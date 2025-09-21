Новини
Евростат: България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите

21 Септември, 2025 21:08, обновена 21 Септември, 2025 20:10 839 29

С 13.6 на сто са се увеличили разходите за труд у нас, на фона на 4% средно за Съюза

Евростат: България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-високият ръст на заплатите от целия Евроопейски съюз е отчетен в България. С 13.6 на сто са се увеличили разходите за труд у нас, на фона на 4% средно за Съюза, предаде БНТ.

Данните са на Евростат. На какво се дължи този ръст и усещат ли го хората по джоба си, проверяваме сега.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие на предходната година в България са отчетени най-много повишения на разходите за почасово заплащане за цялата икономика (+13.4%) и Унгария (+11.0%).

Три държави-членки на ЕС регистрират увеличение от 10% или повече: Румъния (+10,4%), Естония (+10,3%) и Гърция (+10.1%). Най-ниските увеличения са отчетени във Франция (+1.4%), Дания (+1.5%) и Малта (+1.9%).

Като продавач в магазин за дрехи на половин рабоен ден Лилия Бекярска не влиза в отчетения рекорден ръст от Евростат.

"През последната година не ми е вдигана заплатата. Като цяло на мен не ми стига. Имам дете и имам по-големи разходи", каза Лилия Бекярска, продавач-консултант.

Университетският преподавател доц. Евдокия Петкова е получила 20% повишение на заплатата за последната година. Парите стигат, обаче само за сам човек.

"За всеки нормален човек, да, ако живея сама, ако имам голямо семейство - не. От това зависи дали ще стигнат", коментира тя.

Работодателските организации и икономисти не виждат изненада в данните, а причината е двуцифреният ръст на минималната работна заплата в последните години.

"Когато се променя минималната работна заплата, не се променя само цената на труда на нискоквалифицираните или лицата без образование, които са заети, а се променят всички работни заплати. В държавния бюджет беше заложен и доста сериозен ръст на възнагражденията в Министерството на вътрешните работи, което също оказва влияние. И също такова влияние ще има в началото на следващата година, когато се очаква да има отново увеличение с двуцифрено число", обясни Васил Тодоров, зам.-председател на УС на Българската търговско-промишлена палата.

"Нецелесъобразното увеличение на заплатите в обществения сектор през последните години натоварва изключително много бюджета и фактът, че възнагражденията в публичния сектор изпреварват тези в частния".

А с увеличаването по формула на минималната заплата, очакванията са за увеличаване на инфлацията:

"Страховете, които имат управляващите - това да не се използва и да не бъде мотив за влизането в еврозоната за вдигането на цените, за съжаление това увеличение на минималната работна заплата - някъде над 1200 лева. Ще съвпадне с влизането на България в еврозоната", посочи Васил Тодоров.

"За да спрем да обвързваме необходимостта от увеличения на възнагражденията с инфлационни процеси, както се случва през последните години, трябва да започнем да управляваме ефективно публичните финанси".

3 пъти за 3години - това е равносметката на още един университетски преподавател - Иван Тодоров.

"Честно казано, стигат ми, но аз не съм женен, нямам деца, така че ако имах деца и бях женен, предполагам, че нямаше".

Макар данните за ръста на доходите да изпреварват данните за годишната инфлация от 5,3 на сто, субективното усещане на хората остава за поскъпване - по-сериозно от увеличението на заплатите.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Заради

    22 1 Отговор
    Ушев. Всички други не са и чули.

    Коментиран от #9

    20:11 21.09.2025

  • 2 обективен

    23 0 Отговор
    Мафията ще затрие държавата и народа !

    20:13 21.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    Вярно е.Дигнаха заплатите на полицаите с 50 процента да ги пазят от народа.

