Радомир Чолаков: Няма сътресения при въвеждането на еврото

14 Януари, 2026 12:35 670 48

Радомир Чолаков: Няма сътресения при въвеждането на еврото - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В процеса на замяната на лев с евро няма сътресения. Това обяви в предаването „Твоят ден” по "Нова телевизия" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков.

Той коментира и сигналите на граждани за нередности при обмяната в някои банки. „Всеки сигнал на всеки гражданин е важен, колкото и да е малък проблемът. Но трябва да си изясним как функционира държавата и кой за какво отговаря. За банките отговаря Комисията за финансов надзор и БНБ. Те могат да решат проблема за един следобед. КЗК е регулатор от много задна линия”, каза Чолаков.

Той обясни, че държавата има няколко линии на защита. „В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са органите в Координационния център – НАП, КЗП. На следващата линия идват регулаторите – КЕВР, КРС, Комисия за финансов надзор. След това идва КЗК”, каза Чолаков.

Той допълни, че в момента всеки си поема отговорността и държавата е доста стабилна.

„Вижда се, че КЗК си изпълнява функциите. Това спокойствие, което се наблюдава особено в големите търговски вериги, донякъде се дължи и на нашата превантивна работа. От лятото правим секторен анализ. Това означава да влезеш в дълбочина на бизнеса и да видиш къде има проблеми”, обясни Чолаков.

В рамките на секторния анализ са проведени редица срещи. „Това, че редица вериги в момента сами замразяват цени, мисля, че се дължи на известна превантивна работа”, каза Чолаков.

Миналата седмица КЗК влезе в три фирми, които се занимават с кетъринг в болници. „Имаме основания да смятаме, че те са нагласявали търговете за храна за болниците в столицата”, каза Чолаков.

Санкцията, която КЗК може да налага при доказано нарушение, е до 10% от оборота за предходната година, обясни Чолаков. Той очаква до месец да има решение за тези три фирми.


  • 1 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Няма щото и евро няма.

    12:36 14.01.2026

  • 2 Стършел

    23 2 Отговор
    ,,Сътресение" няма , но се очаква Земетресение !

    12:37 14.01.2026

  • 3 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Бойко каза че януари ще е апокалиптичен ако той не е на власт. Хаос щяло да има и гражданска война....

    12:37 14.01.2026

  • 4 Сусу Манарата

    16 0 Отговор
    Тоя напоследък съвсем се тикоса.

    12:37 14.01.2026

  • 5 Абе Тука има-Тука нема.

    15 0 Отговор
    Сте цялата ви партия ГЕРБ. Изтървахте си администрацията.

    12:38 14.01.2026

  • 6 Скрий се, слуга!

    20 0 Отговор
    Всеки от първа лице вижда как "няма сътресения" и подобни изказвания са като изплюване в лицето на всички ни!

    12:39 14.01.2026

  • 7 Чолаков

    14 0 Отговор
    Чалнат си, щом говориш такива простотии!
    Сътресение няма, има заметресение.

    12:43 14.01.2026

  • 8 Стенли

    13 0 Отговор
    Айде бе и как няма като едно обикновено подстригване от двайдесет лв стана петнайсет евро и най важното нали сте големите демократи и вий и ппдб а защо действахте като през така наречения социализъм каквото каже партията това е бързахте да ни вкарате в клуба на богатите 😁 колко са богати това е друг въпрос Франция Италия Гърция и донякъде Испания са затънали до ушите в дългове и Германия също така не е много добро състояние и Стив Ханке каза че не трябва да се бърза с тази прословута еврозона и да ни си разваляме работещата система

    12:43 14.01.2026

  • 9 питам

    14 2 Отговор
    Тоя в кой свят живее? Ходи ли по магазините?

    12:45 14.01.2026

  • 10 Кретен!

    15 3 Отговор
    Когато започнат автентичните протести, които няма да са на ППредателите, такива ще получите автентични сътресения!

    12:45 14.01.2026

  • 11 Мухаа ха!

    15 2 Отговор
    Ганчо Европейски,ще усети земетресението,още през Март,когато започне " валеж" от битови сметки в евро.Засега още е замаян,защото харчи скътаните левчета,а първите пенсии и аванси в евро ги е прибрал настрани.А от 1 Август( задайте си въпрос,защо точно тогава) ще усети в пълен обем," Благините" от клуба на богатите.Най- голямото стадо от преживни е на тази територия - цели 6 милиона!

    Коментиран от #17, #29

    12:46 14.01.2026

  • 12 питам

    17 2 Отговор
    Хора, не ви ли писна да гледате гадните гербаджийски мутри?

    12:47 14.01.2026

  • 13 Гербаджия инвалид

    14 3 Отговор
    Нямало проблеми, рекорден брой жалби, липса на дребни, паника по банките, не работещи софтуери! И няма проблеми всичко по мед и масло за вас!

