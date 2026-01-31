Новини
България »
Вносът задушава българските плодове и зеленчуци. В Кюстендилско изкореняват черешите

31 Януари, 2026 09:48 1 056 35

Разходите за бране често надвишават изкупната цена, което принуждава много стопани да оставят плодовете необрани

Вносът задушава българските плодове и зеленчуци. В Кюстендилско изкореняват черешите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От години земеделските производители у нас предупреждават, че родното производство е на ръба на оцеляването. Данните от статистиката потвърждават опасенията им – вносът на плодове и зеленчуци е значително по-голям от износа, а българската продукция все по-рядко достига до чуждите пазари. В същото време по тържищата и пазарите у нас масово се продават плодове и зеленчуци от чужбина.

Това посочи "Нова телевизия".

Проблемът е особено видим в Кюстендилско – традиционно смятано за черешовата градина на България. С настъпването на лятото по сергиите често се появяват череши от Гърция и Турция, докато местната продукция остава нереализирана.

Производителите разказват, че не могат да се конкурират с евтиния внос. Разходите за бране често надвишават изкупната цена, което принуждава много стопани да оставят плодовете необрани. Част от тях губят десетки тонове продукция годишно, защото реализацията излиза на загуба.

Според овощарите, ранните череши, които се продават като „кюстендилски“, в повечето случаи са вносни и не могат да се сравняват по вкус и качество с българските. Износът също остава почти недостижим за малките и средни производители заради липсата на хладилни бази, специализирана техника и възможност за оформяне на големи партиди, отговарящи на изискванията на чуждите пазари.

Подобна е ситуацията и при ябълките, където вносът идва не само от съседни държави, но и от други континенти. Производителите не намират икономическа логика в това, при положение че климатът у нас позволява производство с по-високо качество, както вкусово, така и визуално.

Всичко това поставя българските овощари в задънена улица. Като възможно решение те посочват ограничаване или забрана на вноса в периодите на активна реколта, за да се даде предимство на родната продукция.

След нулевата реколта от череши миналата година и натрупаните загуби, много стопани в Кюстендилско вече започват да намаляват насажденията си. Според тях, ако тенденцията продължи, регионът рискува да загуби статута си на овощна градина на България.

Земеделците предупреждават, че без ясна държавна политика и подкрепа за сектора, българското земеделие ще продължи да се свива, а това неминуемо ще се отрази и на икономиката, и на качеството на живот в страната.


България
  • 1 Нека

    18 9 Отговор
    Аз кюстендилски череши по 300€ килото не ям!

    09:50 31.01.2026

  • 2 Георги

    20 2 Отговор
    кой яде череши като има банани

    09:51 31.01.2026

  • 3 това е чудесно

    20 5 Отговор
    Като не искате български череши по 150 Евро килото, ще ги изкореним!

    09:52 31.01.2026

  • 4 един съвет

    33 0 Отговор
    Махнете мутрите прекупвачи и ще остане достатъчно и за производителите. Не ли?

    Коментиран от #8

    09:53 31.01.2026

  • 5 Умен по цялата глава

    10 0 Отговор
    Да изкорениш череша е все едно да закопаеш или взривиш златна мина, защото цената на златото е паднала

    09:55 31.01.2026

  • 6 Госあ

    28 1 Отговор
    Едно време имаше Булгарплод ! От полето - на щанда ! На запад е така, имат кооперативи и плескат прекупвачите. Ганчето не обича кооперативите, обаче. Комунистически са му 😂

    09:56 31.01.2026

  • 7 Разбирач

    9 3 Отговор
    Така е в клуба на богатите. Една череша ражда продукция за поне 30 000 евро и само богатите могат да си позволят да ги изкореняват, защото печалбата е паднала до едва 15 000

    Коментиран от #9

    09:57 31.01.2026

  • 8 Госあ

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "един съвет":

    Това не са мутри и прекупвачи, а предприемачи ! 😂 Носители на демокрацията !

    09:57 31.01.2026

  • 9 напротив

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Разбирач":

    Така беше извън клуба на богатите, където 100 грама рани череши беше 20лв, или 200 лева килограма. Изкоренявайте смело.

    09:58 31.01.2026

  • 10 Глупасти

    13 2 Отговор
    Помните ли цената на черешите? Проблемът е точно на производителите, отказ да участват в кооперативи и дъмпингът, който дами си правят. За италиански тип кооперативи говоря, поинтересувайте се и вижтебкак се справят с прекупвачите, което не е проблем на държавата, а на алчността на едните и безпринципността на другите! И тук нито Путлер, нито либерастка гейропа им е виновна!

    09:58 31.01.2026

  • 11 хихи

    15 4 Отговор
    а като изкоренихме енергетиката и от износител на ел енергия се превърнахме, във вносител, а като изкоренихме промишленото производството и станахме вностиел, а като внасяме селскостопанска продукция вместо да изнасяме!?!?
    Все пак тази държава от какво живее освен от заеми и докога???

    09:59 31.01.2026

  • 12 Хвала

    5 5 Отговор
    на ЕССР !

    Коментиран от #23

    10:04 31.01.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    3 6 Отговор
    Величие настоява за субсидии за плодовете и зеленчуците!

    10:08 31.01.2026

  • 14 Бай Ганьо

    9 2 Отговор
    Добре, че има внос хората до си купят череши. Вие искате по 50 евро за едно пликче... не познавате парите глупаци. Изрежете тези градини и до ви няма нахалници. Така ви се пада

    10:08 31.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Череши от 25лв/кг. Толкова искаха миналата година. Аре бегайте. В Лидъл по 6лв. гръцки череши бол.