    Коментиран от #23

    20:13 21.09.2025

  • 4 Мухахаха

    24 1 Отговор
    Е заплатите на полицаите увеличиха да пазят свинята с главно С

    20:14 21.09.2025

  • 5 12340

    9 0 Отговор
    Вижда се на снимката! :))

    20:14 21.09.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ДОСТИГНАХМЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ВРЪХ,
    НО НЕ СМЕ САМИ ТАМ !
    ..... ВИЖЮАЛ КАПИТАЛИСТ КАРТА НА БЕДНОСТТА В ЕВРОПА:
    - БЪЛГАРИЯ 30.3 %
    - БРАТСКА ТУРЦИЯ 30.4%
    ( ВЪПРЕКИ ИЗХВЪРЛЯНИЯТА НА РЕДЖЕП ЕРДОГАН
    И ВЪПРЕКИ ЧЕ Е СПОРНО ДАЛИ ТУРЦИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА)

    20:14 21.09.2025

  • 7 Яшар

    16 0 Отговор
    Да, има държавни служители с 30-50 хиляди на месец ..ама кой ще ги правят ..няма какво .....има и ора с 1000 на месец .....ехе. 1000 хиляда къде ще ги харче ..милионер бате ...Ени цигари,сметките ,манджата , алкохол си прави ...дрехи има от локомотивното депо от 97...не му трябват ...и пак ще му останат 80-90 лв...на сиромах човек и ..половин ..Ка ...стига ..ехе ..милионер бате

    20:16 21.09.2025

  • 8 МИНИМАЛНА 16000 ЛВ С ДДС 😂

    11 0 Отговор
    В НАРОДНОТО ИЗБРАНИЕ 😂 ГЛЕДАМ ДЕБЕЛИЯ РЕДИ ЖЪЛТЕТЕ ПАВЕТА ,,, ЧЕ МУ ДРУСА КАТО МИНАВА С КАРУЦАТА СЪС НСО--ТО -ТОЛ -СИСТЕМА 😂

    20:17 21.09.2025

  • 9 Tака е

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Заради":

    Безделниците полицаи с огромни заплати, безделниците депутати с огромни заплати, безделниците министри с огромни заплати, служби, службички, бордове, комисии и каква ли не нищоневършеща сбирщина с огромни заплати. Реално работещите с ръцете и главите си хора са с малки заплати. Гнус!

    20:17 21.09.2025

  • 10 Гориил

    7 6 Отговор
    Ръстът на заплатите зависи от производителността и ефективността на труда. В България производителността на труда е 2,5 пъти по-ниска от тази в Германия, 2,2 пъти по-ниска от тази в Китай и 1,8 пъти по-ниска от тази в Русия.

    20:18 21.09.2025

  • 11 Само администрацията

    14 1 Отговор
    В някои държавни сектори увеличиха със 100% заплатите за 5 години. Но това не значи, че частният сектор е увеличил заплатите, който при истинска икономика изработва заплатите на държавен сектор. И когато не произвеждаш нищо, а си евтин суровинен придатък на ЕС, и евтина работна ръка, теглиш 20 милиарда заеми за 2025 тг, за да увеличаваш държавни заплати. Тогана идват сериозните кредитори и си искат парите, Гърция пример. Защото Еврогария не е Франция. От 2020 г., когато управленците ни вкараха в ERMII, срещу правилата на Валутен Борд обезцениха СЪЗНАТЕЛНО левът. Процесът който тече в момента е СЪЗНАТЕЛЕН ФАЛИТ на Еврогария. Потеже фалшифицираха данните за ДЕФИЦИТ, ИНФЛАЦИЯ и Ценова НЕСТАБИЛНОСТ.
    МВФ иска:
    Увеличение данък сгради, махане праг осигуряване и прогресивен данък. Делян Добрев от ГЕРБ е казал, че може да увеличи ДАНЪК СГРАДА, но не и праг осигуряване и прогресивен данък.
    Или българите остават БЕЗ ЖИЛИЩА, а богатите не плащат. МВФ са направили забележка и за висок ръст на бюджетни заплати. ОСТАВКА!
    ОСТАВКА! БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС, ДБ са проклятието на Еврогария.

    20:20 21.09.2025

  • 12 Пич

    14 1 Отговор
    Глад майка , глад !!! Това ви чака с еврото !!! Тези лумпени в еврозоната ако увеличат доходите с3% го смятат за много !!!

