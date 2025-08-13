Явор Божанков: Искаме отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол

Ако това е руски разузнавателен дрон „Орлан-10“, взривен на плаж край Созопол, възникват сериозни въпроси:

Какви задачи е изпълнявал?

Какво е разузнавал и заснемал?

Унищожен ли е след детайлно проучване или е унищожен прибързано? Ако е второто – защо?

Отправям официален въпрос към Министерството на отбраната. Това пише във "Фейсбук" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Каква ще бъде реакцията на Министерството на външните работи?

Каква е позицията на Министерството на туризма?

Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон.