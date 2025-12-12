Божанков: От ИТН изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника

С пълно мнозинство депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков. Очаквано - стигна се до напрежение в пленарната зала. Дебатът продължи по-малко от два часа по същество и съдържаше много обиди. Оставката беше приета абсолютно единодушно - с 227 гласа "за". От зала отсъстваха само 13 народни представители, сред които и Бойко Борисов, и Делян Пеевски.
Оставката на кабинета беше гласувана в отсъствието на министрите.
Стигна се и до тежки обиди между власт и опозиция.
"Променихте Конституцията заедно с тях и стоят вашите подписи с този на Делян Пеевски и той ви ги показа. Лицемерието ви е достойно за уважение. Вие сте като пияндурник, който го цепи главата и разбирате, че последиците ще се стоварят", коментира Тошко Йорданов.
"Колегите от "Има такъв народ" изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника, направена от лекар пакистанец за 500 лева. Само тази гледка на Тошко си заслужаваше всички усилия", заяви Явор Божанков от ПП-ДБ.
"Политическа п…перудка, обиколила сто партии, да коментира "Има такъв народ. Ние два пъти сме се отказвали от власт", посочи Йорданов.
