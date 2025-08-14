Новини
Откриха тялото на издирвана жена в Кюстендил

Откриха тялото на издирвана жена в Кюстендил

14 Август, 2025 12:22 630 2

Жената бе в неизвестност от 6 август, след като напуснала Центъра за възрастни хора с ментални проблеми в селото

Откриха тялото на издирвана жена в Кюстендил - 1
Мария Атанасова

Доброволци са намерили трупа на 46-годишната Соня Георгиева Попова, която бе обявена за издирване, снощи в местността Дервен в землището на с. Вратца, община Кюстендил. Това съобщиха от полицията в Кюстендил.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на място. Следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.

Жената бе в неизвестност от 6 август, след като напуснала Центъра за възрастни хора с ментални проблеми в селото.


  • 1 Мимч

    2 1 Отговор
    Нейните гледали нарочно са я пуснали,за да се отърват от нея..

    12:32 14.08.2025

  • 2 С ментални

    2 1 Отговор
    проблеми , но предпочела смъртта пред вегетирането в дома . Мир на душата ѝ .

    12:41 14.08.2025

Новини по градове:
