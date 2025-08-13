Новини
Явор Божанков: Искаме отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол

Явор Божанков: Искаме отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол

13 Август, 2025

  • явор божанков-
  • дрон-
  • созопол-
  • хармани-
  • плаж

Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон

Явор Божанков: Искаме отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако това е руски разузнавателен дрон „Орлан-10“, взривен на плаж край Созопол, възникват сериозни въпроси:

Какви задачи е изпълнявал?

Какво е разузнавал и заснемал?

Унищожен ли е след детайлно проучване или е унищожен прибързано? Ако е второто – защо?

Отправям официален въпрос към Министерството на отбраната. Това пише във "Фейсбук" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Каква ще бъде реакцията на Министерството на външните работи?

Каква е позицията на Министерството на туризма?

Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 75 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    68 10 Отговор
    Дронът не е руски, съветски е.

    Коментиран от #7

    07:58 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русия

    115 16 Отговор
    Явора се е притеснила за нац.сигурност на България хахаххахахаааааа .

    07:59 13.08.2025

  • 7 Хахахаха

    25 78 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Е па естествено, то руско няма нищо, путлера не е направил нищо за 25 години управление.

    Коментиран от #115

    07:59 13.08.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    49 5 Отговор
    иранците такива дронове ги прибират и ги копират..

    07:59 13.08.2025

  • 9 Наблюдател

    81 24 Отговор
    Според наличната информация, получена по няколко канала, киевският режим подготвя провокация, за да провали руско-американските преговори, насрочени за 15 август.

    За тази цел в понеделник, 11 август, СБУ доставя група чуждестранни медийни журналисти в град Чугуев в Харковска област под прикритието на "подготовка на поредица от репортажи за жителите на града във фронтовата зона".

    Непосредствено преди срещата на върха в петък въоръжените сили на Украйна планират провокативен удар с БЛА и ракети по един от гъсто населените жилищни райони или болница с голям брой цивилни жертви, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от чуждите западни журналисти.

    В резултат на провокацията на киевския режим цялата отговорност за удара и жертвите сред цивилното население ще бъде прехвърлена върху въоръжените сили на Руската федерация.

    Провокации са възможни и в други населени места, контролирани от киевския режим.

    Коментиран от #16, #21, #27, #90

    08:00 13.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Здрастги

    95 20 Отговор
    Заради ей такива боклуци като ей тоз, накрая ще бомбандират България

    Коментиран от #20

    08:00 13.08.2025

  • 12 Неподписан

    17 9 Отговор
    Орлин с такъв ли е снимал,на Ваня мъжа и....

    08:01 13.08.2025

  • 13 Перо

    65 15 Отговор
    Тоя Джендо от ПП може да иска информация само за страпони!

    08:02 13.08.2025

  • 14 Въййййй

    42 12 Отговор
    И на Божанов му порасна работата.

    08:02 13.08.2025

  • 15 Ветеран от Протеста

    17 45 Отговор
    И що руснаците да разузнават с дронове,като си имат " братска" партия Възраждане и в Парламента ни ?? Всички русофилски партии са в БСП- ОЛ и са в Правителството ни...Явно е взривен да заметат следите !!!!

    08:04 13.08.2025

  • 16 Хахахаха

    20 59 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Ние знаем много добре, кой убива цивилни в жилищни блокове. Така дойде путлера на власт в раша, като срина със земята през нощта блок с хората вътре в раша.

    Коментиран от #53

    08:04 13.08.2025

  • 17 Хохо Бохо

    44 11 Отговор
    Лелеееее коко е кух тоя. Феномен. Как е възможно да е жив въобще?????

    08:04 13.08.2025

  • 18 Германец

    54 8 Отговор
    нормалните държави като им попадне такава технология, която нямат й правят обратно инженерство, а папуасите му сложили бомба и го взривили нищо, че е разузнавателен, а не боен ахахахахха

    08:04 13.08.2025

  • 19 12340

    55 10 Отговор
    За рсзузнаване, руснаците изпратили руски дрон, на който пише"Сделано в СССР"?!
    ... Божанковчето е просто като непресукан канап!

    08:06 13.08.2025

  • 20 Хахахаха

    17 52 Отговор

    До коментар #11 от "Здрастги":

    Мнее. Заради бо клу ци като вас копейките, путлера вижда слабо място в България за атака. Вижда, че има много предатели в България, като копейките, което дава лекота за окупиране. Но вие си ги докарвате, след това да не се оплаквате кого сте повикали!

