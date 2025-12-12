Новини
Божанков: От ИТН изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника

12 Декември, 2025 14:01 823 24

  • явор божанков-
  • тошко йорданов

Само тази гледка на Тошко си заслужаваше всички усилия, каза той

Божанков: От ИТН изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С пълно мнозинство депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков. Очаквано - стигна се до напрежение в пленарната зала. Дебатът продължи по-малко от два часа по същество и съдържаше много обиди. Оставката беше приета абсолютно единодушно - с 227 гласа "за". От зала отсъстваха само 13 народни представители, сред които и Бойко Борисов, и Делян Пеевски.

Оставката на кабинета беше гласувана в отсъствието на министрите.

Стигна се и до тежки обиди между власт и опозиция.

"Променихте Конституцията заедно с тях и стоят вашите подписи с този на Делян Пеевски и той ви ги показа. Лицемерието ви е достойно за уважение. Вие сте като пияндурник, който го цепи главата и разбирате, че последиците ще се стоварят", коментира Тошко Йорданов.

"Колегите от "Има такъв народ" изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника, направена от лекар пакистанец за 500 лева. Само тази гледка на Тошко си заслужаваше всички усилия", заяви Явор Божанков от ПП-ДБ.

"Политическа п…перудка, обиколила сто партии, да коментира "Има такъв народ. Ние два пъти сме се отказвали от власт", посочи Йорданов.


  • 1 оня с коня

    5 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    14:02 12.12.2025

  • 2 НА БОЙО ТЪПОТО

    9 0 Отговор
    И ДРУГАТА СВИНЯ КОГА?????

    14:03 12.12.2025

  • 3 Е как може

    4 6 Отговор
    да ни покажете това мекотело? 😄 Не бих си направил труда да чета бозата на човек продаващ се и сменящ партиите като носни кърпи, според финикийските знаци.

    Коментиран от #11

    14:03 12.12.2025

  • 4 Уникално сравнение

    14 2 Отговор
    Не може да му се отрече, че беше много оригинално това за колоноскопията. Смях се с глас

    Коментиран от #13

    14:04 12.12.2025

  • 5 Ти си

    4 2 Отговор
    КОМПРОМЕТИРАН лъжец мента плъх подложен работещ само за облаги СВОИ.

    14:05 12.12.2025

  • 6 голяма гнус

    2 2 Отговор
    А този е един от най-отвратителните ..йове в парламента !!

    14:05 12.12.2025

  • 7 Направиха трибуната по ниска

    12 0 Отговор
    за да може Тошко Африкански да се изказва от нея! Нали е Кинта и 40.

    14:05 12.12.2025

  • 8 кукорча спецова

    2 5 Отговор
    любимата ми процедура, божанковците на сорос също са фенове

    14:06 12.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ГЛАСУВАЙТЕ ДА СИ НАМАЛИТЕ БРОЙКАТА
    ОТ 240 НА 40.
    ДА СИ НАМАЛИТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА МИНИМАЛНА.

    14:07 12.12.2025

  • 10 Баба ми ме е учила

    4 0 Отговор
    Да се пазя от нисък мъж и зла жена!

    14:07 12.12.2025

  • 11 МИМОЗА

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е как може":

    АМА МОЛЯ ВИ
    НЕ СЕ ЯДОСВАЙТЕ
    АКО СТЕ СЕ ПРИПОЗНАЛИ
    В ТОВА КОЕТО КОНСТАТИРА ИЗКАЗВАЮЩИЯ СЕ

    14:07 12.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    0 3 Отговор
    Ако Божанков ви е бъдещето, за което скачахте по площадите - честито на всички протестъри!
    То е нужно доста повече от глупост - требе си тиктокър кат Джен Зетъджиите да реват по площадите за тези!

    14:09 12.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Уникално сравнение":

    Нали се сещаш, че за да го знае - трябва сам да си е правил такава при ветеринаря ;)

    Коментиран от #18

    14:10 12.12.2025

  • 14 Джеф Песос

    5 0 Отговор
    "Колегите от "Има такъв народ" изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника, направена от лекар пакистанец за 500 лева. Само тази гледка на Тошко си заслужаваше всички усилия", заяви Явор Божанков от ПП-ДБ.

    Никога не съм харесвал това нежно пребоядисано кoмyне, но с това изказване зaвря г-н Африкански на кучето в зaдника.

    Коментиран от #22

    14:10 12.12.2025

  • 15 Пишман

    0 3 Отговор
    Ти си по голяма гнида и от тях!

    14:12 12.12.2025

  • 16 Шкембето

    0 1 Отговор
    Търси си боя.

    14:15 12.12.2025

  • 17 Трябва да се работи

    0 1 Отговор
    Защо се вързват на простотиите на Тошко Йорданов и Балабанов и им влизат в тона. Трябва да се провери доколко дълбоко са нагазили в схемите за тези месеци, при ставайки на статуквото. Защото това не е за няма нищо.

    14:15 12.12.2025

  • 18 Съвсем не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Ще ти се, ама не е задължително. Който е медицинско лице, той знае какво точно е колоноскопия, а и не е задължително да е медицинско лице. От обща култура се знаят тези работи, но само който я има

    14:16 12.12.2025

  • 19 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    ВЯРНО Е ЧЕ ИТН СА КАТО ПРЕПИKAHO MУШКATO, HO ЯВОР БОЖАНKOB И3ГЛEЖДА КАТО СЛЕД ГPУБA АНАЛHA ИHTEPBEHЦИЯ
    😆😝🤣

    14:17 12.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Асоциативни остроумия се вихрят из Явор Божанков от ПП-ДБ (кой каквато болка си има).
    Асен Василев пък също асоциативно заяви , че не дължал никому нищо и че политиката не е "алъш - вериш" (вероятно има в пред вид - с пари) . Препоръчително е внимателно да се изслушва скритата същност на изявленията.

    14:17 12.12.2025

  • 22 Направо го порази като гръм

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Джеф Песос":

    Абсолютно го закова с това оригинално сравнение. Смях се със сълзи

    14:17 12.12.2025

  • 23 Умнокрасив

    0 0 Отговор
    Че Тошко е комик е ясно, но мистър Божанков все го влече към колони, отверстия и други такива манипулации! Асенчо тоже!

    14:18 12.12.2025

  • 24 Айй!

    0 0 Отговор
    Маймунката се е засегнала.

    14:19 12.12.2025

