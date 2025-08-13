Явор Божанков: Искаме отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол

Ако това е руски разузнавателен дрон „Орлан-10“, взривен на плаж край Созопол, възникват сериозни въпроси:
Какви задачи е изпълнявал?
Какво е разузнавал и заснемал?
Унищожен ли е след детайлно проучване или е унищожен прибързано? Ако е второто – защо?
Отправям официален въпрос към Министерството на отбраната. Това пише във "Фейсбук" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.
Каква ще бъде реакцията на Министерството на външните работи?
Каква е позицията на Министерството на туризма?
Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
Коментиран от #7
07:58 13.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Русия
07:59 13.08.2025
7 Хахахаха
До коментар #3 от "Трол":Е па естествено, то руско няма нищо, путлера не е направил нищо за 25 години управление.
Коментиран от #115
07:59 13.08.2025
8 Ивелин Михайлов
07:59 13.08.2025
9 Наблюдател
За тази цел в понеделник, 11 август, СБУ доставя група чуждестранни медийни журналисти в град Чугуев в Харковска област под прикритието на "подготовка на поредица от репортажи за жителите на града във фронтовата зона".
Непосредствено преди срещата на върха в петък въоръжените сили на Украйна планират провокативен удар с БЛА и ракети по един от гъсто населените жилищни райони или болница с голям брой цивилни жертви, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от чуждите западни журналисти.
В резултат на провокацията на киевския режим цялата отговорност за удара и жертвите сред цивилното население ще бъде прехвърлена върху въоръжените сили на Руската федерация.
Провокации са възможни и в други населени места, контролирани от киевския режим.
Коментиран от #16, #21, #27, #90
08:00 13.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Здрастги
Коментиран от #20
08:00 13.08.2025
12 Неподписан
08:01 13.08.2025
13 Перо
08:02 13.08.2025
14 Въййййй
08:02 13.08.2025
15 Ветеран от Протеста
08:04 13.08.2025
16 Хахахаха
До коментар #9 от "Наблюдател":Ние знаем много добре, кой убива цивилни в жилищни блокове. Така дойде путлера на власт в раша, като срина със земята през нощта блок с хората вътре в раша.
Коментиран от #53
08:04 13.08.2025
17 Хохо Бохо
08:04 13.08.2025
18 Германец
08:04 13.08.2025
19 12340
... Божанковчето е просто като непресукан канап!
08:06 13.08.2025
20 Хахахаха
До коментар #11 от "Здрастги":Мнее. Заради бо клу ци като вас копейките, путлера вижда слабо място в България за атака. Вижда, че има много предатели в България, като копейките, което дава лекота за окупиране. Но вие си ги докарвате, след това да не се оплаквате кого сте повикали!
08:06 13.08.2025
21 Крали Марко
До коментар #9 от "Наблюдател":Не мислиш ли,че единствения вариант е руските Нацисти да прекратят тази безумна война и да отиват в Хага да ги съдят за всички престъпления е Украйна ???
Коментиран от #25
08:07 13.08.2025
22 хихи
08:07 13.08.2025
23 вълкът кожата си мени
08:08 13.08.2025
24 Росен
08:09 13.08.2025
25 фаши
До коментар #21 от "Крали Марко":А престъпленията на Украйна спрямо собственото й рускоезично население? Подпалените в Одеса протестиращи?
Коментиран от #26, #34
08:10 13.08.2025
26 освен това
До коментар #25 от "фаши":в Аризона бият тъмнозелените
08:11 13.08.2025
27 Ганьо Лапнишарански
До коментар #9 от "Наблюдател":Местата контролирани от киевския режим са окичени с киевските знамена.
08:12 13.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 дядото
08:13 13.08.2025
30 НАНАСЯЩ ЩЕТИ
08:14 13.08.2025
31 така е
08:14 13.08.2025
32 ДА КОМЕНТИРАШ......
Коментиран от #43
08:17 13.08.2025
33 Факт
08:17 13.08.2025
34 Хахахаха
До коментар #25 от "фаши":А престъплението на раша да започне война срещу рускоезичното население в Украйна? Вече 1 милион рускоезични ги няма, това не го ли виждаш? И милиони рускоезични оставени без домове и градове се скитат немили недраги по чужди държави! Или това не го броиш?
