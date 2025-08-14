Новини
Напрежение в Радомир заради чести спирания на водата

14 Август, 2025

  • вик перник-
  • радомир-
  • водоподаване

Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника

Напрежение в Радомир заради чести спирания на водата - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблеми с водата има и в Радомир. Жители на града казват, че ВиК-Перник прекъсва водоподаването всеки ден за повече от осем часа, без предварително предупреждение и без обявен режим.

На празници водата спира напълно, понякога - за над 48 часа. Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, а здравето им е изложено на риск заради липсата на елементарни хигиенни условия, съобщава Нова ТВ.

От ВиК-Перник или не отговаряли на телефоните, или давали различни и често противоречиви обяснения за случващото се, твърдят потърпевши. Жителите настояват този „воден тормоз”, както го наричат, да спре незабавно. Проблемът бил повече от 40 години.

От ВиК дружеството заявяват, че причината за спирането на водата е изгоряла помпа, която град Радомир трябва да закупи.

„За трети път през последната година помпата аварира. Вкарахме докладна в Общинския съвет при аварийна ситуация да бъде закупена от общината - при условие, че ВиК е търговско дружество и би трябвало това да е тяхно задължение. Предприехме тази инициатива, за да не страдат жителите. Направена е организация и се надявам до петък помпата да бъде подменена”, заяви кметът Кирил Стоев.

„Проблемът е в морално остарялата мрежа, която е на 60-70 години. Ако се разходите в момента в града, ще видите 50 аварии. Подали сме много предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона. Едновременно с това сме тече проучване и проектиране на един транзитен водопровод между двете зони, за да бъде обезпечена високата. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече проблеми там, но все пак отнема време”, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вероника

    16 2 Отговор
    Цяла България трявбва да излезе!

    Коментиран от #5

    12:45 14.08.2025

  • 2 Новичок

    8 1 Отговор
    Гарантирано от "Герб"

    12:46 14.08.2025

  • 3 🦦🍔🍟🥤

    12 1 Отговор
    Хората нямат вода, Бойко тръгнал 10 милиарда да дава са саниране със стереопор, ама то не и да сменят тръби щото какви са некадърници ще стои разкопано години.

    12:47 14.08.2025

  • 4 Дик диверсанта

    10 3 Отговор
    Свиквайте, при ГЕРБ е така и по-лошо ще става.

    12:50 14.08.2025

  • 5 САНДОКАН

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вероника":

    Вероника , чувала ли си някога овце да излизат. Овцете се водят , и каквото овчаря реши това става. Всичко друго са фантазии и мераци

    12:56 14.08.2025

  • 6 Злото няма граници

    8 2 Отговор
    Е,тия в Радомир все пак поне протестират , а на други места хората робски мълчат и търпят издевателствата ,лъжите , безхаберието и некадърността на В и К и кметовете на общини и областни управители. Всичките са от Герб , на места подпомагани в гадостите от БСП измамниците представящи се за социалисти. Нали сега са в сговор за власт и всичко е недосегаемо. Опозицията е слаба и почти няма . Народа е в ступор ,уплашен и чака обезумял хубостите с еврото.Печалбата на погребалния бизнес е гарантирана.

    12:58 14.08.2025

  • 8 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Айде бе, ееееее! Искате да ви учат от Донецк ли, как да живеете без вода! Там вече имат добър опит, трета година са без вода, руския мир ги асвабади! Ей, копейките ще ви помогнат и вие да бъдете асвабадени, да ви научат хората от Донецк.

    13:07 14.08.2025

  • 9 не пренебрегвайте профилактиката

    0 0 Отговор
    Мъжът със синята тениска и сините карирани бермуди изглежда сякаш има сериозен здравословен проблем. Забелязах, че и един депутат има такъв огромен корем.🤔

    14:26 14.08.2025

  • 10 пак са окрали всичко

    0 0 Отговор
    и са разпродали тайно водата на хората тия кратуни...

    14:33 14.08.2025