    20:21 21.09.2025

  • 13 Шишишизация

    16 0 Отговор
    Главното Д така каза - увеличението на заплатите на милиционерите да е 80 процента,защото те ме пазят от огромната народна любов. Асен Василев ежедневно трябва да му вдига кръвното и нервите на този примат,за да разбере глупавият български народ що за мафиот и престъпник е този феномен

    20:26 21.09.2025

  • 14 Пее Ф ски

    6 0 Отговор
    Айде сега глоба за тея, дето излизат в пенсия!
    Който излезе в пенсия да му се удържат 5 заплати!
    Ако си намери работа след пенсия - да му се удържат ОЩЕ 5 ЗАПЛАТИ!
    Ако оцелее след година - да му се увеличи здравното осигуряване с 15%!

    20:26 21.09.2025

  • 15 Уса

    8 1 Отговор
    Вие се шегувате...Ако смятате заплатите на полицаите,докторите и политиците БЪлгария е на първо място и бие всички европейски държави включително и САЩ

    20:29 21.09.2025

  • 16 НА СИЛОВИТЕ ВЕДОМСТВА И ДЪРЖАВНИЯ

    9 1 Отговор
    Сектор ! Полицайчетата повече от докторите получават ! Браво Шиши

    20:39 21.09.2025

  • 17 ШИШИ на МВР

    6 0 Отговор
    А тези го пазят

    20:40 21.09.2025

  • 18 Тома

    1 0 Отговор
    Депутатите още не са почнали работа и си вдигнаха заплатата с 11%. Ега си държавата

    20:48 21.09.2025

  • 19 Софиянец

    3 1 Отговор
    Можвше да се напише директно, че това високо увеличение е само и единствено заради абсурдно надутите заплати на държавната администрация с по 20-50%. Работя в IT компания и заплатите ни през последните 2 години се увеличиха с по 3% на година. На абсолютно никой в частния сектор не му увеличават заплатата с по 10% годишно, освен ако не си смени работата или не му направят контра оферта за да го задържат. Само хрантутниците на държавна работа взимат такива увеличения и затова теглим 19 млрд дълг, а бюджетния дефицит е към 6 процента.

    Коментиран от #24

    20:48 21.09.2025

  • 20 123

    2 0 Отговор
    Пишете глупости, увеличение в МВР- 50%, увеличение в земеделското министерство- 0%.Средно 25%.

    20:51 21.09.2025

  • 21 ха ха

    0 0 Отговор
    разходите за труд пак са си толкова , но издръжката на паразитите вече е непосилна за работещите

    20:52 21.09.2025

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вярно е ,ама фотото казва друго

    20:53 21.09.2025

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тц ,не позна .Да пазят себе си от народа

    20:53 21.09.2025

  • 24 Тошо

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Софиянец":

    Приятелю 3 % върху твоята заплата в ITT сектора с гаранция са повече от 20% в обществения сектор, така че го карай малко по скромно.

    Коментиран от #27

    20:54 21.09.2025

  • 25 Пере

    0 0 Отговор
    Преди демокрацията бяхме на ръба на пропастта.
    След това направихме крачка напред

    21:01 21.09.2025

  • 26 Българин

    0 0 Отговор
    Интересно глобите и данъците защо не са проценти от заплатите а само увеличениетона заплатите.

    21:02 21.09.2025

  • 27 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тошо":

    Приятельо, недейте да си мислиш, че всеки в IT сектора е програмист, както и че всеки програмист взима 8000+ лв. Лека справка ще ти покаже, че масовото взимат до 4000 лв. Само за справка една приятелка, която работи в МВР, на нелепа длъжност, гледа сериали по цял ден и взима чисто 3700 лв. Друга работи в съда и всяка година взима по 10 - 15% годишно. Като добавим и 20 заплати при пенсиониране и става явно защо държавата скоро ще е в дългова спирала.
    Скромност имам достатъчно, всяко сериозно увеличение на заплатата минава през дузина интервюта и смяна на работодател, а и нон стоп учене за да си релевантен на пазара. Никой работещ за държавата не е уволняван, освен ако не е сериозно сгафил.

    21:05 21.09.2025

  • 28 У лефо ве, тва е само на заптиетата и

    0 0 Отговор
    чантаджиите на Администрацията?
    Пфу...

    21:07 21.09.2025

  • 29 Анка

    0 0 Отговор
    Взима пенция,зима и ТЕЛК,зима социал и Шорош дава и сам добре

    21:22 21.09.2025

