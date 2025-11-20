Калин Стоянов отрече, че е съпричастен с наркоОПГ, ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов отрече твърденията, че стои на върха на организирана престъпна група (ОПГ) за трафик на наркотици. Пред БНР той обяви, че ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ, който днес го обвини на съвместен брифинг с ръководството на ПП-ДБ:

"Аз по принцип неадекватни хора не коментирам, но след като толкова много настоявате, би било редно да кажа няколко думи. Не знам за какви тетрадки, за какви тефтери, за какви наркобанди говори този човек. По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии никога не бях чувал.

Другото, което е важно да се знае, е, че аз срещу него водя гражданско дело и днес реално имам повод да заведа още едно такова", заяви Калин Стоянов пред БНР.

По-рано днес на съвместен брифинг в кулоарите на парламента депутати от ПП-ДБ, Георги Георгиев от БОЕЦ обявиха, че полицейски служител от Добрич е бил уволнен дисциплинарно заради участие в полицейски операции срещу лица, свързани с "ДПС-Ново начало". В участва и пострадалият полицай Петър Русев.

Става дума за два случая, съобщи бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Бойко Рашков. По думите му през 2023 г. полицаят Русев е бил включен в група, която прави проверка на заведение в курорта Албена заради сигнал, че не се издават касови бележки.

При проверката е открит документ, който говори за незаконна дейност. Вторият случай е от миналата година:

"В лек автомобил, управляван от член на Движение за права и свободи - Ново начало, активист от тази политическа партия, в леката му кола са открити наркотични вещества, доколкото си спомням над 80 пакета. Човекът е задържан, след това на другия ден - освободен.

Оттогава досега, той, доколкото на нас ни е известно, не е привлечен като обвиняем. Срещу полицая Русев започва още по-активна дисциплинарна проверка от службите на МВР, включително "Вътрешна сигурност", и в момента той е уволнен", каза Бойко Рашков

Георги Георгиев от БОЕЦ допълни:

"Документът, за който говори господин Рашков, е открит в заведение "Кариби" - това е тефтер, рекламен тефтер на Народното събрание на Република България, в който, според нашите източници, е водена черната каса на съответното заведение. Заведението е стопанисвано от бащата на депутатката от ДПС ново начало Артен Анисова".

Полицаят твърди, че е информирал вътрешния министър Даниел Митов за репресиите, на които е бил подложен:

"От шест години съм служител на ОД МВР-Добрич - до 10 октомври 2025 година. Бях уволнен със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, като преди това от юни месец съм подал до него докладна записка с описани репресии спрямо мен за това, че съм си свършил работата. И към ден днешен отговор на тия питания".

Заради замесването на имена на активисти на "ДПС-Ново начало" от ПП-ДБ ще искат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и ще предложат създаване на Анкетна комисия, която да провери обстоятелствата по тези случаи, съобщи съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Георги Георгиев от БОЕЦ обаче твърди, че тяхното разследване е показало, че става дума за организирана престъпна група, начело на която стои бившият вътрешен министър Калин Стоянов:

"Оформя се една ясна структура и цялостна организация на национално ниво - организирана престъпна група за трафик на наркотици. Като ние установяваме, че на върха на тази организация стои именно Калин Стоянов, който беше привлечен от Пеевски заради контактите и контрола, като бивш министър и служител на ГДБОП, над криминалният контингент и конкретно над групите за наркоразпространение", каза Георгиев.