 12.08.2025
18 Тошо
20:24 12.08.2025
19 Точен
20:25 12.08.2025
20 Очевадно
20:26 12.08.2025
21 Този боклук
20:27 12.08.2025
22 Тунтун
20:28 12.08.2025
23 Остави
20:28 12.08.2025
24 Калинке кой те купи и инсталира
20:28 12.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Аас
20:30 12.08.2025
27 за ръст на приходите на чекмеджарницата
20:30 12.08.2025
28 Мдаа
20:31 12.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мургави братко който и да си
20:32 12.08.2025
31 боико борисуф
20:32 12.08.2025
32 Най тъпите пеевски и бокови палета лаят
20:35 12.08.2025
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ДА ТИ ТРАКА НЕЩО В КОЛАТА
. ...
И ДА НЕ МОЖЕШ ДА РАЗБЕРЕШ КАКВО Е :))
20:35 12.08.2025
34 Ха ха ха а така
20:35 12.08.2025
35 Горски
1989 г. до 2025 г. Забранени референдуми.
(само един мащабен референдум за Белене е проведен, като незаконно Народното Събрание променя съществено въпросът на Референдума, от: да се строи ли Белене?, на "да се развива ли ядрената енергетика?", КС не се самосезира за незаконното фалшифициране на въпроса, което обезсмисля референдумът за Белене, премахвайки Белене)
Нещо повече на последните избори КС решава: 46% установени нарушения в проверени секции.
Не се провеждат нови избори. Всички решения на Коалицията БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН са незаконни. Мъжка калинка кацнала в скута на прасето. Защо публикувате внушенията на крадец?
20:37 12.08.2025
36 боико борисуф
20:39 12.08.2025
37 Гост
Коментиран от #48
20:39 12.08.2025
38 Ехоо
20:43 12.08.2025
39 Малей....
20:44 12.08.2025
40 маке
20:47 12.08.2025
41 Хорхе
Коментиран от #43, #55
20:48 12.08.2025
42 Тоя кой беше уе ?
20:54 12.08.2025
43 урко
До коментар #41 от "Хорхе":той на друго се катери))))
20:55 12.08.2025
44 "О, неразумний юроде!
Кой си ти, че да искаш отговор на простотиите си от президента на РБългария, генерала от ВВС Румен Радев!?
Генерал Румен Радев е най-достойният Български президент! Чест!
А ти мишко силно матова на сянката на Румен Радев не можеш се намаза! Смешник използван от кукловода си и става за резил!
Коментиран от #52
21:01 12.08.2025
45 Рангел
21:05 12.08.2025
46 Раев
21:06 12.08.2025
47 Изчезни бе
Коментиран от #49
21:09 12.08.2025
48 Промяна
До коментар #37 от "Гост":РАДЕВ КАКЪВ Е ДА НЕ Е ИЗВЪНЗЕМЕН ИРИ ДА Е ИЗВЪН БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ИЛИ Е НЯКАКЪВ ГОСПОДАР ЛИ Я СТИГА ВЕЧЕ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НЕ ГИ ЛОВЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЗАЩО
21:11 12.08.2025
49 Промяна
До коментар #47 от "Изчезни бе":ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ СКОРО РАДЕВ ИЗЛИЗА ОТ ПРЕЗИДЕНСТНОТО И СТАВА НИКОЙ
21:12 12.08.2025
50 наший Рундьо е герой,
леви-десни, леви-десни,
хоризонтите му тесни,
небето му е до челото,
ченгесарско – потеклото,
а всеки калпав матРИЯл
е от копанката му ял.
21:16 12.08.2025
51 Така става
21:19 12.08.2025
52 Кой си ти, че
До коментар #44 от ""О, неразумний юроде!":да лъжеш, че президентът бил свестен и честен?! Свестен и честен продажник и разединител не съществува. Пожелавам ти да стане пряк началник на децата ти, тогава друга песен ще запееш, старшинка от пенсиите! Избраният с най-ниска избирателна активност полу..иот не е моят президент. Зав.р.и си го, където слънце не грее.
Коментиран от #54
21:21 12.08.2025
53 Му....х....льо
21:23 12.08.2025
54 Хихихихи
До коментар #52 от "Кой си ти, че":За плевнята става дума нали , щото от тоя по- жалък няма...Баце ,къде го чукаше по тиквата 😂😂😂😂
Коментиран от #58
21:26 12.08.2025
55 Е, поне знаем Рундьо на чий гръб е
До коментар #41 от "Хорхе":покатерен – на кремълските петолъчкови убийци. Авер на убийци = убиец. Мечтае си да е пожизнен диктатор, но по-добре да не пробва, а да завърши мандата си с малкото останало му достойнство. По-добре малко, отколкото никакво, гааах ти омотания неадекватник! Нинова е за бой, дето го издигна навремето. Той така се отблагодари на своите: прати ги в трета глуха.
Коментиран от #56, #59
21:28 12.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тодоров
21:35 12.08.2025
58 Не случихме на президенти,
До коментар #54 от "Хихихихи":бо всички други бяха по-фобре от този, дето никой държавник не ще да го кани, ако не е длъжен по протокол. Срамуват се да са на една пътечка с него. Общоприказковият. Много приказва, нищо не казва. Няма да бъде запомнен с нищо, освен с юмрученценцето и дипломатически излагации куп, които свитата му се чуди после как да замаскира пред медиите. Толкова срам не сме брали с никой друг пред света и за никой друг наеън не се разправят толкова вицове. Щом даже Митрофанова се държи по-далеч от него след неадекватни негови изказвания... смятай!
21:35 12.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.