08:17 13.08.2025
35 Ако това е
Коментиран от #37
08:19 13.08.2025
36 Хахахаха
До коментар #28 от "политкоректен":Абе ти нямаш общо с русия, ама копейките ще ти ги докарат на тепсия!
08:19 13.08.2025
37 щом не е цял
До коментар #35 от "Ако това е":значи е бил свален
08:20 13.08.2025
38 Някой
До коментар #10 от "Мнение":Важното е, че ти разбираш
08:22 13.08.2025
39 Кандидат депутат
До коментар #4 от "Хахахаха":Най вероятно е заснемал великата ни армия от толупи, И след като са видели какво чудо на природата е просто са ни го оставили за да имаме нещо летящо , за разлика от музейните експонати наречени "ефки"
08:22 13.08.2025
40 Азззззззз
08:24 13.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хахахаха
До коментар #32 от "ДА КОМЕНТИРАШ......":Ако не явор, а коцето копейката е писал това, то не променя фактите, че руски дрон е паднал на български плаж, нали? Не е важно кой го е писал, а какво е станало. Но копейките сте обучени явно добре, да отивате вниманието от главното за да не се набива на очи, че руски дрон е паднал на българска територия!
08:25 13.08.2025
44 книж
Коментиран от #47
08:25 13.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 6135
Пишете едно кратко разяснение.
Ние, дето живеем в чужбина, не можем да сварим да знаем всяка политическа мижитурка, която изгрява на политическия свод за един сезон.
08:27 13.08.2025
47 сy-57 стелд
До коментар #44 от "книж":е колко да е стелд
Коментиран от #67
08:27 13.08.2025
48 Хахахаха
До коментар #45 от "Ссс":Аз чакам с нетърпение, путлера да удари по главите на копейките! Нали и те това искат? Нали това си пожелавате?
Коментиран от #54
08:29 13.08.2025
49 батСали
Чудно как руснаците могат да вземат и да изучат чуждо оръжие, а нашите не могат?
Страх ги било да не гръмне.
Смятай на кво ниво са ни "специалистите"!
Така се краде технология. Или си мислят че някой ще им я даде на готово.
Коментиран от #114
08:30 13.08.2025
50 Северноатлантик
08:30 13.08.2025
51 Циник
08:31 13.08.2025
52 Сандо
08:31 13.08.2025
53 Ами
До коментар #16 от "Хахахаха":аз съм просто момче. Не съм, като тебе умен и начетен и затова те моля да ми обясниш нещо! Скоро в Япония отбелязаха годишнина от някакви бомбандировки. Някой пуснал в Япония две атомни бомби, но никой не каза кой все пак ги пусна тези две бомби убивайки цивилно население. Оставам с впечатление, че много знаеш и затова те моля да ми кажеш кой все пак ги пусна тези бомби и изби толкова народ?!
Коментиран от #71
08:32 13.08.2025
54 Путинист
До коментар #48 от "Хахахаха":Не, искаме да дойде и заедно да обесим всички евроатлантически предатели.
Коментиран от #68
08:33 13.08.2025
55 Този ЯворЧо
Коментиран от #76
08:33 13.08.2025
56 123
08:35 13.08.2025
57 батСали
Пълни неандерталци сме.
Задължително в него има нещо което не знаем и ще ни бъде полезно.
А можеше да го разберем безплатно!
Коментиран от #61
08:35 13.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Георги
08:37 13.08.2025
60 доста е отдалечен значи
08:38 13.08.2025
61 Тома
До коментар #57 от "батСали":Унищожиха го за да кажат че е руски.
08:39 13.08.2025
62 Бай Ганьо
До коментар #4 от "Хахахаха":БОКЛУК ГЛОЗЕН
08:39 13.08.2025
63 Реалист
08:40 13.08.2025
64 Остин Пауърс
08:40 13.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гост
Коментиран от #78
08:42 13.08.2025
67 Военен
До коментар #47 от "сy-57 стелд":Доста.. няма нито един свален досега 😏
08:43 13.08.2025
68 Хахахаха
До коментар #54 от "Путинист":Те и в Украйна така някой много чакаха! В Донбас мъжко население вече не остана. Те бяха чакащите (уж).
