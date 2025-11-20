Новини
България »
Калин Стоянов отрече, че е съпричастен с наркоОПГ, ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ

20 Ноември, 2025 17:21 1 916 38

  • калин стоянов-
  • обвинения-
  • георги георгиев-
  • боец

Не знам за какви тетрадки, за какви тефтери, за какви наркобанди говори този човек. По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии никога не бях чувал

Калин Стоянов отрече, че е съпричастен с наркоОПГ, ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов отрече твърденията, че стои на върха на организирана престъпна група (ОПГ) за трафик на наркотици. Пред БНР той обяви, че ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ, който днес го обвини на съвместен брифинг с ръководството на ПП-ДБ:

"Аз по принцип неадекватни хора не коментирам, но след като толкова много настоявате, би било редно да кажа няколко думи. Не знам за какви тетрадки, за какви тефтери, за какви наркобанди говори този човек. По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии никога не бях чувал.

Другото, което е важно да се знае, е, че аз срещу него водя гражданско дело и днес реално имам повод да заведа още едно такова", заяви Калин Стоянов пред БНР.

По-рано днес на съвместен брифинг в кулоарите на парламента депутати от ПП-ДБ, Георги Георгиев от БОЕЦ обявиха, че полицейски служител от Добрич е бил уволнен дисциплинарно заради участие в полицейски операции срещу лица, свързани с "ДПС-Ново начало". В участва и пострадалият полицай Петър Русев.

Става дума за два случая, съобщи бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Бойко Рашков. По думите му през 2023 г. полицаят Русев е бил включен в група, която прави проверка на заведение в курорта Албена заради сигнал, че не се издават касови бележки.

При проверката е открит документ, който говори за незаконна дейност. Вторият случай е от миналата година:

"В лек автомобил, управляван от член на Движение за права и свободи - Ново начало, активист от тази политическа партия, в леката му кола са открити наркотични вещества, доколкото си спомням над 80 пакета. Човекът е задържан, след това на другия ден - освободен.

Оттогава досега, той, доколкото на нас ни е известно, не е привлечен като обвиняем. Срещу полицая Русев започва още по-активна дисциплинарна проверка от службите на МВР, включително "Вътрешна сигурност", и в момента той е уволнен", каза Бойко Рашков

Георги Георгиев от БОЕЦ допълни:

"Документът, за който говори господин Рашков, е открит в заведение "Кариби" - това е тефтер, рекламен тефтер на Народното събрание на Република България, в който, според нашите източници, е водена черната каса на съответното заведение. Заведението е стопанисвано от бащата на депутатката от ДПС ново начало Артен Анисова".

Полицаят твърди, че е информирал вътрешния министър Даниел Митов за репресиите, на които е бил подложен:

"От шест години съм служител на ОД МВР-Добрич - до 10 октомври 2025 година. Бях уволнен със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, като преди това от юни месец съм подал до него докладна записка с описани репресии спрямо мен за това, че съм си свършил работата. И към ден днешен отговор на тия питания".

Заради замесването на имена на активисти на "ДПС-Ново начало" от ПП-ДБ ще искат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и ще предложат създаване на Анкетна комисия, която да провери обстоятелствата по тези случаи, съобщи съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Георги Георгиев от БОЕЦ обаче твърди, че тяхното разследване е показало, че става дума за организирана престъпна група, начело на която стои бившият вътрешен министър Калин Стоянов:

"Оформя се една ясна структура и цялостна организация на национално ниво - организирана престъпна група за трафик на наркотици. Като ние установяваме, че на върха на тази организация стои именно Калин Стоянов, който беше привлечен от Пеевски заради контактите и контрола, като бивш министър и служител на ГДБОП, над криминалният контингент и конкретно над групите за наркоразпространение", каза Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    18 6 Отговор
    Звучи съвсем достоверно?

    Коментиран от #19

    17:26 20.11.2025

  • 3 гражданин

    45 4 Отговор
    Ама тоз на снимката докато беше шеф на МВР в Приморско ,от мигрантите направи милиони !!

