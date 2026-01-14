Новини
България
Надежда Йорданова: Няма да позволим подмяна на вота на гражданите! Днес всички на протест!

14 Януари, 2026 11:40 556 23

  • надежда йорданова-
  • мандат-
  • протест

Надежда Йорданова заяви, че от ПП-ДБ са силно обезпокоени от действията на мнозинството в Народното събрание

Надежда Йорданова: Няма да позволим подмяна на вота на гражданите! Днес всички на протест! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Надежда Йорданова получи, от името на ПП-ДБ, и веднага върна неизпълнен втория мандат за съставяне на кабинет.

„В този парламент няма как да бъде сформирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотици хиляди на площадите в цялата страна ясно заявиха: „Искаме честни избори веднага!“. Централният въпрос е да осигурим прозрачен и честен изборен процес. Най-прозрачните избори бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини – най-бързо отчетения вот, с най-малко нарушения. Настояваме тази процедура да се върне“, заяви Йорданова пред президента.

Надежда Йорданова заяви, че от ПП-ДБ са силно обезпокоени от действията на мнозинството в Народното събрание „да подмени волята на българите набързо и на тъмно да наложи така наречените сканиращи устройства. Няма да позволим да бъде опорочен вотът“, категорична беше Йорданова.

Йорданова призова гражданите да излязат да се включат в организирания от ПП-ДБ протест тази вечер в 18:00 ч. пред парламента.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Довечера е обявен протест срещу еврото още преди месец.

    11:41 14.01.2026

  • 2 да . като в Иран . протести и легали

    3 3 Отговор
    ще видим . инфлация и липса на финансии .

    Коментиран от #4

    11:43 14.01.2026

  • 3 аааа

    10 3 Отговор
    "ПП-ДБ са силно обезпокоени от действията на мнозинството в Народното събрание"... Моля някое жензи да обясни на тази дама, че така е при демокрацията. Мнозинството определя дневнивния ред, а не малцинството. Така е решил народът. Ако реши вие да го определяте, ще гласува за вас и ще станете мнозинство. До тогава ще се съобразявате с мнозинството.

    11:48 14.01.2026

  • 4 456

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "да . като в Иран . протести и легали":

    Предполагам ,че неорганизиранитепротести в България тепърва предстоят. И не от ПП, ГРОБ ,или която и да е партия ще бъдат организирани. Не е далеч времето. Банкерите дават най- много до 18 месеца. И то при късмет.

    11:48 14.01.2026

  • 5 Дориана

    4 7 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов отново се готвят да откраднат изборите. Правителството на Борисов - Пеевски , коалиция Магнитски беше най- вредното за България и я води към икономическа криза. Те са олицетворение на корупцията , и мафията в България. Заробиха България за години напред в дългова спирала. Абсолютно вредни са и трябва да напуснат Парламента и политиката, ако не искат да бъдат принудени от народа чрез революция.Времето на предателството на Слави Трифонов свърши.Безполезните и доказано вредни депутати от ИТН падат под два процента. Излизат от Парламента на сто процента.

    Коментиран от #18, #19

    11:48 14.01.2026

  • 6 фен

    7 2 Отговор
    ще има ли мазно кафе поднесено от секретарката на ицата христов в скута на пеевски и изпито от мирчев кокорчо просто киро денката божанката и още от ПП ДБ

    11:49 14.01.2026

  • 7 Опа

    9 0 Отговор
    Няма да допуснем машините на Мадуро да броят гласовете. Само ще изплюват разписки, които ще се броят от народа в изборните комисии, в които има представители на всички партии.

    Коментиран от #14

    11:49 14.01.2026

  • 8 Хаха

    10 2 Отговор
    Мафията пак активира секретарката на Христо Иванов да лобира за машините, с които се гласува във Венецуела и Бутан.