    Коментиран от #24

    12:47 14.01.2026

  • 14 Който

    3 8 Отговор
    ползва карта няма никакви проблеми. Който още живее в 19ти век и брои стотинки да му мисли

    Коментиран от #25

    12:48 14.01.2026

  • 15 Данко Пиратина

    9 2 Отговор
    Тотални лъжи! В малките населени места пенсиите са дадени в евро. Банкнотите основно са по 50, 20 и малко по 10. В смесения магазин рестото свършва след първите няколко клиента. Магазинера трябва да тича до града да намери банка да обмени. Дали ще ходи няколко пъти на ден?
    По селата се извършват покупки до 10 евро. Ресто над 40 и монети. В градовете е същото с изключение на големите вериги където ги има. Но е факт, че след работния ден когато основно се пазарува и те нямат дребно ресто. Да виждаме реалността и да ни уверяват в обратното е запазена марка на управляващите.

    Коментиран от #20

    12:49 14.01.2026

  • 16 Имутрата е най умен, нали Брезник

    8 1 Отговор
    Пречи ни нашата НЕКАДЪРНОСТ! Аз имам евро в банкноти от по 50 и 100 - никъде не могат да ти върнат ресто, освен в два-три супера и то само сутрин, защото им свършват евробанкнотите! За евроцентовете даже не говорим!Ама направихме координационен съвет и му избрахме нищо правещ вожд! и всички бълват глупост след глупост, за да прикрият некадърността си! ТИПИЧНА БЪЛГАРСКА ОПРАВИЯ!

    12:50 14.01.2026

  • 17 Копейки

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мухаа ха!":

    не ви ли омръзна да предсказвате края на света постоянно?
    Март месец Ганьо е на ски. Курортите се пукат по шевовете, ресторантите също. Замислили ли сте защо не стига евро? Еми защото "бесният" Ганьо изкара изпод матрака много повече кешовица отколкото БНБ са подозирали че има.

    Коментиран от #22, #23

    12:50 14.01.2026

  • 18 СЪТРЕСЕНИЯ ИМА

    9 3 Отговор
    НО ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ И ГРАЖДАНСКИ СЪД.

    12:51 14.01.2026

  • 19 Петрова

    5 8 Отговор
    Е как да няма сътресение?!
    Днес се събраха стотици хиляди милиони да протестират за запазване на лева и разтресоха земята чак до Перник. Добре, че на всичките 7 протестиращи им стана студено, че да мога да си вдяна конеца в иглата.

    Коментиран от #46

    12:51 14.01.2026

  • 20 Ползвай

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Пиратина":

    карта и стига рева.

    Коментиран от #26

    12:52 14.01.2026

  • 21 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!

    9 2 Отговор
    Но ще има сътресения при тези които въведоха еврото!

    12:52 14.01.2026

  • 22 Данко Пиратина

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    "Ганьо изкара изпод матрака много повече кешовица отколкото БНБ са подозирали че има."
    Брей ти си гений! БНБ не си знаят кешовицата!!! Дали?

    12:54 14.01.2026

  • 23 Дон Тони

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    Ееее това го правите вие! Колко пъти ще заплашите че сме цел на Путин?

    Коментиран от #27

    12:54 14.01.2026

  • 24 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гербаджия инвалид":

    Много точно казано и най важното кому беше нужно това 🤨 на по голямата част от пенсионерите с пенсии между триста и петдесет и петстотин евро пенсия или на по голямата част от работещите със заплати между седемстотин и петдесет и хиляда евро заплата не говоря за Софето а за страната дали ще бъдем по добре силно се съмнявам а това са осемдесет процента от населението в България

    12:54 14.01.2026

  • 25 Съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Който":

    Още си много зелен.

    12:55 14.01.2026

  • 26 Данко Пиратина

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ползвай":

    Добре ама на село няма ПОС терминал(има ама не работи заради проблеми с нета) и банкомат. Да взема да се преместя в града, а? Ако може при теб та акъл да ми даваш за да не рева!

    Коментиран от #28

    12:57 14.01.2026

  • 28 ПОС

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Пиратина":

    терминал има и работи ама магазинерът иска да укрива данъци. И до нас има един за хранителни стоки и все не му работи пос терминала и се оплаках на майка ми, а тя ми вика: "а, работи работи, ама Генчето не те познава,тя само на познати дава да плащат с карта"

    Коментиран от #37

    13:02 14.01.2026

  • 29 666

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мухаа ха!":

    Тези мантри ги слушаме от две години. Приемането на еврото си минава сравнително безпроблебно, а какво ще стане през март и август ще питаме унгарците и румънците. Те нали не са в евро, ще видим при тях колко ще е инфлацията и ще я сравним. Можем да погледнем и две години назад в Унгария какво става с цените... Уж не са с евро, пък що така стана, че инфлацията е двойна на нашата.?

