ВМРО е за въвеждане на преброителни центрове за изборите

14 Януари, 2026 12:13

В държави извън ЕС изборният процес да е само в посолства и консулства

ВМРО - Българско национално движение предлага да бъдат създадени специални преброителни центрове към районните избирателни комисии, като преброителите бъдат излъчени по същия ред, както членовете на СИК, но само лица с висше образование. Преброяването да се извършва от регионалните преброителни комисии в присъствие на наблюдатели и застъпници и да бъде осигурено видеоизлъчване в реално време.

Изнасянето на броенето от СИК ще помогне за пълна публичност на процеса на преброяване на гласовете и отчитане на резултатите, обясняват от ВМРО и допълват:

На прага на изборите това е единствената работеща мярка за гарантиране честността на вота на българите. ВМРО предлага създаването на преброителни центрове още от далечната 2013 г.

Целесъобразно е да бъде запазен досегашният ред - възможност за гласуване и с машини, и с хартиени бюлетини. Не бива да се подценява силното недоверие в една част от нашето общество срещу машините за гласуване и съмненията за манипулиране на резултатите при отчитането.

Също така според ВМРО гласуването в държави извън ЕС трябва да се провежда само в дипломатическите и консулските представителства.

На прага на избори не бива да се правят радикални промени, особено пък такива за начина на гласуване. Българското общество вече е достатъчно разделено, за да бъде делено и по темата за или против машините.

Всичко друго са тънки сметки на групи, групички и лобита, които през промени в Изборния кодекс целят моментно политическо предимство.

Парламентарните партии за пореден път се държат абсолютно дилетантски и наивно по темата с промените в Изборния кодекс. След доказано фалшифицираните избори на 27.10.2024 г. единственото, което правеха в парламента, е да разиграват евтини циркове. Пропиляха почти година и половина без да си направят труда да помислят за някакви мерки срещу изборните измами. Сега, когато поредните предсрочни парламентарни избори вече чукат на вратата, рязко се сетиха, че трябвало да се „пипа“ Изборният кодекс. За пореден път се лансират законодателни промени на юруш, писани на коляно, мислени-недомислени. За съжаление това е нивото на т.нар. парламентарни партии без изключение.

В момента на пожар се лансира тезата, че изцяло машинно гласуване е панацеята на всичките ни изборни проблеми. Това е дълбоко невярно и манипулативно. Машинното гласуване е просто един инструмент, който спокойно може да бъде опорочен, ако законодателят не предвиди ясни механизми за защита. Зачеркването изцяло на гласуването с хартиени бюлетини ще остави немалко български граждани с избирателни права вкъщи, вместо да излязат и да гласуват.


България
  • 1 Докато

    4 3
    Двете прасета са на свобода, изборите се обезсмисля.

    12:15 14.01.2026

  • 2 Питам

    4 2
    А тези кои бяха , че не се сещам

    12:22 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 7
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Решението е гласуване по телефона.

    Коментиран от #4

    12:25 14.01.2026

  • 4 Софийския селянин

    3 0

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    От много разбирачи сме на това положение. Отивай да помогнеш вътре бе, стига живя на гърба на будалите.

    13:01 14.01.2026

  • 5 Защо например

    1 2
    не се издава поименна бюлетина от общината за всеки гласоподавател и след гладуване бюлетината да се връща от избирателя по пощата както е в много други страни?
    Поименно имам предвид поименен плик в който бюлетината е стандартна и анонимна.
    Толкова ли няма умни хора да погледнат навън и да се поучат от успешния чужд опит, доказал ефективността си стотици години?

    13:13 14.01.2026

  • 6 Защо например

    1 2
    не се издава поименна бюлетина от общината за всеки гласоподавател и след гласуване бюлетината да се връща от избирателя по пощата както е в много други страни?
    Поименно имам предвид поименен плик в който бюлетината е стандартна и анонимна.
    Толкова ли няма умни хора да погледнат навън и да се поучат от успешния чужд опит, доказал ефективността си стотици години?

    Коментиран от #7

    13:14 14.01.2026

  • 7 Някой

    1 0

    До коментар #6 от "Защо например":

    Там е просто символично, за незначителната бройка хора, които не могат да идат сами до урните. Като знам в чужбина хората как се оплакват как по пощите губят важни документи от некомпетентност, а какво става ако има стимул да правят мизерии?

    13:26 14.01.2026