    Коментиран от #24

    10:09 31.01.2026

  • 16 хаха

    4 4 Отговор
    Браво! Изкоренявай още!

    И после сейте зърно! Все едно ще се трогна от тъпотата ви.
    Хората скоро ще поддържат и берат с дронове, а гайбанчовците се тръшкат и плашат гаргите.

    ХАХАХА!

    10:13 31.01.2026

  • 17 Фермер с Ферари

    4 2 Отговор
    Балканската държава с най-ниското заплащане на труда сме, същото важи и във сравнение със западноевропейските страни. Фермерите плащат джобни стотинки за бране на реколтата, а стоката им не се реализира на пазара....? КАКА СТАВА ТОВА??? Винаги съм твърдял, че Ганю Балкански е най-добрият фокусник и факир на света

    Коментиран от #21

    10:14 31.01.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    6 1 Отговор
    Субсидийте за житото , като обем , е много по - привлекателно!
    А и "Пакистанците " поеха за Европа и не вярвам да се върнат, научиха се
    на болнични и добавки , и лошо се пише на Българското земеделие!

    10:15 31.01.2026

  • 19 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Няма логика френска продукция брана на по високи заплати и пътувала 4000 километра да е по евтина от нещо отгледано в съседното село, брано за 620 евро и пътувало 50 километеа. Оправете тая каша бездарни политици

    10:16 31.01.2026

  • 20 хаха

    4 1 Отговор
    Някакви гайбанчовците понеже почнали да се правят на умни за "кооперативи"...

    А бе кроманьонците... Чехия си преобразува ТКЗС-тата в "кооперативи" директно. Искаш си земята за да си я работиш сам? Няма проблеми. Цялата механизация обаче остава за тези които остават в Кооперацията.

    ХАХАХА!
    А умните заблатени тикви могат само да лъжат и крадат. Топлата вода пак тръгнали да откриват.

    10:16 31.01.2026

  • 21 много е лесно

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Фермер с Ферари":

    Пролетта като ти кацнат три мутри на портата и ти кажат, че само те ще ти изкупят продукцията и си готов. Или изкореняваш, или САМО на тях продаваш, на цена която ти кажат. Това е България.

    Коментиран от #29

    10:19 31.01.2026

  • 22 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    На тяхно място ще посадим фотоволтаици.🤣

    10:19 31.01.2026

  • 23 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хвала":

    На калпавия неандерталец... все някой друг му виновен. Явно защото в кухата ти тиква няма нищо а?
    ХАХАХА
    Нефелен ориенталски тиквеняк.

    10:20 31.01.2026

  • 24 За 6 лв/кг

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    И плюс това с бонус пестициди.

    Коментиран от #25

    10:22 31.01.2026

  • 25 сигурно

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "За 6 лв/кг":

    щото българските ги продават с червеите?

    10:23 31.01.2026

  • 26 Евроатлантизмът убива България

    9 3 Отговор
    20 години в ЕС само рушене и унищожение..

    Коментиран от #27

    10:26 31.01.2026

  • 27 хаха

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Евроатлантизмът убива България":

    На калпавия Ой, космите му пречат.

    Нали така бе копейка до ушите охвърляна в кафяво?

    Коментиран от #30

    10:36 31.01.2026

  • 28 Олга

    5 2 Отговор
    Апокалипсис.Сърцето ме боли, когото чета това. Едно условие от най-важните за оцеляване на всяка държава - хранителна безопасност, която сега се пука по шевове И не само череши, едим вече холандски домати негодни за ядене, а доматите са предишната гордост българска. Една от решаващите причини - квотна система на ЕС. Не можеш да произведеш какво и колкото искаш.Не ти дават, Тази система подпомага на големи, мощни и агресивни стопанства на Запада, БГ поставена в дискриминационни условия,които убиват селското производство в БГ

    10:37 31.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Евроатлантизмът убива България

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Така ли, я обясни защо френският фермер получава в пъти повече субсидии от българския (ако изобщо получава) при едни и същи разходи?

    10:42 31.01.2026

  • 31 абе

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ха-ха":

    Ти защо не си на училище днес? Аааа, то било събота.

    10:43 31.01.2026

  • 32 Изкореняват черешите,

    2 0 Отговор
    за да сеят фотоволтаици.

    10:57 31.01.2026

  • 33 Отговорът е...

    1 1 Отговор
    ...100% ясен--до 1989 г. ТКЗС/ АПК не предлагаше продукцията на пазара, а я пращаше в консервните комбинати франко полето. Компоти и консерви за СССР и страни СИВ. Аз съм на 76 и никога череши не съм купувал от Плод Зеленчук. Веднъж като войник от пазара в Кюстендил, за да опитам хрущялки. На лозе имахме две калинки, нямаха обиране, ядяхме, компоти, даже правехме вино. Да отговорят производителите от ония години, какво правеха с черешите тогава. Второ, защо вносът е по-евтин. Според мен сме назад от всички с всичко, били сме вързани с един единствен клиент, 1 тон консерви=2 москвича...видя се обаче, че не е така.

    Коментиран от #34

    11:02 31.01.2026

  • 34 Отговора е ясен

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Отговорът е...":

    Да се премахне веригата от мутри между производителя и магазина. Това става или със строгата ръка на закона, или с Кооперации между производителите, които да си правят магазини/щандове по пазарите и да си реализират продукцията сами. Добър пример са малките квартални магазинчета на разни мандри и ферми.

    11:09 31.01.2026

  • 35 Емигрант

    0 0 Отговор
    Българските политици особенно гербаджиите задушават не само българските плодове и зеленчуци, а задушават целия български народ ! А виновникът за това е самият трудноразсъждаващ и азвисим народ !

    11:22 31.01.2026