    17:27 20.11.2025

  • 4 Гост

    40 5 Отговор
    И да го осъдиш, всички българи знаем, че си част от престъпността и това е абсолютно нормално.

    17:28 20.11.2025

  • 5 Дориана

    53 4 Отговор
    Калин Стоянов трябва да се срамува от себе си . Като бивш министър на МВР той умишлено беше с широко затворени очи за купуване на гласове и фалшифициране на изборите. На практика с негова помощ се опорочиха изборите и той демонстративно работеше срещу българския народ .За това Пеевски в знак на благодарност го приюти в ДПС Ново Начало. Калин Стоянов стана най- дебелата патерица на доказано корумпиран човек санкциониран и в списъка Магнитски. Така, че Възмездие ще има за такива като него.

    17:29 20.11.2025

  • 6 Аз пък вярвам че Калин Стоянов

    42 7 Отговор
    стои на върха на организирана престъпна група (ОПГ) за трафик на наркотици. И то на заловени наркотици за САЩ !

    17:30 20.11.2025

  • 7 леко разсеян

    19 4 Отговор
    Ивайло Мирчев е от Добрич , той ли не знае ?

    17:31 20.11.2025

  • 8 РАЗБИРАСЕ ЧЕ НЕ Е ВЯРНО

    26 4 Отговор
    Само в обсебване на чуждо недвижимо имущество е замесен, онази схема с автомобилите.

    17:31 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ха ха

    18 4 Отговор
    е не е съпричастен с нарко разпределението , само носи чадърчето по заповед

    17:34 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 кервана си върви

    11 5 Отговор
    А две болни лица се карат публично в медиите. Биткаджията георгиев да си гледа руските агенти, които му цапат гащите и да не се занимава с КАЛИНКА като калин стоянов, много ясно че не ръководи никъв трафик, само е осигурявал чадър докато е бил министър.

    17:35 20.11.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    3 4 Отговор
    Детелина е любовноца на Ивелин му прави швирки. Руди гела ги е записал.

    17:35 20.11.2025

  • 15 !!!

    27 4 Отговор
    И триете, и да не триете истината, слугата на уродливото 190 - килограмово туловище, дето му викат Калин, е нищожество! "Боец" разполагат с неопровержими доказателства, така че, със съд да плаши гаргите, не Г.Георгиев!

    17:35 20.11.2025

  • 16 Калинка- Малинка

    19 4 Отговор
    Ще съди себе си за това, че е част от мрежата за дрогиране!

    17:36 20.11.2025

  • 17 Рангел

    16 4 Отговор
    И за контрабандата на цигари ли нямаш участие.Всички знаят защо некадърник като теб бе слагам на такива постове,заради делата срещу теб и зависимостите ти и за готовността ти срещу някой лев да вършиш каквото ти кажат,че дори и престъпления

    17:42 20.11.2025

  • 18 безпартиен

    11 3 Отговор
    Кажи ми къде си се издънил и ще ти кажа колко голям началник ще станеш!

    17:52 20.11.2025

  • 19 Да, да, ама не

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    По физиономията му личи че е пристрастен гнусак.

    17:52 20.11.2025

  • 20 А жена

    18 2 Отговор
    му на кого стана на бърза ръка съдружник и в какъв бизнес на тоя мургавел ? Нечист субект , ама изключително , но изпълнява всичко , държат го с мизериите му да им върши черна работа и няма мърдане !

    17:54 20.11.2025

  • 21 Горски

    18 3 Отговор
    А ти Калине замени закона за беззаконие,за слугуване на мафията,за пари замени чест,достойство,съвест..... какъв служител на обществото си бил ти ???? Никога - никакъв,раболепен роб на парите и властта..... и ГОЛЯМ Гьонсурат. Калин тактично смени заплатата на главен секретар в МВР с депутатски мандат от свинското дъпъсъ, въпреки че според законодателството в бг служителите не би трябвало да са свързани с политически партии. Тактично полегна в скута на Пеевски. Може ли да обясни пеевски,защо взима заплата,като нито един път не се е изказал от трибуна?За какво му е служебна охрана пет пъти по-голяма по численост от на Радев след като нали го обичал народа?

