Вносът задушава българските плодове и зеленчуци. В Кюстендилско изкореняват черешите

От години земеделските производители у нас предупреждават, че родното производство е на ръба на оцеляването. Данните от статистиката потвърждават опасенията им – вносът на плодове и зеленчуци е значително по-голям от износа, а българската продукция все по-рядко достига до чуждите пазари. В същото време по тържищата и пазарите у нас масово се продават плодове и зеленчуци от чужбина.
Това посочи "Нова телевизия".
Проблемът е особено видим в Кюстендилско – традиционно смятано за черешовата градина на България. С настъпването на лятото по сергиите често се появяват череши от Гърция и Турция, докато местната продукция остава нереализирана.
Производителите разказват, че не могат да се конкурират с евтиния внос. Разходите за бране често надвишават изкупната цена, което принуждава много стопани да оставят плодовете необрани. Част от тях губят десетки тонове продукция годишно, защото реализацията излиза на загуба.
Според овощарите, ранните череши, които се продават като „кюстендилски“, в повечето случаи са вносни и не могат да се сравняват по вкус и качество с българските. Износът също остава почти недостижим за малките и средни производители заради липсата на хладилни бази, специализирана техника и възможност за оформяне на големи партиди, отговарящи на изискванията на чуждите пазари.
Подобна е ситуацията и при ябълките, където вносът идва не само от съседни държави, но и от други континенти. Производителите не намират икономическа логика в това, при положение че климатът у нас позволява производство с по-високо качество, както вкусово, така и визуално.
Всичко това поставя българските овощари в задънена улица. Като възможно решение те посочват ограничаване или забрана на вноса в периодите на активна реколта, за да се даде предимство на родната продукция.
След нулевата реколта от череши миналата година и натрупаните загуби, много стопани в Кюстендилско вече започват да намаляват насажденията си. Според тях, ако тенденцията продължи, регионът рискува да загуби статута си на овощна градина на България.
Земеделците предупреждават, че без ясна държавна политика и подкрепа за сектора, българското земеделие ще продължи да се свива, а това неминуемо ще се отрази и на икономиката, и на качеството на живот в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
09:50 31.01.2026
2 Георги
09:51 31.01.2026
3 това е чудесно
09:52 31.01.2026
4 един съвет
Коментиран от #8
09:53 31.01.2026
5 Умен по цялата глава
09:55 31.01.2026
6 Госあ
09:56 31.01.2026
7 Разбирач
Коментиран от #9
09:57 31.01.2026
8 Госあ
До коментар #4 от "един съвет":Това не са мутри и прекупвачи, а предприемачи ! 😂 Носители на демокрацията !
09:57 31.01.2026
9 напротив
До коментар #7 от "Разбирач":Така беше извън клуба на богатите, където 100 грама рани череши беше 20лв, или 200 лева килограма. Изкоренявайте смело.
09:58 31.01.2026
10 Глупасти
09:58 31.01.2026
11 хихи
Все пак тази държава от какво живее освен от заеми и докога???
09:59 31.01.2026
12 Хвала
Коментиран от #23
10:04 31.01.2026
13 Ивелин Михайлов
10:08 31.01.2026
14 Бай Ганьо
10:08 31.01.2026
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
10:09 31.01.2026
16 хаха
И после сейте зърно! Все едно ще се трогна от тъпотата ви.
Хората скоро ще поддържат и берат с дронове, а гайбанчовците се тръшкат и плашат гаргите.
ХАХАХА!
10:13 31.01.2026
17 Фермер с Ферари
Коментиран от #21
10:14 31.01.2026
18 Оракула от Делфи
А и "Пакистанците " поеха за Европа и не вярвам да се върнат, научиха се
на болнични и добавки , и лошо се пише на Българското земеделие!
10:15 31.01.2026
19 ООрана държава
10:16 31.01.2026
20 хаха
А бе кроманьонците... Чехия си преобразува ТКЗС-тата в "кооперативи" директно. Искаш си земята за да си я работиш сам? Няма проблеми. Цялата механизация обаче остава за тези които остават в Кооперацията.
ХАХАХА!
А умните заблатени тикви могат само да лъжат и крадат. Топлата вода пак тръгнали да откриват.
10:16 31.01.2026
21 много е лесно
До коментар #17 от "Фермер с Ферари":Пролетта като ти кацнат три мутри на портата и ти кажат, че само те ще ти изкупят продукцията и си готов. Или изкореняваш, или САМО на тях продаваш, на цена която ти кажат. Това е България.
Коментиран от #29
10:19 31.01.2026
22 Хи хи хи
10:19 31.01.2026
23 хаха
До коментар #12 от "Хвала":На калпавия неандерталец... все някой друг му виновен. Явно защото в кухата ти тиква няма нищо а?
ХАХАХА
Нефелен ориенталски тиквеняк.
10:20 31.01.2026
24 За 6 лв/кг
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":И плюс това с бонус пестициди.
Коментиран от #25
10:22 31.01.2026
25 сигурно
До коментар #24 от "За 6 лв/кг":щото българските ги продават с червеите?
10:23 31.01.2026
26 Евроатлантизмът убива България
Коментиран от #27
10:26 31.01.2026
27 хаха
До коментар #26 от "Евроатлантизмът убива България":На калпавия Ой, космите му пречат.
Нали така бе копейка до ушите охвърляна в кафяво?
Коментиран от #30
10:36 31.01.2026
28 Олга
10:37 31.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Евроатлантизмът убива България
До коментар #27 от "хаха":Така ли, я обясни защо френският фермер получава в пъти повече субсидии от българския (ако изобщо получава) при едни и същи разходи?
10:42 31.01.2026
31 абе
До коментар #29 от "Ха-ха":Ти защо не си на училище днес? Аааа, то било събота.
10:43 31.01.2026
32 Изкореняват черешите,
10:57 31.01.2026
33 Отговорът е...
Коментиран от #34
11:02 31.01.2026
34 Отговора е ясен
До коментар #33 от "Отговорът е...":Да се премахне веригата от мутри между производителя и магазина. Това става или със строгата ръка на закона, или с Кооперации между производителите, които да си правят магазини/щандове по пазарите и да си реализират продукцията сами. Добър пример са малките квартални магазинчета на разни мандри и ферми.
11:09 31.01.2026
35 Емигрант
11:22 31.01.2026