    08:06 13.08.2025

  • 21 Крали Марко

    12 50 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Не мислиш ли,че единствения вариант е руските Нацисти да прекратят тази безумна война и да отиват в Хага да ги съдят за всички престъпления е Украйна ???

    Коментиран от #25

    08:07 13.08.2025

  • 22 хихи

    42 9 Отговор
    Прости му Боже, не знае какво говори!?„

    08:07 13.08.2025

  • 23 вълкът кожата си мени

    61 12 Отговор
    Явор Божанков - комсомолецът-комунист, пребоядисан като демократ! Не, другарю Божанков! Дронът беше украински. Питайте шефовете си, защо е бил на нашия плаж! Но, грантове за това няма да получите.....

    08:08 13.08.2025

  • 24 Росен

    47 8 Отговор
    Какво стана с простреляното дете, явореее? Съсел такъв

    08:09 13.08.2025

  • 25 фаши

    53 14 Отговор

    До коментар #21 от "Крали Марко":

    А престъпленията на Украйна спрямо собственото й рускоезично население? Подпалените в Одеса протестиращи?

    Коментиран от #26, #34

    08:10 13.08.2025

  • 26 освен това

    20 7 Отговор

    До коментар #25 от "фаши":

    в Аризона бият тъмнозелените

    08:11 13.08.2025

  • 27 Ганьо Лапнишарански

    22 5 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Местата контролирани от киевския режим са окичени с киевските знамена.

    08:12 13.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дядото

    41 5 Отговор
    стига наивитет.ако бе руски,целия свят щеше да чуе воят на нашите медии и държавници,но понеже е украински,просто го взривиха

    08:13 13.08.2025

  • 30 НАНАСЯЩ ЩЕТИ

    32 6 Отговор
    Предлагам Божанов да понесе отговорност.

    08:14 13.08.2025

  • 31 така е

    28 5 Отговор
    Руснаците им се подиграват, а официална Москва направо мрази българските майцепродавци, защото е сигурна, че един ден ще я предадат и нея за повече пари.

    08:14 13.08.2025

  • 32 ДА КОМЕНТИРАШ......

    25 5 Отговор
    ...............ЛЕКЕТО ЯВОРА Е САМООБИДА

    Коментиран от #43

    08:17 13.08.2025

  • 33 Факт

    16 7 Отговор
    Тъпи въпроси!

    08:17 13.08.2025

  • 34 Хахахаха

    9 23 Отговор

    До коментар #25 от "фаши":

    А престъплението на раша да започне война срещу рускоезичното население в Украйна? Вече 1 милион рускоезични ги няма, това не го ли виждаш? И милиони рускоезични оставени без домове и градове се скитат немили недраги по чужди държави! Или това не го броиш?

    08:17 13.08.2025

  • 35 Ако това е

    15 2 Отговор
    Ако това е руски разузнавателен дрон --------- дали е доплувал всъщност?

    Коментиран от #37

    08:19 13.08.2025

  • 36 Хахахаха

    8 15 Отговор

    До коментар #28 от "политкоректен":

    Абе ти нямаш общо с русия, ама копейките ще ти ги докарат на тепсия!

    08:19 13.08.2025

  • 37 щом не е цял

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ако това е":

    значи е бил свален

    08:20 13.08.2025

  • 38 Някой

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Важното е, че ти разбираш

    08:22 13.08.2025

  • 39 Кандидат депутат

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Най вероятно е заснемал великата ни армия от толупи, И след като са видели какво чудо на природата е просто са ни го оставили за да имаме нещо летящо , за разлика от музейните експонати наречени "ефки"

    08:22 13.08.2025

  • 40 Азззззззз

    20 5 Отговор
    Ама вчера тоя дрон беше непозната версия за военните експерти, днес някакъв случайник заявява че бил руски. Тоя най големия разбирач ли е?! Ама спрете вече тая тъпа пропаганда!

    08:24 13.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахаха

    6 18 Отговор

    До коментар #32 от "ДА КОМЕНТИРАШ......":

    Ако не явор, а коцето копейката е писал това, то не променя фактите, че руски дрон е паднал на български плаж, нали? Не е важно кой го е писал, а какво е станало. Но копейките сте обучени явно добре, да отивате вниманието от главното за да не се набива на очи, че руски дрон е паднал на българска територия!

