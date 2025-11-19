Важните новини във ФАКТИ на 19.11.2025 г.

СГС прекрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският градски съд прекрати съдебното производство по наказателното дело от общ характер "Благомир Коцев" и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд, съобщи Нова ТВ.

52% увеличение на заплатите в КПК и КОНПИ догодина

Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. с 12 гласа "за", 8 "против" и без въздържали се, предават от БТА.

Първан Симеонов: Властта в България ще претърпи огромен негатив от начина, по който осъществява приемането на еврото

Дали е виновно еврото, или не - досегашното поскъпване ще бъде приписано именно на него. Това каза в интервю за "Още от деня" по БНТ политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.

Михаил Миков: Между институциите се води война, законът е закон за едни и абсолютна привилегия за други

Този акт на председателя на НС не подлежи на конституционен контрол. На конституционен контрол подлежи прието решение на НС. Кое е сложното на ситуацията? Рая Назарян да постъпи както гласи Конституцията, тя също е юрист. Не искам да давам съвети. Това заяви Михаил Миков, бивш лидер на БСП, бивш министър на МВР и председател на 42-то НС, пред NovaNews, цитиран от novini.bg

Проф. Екатерина Михайлова: Радев се готви да играе на политическия терен, все повече се държи като политически играч

Няма да има технологично време за провеждане на референдум за еврото. Това стана ясно от думите на конституционалиста и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.

Трифонов за оправдателната присъда на Бориславова: Тези хора са лъжци. Искат съдебната система да е тяхна

На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз. Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?

"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на активите ни в България ще осигури тяхното нормално функциониране

"Лукойл“ се надява, че особеният управител на неговите активи в България ще осигури нормалното им функциониране и доставките на гориво на пазара на страната, съобщи компанията днес, предава ТАСС, цитирана от "Фокус".

Софийската районна прокуратура протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“. Това съобщават от СРП.

Желязков се срещна с вицепрезидента на „Моторола Солюшънс“

Развитието на високите технологии и иновациите бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с вицепрезидента на „Моторола Солюшънс“ Майкъл Каае.

Правителството отпуска близо 2,7 млн. лв. за стипендии в училища с високи резултати на матурите

Правителството отпусна 2 698 690 лева за стипендии в 73 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

Българите живеят с 6 години по-малко отколкото останалите граждани в ЕС

Положителна тенденция се наблюдава по отношение на средната продължителност на живота, която отново започва да се покачва и достига 75,6 години, което се свързва основно с отшумяването на влиянието на пандемията от Ковид-19, съобщиха от правителствената пресслужба. Средната продължителност на живот в Европейския съюз е 81,4 години.

ВКС реши Окръжен съд Варна да гледа делото срещу Благомир Коцев

Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими за престъпен сговор, поискани подкупи и за принуда. Това реши Върховният касационен съд, който беше сезиран от Софийския градски съд къде да се гледа делото. Всички петима подсъдими са от Варна, а 25 от общо 28-те свидетели също са от Варна.

Стефан Антонов: Следващата 2026 година ще бъде като последните години на комунизма

"Това не е скрит предизборен бюджет. Този бюджет отразява стремежа на всяка една партия да не изостава от популистката лудост на предишните партии, както се пее в македонската песен - "Проклет да биде, кой пръв почна". Това каза пред БНР журналистът Стефан Антонов:

"Да, България": Министър Петкова не знае какво е СУПТО и манипулира обществото

Министърът на финансите Теменужка Петкова продължава да не знае какво е СУПТО. Явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича “система за управление на приходите в търговските обекти” вместо правилното “софтуер за управление на продажбите в търговските обекти”. Но това е по-малкият проблем - по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

Правната комисия в НС одобри на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за догодина

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси прие на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за 2026 г. Общо 10 депутати гласуваха „за“, а шестима бяха „против“ предложенията на Министерския съвет, предават от БТА.

ИПИ представи алтернативен на държавния бюджет с драстични реформи и орязване на разходите

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи свой, алтернативен на държавния бюджет, с драстични реформи и орязване на разходите в администрацията, здравеопазването и съдебната система.

Теменужка Петкова: ПП-ДБ явно имат резерви към борбата със сивата икономика

За търговците и бизнеса няма да има никаква тежест, ако софтуерите, които ползват, отговарят на нормативно установения ред. Това каза пред журналисти министърът на финансите Теменужка Петкова след заседание на Министерския съвет.

Проф. Пламен Киров: КС удари звучна плесница на доцента по конституционно право

Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право. Това мнение изрази пред БНР бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров, след като Конституционният съд се произнесе по искането на държавния глава Румен Радев парламентът да разгледа предложението му за национален референдум за приемането на еврото.

НАПГ: Всеки втори приемен тийнейджър се чувства подиграван или изолиран в училище

Непредставително допитване на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) показва тревожни тенденции за преживяванията на младежите, настанени в приемни семейства. Данните, събрани чрез анонимна анкета сред 54 младежи, отглеждани в приемна грижа, на възраст 14-18 години от цялата страна, разкриват постоянен модел на преживяно насилие, социална изолация и стигматизация в училище и сред връстниците. Изследването се реализира в рамките на проект INSPIRE, подкрепен от ФРГИ и Европейския съюз, насочен към превенцията на насилието над деца и изграждането на чувствителна към травмата среда.

Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения

При 27% от проверените от МОСВ водни обекти по Черноморието има нарушения. Това заяви министър Манол Генов след анализ на резултатите от извършената инспекция от екипи след наводненията от 3 октомври.

Съдът може да разпита Бойко Борисов по делото срещу Кирил Петков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да бъде призован за разпит по наказателното дело срещу бившия съпредседател на "Продължаваме промяната – Демократична България" Кирил Петков. Това стана ясно след днешното съдебно заседание по казуса, свързан с ареста на бившия премиер преди близо четири години.

Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември

Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември. Това е решено със заповед на кмета Благомир Коцев, предаде БГНЕС.

"Възраждане" напуска парламента заради отказ да се гласува референдумът за еврото

Оказа се, че има внесено на 12 май предложение от президента за провеждане на референдум. Вчера внесохме надлежно две предложения тази точка да влезе в дневния ред. Сутринта на председателски съвет Костадин Ангелов ни обясни, че няма да допусне такава точка в дневния ред, защото предложението на президента е върнато в президентството. Оказа се, че оригиналът на предложението на президента все още стои в деловодството на Народното събрание. Това означава, че няма никакъв проблем тази точка да влезе в дневния ред. Единственото, което е изпратено до президентството, е едно писмо от Наталия Киселова.

Георгиев за задържането на надзиратели във Варна: Затворът не е разграден двор

Констатирани са дисциплинарни нарушения. Има данни за предстоящи процесуални и следствени действия. Това заяви правосъдният министър Георги Георгиев във връзка с петимата задържани надзиратели от ареста във Варна.

Съдът отложи за 2026 г. делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления

Софийският градски съд отложи делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления за 2026 г. Причината е, че адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото, посочи "Нова телевизия".