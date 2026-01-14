Румен Радев: Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим

Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим, заяви президентът Румен Радев, след като от "Продължаваме Промяната-Демократична България" върнаха неизпълнен мандата за съставяне на правителство, писа БТА.
С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват, каза държавният глава. Той посочи, че очаква от ръководителите на политически партии не да му казват кога да насрочи изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което по думите на президента "описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори".
Радев призова всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес. Партиите да видят назад в историята от последните пет-шест години кога изборите бяха най-честни, прозрачни и с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно, каза държавният глава.
