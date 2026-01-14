Новини
Започва изграждане на ново училище в "Студентски град" в София

14 Януари, 2026 12:17 628 5

Предвижда се бъдещото основно училище да има места за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки

Започва изграждане на ново училище в "Студентски град" в София - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Благодарение на съвместните усилия на Министерството на образованието и науката, Район „Студентски“ и Областна администрация София-град започва строителството на изцяло ново училище в Студентски град. Това стана ясно по време на съвместна среща между министър Красимир Вълчев, кмета Петко Горанов и областния управител Стефан Арсов. Към момента всички съдебни дела, свързани с проекта, са приключили и реални строителни дейности ще започнат през тази календарна година.

„Изключително належащо е изграждането на ново училище в района и това трябва да се случи в максимално кратки срокове“, подчерта министър Вълчев. МОН е осигурило финансиране в размер на над 3,8 млн. евро, както и имота за неговото изграждане. „Благодаря на кмета на района Петко Горанов и областния управител Стефан Арсов за всички усилия, които положиха през последните 2 години, за да стигнем до момента на реалното строителство. Програмата, по която е осигурено финансирането от МОН, приключва през 2027 г. и това е последна възможност за завършването на този толкова приоритетен проект в срок“, допълни Красимир Вълчев.

„Радвам се, че преминахме успешно през административните процедури дотук и се взеха решения в името на това хората от района да имат свое училище“, обясни кметът на Район „Студентски“ Петко Горанов. По думите му проектът вече е готов и може до няколко месеца да се пристъпи към строителство, а районът ще продължи да работи за изчистване на всички административни въпроси за успешното му приключване.

„Фактът, че в район с толкова млади хора и силно развита образователна среда като Студентски град досега нямаше училище, прави този проект още по-значим. Това е ясен знак, че когато институциите работят заедно, могат да решават дългогодишни проблеми. За Областната администрация този проект е приоритет и ние ще бъдем активен партньор до неговото успешно завършване“, подчерта областният управител на столицата Стефан Арсов.

Предвижда се бъдещото основно училище да има места за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки. То ще се изгради на улица „Д-р Йордан Йосифов“ в Студентски град в имот с площ от 4,6 дка. Общата стойност на проекта е за около 10 млн. евро, като Столична община също участва с финансиране. Предвижда се изграждането на учебен корпус, а в училищния двор – площадки и съоръжения за спорт на открито (футболно игрище, смесени волейболни/баскетболни игрища, писта за бягане, площи за тенис маси, фитнес на открито и др. съоръжения). Също така ще има озеленени площи (мин. 20 на сто от площта на имота), алейна мрежа и кътове за отдих.

 


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ЗА КАКВО ИМ Е УЧИЛИЩЕ????
    НАЛИ Е МОДЕРНО ДА УЧАТ ОН ЛАЙН.

    12:21 14.01.2026

  • 2 Парите с ученика?

    1 0 Отговор
    Детска градина трябва, а не училище, сегашните могат да се разширят. Защо си мисля, че е частно ?

    12:25 14.01.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Нова схема за а източване или някаква смислена инвестиция предстои да разберем

    12:29 14.01.2026

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Преди 2014 г. Бившите кметове Венцислав Додоленски и Димитър Дилчев (ГЕРБ) взеха по-точто откраднаха земята на хората в "Малинова долина" уж за да правят училище там. Пък вече 15 години училище няма.
    Ало политиците, какво стана с открадната земя в "Малинова долина"? На кой олигарх/политик я подапихте на безценица?

    12:39 14.01.2026

  • 5 Около

    2 0 Отговор
    Колко са комисионните за тикво вожд, независим кмет, ГЕРБ министър, депутат ... върху 10 млн. евро за училище?

    12:43 14.01.2026

