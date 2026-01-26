Новини
Пътнически влак от Свиленград за Пловдив удари мъж на прелез

26 Януари, 2026 19:56, обновена 27 Януари, 2026 03:41

Пътнически влак от Свиленград за Пловдив удари мъж на прелез - 1
Мария Атанасова

Пътнически влак от Свиленград за Пловдив е ударил мъж тази вечер в 19:44 ч. при опит за нерегламентирано пресичане на прелез с редовно задействана сигнализация и спуснати бариери. Това съобщиха за БТА от "БДЖ – Пътнически превози". Инцидентът е станал на железопътен прелез в село Крумово.

Човекът е оцелял и е откаран в болница. Влакът е освободен от следствените служби в 20:55 часа. Поради временното прекъсване на движението е засегнат още един пътнически влак – Пловдив – Асеновград, който е закъснял с 40 минути.

Пред БТА кметът на Крумово Стоян Минчев каза, че пострадалият мъж е бил облечен с черни дрехи. По думите му, машинистът го видял, че стои на линията, подал му звуков сигнал, но той не се отместил. Влакът не успял да спре и блъснал мъжът, който след удара бил адекватен и говорел.

"Тестът за алкохол на машиниста беше отрицателен, но на мъжа отчете 1,41 промила", каза Минчев. Той допълни, че пострадалият е на 47 години, не е от Пловдивска област и предположи, че работи в някое от предприятията, разположени в близост до прелеза.

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира в паднали на релсите скали. Инцидентът е станал около 17.00 часа в участъка Земен - Радомир.

При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.

При инцидента няма пострадали пътници, съобщават от БДЖ.

Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.

Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.


  джаба експрес

    9 4 Отговор
    пускам моите влакове пимка и погребвам бдж за хората

    19:59 26.01.2026

  Ами да, те така

    10 2 Отговор
    правят влаковете...

    20:00 26.01.2026

  Спецназ

    4 29 Отговор
    Да се возиш на влак е отживелица отпреди 100 години!

    На 2 релси, които могат да те запратят със 100 в некое дере, МЕРСИ!

    АЗ на такова се не качвам, Баце!

    Коментиран от #13

    20:01 26.01.2026

  Тук

    12 17 Отговор
    на таз територия влаковете се движат с 20 км/ч така че няма страшно...
    Закривайте го това БДЖ........Крайно време е ...! ЗАВИНАГИ!

    Коментиран от #9

    20:01 26.01.2026

  ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 8 Отговор
    Дано се оправят хората!

    20:01 26.01.2026

  Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Добре че се движи с 20 км в час а не с 200 като в Испания.

    20:03 26.01.2026

  Сигурно е имало яко чук 🔨🔨

    12 4 Отговор
    в спалният вагон и влака е излязъл от релсите

    Коментиран от #12

    20:03 26.01.2026

  сенки от миналото

    21 0 Отговор
    Преди 50години такова свличане се сигнализирал с фраг, вдигнат от кантонер и щетите се предотвратявали, а кантонера бил награждаван. Пострадали няма, тъй като скоростта е под 40км./ч., ами при по-висока?

    20:04 26.01.2026

  Последния Софиянец

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тук":

    Служебният кабинет ще закрие товарни превози на БДЖ.20 000 човека ще бъдат засегнати.

    20:04 26.01.2026

  Гост

    7 2 Отговор
    Е с 20 км/ч колко да пострадат

    20:19 26.01.2026

  Ееее

    11 2 Отговор
    Чак пък бърз...

    20:19 26.01.2026

  Еее

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сигурно е имало яко чук 🔨🔨":

    Добре го каза човека: а със спалните вагони защо никой не казва какво е станало?!?!

    20:21 26.01.2026

  Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Майка ти се качва на 2 кожени кола ,

    Коментиран от #19

    20:22 26.01.2026

  наистина

    6 3 Отговор
    Трябва да се забрани със закон,определението бърз влак за територията наречена България

    20:36 26.01.2026

  Тити

    6 8 Отговор
    У нас влаковете или дерайлират или се палят. Най добре да се закрие това скапано БДЖ с тези архаични мотриси и вагони.

    20:36 26.01.2026

  нтереса клати феса

    8 2 Отговор
    Важното е, че грозданчо от чалгаджиите си взе комисионаната за частния експрес, а са БДЖ да му мисли държавата!
Пито платено!
    Пито платено!

    20:44 26.01.2026

  Ха ХаХа

    8 2 Отговор
    При комунизма имаше кантони с картонени които ежедневно ноблюдаваха релсите и почистваща.
    Имаха малки къщички.
    Сега всичко това е гробища като държавата

    20:52 26.01.2026

  Пътувате - с БДЖ

    3 3 Отговор
    Вие сте "пътници"

    Коментиран от #25

    21:00 26.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тъжна гледка

    Тъжна гледка
    Дори на Балканите, само ние останахме с най-старите влакове.

    21:02 26.01.2026

  БеГемот

    4 1 Отговор
    Движел се е с 48 километра в час и центробежната сила го е изхвърлила... Също и силата на Корлиолис....

    21:09 26.01.2026

  Пълна разруха

    8 1 Отговор
    След десетки години политически грабеж държавата яко сдаде багажа, навсякъде неграмотни калинки!

    21:20 26.01.2026

  МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 1 Отговор
    БДЖ то
    ЩЕ СЕ ВЪЗРОДИ КОГАТО
    ЧОРАПА ВЪЗРОДИ С ДОКЛАДНА ЗАП.№1003
    ЗАДЪЛЖЕЛНАТА КАЗАРМА
    МК КРЕМИКОВЦИ
    И НАПРАВИ ВИНЕТКАТА ДНЕВНА 99€....

    21:24 26.01.2026

  Факт

    0 0 Отговор
    При първи удобен случай ще го посетим. Вероятно пътуването е приятно и кратко. В Земен трябва да има стара крепост.

    21:51 26.01.2026

  Добре че нямаме бързи влакове

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пътувате - с БДЖ":

    Добре че нямаме бързи влакове като Испания!
    БДЖ имаше при Тодор Живков

    23:14 26.01.2026