    08:25 13.08.2025

  • 44 книж

    13 4 Отговор
    бас ловя, че ако морето ни докара су 57 стелт и на него ще му сложат бомба и ще го вдигнат във въздуха ахахахах

    Коментиран от #47

    08:25 13.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 6135

    19 4 Отговор
    Кой е Явор Божанков?
    Пишете едно кратко разяснение.
    Ние, дето живеем в чужбина, не можем да сварим да знаем всяка политическа мижитурка, която изгрява на политическия свод за един сезон.

    08:27 13.08.2025

  • 47 сy-57 стелд

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "книж":

    е колко да е стелд

    Коментиран от #67

    08:27 13.08.2025

  • 48 Хахахаха

    3 14 Отговор

    До коментар #45 от "Ссс":

    Аз чакам с нетърпение, путлера да удари по главите на копейките! Нали и те това искат? Нали това си пожелавате?

    Коментиран от #54

    08:29 13.08.2025

  • 49 батСали

    21 2 Отговор
    Вместо да го разучат и да научат нещо ново, нашите талибани го взривили!
    Чудно как руснаците могат да вземат и да изучат чуждо оръжие, а нашите не могат?
    Страх ги било да не гръмне.
    Смятай на кво ниво са ни "специалистите"!
    Така се краде технология. Или си мислят че някой ще им я даде на готово.

    Коментиран от #114

    08:30 13.08.2025

  • 50 Северноатлантик

    23 4 Отговор
    Божанков е олицетворение на българския евроатлантик . Не му се подигравайте , защото хора с такива наклонности могат да бъдат много мръсни !

    08:30 13.08.2025

  • 51 Циник

    14 5 Отговор
    Тази млада дама защо не вземе да иде на още едно обучение в САЩ, че да си отдъхнем поне временно от нейното досадно присъствие.

    08:31 13.08.2025

  • 52 Сандо

    12 4 Отговор
    А ако не е то какво ще приказва този тъпоглавчо?Лекувайте ги тия хора бе,ще ни заразят с тяхната идиотия.

    08:31 13.08.2025

  • 53 Ами

    21 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    аз съм просто момче. Не съм, като тебе умен и начетен и затова те моля да ми обясниш нещо! Скоро в Япония отбелязаха годишнина от някакви бомбандировки. Някой пуснал в Япония две атомни бомби, но никой не каза кой все пак ги пусна тези две бомби убивайки цивилно население. Оставам с впечатление, че много знаеш и затова те моля да ми кажеш кой все пак ги пусна тези бомби и изби толкова народ?!

    Коментиран от #71

    08:32 13.08.2025

  • 54 Путинист

    15 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Не, искаме да дойде и заедно да обесим всички евроатлантически предатели.

    Коментиран от #68

    08:33 13.08.2025

  • 55 Този ЯворЧо

    11 2 Отговор
    МъжЖ ли беше ?

    Коментиран от #76

    08:33 13.08.2025

  • 56 123

    15 3 Отговор
    Как разбрахте че е руски, ами ако е украински?в медиите съобщиха неизвестен дрон , но Божанков му лепна етикета руски.

    08:35 13.08.2025

  • 57 батСали

    17 4 Отговор
    Само малоумник ще унищожи чужда военна технология без да я изучи!
    Пълни неандерталци сме.
    Задължително в него има нещо което не знаем и ще ни бъде полезно.
    А можеше да го разберем безплатно!

    Коментиран от #61

    08:35 13.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Георги

    16 3 Отговор
    не помня преди две години госпожицата да се възпали така за дрона край Тюленово

    08:37 13.08.2025

  • 60 доста е отдалечен значи

    4 2 Отговор
    е летял, а после морето го е довлякло . имаше миналата година един . тогава спец по бански и фас в устата го обезвреди . защо да е разузнавателен . прилича на байрактар от по старите . ланцет е . нито е реактивен . по добре външни експерти да дойдат . да се види какво ще измислят .

    08:38 13.08.2025

  • 61 Тома

    11 3 Отговор

    До коментар #57 от "батСали":

    Унищожиха го за да кажат че е руски.

    08:39 13.08.2025

  • 62 Бай Ганьо

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    БОКЛУК ГЛОЗЕН

    08:39 13.08.2025

  • 63 Реалист

    13 2 Отговор
    Този паляк Божанков си прави пиар от подобни ситуации, абсолютен паразит! Да беше ходил поне в казарма, щеше и сам да си отговори на въпросите...жалко мекере!

