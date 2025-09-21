Евростат: България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите

Най-високият ръст на заплатите от целия Евроопейски съюз е отчетен в България. С 13.6 на сто са се увеличили разходите за труд у нас, на фона на 4% средно за Съюза, предаде БНТ.
Данните са на Евростат. На какво се дължи този ръст и усещат ли го хората по джоба си, проверяваме сега.
През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие на предходната година в България са отчетени най-много повишения на разходите за почасово заплащане за цялата икономика (+13.4%) и Унгария (+11.0%).
Три държави-членки на ЕС регистрират увеличение от 10% или повече: Румъния (+10,4%), Естония (+10,3%) и Гърция (+10.1%). Най-ниските увеличения са отчетени във Франция (+1.4%), Дания (+1.5%) и Малта (+1.9%).
Като продавач в магазин за дрехи на половин рабоен ден Лилия Бекярска не влиза в отчетения рекорден ръст от Евростат.
"През последната година не ми е вдигана заплатата. Като цяло на мен не ми стига. Имам дете и имам по-големи разходи", каза Лилия Бекярска, продавач-консултант.
Университетският преподавател доц. Евдокия Петкова е получила 20% повишение на заплатата за последната година. Парите стигат, обаче само за сам човек.
"За всеки нормален човек, да, ако живея сама, ако имам голямо семейство - не. От това зависи дали ще стигнат", коментира тя.
Работодателските организации и икономисти не виждат изненада в данните, а причината е двуцифреният ръст на минималната работна заплата в последните години.
"Когато се променя минималната работна заплата, не се променя само цената на труда на нискоквалифицираните или лицата без образование, които са заети, а се променят всички работни заплати. В държавния бюджет беше заложен и доста сериозен ръст на възнагражденията в Министерството на вътрешните работи, което също оказва влияние. И също такова влияние ще има в началото на следващата година, когато се очаква да има отново увеличение с двуцифрено число", обясни Васил Тодоров, зам.-председател на УС на Българската търговско-промишлена палата.
"Нецелесъобразното увеличение на заплатите в обществения сектор през последните години натоварва изключително много бюджета и фактът, че възнагражденията в публичния сектор изпреварват тези в частния".
А с увеличаването по формула на минималната заплата, очакванията са за увеличаване на инфлацията:
"Страховете, които имат управляващите - това да не се използва и да не бъде мотив за влизането в еврозоната за вдигането на цените, за съжаление това увеличение на минималната работна заплата - някъде над 1200 лева. Ще съвпадне с влизането на България в еврозоната", посочи Васил Тодоров.
"За да спрем да обвързваме необходимостта от увеличения на възнагражденията с инфлационни процеси, както се случва през последните години, трябва да започнем да управляваме ефективно публичните финанси".
3 пъти за 3години - това е равносметката на още един университетски преподавател - Иван Тодоров.
"Честно казано, стигат ми, но аз не съм женен, нямам деца, така че ако имах деца и бях женен, предполагам, че нямаше".
Макар данните за ръста на доходите да изпреварват данните за годишната инфлация от 5,3 на сто, субективното усещане на хората остава за поскъпване - по-сериозно от увеличението на заплатите.
1 Заради
Коментиран от #9
20:11 21.09.2025
2 обективен
20:13 21.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #23
20:13 21.09.2025
4 Мухахаха
20:14 21.09.2025
5 12340
20:14 21.09.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НО НЕ СМЕ САМИ ТАМ !
..... ВИЖЮАЛ КАПИТАЛИСТ КАРТА НА БЕДНОСТТА В ЕВРОПА:
- БЪЛГАРИЯ 30.3 %
- БРАТСКА ТУРЦИЯ 30.4%
( ВЪПРЕКИ ИЗХВЪРЛЯНИЯТА НА РЕДЖЕП ЕРДОГАН
И ВЪПРЕКИ ЧЕ Е СПОРНО ДАЛИ ТУРЦИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА)
20:14 21.09.2025
7 Яшар
20:16 21.09.2025
8 МИНИМАЛНА 16000 ЛВ С ДДС 😂
20:17 21.09.2025
9 Tака е
До коментар #1 от "Заради":Безделниците полицаи с огромни заплати, безделниците депутати с огромни заплати, безделниците министри с огромни заплати, служби, службички, бордове, комисии и каква ли не нищоневършеща сбирщина с огромни заплати. Реално работещите с ръцете и главите си хора са с малки заплати. Гнус!
20:17 21.09.2025
10 Гориил
20:18 21.09.2025
11 Само администрацията
МВФ иска:
Увеличение данък сгради, махане праг осигуряване и прогресивен данък. Делян Добрев от ГЕРБ е казал, че може да увеличи ДАНЪК СГРАДА, но не и праг осигуряване и прогресивен данък.
Или българите остават БЕЗ ЖИЛИЩА, а богатите не плащат. МВФ са направили забележка и за висок ръст на бюджетни заплати. ОСТАВКА!
ОСТАВКА! БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС, ДБ са проклятието на Еврогария.
20:20 21.09.2025
12 Пич
20:21 21.09.2025
13 Шишишизация
20:26 21.09.2025
14 Пее Ф ски
Който излезе в пенсия да му се удържат 5 заплати!
Ако си намери работа след пенсия - да му се удържат ОЩЕ 5 ЗАПЛАТИ!
Ако оцелее след година - да му се увеличи здравното осигуряване с 15%!
20:26 21.09.2025
15 Уса
20:29 21.09.2025
16 НА СИЛОВИТЕ ВЕДОМСТВА И ДЪРЖАВНИЯ
20:39 21.09.2025
17 ШИШИ на МВР
20:40 21.09.2025
18 Тома
20:48 21.09.2025
19 Софиянец
Коментиран от #24
20:48 21.09.2025
20 123
20:51 21.09.2025
21 ха ха
20:52 21.09.2025
22 Kaлпазанин
20:53 21.09.2025
23 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тц ,не позна .Да пазят себе си от народа
20:53 21.09.2025
24 Тошо
До коментар #19 от "Софиянец":Приятелю 3 % върху твоята заплата в ITT сектора с гаранция са повече от 20% в обществения сектор, така че го карай малко по скромно.
Коментиран от #27
20:54 21.09.2025
25 Пере
След това направихме крачка напред
21:01 21.09.2025
26 Българин
21:02 21.09.2025
27 Софиянец
До коментар #24 от "Тошо":Приятельо, недейте да си мислиш, че всеки в IT сектора е програмист, както и че всеки програмист взима 8000+ лв. Лека справка ще ти покаже, че масовото взимат до 4000 лв. Само за справка една приятелка, която работи в МВР, на нелепа длъжност, гледа сериали по цял ден и взима чисто 3700 лв. Друга работи в съда и всяка година взима по 10 - 15% годишно. Като добавим и 20 заплати при пенсиониране и става явно защо държавата скоро ще е в дългова спирала.
Скромност имам достатъчно, всяко сериозно увеличение на заплатата минава през дузина интервюта и смяна на работодател, а и нон стоп учене за да си релевантен на пазара. Никой работещ за държавата не е уволняван, освен ако не е сериозно сгафил.
21:05 21.09.2025
28 У лефо ве, тва е само на заптиетата и
Пфу...
21:07 21.09.2025
29 Анка
21:22 21.09.2025