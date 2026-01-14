Радомир Чолаков: Няма сътресения при въвеждането на еврото

В процеса на замяната на лев с евро няма сътресения. Това обяви в предаването „Твоят ден” по "Нова телевизия" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков.
Той коментира и сигналите на граждани за нередности при обмяната в някои банки. „Всеки сигнал на всеки гражданин е важен, колкото и да е малък проблемът. Но трябва да си изясним как функционира държавата и кой за какво отговаря. За банките отговаря Комисията за финансов надзор и БНБ. Те могат да решат проблема за един следобед. КЗК е регулатор от много задна линия”, каза Чолаков.
Той обясни, че държавата има няколко линии на защита. „В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са органите в Координационния център – НАП, КЗП. На следващата линия идват регулаторите – КЕВР, КРС, Комисия за финансов надзор. След това идва КЗК”, каза Чолаков.
Той допълни, че в момента всеки си поема отговорността и държавата е доста стабилна.
„Вижда се, че КЗК си изпълнява функциите. Това спокойствие, което се наблюдава особено в големите търговски вериги, донякъде се дължи и на нашата превантивна работа. От лятото правим секторен анализ. Това означава да влезеш в дълбочина на бизнеса и да видиш къде има проблеми”, обясни Чолаков.
В рамките на секторния анализ са проведени редица срещи. „Това, че редица вериги в момента сами замразяват цени, мисля, че се дължи на известна превантивна работа”, каза Чолаков.
Миналата седмица КЗК влезе в три фирми, които се занимават с кетъринг в болници. „Имаме основания да смятаме, че те са нагласявали търговете за храна за болниците в столицата”, каза Чолаков.
Санкцията, която КЗК може да налага при доказано нарушение, е до 10% от оборота за предходната година, обясни Чолаков. Той очаква до месец да има решение за тези три фирми.
12:36 14.01.2026
12:37 14.01.2026
12:37 14.01.2026
12:37 14.01.2026
12:38 14.01.2026
12:39 14.01.2026
Сътресение няма, има заметресение.
12:43 14.01.2026
12:43 14.01.2026
12:45 14.01.2026
12:45 14.01.2026
Коментиран от #17, #29
12:46 14.01.2026
12:47 14.01.2026
Коментиран от #24
12:47 14.01.2026
Коментиран от #25
12:48 14.01.2026
По селата се извършват покупки до 10 евро. Ресто над 40 и монети. В градовете е същото с изключение на големите вериги където ги има. Но е факт, че след работния ден когато основно се пазарува и те нямат дребно ресто. Да виждаме реалността и да ни уверяват в обратното е запазена марка на управляващите.
Коментиран от #20
12:49 14.01.2026
12:50 14.01.2026
До коментар #11 от "Мухаа ха!":не ви ли омръзна да предсказвате края на света постоянно?
Март месец Ганьо е на ски. Курортите се пукат по шевовете, ресторантите също. Замислили ли сте защо не стига евро? Еми защото "бесният" Ганьо изкара изпод матрака много повече кешовица отколкото БНБ са подозирали че има.
Коментиран от #22, #23
12:50 14.01.2026
18 СЪТРЕСЕНИЯ ИМА
12:51 14.01.2026
Днес се събраха стотици хиляди милиони да протестират за запазване на лева и разтресоха земята чак до Перник. Добре, че на всичките 7 протестиращи им стана студено, че да мога да си вдяна конеца в иглата.
Коментиран от #46
12:51 14.01.2026
20 Ползвай
До коментар #15 от "Данко Пиратина":карта и стига рева.
Коментиран от #26
12:52 14.01.2026
12:52 14.01.2026
22 Данко Пиратина
До коментар #17 от "Копейки":"Ганьо изкара изпод матрака много повече кешовица отколкото БНБ са подозирали че има."
Брей ти си гений! БНБ не си знаят кешовицата!!! Дали?
12:54 14.01.2026
До коментар #17 от "Копейки":Ееее това го правите вие! Колко пъти ще заплашите че сме цел на Путин?
Коментиран от #27
12:54 14.01.2026
До коментар #13 от "Гербаджия инвалид":Много точно казано и най важното кому беше нужно това 🤨 на по голямата част от пенсионерите с пенсии между триста и петдесет и петстотин евро пенсия или на по голямата част от работещите със заплати между седемстотин и петдесет и хиляда евро заплата не говоря за Софето а за страната дали ще бъдем по добре силно се съмнявам а това са осемдесет процента от населението в България
12:54 14.01.2026
До коментар #14 от "Който":Още си много зелен.
12:55 14.01.2026
До коментар #20 от "Ползвай":Добре ама на село няма ПОС терминал(има ама не работи заради проблеми с нета) и банкомат. Да взема да се преместя в града, а? Ако може при теб та акъл да ми даваш за да не рева!
Коментиран от #28
12:57 14.01.2026
До коментар #26 от "Данко Пиратина":терминал има и работи ама магазинерът иска да укрива данъци. И до нас има един за хранителни стоки и все не му работи пос терминала и се оплаках на майка ми, а тя ми вика: "а, работи работи, ама Генчето не те познава,тя само на познати дава да плащат с карта"
Коментиран от #37
13:02 14.01.2026
До коментар #11 от "Мухаа ха!":Тези мантри ги слушаме от две години. Приемането на еврото си минава сравнително безпроблебно, а какво ще стане през март и август ще питаме унгарците и румънците. Те нали не са в евро, ще видим при тях колко ще е инфлацията и ще я сравним. Можем да погледнем и две години назад в Унгария какво става с цените... Уж не са с евро, пък що така стана, че инфлацията е двойна на нашата.?
13:03 14.01.2026
13:03 14.01.2026
13:04 14.01.2026
13:05 14.01.2026
13:05 14.01.2026
13:05 14.01.2026
13:09 14.01.2026
13:11 14.01.2026
До коментар #28 от "ПОС":махлянските, всичките, и навсякъде са едни и същи мuckuнu.
13:16 14.01.2026
13:17 14.01.2026
13:17 14.01.2026
13:17 14.01.2026
13:18 14.01.2026
13:27 14.01.2026
13:30 14.01.2026
13:35 14.01.2026
Ако сте в малки градове - идете в банката и искайте дребни и особено центове НЯМА! Така и не стигнаха до провинцията тия "стартови пакети"! А и да са стигнали - изкарани са от обръщение 16 милиарда лева - вкарани са 3 милиарда евро. 10 минути след като отвори касата еврото вече е изчезнало, защото връща в евро, а приема лев и или трябва да спре продажбите или да се оправя с каквото има!
Когато закона е глупав и когато закона е писан от хора с ментални увреди и когато закона грам не отговаря я на реалностите не може да обвинявате никой друг освен закона и глупавите му списвачи!
13:37 14.01.2026
До коментар #19 от "Петрова":Бог ще те накаже за ехидно отношение към хората
13:38 14.01.2026
13:38 14.01.2026
13:42 14.01.2026