    08:40 13.08.2025

  • 64 Остин Пауърс

    11 3 Отговор
    Има 4кUHD кадри от близо от някои жакузита, басейни и частни вили с не особено прилично съдържание, затова веднага го взривиха без да го отварят, за да не се повтаря случая с чекмеджето и Мата Космата.

    08:40 13.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гост

    16 2 Отговор
    Явчо търкаляй едноколесното хелоу кити и не се занимавай с неща, които не разбираш. Ярлан е с обсег 100-120км... Или смяташ, че някоя подводница кръстосва Черно море и пуща дронове да ти правят папарашки снимки по боксерки....

    Коментиран от #78

    08:42 13.08.2025

  • 67 Военен

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "сy-57 стелд":

    Доста.. няма нито един свален досега 😏

    08:43 13.08.2025

  • 68 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Путинист":

    Те и в Украйна така някой много чакаха! В Донбас мъжко население вече не остана. Те бяха чакащите (уж).

    08:43 13.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 факуса

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    вие сте с опорките,ние сме вражеска държава за русия,следят за трансфер на оръжия,ако не ви харесва центавоси одите и се бийте,едала да взема на приятеля си пищва и да ви води,не да се прави на велик

    Коментиран от #74

    08:45 13.08.2025

  • 71 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Ама чакай сега, това е като - де го чукаш, де се пука. Те нито японците, нито американците оттичат, че са пуснали атомни бомби. Това какво променя войната в Украйна с раша?

    Коментиран от #121, #131

    08:47 13.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ма н аф

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Дронът е носел на клоуна Зелю пре зер ватива, подарък за Божанка, но понеже бил употребяван няколко пъти, натежал и Дронът паднал, досуш като на божка.

    08:48 13.08.2025

  • 74 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "факуса":

    Е като сме вражеска държава за русия, вие що подкрепяте вражеска държава за България? Е тогава не сте ли предатели? Знаеш ли какво правеше комунизма с хората, които подкрепяха вражеска държава? Знаеш ли какво прави кимчо с корейците, които подкрепят вражеска държава? Вие знаете ли, че единствено режима (демокрацията) който плюете ви дава право да продължавате да си щъкате свободно, след като подкрепяте вражеска държава? При всички други режими, щяхте да чукате поне камъни някъде, където никой не ви знае.

    Коментиран от #107

    08:51 13.08.2025

  • 75 Умирам от смях

    14 4 Отговор
    Божанков е обратното на умен. Този дрон може да е паднал в морето при Одеса или Николаев. Това, че е излязъл на брега в Созопол не означава, че е снимал каквото и да е Територията

    Коментиран от #85

    08:51 13.08.2025

  • 76 Естествено

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Този ЯворЧо":

    По скоро не! Опитва се, но неуспешно засега.

    08:52 13.08.2025

  • 77 Роден в НРБ

    6 3 Отговор
    А аз да питам Явчо кога отива в затвора за това, че лапето му застреля друго с неговия пистолет?

    08:52 13.08.2025

  • 78 Водорасло върху перископа

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Гост":

    Изложи се много, с този пост. Подводниците имат други дронове.

    08:52 13.08.2025

  • 79 мхмх

    7 0 Отговор
    нашите военни могат да установят само колко градуса е ракията.
    да им купим по 1 БМВ и на тях

    08:52 13.08.2025

  • 80 Боклучарче

    4 1 Отговор
    Простите парченца все гледат да покажат простотията си и да ги похвалят добрите чичковци. Кюрпето не прави разлика!

    08:56 13.08.2025

  • 81 Зеления

    11 2 Отговор
    Някой трябвало да понесе отговорност... А в България кой ще понесе отговорност, че снабдяваме Украйна с оръжие? Кой ще понесе отговорност, че през наша територия преминава камион, който после взривява Кримския мост? Кой ще понесе отговорност в най-клетата европейска държава, че умишлено ни дърпа към война? Кой? Кой? Кой? А дронът нека си разузнава. Може просто да снима украинки по монокини. Проблем?

    Коментиран от #93

    08:57 13.08.2025

  • 82 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕФА":

    Йххахах а защо не го изучиха нашите в институтите и университетите...за играта просто

    08:58 13.08.2025

  • 83 Шундьо

    9 2 Отговор
    Я кажи за ОНЯ самолет, който прелета през пространството на половин БГ, зареди с гориво и отлетя в неизвестна посока, с неизвестен товар и неизвестен пасажер?!?!?!?!
    Не ше да е бил най- обикновена обратна резба!
    А какво стана с оня пистолет, който беше оставен деца да го пазят?

