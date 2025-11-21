Новини
Мариана Кукушева: Ръстът на цените на храните ще продължи

Мариана Кукушева: Ръстът на цените на храните ще продължи

21 Ноември, 2025

Хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя

Мариана Кукушева: Ръстът на цените на храните ще продължи - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова

Браншови организации се обединяват срещу новите държавни такси, които Българска агенция за контрол и безопасност на храните (БАБХ) възнамерява да им наложи.

"За съжаление днес, на 21 ноември, темата, която разискваме, трябва да има и отзвук, независимо, че денят е празничен - Ден на християнското семейство, обаче трябва да кажем истината. През 2026 година ръстът на цените на храните ще бъде увеличен заради увеличения административен натиск от една страна в бюджета в посока осигуровки, допълнителна данъчна тежест". Това заяви пред БНР Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите:

"От друга страна себестойността им расте поради повишените енергийни и транспортни разходи, а от трета страна, както виждате - административната тежест по отношение на такси, които събира Българска агенция за контрол и безопасност на храните. Няма как да не се отрази върху себестойността на продукцията. Тарифата, която бе публикувана преди няколко дни, бе предложена доста назад във времето".

"При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Мариана Кукушева.


  • 1 Къде е

    24 0 Отговор
    оня "специалист" с кошницата ?

    10:23 21.11.2025

  • 2 Бананарама

    29 2 Отговор
    Това е новата евродиета, плати два изяж един.

    10:23 21.11.2025

  • 3 ако намалее покупателността ще

    11 0 Отговор
    изчезнат стоките . от турска е на сметка . а и било по добро . лекарства, сирене . ще видим .

    10:25 21.11.2025

  • 4 честен ционист

    22 0 Отговор
    Пазарната икономика се крепи на спекула.

    10:25 21.11.2025

  • 5 нормално

    9 17 Отговор
    Цените винаги са вървели нагоре,без значение какъв е строя. Спомням си по време на тоталитаризма един руски телевизор стриваше 1000 лева,а заплатата ми беше 100 лева. Десет месеца само за един телевизор трябваше да работя

    Коментиран от #6

    10:25 21.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "нормално":

    СЕГА ИМА ТЕЛЕВИЗОРИ ПО 400-500 ЛВ.
    ПРИ ЗАПЛАТА 1000 ЛВ МОЖЕ ДА СЕ КУПЯТ ДВА...
    ВСЕ ПАК СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "....

    Коментиран от #10

    10:29 21.11.2025

  • 7 !!!?

    8 10 Отговор
    Влизането в Еврозоната означава приближаване стандарта на живот със страните в Еврозоната, а не страните със страните в Азия...!

    Коментиран от #9

    10:29 21.11.2025

  • 8 Тая кака

    8 3 Отговор
    Е много секси ,представям си я как меси хляба

    Коментиран от #11

    10:33 21.11.2025

  • 9 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    Ще влезеш в Еврозоната, колкото влязоха Косово и Чена гора.

    10:35 21.11.2025

  • 10 гост

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Вчера гледах в Кауфланд Германия 60 инчов марков телевизор на цена няма и 300 евро,а там няма и работещи под 3000 евро. Една заплата = 10 телевизора.

    Коментиран от #23

    10:36 21.11.2025

  • 11 Освалдо Риос

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тая кака":

    Няма нищо секси в тая кукувица.

    Коментиран от #25

    10:38 21.11.2025

  • 12 Боян Ставрев

    15 1 Отговор
    Желая на г-жа Кукушева глад, болест и мизерия. Защо с лошо ли? Ще ви кажа!
    Браншът за хляб отново предупреждава за „неминуемо“ поскъпване, но като потребител виждам добре познат модел: цените се вдигат при всеки повод, а при спад на разходите никой не ги свали. Хлебарите обичат да сочат държавни такси и осигуровки, но пропускат да споменат, че самите те не поемат никаква част от тежестта — няма дума за оптимизация, модернизация или намаляване на собствените им административни разходи. Постоянните медийни оплаквания вече са инструмент за предварително оправдаване на следващото поскъпване, а фразата „хлябът е стока като всички останали“ е цинична, защото хлябът е базов продукт за най-уязвимите хора. Вместо да поемат отговорност, производителите пак прехвърлят всичко върху данъкоплатеца – а така е най-лесно.