08:43 13.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 факуса
До коментар #4 от "Хахахаха":вие сте с опорките,ние сме вражеска държава за русия,следят за трансфер на оръжия,ако не ви харесва центавоси одите и се бийте,едала да взема на приятеля си пищва и да ви води,не да се прави на велик
Коментиран от #74
08:45 13.08.2025
71 Хахахаха
До коментар #53 от "Ами":Ама чакай сега, това е като - де го чукаш, де се пука. Те нито японците, нито американците оттичат, че са пуснали атомни бомби. Това какво променя войната в Украйна с раша?
Коментиран от #121, #131
08:47 13.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ма н аф
До коментар #1 от "Хахахаха":Дронът е носел на клоуна Зелю пре зер ватива, подарък за Божанка, но понеже бил употребяван няколко пъти, натежал и Дронът паднал, досуш като на божка.
08:48 13.08.2025
74 Хахахаха
До коментар #70 от "факуса":Е като сме вражеска държава за русия, вие що подкрепяте вражеска държава за България? Е тогава не сте ли предатели? Знаеш ли какво правеше комунизма с хората, които подкрепяха вражеска държава? Знаеш ли какво прави кимчо с корейците, които подкрепят вражеска държава? Вие знаете ли, че единствено режима (демокрацията) който плюете ви дава право да продължавате да си щъкате свободно, след като подкрепяте вражеска държава? При всички други режими, щяхте да чукате поне камъни някъде, където никой не ви знае.
Коментиран от #107
08:51 13.08.2025
75 Умирам от смях
Коментиран от #85
08:51 13.08.2025
76 Естествено
До коментар #55 от "Този ЯворЧо":По скоро не! Опитва се, но неуспешно засега.
08:52 13.08.2025
77 Роден в НРБ
08:52 13.08.2025
78 Водорасло върху перископа
До коментар #66 от "Гост":Изложи се много, с този пост. Подводниците имат други дронове.
08:52 13.08.2025
79 мхмх
да им купим по 1 БМВ и на тях
08:52 13.08.2025
80 Боклучарче
08:56 13.08.2025
81 Зеления
Коментиран от #93
08:57 13.08.2025
82 Пешо
До коментар #2 от "ШЕФА":Йххахах а защо не го изучиха нашите в институтите и университетите...за играта просто
08:58 13.08.2025
83 Шундьо
Не ше да е бил най- обикновена обратна резба!
А какво стана с оня пистолет, който беше оставен деца да го пазят?
08:58 13.08.2025
84 Розуел
08:58 13.08.2025
85 То..
До коментар #75 от "Умирам от смях":На територията има само турски бази
09:01 13.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ясно
09:02 13.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 !!!?
Това е поредно доказателство, че българските служби прикриват следи, а не разследват обектите за шпионаж, саботаж и тероризъм, особенно ако имат руски произход !!!?
Коментиран от #102, #103
09:06 13.08.2025
90 Доктора
До коментар #9 от "Наблюдател":Ако спреш да слушаш захарчето, може и да ти намалим лекарствата.
09:07 13.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Много
09:14 13.08.2025
93 Хахахаха
До коментар #81 от "Зеления":Ами по-нагоре колегата ти копей ти в написал - България е вражеска държава за раша! Е, ние подкрепяме държава, която воюва срещу държава, която ни е обявила за вражеска! Така, че ние като помагаме на Украйна, помагаме на съюзник!
Коментиран от #108
09:20 13.08.2025
94 Пребоядисано
Колкото ти даде такова на арбанаси
С пистолета или забрави мумяко
09:21 13.08.2025
95 Руски свине
09:21 13.08.2025
96 Огромна радост
Коментиран от #99
09:23 13.08.2025
97 Някой
09:24 13.08.2025
98 Анонимен
09:24 13.08.2025
99 Д-р Петров
До коментар #96 от "Огромна радост":Изменници, родоотсъпници,мързели и псевдопатриоти, фашаги
09:24 13.08.2025
100 Някой
Коментиран от #105
09:25 13.08.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 обикновено
До коментар #89 от "!!!?":Тези играчки имат системи за самоунищожение.
Коментиран от #104, #117
09:26 13.08.2025
103 Дрона е укърски
До коментар #89 от "!!!?":Най-вероятно е украински, затова го гръмнаха. Още вчера написах, че това се прави за да могат да спекулират чий е.