    13:03 14.01.2026

  • 30 Прасенцага

    3 0 Отговор
    са си изпълнили какво? Изпапкали са си порцийките, браво!⁷

    13:03 14.01.2026

  • 31 Eлементарно

    4 2 Отговор
    "Няма сътресения" - ЕС отдавна са ни "скроили" шапката с която ни скриха очите ! Сега ще ни бъркат ... където си искат и ще си вземат каквото си искат!

    13:04 14.01.2026

  • 32 Факт

    2 0 Отговор
    Марсианец

    13:05 14.01.2026

  • 33 Всички са на софрата

    6 0 Отговор
    И на тази калинка ГРАБ осигуриха охолен живот след дупетатстването МУ

    13:05 14.01.2026

  • 34 Ти до

    6 1 Отговор
    кога ще висиш на гърба на народа , както винаги до сега , бе , мазен двуличник ? В шайката ви сите сте такива !

    13:05 14.01.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Няма сътресения... ама то и евро няма! Всеки вдига ръце и казва "Ми нямам" дребните отсъстват тотално!

    13:09 14.01.2026

  • 36 Факти

    3 3 Отговор
    Плащам си в лева, връщат ми в евро. С монетите евро си плащам по-дребни сметки. Някои цени са закръглени в евро нагоре, а други надолу. Всичко си е напълно нормално.

    13:11 14.01.2026

  • 37 Тия

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "ПОС":

    махлянските, всичките, и навсякъде са едни и същи мuckuнu.

    13:16 14.01.2026

  • 38 Дервишоглу

    5 0 Отговор
    Това на снимката ми прилича на крастав хайван. Такива са стотици нищоправци но на хранилка. Не е ли време, след като сме в еврозоната да се закрият абсолютно излишните БНБ, КЗП, КСК, КЕВР и другите тунеядци лапащи попара с нашите пари. Балхария не е държава а е подмандатна територия на Брюксел и от такива мизерници изобщо няма нужда. А и така ще се спестят пари за Украйна и Гренландия.

    13:17 14.01.2026

  • 39 Мауфа

    3 0 Отговор
    малък град, 10-15% всичко закръглено яко нагоре за евро. Давам лева, връщат в лева, хич и не питат. Само в големите магазини е ОК. Така ли трябва да е? Мисля - не, ама се връщаме на начлото на първото изречение

    13:17 14.01.2026

  • 40 Провин

    4 0 Отговор
    наблюдателя, излез от София, София не е България да говориш от мое име. Тук е АНАРХИЯ

    13:17 14.01.2026

  • 41 Емигрант

    1 0 Отговор
    Ха ха ха кой ще познае кой ще е следващият измамник който ще будалка будалите в Бългрия ? Радомирчо беше лесно разпознаваем, че ще се появи, все пак е все още верна болонка на бустанската Тиква, той знае много добре, че сега ако не помогне на Тиквуний за него няма повече да има възможност да печели от измами и кражби, пътят му обратно към Германия е затворен за вечността !

    13:18 14.01.2026

  • 42 Емигрант

    1 1 Отговор
    Само като сравня вашите цени в България на хранителните продукти с цените тук ви гарантирам, че оцеляването ви е под въпрос, защото постоянното "пълзене" нагоре на тези цени тук е защитено чрез увеличаване на заплащането, което при вас не съществува, така, че ще се обезлюдите на тази "крастава" територия в близко бъдеще !

    13:27 14.01.2026

  • 43 Студопор

    1 0 Отговор
    То всичко поскъпна с 40%, тоя вика няма сътресения.

    13:30 14.01.2026

  • 44 Точен

    1 0 Отговор
    Този гербаджия няма сътресения във финансите си...

    13:35 14.01.2026

  • 45 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Значи пичове, не е анархия, не трябва да е така - ама е по принуда!
    Ако сте в малки градове - идете в банката и искайте дребни и особено центове НЯМА! Така и не стигнаха до провинцията тия "стартови пакети"! А и да са стигнали - изкарани са от обръщение 16 милиарда лева - вкарани са 3 милиарда евро. 10 минути след като отвори касата еврото вече е изчезнало, защото връща в евро, а приема лев и или трябва да спре продажбите или да се оправя с каквото има!

    Когато закона е глупав и когато закона е писан от хора с ментални увреди и когато закона грам не отговаря я на реалностите не може да обвинявате никой друг освен закона и глупавите му списвачи!

    13:37 14.01.2026

  • 46 Ллллллл

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Петрова":

    Бог ще те накаже за ехидно отношение към хората

    13:38 14.01.2026

  • 47 САНИ

    1 0 Отговор
    Като гледам този чичо на снимката сигурно е пенсионер и на службица. Какво може да се очаква от такива?

    13:38 14.01.2026

  • 48 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Превърнахте магазините в чейндж бюра! Пенсионерите за две млека пет яйца и хляб ходят по седем пъти на магазин и търсят рестото в евро! Дребните евро центове и банкноти липсват! Последните пенсии ги изплатиха в банкноти 50 и100 номинал! Проблем никъв за вас сеирджии!

    13:42 14.01.2026