    17:54 20.11.2025

  • 22 Аз.........

    6 3 Отговор
    Лъжец!!!

    Коментиран от #31

    17:58 20.11.2025

  • 23 В парламента

    18 4 Отговор
    очите му играят постоянно във всички посоки и се озърта като крадец или престъпник , очакващ да го арестуват ! Като седнал на тръни е !

    17:59 20.11.2025

  • 24 Наивник на средна възраст

    15 5 Отговор
    Калинчо,Калинчо - кой е областен координатор на НН в Бургаско??????? Не е ли Широката,близък на Очите????? Да не би да не се е занимавал с наркоразпространение???? Случаят е още едно доказателство за срастването на НН с ьндерграунда на НРБ.Не,че босът не е ББ......

    18:01 20.11.2025

  • 25 Нечистоплътно

    15 3 Отговор
    същество !

    18:01 20.11.2025

  • 26 това е всичко, което трябва да знаете

    10 3 Отговор
    Тоя калинчо беше сложе за директор на МВР Бургас и се "бореше" с поморийския бандит Широката. Сега калинчо му е заместни в ДПС.

    18:34 20.11.2025

  • 27 кочо

    4 3 Отговор
    Съсел номад кокорчо криеш като еничар зад главния си дерибей ,мародер и магнитски на държавата ,но рано или късно хубавото свършва и тогава трябва да даваш отговор за това за кого си работил .

    19:09 20.11.2025

  • 28 кочо

    4 3 Отговор
    Съсел номад кокорчо криеш се като еничар зад главния си дерибей ,мародер и магнитски на държавата ,но рано или късно хубавото свършва и тогава трябва да даваш отговор за това за кого си работил .и какви си ги върщил.

    19:13 20.11.2025

  • 29 Мда

    2 9 Отговор
    Няма ли един драскач или държач на микрофон да се разрови и каже, как се финансира Гошко поръчковия борец.
    Да публикува отчети за приходи и разходи!
    Същото и за Правосъдие за всеки, как се финансират, кой стой зад Методи Лалаов?
    Има ли в територията някой с топки?

    19:15 20.11.2025

  • 30 Гост

    6 2 Отговор
    калин стоянов лидер на Организирана Престъпна Група си е съвсем в реда на нещата. Той, междудругото, затова е депутат от дъпъсъ

    19:39 20.11.2025

  • 31 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Аз.........":

    Също като вас!

    20:30 20.11.2025

  • 32 Дориана

    3 0 Отговор
    Къде са тези тефтери? Кога ще извадите досиетата?

    20:32 20.11.2025

  • 33 От Плевен

    3 0 Отговор
    И ние ли сме замесени?

    20:33 20.11.2025

  • 34 Боец

    3 1 Отговор
    Ние поне имаме документи!

    20:35 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    И ТИ СИ ПОДЛОГА НА ДЕБЕЛИТЕ КОРУМПЕТА...

    21:06 20.11.2025

  • 37 Тони

    2 0 Отговор
    Мили хора, не вярвайте на боец и на ПП-ДБ, те клеветят г-н Калин Стоянов, правят го от завист и злоба, но дори и на малкия му пръст не могат да стъпят. Най много ги е яд, от факта че Калин Стоянов е достоен и честен депутат, и защото е смел и винаги е директен и казва истината Калин Стоянов наистина мисли и работи за доброто на България и бг граждани. Така че нека ПП-ДБ и Боец да не си хабят гласчетатй и да спрът да се заяждат с човека, защото никой не им вярва. И да знаят защото цяла България Подкрепяме Калин Стоянов.

    Коментиран от #38

    23:20 20.11.2025

  • 38 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тони":

    Не понасяме клеветници! Извиняваме се за малката странност.

    07:12 21.11.2025

Новини по градове:
