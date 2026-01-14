Новини
София инвестира над 224 млн. лв. във ВиК инфраструктура за осем района

14 Януари, 2026 12:07 691 20

  • софия-
  • васил терзиев-
  • канализация

Познатата картина след всеки по-силен дъжд – наводнени улици, големи локви и трудно придвижване – е пряк резултат от липсата на канализация

София инвестира над 224 млн. лв. във ВиК инфраструктура за осем района - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Столична община подготви проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, която липсва или е в лошо състояние, и ги внесе за оценка и последващо финансиране по Програма „Околна среда" 2021-2027, съобщиха от пресцентъра на общината.

„Канализацията не се вижда, но липсата ѝ се усеща от всеки. Познатата картина след всеки по-силен дъжд – наводнени улици, големи локви и трудно придвижване – е пряк резултат от липсата на канализация. Затова подготвихме най-мащабния пакет от проекти за ВиК инфраструктура през последните години – за да решим трайно проблеми, трупани с десетилетия, и да осигурим по-добри условия за живот на хиляди софиянци." Това заяви кметът на София Васил Терзиев, предаде БГНЕС.

Към момента общината вече е обявила процедурите за избор на изпълнител и строителен надзор на 14 от общо 20 поръчки за ВиК инфраструктура.

Ще бъде изградена канализация, предвижда се и реновиране на стари водопроводи. Очаква се с реализирането на инвестициите да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители.

Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София. Проектите са насочени към районите Панчарево (с.Герман), Искър (кв. „Димитър Миленков" и кв. „Абдовица"), Надежда (кв. „Илиянци" и кв. „Орландовци"), Връбница (кв. „Модерно предградие"), Витоша (кв. „Симеоново") и Овча купел (кв."Горна баня"), както и към град Нови Искър и с.Иваняне в Банкя.

Столичната община внесе проектното предложение към Управляващия орган на програма „Околна среда" 2021-2027 след одобрение от Общинския съвет. Това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура на София през последните години. Общата стойност на финансирането надхвърля 224 млн. лв. (114,5 млн. евро), от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от община е над 36 млн. лв.(18,4 млн.евро) и допълнително около 89 млн. лв.(45,5 млн.евро), свързано с дейности, които общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

В момента проектите са на етап оценка в Управляващия орган на програмата, което се очаква да приключи през март тази година. Основно изискване за одобрението на всички проекти е да бъдат обявени процедурите по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител (проектиране и строителство) и строителен надзор.

Общо 10 са обектите, за които трябва да се проведат процедури за избор на изпълнител и строителен надзор (консултант):

Столична община е подготвила и обявила всички 10 процедури за строителен надзор, които могат да се видят в електронната система. За тях в момента тече избор на потенциални кандидати. Обявени са и 4 от процедурите за изпълнител на инженеринг (проектиране и строителство).

Предстои обявяването на още две процедури за изпълнител за изграждането на Водящ колектор и съоръжения за райони „Искър" и „Панчарево" и ВиК инфраструктура на кв.„Илиянци", район „Надежда". Те са преминали проверка на Агенцията за обществени поръчки (АОП), което е задължително.

За да изпълни необходимите условия за финансиране по програмата общината трябва да обяви още 4 процедури, за които към момента още се очаква становище на АОП.

Ако се забави отговора на Агенцията за обществени поръчки, това може да застраши спазването на сроковете по програмата и София да не успее да получи финансиране. Обществените поръчки, за които се очаква становище, се отнасят до обектите в кв."Димитър Миленков", в с.Герман, кв.„Модерно предградие" и гр.Нови Искър.

Паралелно с осигуряването на канализация се предвижда да бъдат подменени старите, амортизирани водопроводи. Столичната община допълнително ще инвестира в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки, благоустрояване.

Срокът на изпълнение на работата върху проекта по Програма „Околна среда" е до 31 май 2029 г.

Подготовката на проекти за водопроводи и канализация е една от най-продължителната и изискваща както големи инвестиции за строителство, така и за отчуждаване. За да се стигне до строителство общината е подготвила проекти, извършила е отчуждителни процедури, подала е документи за кандидатстване и провежда процедури за изпълнители.

Работата изисква добро планиране и ясни срокове. Всеки строителен проект решава конкретен проблем с качеството на градската среда и условията на живот. Подготвихме тези проекти, работим активно да проведем процедурите и да започнем строителството. Надявам се и другите институции да се отнесат със същата отговорност към гражданите на София, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    3 1 Отговор
    за да се реши проблемът с боклука трябва да направи общинско предприятие, ама как да стане като фирмите на ПП-ДБ чакат, а някои вече са получили обществената поръчка

    12:13 14.01.2026

  • 2 Концесията какво е?