    Коментиран от #13

    10:38 21.11.2025

  • 13 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Боян Ставрев":

    Оптимизация в мутренско-капиталистическата икономика се нарича рекет.

    10:43 21.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация а икономистите се правят че не виждат.

    10:44 21.11.2025

  • 15 вдигайте още цените

    10 0 Отговор
    Тая кака преди две години влезе в офиса на Хюндай и докато аз умувах какви пари да събера за кола, тя си плати една и си тръгна с нея.

    10:49 21.11.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор
    Скачахте ли кат мамуни 89 ,скачахте !

    Принтерите работят 24/365 на френдовете тал.-му.ди-сти.

    Коментиран от #18, #21

    10:49 21.11.2025

  • 17 Мухаа ха!

    4 1 Отговор
    Ваше чудо,няма да има в цяла Европа.То и за мен няма да е светло бъдеще,но ще ви гледам сейр.Но за вас най - важното беше,че няма да сменяте евро,когато тръгнете за гръчко ,за цяла една седмица! И това ще забравите "остри" Ганчовци! С половин заплата,спрямо днешната,и цени който ще скачат като бълхи.Виждате сами,ей такива,като тая - хлебарката,която не е виждала и месила тесто през живота си,когато твърдо разбраха,че няма мърдане от еврото,как отсега ни " сготвят" .И това ще бъде със всички храни,стоки, мобилни оператори, вода,ток.Защото всичко е в частни ръце.Ще ви доят,като дръгливи оф ф це.До кръв.Хайде,хляба ще го намалите- ще броите филиите.Но тока,като ви пуснат по бобслея,наречен" свободен пазар"? А топлата вода която ще прескочи 20 евро/ кубик,но допълнително ще е плащате и като студена на франсетата - над 2,5 евро кубик.А тТилифоните във всеки дом,поне по 4 броя? Телевизия,интернет.Ако имахте поне грам инстинкт за самосъхранение ,щяхте да се вдигнете още през пролетта.Сега мандалото хлопна чадо! Ще ви фурфорят още от Февруари догодина.Да се бесите на дузини по стълбовете ,все им е тая.Нали ви набутаха в капана.

    11:09 21.11.2025

  • 18 др Луканов

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Скачаха защото ние им казвахме да скачат ,а те си мислеха че скачат за хубаво,а всъщност не виждаха кой ги кара да скачат. Не виждаха комунистическите вълци скрити под агнешките кожи

    Коментиран от #19

    11:13 21.11.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "др Луканов":

    Кой сте "вие" тов.Луканов ?

    Другарите с принтера ?

    11:19 21.11.2025

  • 20 Марианчето е права, няма

    0 1 Отговор
    как едно кафе да е 10 лв. а Хляба да е 2 лв.?

    11:45 21.11.2025

  • 21 Другарят Горуня

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    А, сега приказваш Тодоре, ама китайците извикаха танковете на Тянънмън и сега не са ли по-добре? Е, някой са по-добре, други по-зле. Но партията се оказа по-сериозна от нашата, както ти и думах, преди да ме гръмнеш.

    11:57 21.11.2025

  • 22 То това храни ли са

    1 0 Отговор
    Марианче??? Латекс и Ц200 със сол и ароматизатор.

    11:58 21.11.2025

  • 23 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Ако върнеш достатъчно назад на какво отговоряш, става въпрос за "тоталитаризма" (дето сега тука му викат "демокрация"). Ти пишеш за Германия. Не че там не е тоталитаризъм, ама си е техен, не е като нашия.

    12:13 21.11.2025

  • 24 коко

    1 0 Отговор
    Не се нагушихте,не стига че правите хляб от евтино некачествено украинско зърно а и го пакетирате влажен да тежи повече.

    13:00 21.11.2025

  • 25 коко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Освалдо Риос":

    Много сексуално изглежда нейния портфейл .А на тъмно няма разлика между нея и младата Бриджит Бардо...

    13:03 21.11.2025

