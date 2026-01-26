Пътнически влак от Свиленград за Пловдив удари мъж на прелез

Пътнически влак от Свиленград за Пловдив е ударил мъж тази вечер в 19:44 ч. при опит за нерегламентирано пресичане на прелез с редовно задействана сигнализация и спуснати бариери. Това съобщиха за БТА от "БДЖ – Пътнически превози". Инцидентът е станал на железопътен прелез в село Крумово.
Човекът е оцелял и е откаран в болница. Влакът е освободен от следствените служби в 20:55 часа. Поради временното прекъсване на движението е засегнат още един пътнически влак – Пловдив – Асеновград, който е закъснял с 40 минути.
Пред БТА кметът на Крумово Стоян Минчев каза, че пострадалият мъж е бил облечен с черни дрехи. По думите му, машинистът го видял, че стои на линията, подал му звуков сигнал, но той не се отместил. Влакът не успял да спре и блъснал мъжът, който след удара бил адекватен и говорел.
"Тестът за алкохол на машиниста беше отрицателен, но на мъжа отчете 1,41 промила", каза Минчев. Той допълни, че пострадалият е на 47 години, не е от Пловдивска област и предположи, че работи в някое от предприятията, разположени в близост до прелеза.
Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира в паднали на релсите скали. Инцидентът е станал около 17.00 часа в участъка Земен - Радомир.
При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.
При инцидента няма пострадали пътници, съобщават от БДЖ.
Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.
Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 джаба експрес
19:59 26.01.2026
2 Ами да, те така
20:00 26.01.2026
3 Спецназ
На 2 релси, които могат да те запратят със 100 в некое дере, МЕРСИ!
АЗ на такова се не качвам, Баце!
Коментиран от #13
20:01 26.01.2026
4 Тук
Закривайте го това БДЖ........Крайно време е ...! ЗАВИНАГИ!
Коментиран от #9
20:01 26.01.2026
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
20:01 26.01.2026
6 Последния Софиянец
20:03 26.01.2026
7 Сигурно е имало яко чук 🔨🔨
Коментиран от #12
20:03 26.01.2026
8 сенки от миналото
20:04 26.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Тук":Служебният кабинет ще закрие товарни превози на БДЖ.20 000 човека ще бъдат засегнати.
20:04 26.01.2026
10 Гост
20:19 26.01.2026
11 Ееее
20:19 26.01.2026
12 Еее
До коментар #7 от "Сигурно е имало яко чук 🔨🔨":Добре го каза човека: а със спалните вагони защо никой не казва какво е станало?!?!
20:21 26.01.2026
13 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Спецназ":Майка ти се качва на 2 кожени кола ,
Коментиран от #19
20:22 26.01.2026
14 наистина
20:36 26.01.2026
15 Тити
20:36 26.01.2026
16 нтереса клати феса
Пито платено!
20:44 26.01.2026
17 Ха ХаХа
Имаха малки къщички.
Сега всичко това е гробища като държавата
20:52 26.01.2026
18 Пътувате - с БДЖ
Коментиран от #25
21:00 26.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тъжна гледка
21:02 26.01.2026
21 БеГемот
21:09 26.01.2026
22 Пълна разруха
21:20 26.01.2026
23 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ЩЕ СЕ ВЪЗРОДИ КОГАТО
ЧОРАПА ВЪЗРОДИ С ДОКЛАДНА ЗАП.№1003
ЗАДЪЛЖЕЛНАТА КАЗАРМА
МК КРЕМИКОВЦИ
И НАПРАВИ ВИНЕТКАТА ДНЕВНА 99€....
21:24 26.01.2026
24 Факт
21:51 26.01.2026
25 Добре че нямаме бързи влакове
До коментар #18 от "Пътувате - с БДЖ":Добре че нямаме бързи влакове като Испания!
БДЖ имаше при Тодор Живков
23:14 26.01.2026