Радомир Чолаков: Няма сътресения при въвеждането на еврото

В процеса на замяната на лев с евро няма сътресения. Това обяви в предаването „Твоят ден” по "Нова телевизия" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков.

Той коментира и сигналите на граждани за нередности при обмяната в някои банки. „Всеки сигнал на всеки гражданин е важен, колкото и да е малък проблемът. Но трябва да си изясним как функционира държавата и кой за какво отговаря. За банките отговаря Комисията за финансов надзор и БНБ. Те могат да решат проблема за един следобед. КЗК е регулатор от много задна линия”, каза Чолаков.

Той обясни, че държавата има няколко линии на защита. „В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са органите в Координационния център – НАП, КЗП. На следващата линия идват регулаторите – КЕВР, КРС, Комисия за финансов надзор. След това идва КЗК”, каза Чолаков.

Той допълни, че в момента всеки си поема отговорността и държавата е доста стабилна.

„Вижда се, че КЗК си изпълнява функциите. Това спокойствие, което се наблюдава особено в големите търговски вериги, донякъде се дължи и на нашата превантивна работа. От лятото правим секторен анализ. Това означава да влезеш в дълбочина на бизнеса и да видиш къде има проблеми”, обясни Чолаков.

В рамките на секторния анализ са проведени редица срещи. „Това, че редица вериги в момента сами замразяват цени, мисля, че се дължи на известна превантивна работа”, каза Чолаков.

Миналата седмица КЗК влезе в три фирми, които се занимават с кетъринг в болници. „Имаме основания да смятаме, че те са нагласявали търговете за храна за болниците в столицата”, каза Чолаков.

Санкцията, която КЗК може да налага при доказано нарушение, е до 10% от оборота за предходната година, обясни Чолаков. Той очаква до месец да има решение за тези три фирми.