    08:58 13.08.2025

  • 84 Розуел

    6 3 Отговор
    Летяща чиния да ви падне и ще я взривите. Българската армия има стари традиции, когато са раздавали ум, те били на учение край Шабла.

    08:58 13.08.2025

  • 85 То..

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Умирам от смях":

    На територията има само турски бази

    09:01 13.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ясно

    9 2 Отговор
    Яворе, щом разузнават, значи братушките скоро ще са тук. Продавай и бягай!

    09:02 13.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 !!!?

    8 1 Отговор
    Чиито и да е този дрон не разбрахме защо беше взривен, а не беше прибран и обстойно изследван !?
    Това е поредно доказателство, че българските служби прикриват следи, а не разследват обектите за шпионаж, саботаж и тероризъм, особенно ако имат руски произход !!!?

    Коментиран от #102, #103

    09:06 13.08.2025

  • 90 Доктора

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Ако спреш да слушаш захарчето, може и да ти намалим лекарствата.

    09:07 13.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Много

    2 4 Отговор
    Много грозен тоя мурзилски дрон! По-недодялан от Пуся. Типичен взгляд за руската недодялана инженерна мисъл и дизайн.

    09:14 13.08.2025

  • 93 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Зеления":

    Ами по-нагоре колегата ти копей ти в написал - България е вражеска държава за раша! Е, ние подкрепяме държава, която воюва срещу държава, която ни е обявила за вражеска! Така, че ние като помагаме на Украйна, помагаме на съюзник!

    Коментиран от #108

    09:20 13.08.2025

  • 94 Пребоядисано

    4 0 Отговор
    Нищожество ще получиш обяснение
    Колкото ти даде такова на арбанаси
    С пистолета или забрави мумяко

    09:21 13.08.2025

  • 95 Руски свине

    2 2 Отговор
    Радост за същите тук

    09:21 13.08.2025

  • 96 Огромна радост

    3 0 Отговор
    За татуираните с националните ни герои предатели

    Коментиран от #99

    09:23 13.08.2025

  • 97 Някой

    2 0 Отговор
    Вероятно е заснемал в одеска област, но водите са го донесли тук. Някъде един отварял такъв и вътре било тикса, пластмасова бутилка и евтина камера Канон. Колкото по-евтино и бързо се прави, толкова по-ефективно.

    09:24 13.08.2025

  • 98 Анонимен

    2 0 Отговор
    Фактибг има Любител на Обратно инженерство!

    09:24 13.08.2025

  • 99 Д-р Петров

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Огромна радост":

    Изменници, родоотсъпници,мързели и псевдопатриоти, фашаги

    09:24 13.08.2025

  • 100 Някой

    4 2 Отговор
    Явор Божанков да се обяснява, защо сина му прострелва друго дете? Това е къде по-интересно за тук.

    Коментиран от #105

    09:25 13.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 обикновено

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "!!!?":

    Тези играчки имат системи за самоунищожение.

    Коментиран от #104, #117

    09:26 13.08.2025

  • 103 Дрона е укърски

    7 3 Отговор

    До коментар #89 от "!!!?":

    Най-вероятно е украински, затова го гръмнаха. Още вчера написах, че това се прави за да могат да спекулират чий е.

    Коментиран от #106

    09:26 13.08.2025

  • 104 Имат

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "обикновено":

    Да, за електрониката.

    09:27 13.08.2025

  • 105 Ттттттттт

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "Някой":

    Не се обесняна Божанков, тва не е в любимата ти милиция. Има си съд, така при демокрацията, умнико

    09:27 13.08.2025

  • 106 Доста

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "Дрона е укърски":

    Тъпо разсъждение

    Коментиран от #126

    09:28 13.08.2025

  • 107 Я пак

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Хахахаха":

    99.99% от българите сме против войната, кой смяташ ще чука камъни?

    09:31 13.08.2025

  • 108 А кои сте вие?

    5 3 Отговор

    До коментар #93 от "Хахахаха":

    А кои сте вие? Защото българите не подкрепяме тази гражданска война, инициирана от САЩ.

    Коментиран от #109, #119

    09:35 13.08.2025

  • 109 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #108 от "А кои сте вие?":

    А кои сте вие? Путлера ви е обявил за враг!

