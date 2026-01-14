Новини
Румен Радев: Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим

Румен Радев: Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим

14 Януари, 2026 13:12 714 30

С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват, заяви президентът

Румен Радев: Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим, заяви президентът Румен Радев, след като от "Продължаваме Промяната-Демократична България" върнаха неизпълнен мандата за съставяне на правителство, писа БТА.

С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват, каза държавният глава. Той посочи, че очаква от ръководителите на политически партии не да му казват кога да насрочи изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което по думите на президента "описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори".

Радев призова всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес. Партиите да видят назад в историята от последните пет-шест години кога изборите бяха най-честни, прозрачни и с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно, каза държавният глава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 9 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Решението е електронно гласуване по телефона.

    13:13 14.01.2026

  • 2 Алеко Константинов

    7 1 Отговор
    Е дал отговор на тоя въпрос. Трябва да има карантия и пърцуца за купувачите.

    13:16 14.01.2026

  • 3 Много

    4 4 Отговор
    добро не е на добро.

    13:18 14.01.2026

  • 4 Радко е бита карта

    10 8 Отговор
    Ако му стискаше ще да излезе на политическия тепих

    Коментиран от #10

    13:20 14.01.2026

  • 5 кмета на врани кон ОМУРТАК

    4 2 Отговор
    много интересно ще става между двете ДПС та ЗНАЯТ какса купували досега

    Коментиран от #25

    13:22 14.01.2026

  • 6 Нострадамус

    6 5 Отговор
    Още няколко дни и Борисов поема към румънски затвор, а Пеевски към унгарски затвор, за да не пречат на следствието и на разследването на метастазите им в прокуратурата и службите, които десет години се правиха, че не виждат злоупотребата с власт на Пеевски и сигналите на партньорите от Испания, Германия, Гърция и Турция за контрабандиста Методиев Борисов

    Коментиран от #9

    13:24 14.01.2026

  • 7 Бастардо

    8 1 Отговор
    Аз лично се надявам да са без теб Мунчо.Намаш ни визия,ни дар слово за политик,ни акъл,ни чар да ми бъдеш каквото и да е.Лично мнение,не задължава никой.

    Коментиран от #19

    13:24 14.01.2026

  • 8 Ей вижте Радев, ама точно

    6 1 Отговор
    Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил.... ама само и партийна субсидия му трябва и ще 6 ...

    13:26 14.01.2026

  • 9 Баба Ванга

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нострадамус":

    Верно?А на бас!

    13:26 14.01.2026

  • 10 Да излезе

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Радко е бита карта":

    За да поеме той негативите от кражбите и европолюциите на Зайчарнико.

    13:26 14.01.2026

  • 11 Опа

    2 2 Отговор
    Радев и ППДБ натискат резултатите да се броят от машините на фирма Сиела вместо от народа.

    Коментиран от #28

    13:27 14.01.2026

  • 12 не е важно кога ще бъдат изборите

    2 4 Отговор
    Нека неадекватното атлантическо премиерче дЖилезку да си вилнее....

    13:28 14.01.2026

  • 13 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 3 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината.

    13:29 14.01.2026

  • 15 Удри

    2 0 Отговор
    Айде да му свършва мандата на тоя и да му повдигат обвинения за шпионаш в полза на чужда държава и за ощетяване на държавата с 13 милиарда лева заради договора с частната фирма Боташ, от който държавата не получава нищо, а плаща по 1 милиард лева на година.

    13:30 14.01.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО ИZБОРИ ................... АЛА БАЛА С (П)РЕZИДЕНТА (МУНЧО) ..................... ФАКТ !

    13:32 14.01.2026

  • 17 Чиба и ти

    3 0 Отговор
    В завода за барути....Измамник

    13:35 14.01.2026

  • 18 И защо се бави а?

    2 0 Отговор
    Защо ?

    13:36 14.01.2026

  • 20 Атлантик и ционист

    1 0 Отговор
    На България не е нужен а Радев е точно такъв

    Коментиран от #23

    13:38 14.01.2026

  • 21 Даниел Немитов

    2 0 Отговор
    Ботушко пак се пръкна, та да реди алабализми и плосковизми.

    13:41 14.01.2026

  • 22 А дали

    2 0 Отговор
    всеки българин ще бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен "правилно"? Или както с референдума а?

    13:41 14.01.2026

  • 23 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атлантик и ционист":

    Ни е атлантик, ни е ционист, а е кремълист!

    Коментиран от #26

    13:42 14.01.2026

  • 24 За нищо не става Радев

    3 0 Отговор
    Поредното атлантическо прокси чиято цел е да измами хората

    13:42 14.01.2026

  • 25 хмммм

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "кмета на врани кон ОМУРТАК":

    ДПС–то е едно !

    13:43 14.01.2026

  • 26 Домашно към урок N1(и за Радев)

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ъхъ!!!":

    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    13:44 14.01.2026

  • 27 Промяна

    1 0 Отговор
    ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ ПЕПЕЙЦИТЕ ЛИЧНО ВИ НАРЕЖДАХА КОГА ДА СА ИЗБОРИТЕ ЗАБРАВИХТЕ ЛИ

    13:44 14.01.2026

  • 28 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Опа":

    ЧЕ ТЕ ВИНАГИ СА БИЛА В РЪЦЕТЕ НА ТАЗИ ЧАСТВА ФИРМА И СИ НАСЛАГВАХА АЛА БАЛАНИЦАТА КАКТО СИ ЖЕЛАЯТ В ТЪМНА СТАИЧКА ОТ НЯКОЛКО СВОИ ХАКЕРЧЕТА ГОДИНИ Е БИЛО ТАКА

    13:47 14.01.2026

  • 29 Запомнете го ей младите!

    2 1 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Радев не е изключение. Той е проблем

    13:47 14.01.2026

  • 30 Тоа па?

    1 0 Отговор
    Кои шарлатани ще ни докараш пък сега? Тези пп-та се лепнаха за власта и вече са откраднали достатъчно за островите, ама още са алчни!
    И от тебе нищо не става.. Бъди си военен пенсионер и остави нещастната страна и измъчения й народ на други, истински патриоти!

    13:48 14.01.2026