    11:51 14.01.2026

  • 9 плоста

    5 1 Отговор
    разградска п.тка

    11:51 14.01.2026

  • 10 Българин

    7 2 Отговор
    Секретарката от Кубрат с измитата физиономия,нямало да разреши,това или онова,кой и кога я попита точно нея?ППДБ опитват с малцинство да налагат своите решения за "мадуровките",ма все си мисля,че няма да им се получи и този път.

    11:51 14.01.2026

  • 11 Данко Пиратина

    7 1 Отговор
    "Надежда Йорданова: Няма да позволим подмяна на вота на гражданите! Днес всички на протест!"
    Е, да ама Вие вече го подменихте един път и направихте сглобка. Намерихте си причини за нея. Сега дайте ни възможност още един път да Ви излъжем! Няма вече! Няма да има и за другите сглобкаджии! Ще има за партиите не участвали в сглобката! Протестирайте си сами!

    11:52 14.01.2026

  • 12 ....

    3 1 Отговор
    Няма хипотеза в която тези руски подводници да спечелят избори от тук нататък. Дори и сегашното мнозинство да се изпари от политиката, народът пак ще гласува за друг.

    11:52 14.01.2026

  • 13 Веднага

    1 3 Отговор
    Върнете Цветните Бюлетини! Единственият начин да няма Невалидни бюлетини! И синьото е синьо, а череното е червено!

    11:52 14.01.2026

  • 14 ОПСАААА....

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Опа":

    МАШИНИТЕ НЕ СА НА МАДУРА И НА ГЪРБОВЕТЕ ИМ ИМА ....МАДЕ ИН УСА......ТЪЙ ЧЕ ОПЛАКВАНИЯТА НА УЛИЦА КОЗЯК......БЕЕЕЕЕЕГОМ МАРШ.

    Коментиран от #21

    11:52 14.01.2026

  • 15 Льотчик

    8 2 Отговор
    Кодовете за машините се държат от Сиела, която е приближа и спонсор на ППДБ. Затова е тоя зор за тези машини. Ако фирма на Пеевски държеше кодовете тогава щяха да са против тези машини.

    11:53 14.01.2026

  • 16 Промяна

    6 2 Отговор
    ТАЗИ ДОНОСНИЦА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ВЪН ПОЗОР СИ КОГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТИ ГОСПОЖО ПОЗОР СИ

    11:53 14.01.2026

  • 17 456

    2 2 Отговор
    Намерете информацията от срещата в Базел на 30.12.25 на банкерите. Аз като ви казах ,че тогава ще има среща и едната причина е парите и златото на България в еврозоната. Но другите теми са потресаващи.След време ако се мине само с мирни протести ще е чудо

    11:55 14.01.2026

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    ФАКТИ БГ ТУК БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ СРЕЩУ ПОСТОЯННИ ЛЪЖЦИ КЛЕВЕТНИЦИ ИЗМАМНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОГА ФАКТИ БГ ЗА ТЕЗИ ОГРОМНИ СИСТЕМНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ЗАКОНИ

    11:55 14.01.2026

  • 19 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    ВЪН ЛЪЖРИВО ШАРЛАТАНСКО ПЛАТЕНО ТУК СЕ ПОДВИЗАВА БЕЗНАКАЗАНО И НЕ СИ САМО ТИ В СЪДА ДАЛИ ТАКА ЩЕ КЛЕВЕТИШ КОГОТО ТИ ПАДНЕ И КАКТО ТИ ПАДНЕ

    11:58 14.01.2026

  • 20 Абе

    3 0 Отговор
    Кво сега, нема да има ала бала с машините ли?

    11:59 14.01.2026

  • 21 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ОПСАААА....":

    ДА НА ШАРЛАТАНИТА СА ХАХАХАХА В ТЪМНА СТАИЧКА ПОДГОТВЯТ КАКТОВИНАГИ ФАЛШИФИКАЦИЯ И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ ТЕЗИ

    11:59 14.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Нещ аст ни, тъ пи и ар оган тни бо к лу ци !!!
    Че и за първо място имат нагл ост та да говорят ?!

    12:01 14.01.2026

