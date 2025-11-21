Мариана Кукушева: Ръстът на цените на храните ще продължи

Браншови организации се обединяват срещу новите държавни такси, които Българска агенция за контрол и безопасност на храните (БАБХ) възнамерява да им наложи.
"За съжаление днес, на 21 ноември, темата, която разискваме, трябва да има и отзвук, независимо, че денят е празничен - Ден на християнското семейство, обаче трябва да кажем истината. През 2026 година ръстът на цените на храните ще бъде увеличен заради увеличения административен натиск от една страна в бюджета в посока осигуровки, допълнителна данъчна тежест". Това заяви пред БНР Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите:
"От друга страна себестойността им расте поради повишените енергийни и транспортни разходи, а от трета страна, както виждате - административната тежест по отношение на такси, които събира Българска агенция за контрол и безопасност на храните. Няма как да не се отрази върху себестойността на продукцията. Тарифата, която бе публикувана преди няколко дни, бе предложена доста назад във времето".
"При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Мариана Кукушева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде е
10:23 21.11.2025
2 Бананарама
10:23 21.11.2025
3 ако намалее покупателността ще
10:25 21.11.2025
4 честен ционист
10:25 21.11.2025
5 нормално
Коментиран от #6
10:25 21.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #5 от "нормално":СЕГА ИМА ТЕЛЕВИЗОРИ ПО 400-500 ЛВ.
ПРИ ЗАПЛАТА 1000 ЛВ МОЖЕ ДА СЕ КУПЯТ ДВА...
ВСЕ ПАК СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "....
Коментиран от #10
10:29 21.11.2025
7 !!!?
Коментиран от #9
10:29 21.11.2025
8 Тая кака
Коментиран от #11
10:33 21.11.2025
9 честен ционист
До коментар #7 от "!!!?":Ще влезеш в Еврозоната, колкото влязоха Косово и Чена гора.
10:35 21.11.2025
10 гост
До коментар #6 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Вчера гледах в Кауфланд Германия 60 инчов марков телевизор на цена няма и 300 евро,а там няма и работещи под 3000 евро. Една заплата = 10 телевизора.
Коментиран от #23
10:36 21.11.2025
11 Освалдо Риос
До коментар #8 от "Тая кака":Няма нищо секси в тая кукувица.
Коментиран от #25
10:38 21.11.2025
12 Боян Ставрев
Браншът за хляб отново предупреждава за „неминуемо“ поскъпване, но като потребител виждам добре познат модел: цените се вдигат при всеки повод, а при спад на разходите никой не ги свали. Хлебарите обичат да сочат държавни такси и осигуровки, но пропускат да споменат, че самите те не поемат никаква част от тежестта — няма дума за оптимизация, модернизация или намаляване на собствените им административни разходи. Постоянните медийни оплаквания вече са инструмент за предварително оправдаване на следващото поскъпване, а фразата „хлябът е стока като всички останали“ е цинична, защото хлябът е базов продукт за най-уязвимите хора. Вместо да поемат отговорност, производителите пак прехвърлят всичко върху данъкоплатеца – а така е най-лесно.
Коментиран от #13
10:38 21.11.2025
13 честен ционист
До коментар #12 от "Боян Ставрев":Оптимизация в мутренско-капиталистическата икономика се нарича рекет.
10:43 21.11.2025
14 Последния Софиянец
10:44 21.11.2025
15 вдигайте още цените
10:49 21.11.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Принтерите работят 24/365 на френдовете тал.-му.ди-сти.
Коментиран от #18, #21
10:49 21.11.2025
17 Мухаа ха!
11:09 21.11.2025
18 др Луканов
До коментар #16 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Скачаха защото ние им казвахме да скачат ,а те си мислеха че скачат за хубаво,а всъщност не виждаха кой ги кара да скачат. Не виждаха комунистическите вълци скрити под агнешките кожи
Коментиран от #19
11:13 21.11.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #18 от "др Луканов":Кой сте "вие" тов.Луканов ?
Другарите с принтера ?
11:19 21.11.2025
20 Марианчето е права, няма
11:45 21.11.2025
21 Другарят Горуня
До коментар #16 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":А, сега приказваш Тодоре, ама китайците извикаха танковете на Тянънмън и сега не са ли по-добре? Е, някой са по-добре, други по-зле. Но партията се оказа по-сериозна от нашата, както ти и думах, преди да ме гръмнеш.
11:57 21.11.2025
22 То това храни ли са
11:58 21.11.2025
23 провинциалист
До коментар #10 от "гост":Ако върнеш достатъчно назад на какво отговоряш, става въпрос за "тоталитаризма" (дето сега тука му викат "демокрация"). Ти пишеш за Германия. Не че там не е тоталитаризъм, ама си е техен, не е като нашия.
12:13 21.11.2025
24 коко
13:00 21.11.2025
25 коко
До коментар #11 от "Освалдо Риос":Много сексуално изглежда нейния портфейл .А на тъмно няма разлика между нея и младата Бриджит Бардо...
13:03 21.11.2025