Коментиран от #106
09:26 13.08.2025
104 Имат
До коментар #102 от "обикновено":Да, за електрониката.
09:27 13.08.2025
105 Ттттттттт
До коментар #100 от "Някой":Не се обесняна Божанков, тва не е в любимата ти милиция. Има си съд, така при демокрацията, умнико
09:27 13.08.2025
106 Доста
До коментар #103 от "Дрона е укърски":Тъпо разсъждение
Коментиран от #126
09:28 13.08.2025
107 Я пак
До коментар #74 от "Хахахаха":99.99% от българите сме против войната, кой смяташ ще чука камъни?
09:31 13.08.2025
108 А кои сте вие?
До коментар #93 от "Хахахаха":А кои сте вие? Защото българите не подкрепяме тази гражданска война, инициирана от САЩ.
Коментиран от #109, #119
09:35 13.08.2025
109 Хахахаха
До коментар #108 от "А кои сте вие?":А кои сте вие? Путлера ви е обявил за враг!
Коментиран от #118
09:38 13.08.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 стоян георгиев
09:40 13.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Госта.
До коментар #49 от "батСали":Нашите военни специалисти така са свикнали.Ама вече няма Варшавски договор,има НАТО.
09:44 13.08.2025
115 тъпa Hap ДИM0КPАТИЧЕH
До коментар #7 от "Хахахаха":а вие демократите какво направихте за 35 години демокрация? освен да съсипахте всичко построено от народа?
Коментиран от #123
09:45 13.08.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 !!!?
До коментар #102 от "обикновено":Тази "играчка" трябваше отдавна да се самоунищожила, а вместо това е плувала месеци наред докато я извади една жена от морето...а после тези които го взривиха също го оглеждаха без никакви предпазни средства...!
09:48 13.08.2025
118 Ние Хората
До коментар #109 от "Хахахаха":Ние сме всички нормални българи. Че кой ще се набута сам във война когато няма съвсем елементарни неща? Ще бъдете съдени за това! Както е било след първата и втората световни войни. Днес никой не знае къде са им кокалите на продажниците!
Коментиран от #120, #122
09:49 13.08.2025
119 Доста си изтрещял пич
До коментар #108 от "А кои сте вие?":Мозакът ти е,като квадратна консерва, запечатана от Митрофанова. Ко за групаво разсъждение
09:52 13.08.2025
120 така е
До коментар #118 от "Ние Хората":Русия е обявила България за вражеска държава. Интересно по закон какви ли са тези, които открито поддържат враговете на България. Някой ден ще ви почукат на вратата.
09:52 13.08.2025
121 Ами
До коментар #71 от "Хахахаха":Аз гледах и слушах речта за годишнина от бомбандировките. Разбрах, че някога някой е пуснал бомби, ни никъде в тази реч НЕ СЕ СПОМЕНА КОЙ ГИ Е ПУСНАЛ ТЕЗИ БОМБИ! Говореха за някой неопределен! Та питах този въпросен господин начетения, дето знае как Путин разрушавал жилищни сгради! Ама много начетен човечец е, да знаеш!
09:53 13.08.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Драган
09:59 13.08.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 някой
До коментар #106 от "Доста":Защо не се проведе разследване, а набързо го взривиха. Ако беше руски щяха да го напишат и на небето. А сега мълчат! Мълчат, като.... там едни работи....
10:01 13.08.2025
127 Само този
10:03 13.08.2025
128 Божо кравата е
Коментиран от #129
10:08 13.08.2025
129 Пищова
До коментар #128 от "Божо кравата е":не е негов, че да отговаря, как да се съхранява безопасно.
10:13 13.08.2025
130 Търновец
Коментиран от #132
10:15 13.08.2025
131 Сандо
До коментар #71 от "Хахахаха":Обяснение за хора,които са лишени от способността да мислят:ТЕ не отричат,но премълчават.А когато за нещо не се говори,то се забравя - това е свойство на човешката памет.А ТЕ не са невежи и много добре знаят какво правят.
10:16 13.08.2025
132 не е долетял
До коментар #130 от "Търновец":доплувал е.
10:17 13.08.2025
133 Един
10:24 13.08.2025