Напрежение в Радомир заради чести спирания на водата

Проблеми с водата има и в Радомир. Жители на града казват, че ВиК-Перник прекъсва водоподаването всеки ден за повече от осем часа, без предварително предупреждение и без обявен режим.

На празници водата спира напълно, понякога - за над 48 часа. Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, а здравето им е изложено на риск заради липсата на елементарни хигиенни условия, съобщава Нова ТВ.

От ВиК-Перник или не отговаряли на телефоните, или давали различни и често противоречиви обяснения за случващото се, твърдят потърпевши. Жителите настояват този „воден тормоз”, както го наричат, да спре незабавно. Проблемът бил повече от 40 години.

От ВиК дружеството заявяват, че причината за спирането на водата е изгоряла помпа, която град Радомир трябва да закупи.

„За трети път през последната година помпата аварира. Вкарахме докладна в Общинския съвет при аварийна ситуация да бъде закупена от общината - при условие, че ВиК е търговско дружество и би трябвало това да е тяхно задължение. Предприехме тази инициатива, за да не страдат жителите. Направена е организация и се надявам до петък помпата да бъде подменена”, заяви кметът Кирил Стоев.

„Проблемът е в морално остарялата мрежа, която е на 60-70 години. Ако се разходите в момента в града, ще видите 50 аварии. Подали сме много предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона. Едновременно с това сме тече проучване и проектиране на един транзитен водопровод между двете зони, за да бъде обезпечена високата. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече проблеми там, но все пак отнема време”, допълни той.