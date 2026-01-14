ВМРО е за въвеждане на преброителни центрове за изборите

ВМРО - Българско национално движение предлага да бъдат създадени специални преброителни центрове към районните избирателни комисии, като преброителите бъдат излъчени по същия ред, както членовете на СИК, но само лица с висше образование. Преброяването да се извършва от регионалните преброителни комисии в присъствие на наблюдатели и застъпници и да бъде осигурено видеоизлъчване в реално време.

Изнасянето на броенето от СИК ще помогне за пълна публичност на процеса на преброяване на гласовете и отчитане на резултатите, обясняват от ВМРО и допълват:

На прага на изборите това е единствената работеща мярка за гарантиране честността на вота на българите. ВМРО предлага създаването на преброителни центрове още от далечната 2013 г.

Целесъобразно е да бъде запазен досегашният ред - възможност за гласуване и с машини, и с хартиени бюлетини. Не бива да се подценява силното недоверие в една част от нашето общество срещу машините за гласуване и съмненията за манипулиране на резултатите при отчитането.

Също така според ВМРО гласуването в държави извън ЕС трябва да се провежда само в дипломатическите и консулските представителства.

На прага на избори не бива да се правят радикални промени, особено пък такива за начина на гласуване. Българското общество вече е достатъчно разделено, за да бъде делено и по темата за или против машините.

Всичко друго са тънки сметки на групи, групички и лобита, които през промени в Изборния кодекс целят моментно политическо предимство.

Парламентарните партии за пореден път се държат абсолютно дилетантски и наивно по темата с промените в Изборния кодекс. След доказано фалшифицираните избори на 27.10.2024 г. единственото, което правеха в парламента, е да разиграват евтини циркове. Пропиляха почти година и половина без да си направят труда да помислят за някакви мерки срещу изборните измами. Сега, когато поредните предсрочни парламентарни избори вече чукат на вратата, рязко се сетиха, че трябвало да се „пипа“ Изборният кодекс. За пореден път се лансират законодателни промени на юруш, писани на коляно, мислени-недомислени. За съжаление това е нивото на т.нар. парламентарни партии без изключение.

В момента на пожар се лансира тезата, че изцяло машинно гласуване е панацеята на всичките ни изборни проблеми. Това е дълбоко невярно и манипулативно. Машинното гласуване е просто един инструмент, който спокойно може да бъде опорочен, ако законодателят не предвиди ясни механизми за защита. Зачеркването изцяло на гласуването с хартиени бюлетини ще остави немалко български граждани с избирателни права вкъщи, вместо да излязат и да гласуват.