    9 0 Отговор
    Във ВиК инфраструктурата общината ли трябва да инвестира?

    Коментиран от #5

    12:14 14.01.2026

  • 3 1111

    7 1 Отговор
    Това е добре, но се заемете с боклука по-сериозно!

    12:14 14.01.2026

  • 4 над 224 млн. лв.

    9 1 Отговор
    На концисионера ли ще подаряват сега?

    12:14 14.01.2026

  • 5 Да,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Концесията какво е?":

    Общината трябва да инвестира! Концесионерите само експлоатират съоръжението, което е собственост на общината.

    Коментиран от #8

    12:15 14.01.2026

  • 6 Първо концесията вземете за ВиК

    6 1 Отговор
    А после инвестирайте нашите пари !

    12:16 14.01.2026

  • 7 Защо

    5 0 Отговор
    Софийска община, а не Софийска вода????

    12:17 14.01.2026

  • 8 Концесионерите само "експлоатират"

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да,":

    Такали бре? Не думай... И тогава за кво ни е?

    Коментиран от #15

    12:18 14.01.2026

  • 9 ОПГ ....

    4 0 Отговор
    Направо е гнусно!

    12:19 14.01.2026

  • 10 Наказание Божие

    4 1 Отговор
    Тези управници в СО са наказание свише. Тия ще оправят сега ВиК, да преведат на някой милионите и без това никой не следи по районите на кой и за какво се превеждат с милиони по фалшиви фактури. Краде се денонощно.

    Коментиран от #13

    12:21 14.01.2026

  • 11 Олееееее, "демокрация" ...

    5 0 Отговор
    големи инвестиции за строителство, така и за отчуждаване... а концесионера само ще "експлоатира" а? Милиарди лева вече ни НАексплоатира няли ? ...

    12:22 14.01.2026

  • 12 и какво

    2 4 Отговор
    Това са 6 месеца на БОТАШ. За нищо.

    12:22 14.01.2026

  • 13 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наказание Божие":

    Дебелото наказание ви яхна, щото ви мързи да гласувате! ТОВА Е НАКАЗАНИЕ!

    12:23 14.01.2026

  • 14 Този заместник-кметът

    3 0 Отговор
    Никола Лютов, да не е на заплата към концесионера случайно? А? Тва ОПГ усещане няма ли че е излишно? А?

    12:25 14.01.2026

  • 15 ТАКА БРЕ!

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Концесионерите само "експлоатират"":

    КАТО НЕ ТИ ТРЯБВА ВиК, ВЪРВИ ДА ЖИВЕЕШ В ГОРАТА И ДА СЕ КЪПИШ С ДЪЖДОВНА ВОДА!

    Коментиран от #18

    12:25 14.01.2026

  • 16 Да де

    1 0 Отговор
    А къде е в уравнението Софииската- френска вода? Нали ни добавят в сметката,извеждане, канални , пречистване,цял чаршаф със измислени такси.Значи,пак от джоба на столичани, включително живеещите зад околовръстен път.А те само да лапкат по 5 лева за кубик вода.Онази партия,която успее да ги изхвърли от държавата,всеки столичанин ще гласува за нея.Тези хиени над 20 години са източили / и изнесли навън,няколко милиарда лева.Не трябва да забравяме,че те ни нахендриха и другата схема: Да отчитат ни задължават да плащаме и топлата вода ,като студена.Двойна печалба.Ами да е продават на Топлофикация.

    12:27 14.01.2026

  • 17 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    12:27 14.01.2026

  • 18 концесионера за кво е ? А?

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТАКА БРЕ!":

    Да лапа и да захранва ГЕРБ и ПП-ДБ ?

    12:30 14.01.2026

  • 19 Тома

    2 0 Отговор
    Гледайте как това недоразумение "решава" проблема със сметосъбирането и си правете сметката какво ще се получи след това начинание!
    / Помощ за дечица с малки ПП-главици - недоразумението управлява София вече трета година и едва сега започва работата по един от основните й проблеми, които гениите около ДСУшко обещаваха да хванат за гърлото на другия ден след като влязат в Общината. Сега се оказва, че всичко е в проектна фаза, което в най-добрия случай означава начало на строителството през 2027!.../
    Искахте да ви управлява ДС?
    Получавате ДС!

    13:02 14.01.2026

  • 20 Махнете го тоя

    3 0 Отговор
    Червенотиквеник нагъл !

    13:04 14.01.2026