    Коментиран от #118

    09:38 13.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Божанката хомо клоуна пак се изложи 😂

    09:40 13.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Госта.

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "батСали":

    Нашите военни специалисти така са свикнали.Ама вече няма Варшавски договор,има НАТО.

    09:44 13.08.2025

  • 115 тъпa Hap ДИM0КPАТИЧЕH

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    а вие демократите какво направихте за 35 години демокрация? освен да съсипахте всичко построено от народа?

    Коментиран от #123

    09:45 13.08.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 !!!?

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "обикновено":

    Тази "играчка" трябваше отдавна да се самоунищожила, а вместо това е плувала месеци наред докато я извади една жена от морето...а после тези които го взривиха също го оглеждаха без никакви предпазни средства...!

    09:48 13.08.2025

  • 118 Ние Хората

    1 3 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахаха":

    Ние сме всички нормални българи. Че кой ще се набута сам във война когато няма съвсем елементарни неща? Ще бъдете съдени за това! Както е било след първата и втората световни войни. Днес никой не знае къде са им кокалите на продажниците!

    Коментиран от #120, #122

    09:49 13.08.2025

  • 119 Доста си изтрещял пич

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "А кои сте вие?":

    Мозакът ти е,като квадратна консерва, запечатана от Митрофанова. Ко за групаво разсъждение

    09:52 13.08.2025

  • 120 така е

    2 3 Отговор

    До коментар #118 от "Ние Хората":

    Русия е обявила България за вражеска държава. Интересно по закон какви ли са тези, които открито поддържат враговете на България. Някой ден ще ви почукат на вратата.

    09:52 13.08.2025

  • 121 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    Аз гледах и слушах речта за годишнина от бомбандировките. Разбрах, че някога някой е пуснал бомби, ни никъде в тази реч НЕ СЕ СПОМЕНА КОЙ ГИ Е ПУСНАЛ ТЕЗИ БОМБИ! Говореха за някой неопределен! Та питах този въпросен господин начетения, дето знае как Путин разрушавал жилищни сгради! Ама много начетен човечец е, да знаеш!

    09:53 13.08.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Драган

    2 0 Отговор
    Дронът се указал български подарен на Украйна и Пеевски е разпоредил да се взриви веднага на плажа ХА ХА

    09:59 13.08.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 някой

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Доста":

    Защо не се проведе разследване, а набързо го взривиха. Ако беше руски щяха да го напишат и на небето. А сега мълчат! Мълчат, като.... там едни работи....

    10:01 13.08.2025

  • 127 Само този

    2 2 Отговор
    малоумник не разбра,че дрона е украински?

    10:03 13.08.2025

  • 128 Божо кравата е

    2 2 Отговор
    тук и задава въпросчета.....Мартш бе продажно ле..ке..н.це....А ЗАЩО НЕ КАЖЕ КАКВО СТАНА С ПИСТОЛЕТА МУ И РАНЕНОТО ДЕТЕ НА ЕДНА СЪБИРАНЕ ПРЕДИ МЕСЕЦИ....КАЖИ БЕ БОЖАНКА...Г....Н..И......Д..о.

    Коментиран от #129

    10:08 13.08.2025

  • 129 Пищова

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Божо кравата е":

    не е негов, че да отговаря, как да се съхранява безопасно.

    10:13 13.08.2025

  • 130 Търновец

    0 1 Отговор
    По скоро е крилата ракета и е много странно как се е озовала на плажа - най първо очевидно ние нямаме радари а дори и да имаме ние нямаме ПВО и спешно ни е нужна Немската SkyNex. Иначе храним хора които твърдят че са военни и вземат големи заплати и пенсии. А имаме и няколко адмирали. С морално застаряващата противокорабна система заявена от Подлогите могат да се купят 4 Немски системи SkyNex и те могат да открият и поразяват всякакви дронове и ниско летящи самолети и коптери.

    Коментиран от #132

    10:15 13.08.2025

  • 131 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    Обяснение за хора,които са лишени от способността да мислят:ТЕ не отричат,но премълчават.А когато за нещо не се говори,то се забравя - това е свойство на човешката памет.А ТЕ не са невежи и много добре знаят какво правят.

    10:16 13.08.2025

  • 132 не е долетял

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Търновец":

    доплувал е.

    10:17 13.08.2025

  • 133 Един

    0 0 Отговор
    Това момче наистина има сериозни психични отклонения и мястото му е в специалисизрано заведения с много строг контрол

    10:24 13.08.2025

