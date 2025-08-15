Новини
От понеделник започва ударното биене на сондажи в Плевен

15 Август, 2025 08:46 1 239 34

  • плевен-
  • водоподаване-
  • сондажи

Почти всичката вода от Черни Осъм идва в Плевен, но загубите са големи

От понеделник започва ударното биене на сондажи в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През по-голямата част от деня, хората в Плевен, Ловеч и региона нямат вода. Кметът на Плевен определи ситуацията като критична. В търсене на решения и това лято се събраха представителите на институциите.

„Вчера имаше вода около пет-шест часа – сутрин рано и вечер. Спазват се графици, за да можем да си покрием нуждите“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ областният управител Николай Абрашев.

От другата седмица започва ударно биене на сондажи, каза той.

„В близките две седмици трябва да се оправят всички документи, за да можем да стартираме следващия месец ремонтите в Плевен, които ще подобрят водоподаването“, обясни Абрашев.

„Почти всичката вода от Черни Осъм идва в Плевен, но вода няма, защото загубите са големи“, уточни той.

Става въпрос за около 70% загуби.


България
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опс

    15 0 Отговор
    На ВЕИКАТО / ДЕПЕСЕТО / му е през тръбата,загубите ге плащат потребителите,на тях печалбите и заплатите им вървят....

    Коментиран от #12

    08:48 15.08.2025

  • 2 А до сега какво правихте?

    21 0 Отговор
    Що сега чак се задействахте?

    08:49 15.08.2025

  • 3 ООрана държава

    18 1 Отговор
    Пак да гласувате за герп, най добре ще ви надупчат

    08:50 15.08.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    22 2 Отговор
    35 години преход, от които вече близо 20 управление на ГРОБ, 18-19 години сме в ЕС, сега ще влезем в Еврозоната, а хората живеят като в 15-ти век без вода, а зимата голяма част и без ток. За какво изобщо се борим, за какво изобщо говорим. Защо ни е ЕВРО, като нямаме вода, а хората се избиват по улиците с колите, защото са неграмотни от управлението!

    08:50 15.08.2025

  • 5 ВиК дружествата са партийните касички

    12 0 Отговор
    на партии като ДПС ново начало и ГЕРБ

    08:50 15.08.2025

  • 6 Спешно да се засаждат дървета

    20 1 Отговор
    Дърветата запазват влагата в почвата и водата сама идва към повърхността !

    Да се спрат вецовете - щот без ток може без вода НЕ.
    Да се пусне резервен блок от атомната централа.

    08:50 15.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ТРЪБИТЕ НА МРЪСНИТЕ КОМУНИСТИ ИЗДЪРЖАХА
    35 ГОДИНИ ДЕМОКРАЦИЯ
    ..... БЕЗ ДА БЪДАТ СМЕНЕНИ
    .....
    В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Е ТАКА :))

    08:51 15.08.2025

  • 8 Вода има ,

    5 0 Отговор
    МНОГО … БОЙ няма !?.

    08:53 15.08.2025

  • 9 1111

    12 0 Отговор
    Некадърници и неможачи!

    08:58 15.08.2025

  • 10 Един не трол

    11 2 Отговор
    Не пипайте подземните води. Те трябва да се запазят непокътнати за идните поколения. Направете най-накрая язовир Черни Осъм и решете проблемите. Стига еко талибани са обяснявали за птичките и пчеличките.

    Коментиран от #16

    08:58 15.08.2025

  • 11 работа, работа, работа

    11 0 Отговор
    70% загуби, но пък имате магистрали до Луната.

    09:00 15.08.2025

  • 12 Пешо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опс":

    За това ли загубите са толкова големи за да печелят повече В и К -тата .

    09:00 15.08.2025

  • 13 Даниел

    11 0 Отговор
    А прокуратурата и ДАНС какво правят срещу безхаберието на местното ВиК????

    Коментиран от #15

    09:00 15.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кво да правят?

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даниел":

    Чоплят семки.

    09:01 15.08.2025

  • 16 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Един не трол":

    Е нали баш със подземна вода се водоснабдява Града ми откакто е станал Град през вековете?Верно че е сравнително варовита,но е абс. чиста и НИКОГА не спира щото е цяло подземно море.

    09:04 15.08.2025

  • 17 тодор правешки

    9 3 Отговор
    това---- което построихме НИЕ -ВИЕ не можете даже да боядисате

    Коментиран от #18, #34

    09:06 15.08.2025

  • 18 Айде не се напъвай!

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "тодор правешки":

    То отдавна изгни...

    Коментиран от #30

    09:09 15.08.2025

  • 19 Немо

    7 1 Отговор
    За 30 години пишман демокрация в язовирите, кладенците и Вик тръбите не е забит и 1 пирон, само разруха и безхаберие. Сега "ударно" щели да правят нещо, за което по принцип трябват поне 5г...Ще залъгват хората до есента, после някой тихомълком ще каже няма пари и така догодина пак

    Коментиран от #28, #33

    09:20 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 вие си ги избрахте

    3 3 Отговор
    мдааа, Денков каза, че ще даваме пари на Украйна каквото и да ни струва, 2020 областен град Перник стоя на режим, Сега други два областни, предстоят още 5 поне, а общо са 28. Въпреки това 5 пр от БВП за оръжие, което ще стои по складовете или за крайна заминава.....

    Коментиран от #23

    09:27 15.08.2025

  • 22 Наследство от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Проблемът с водата е от началото на управлението на Бойко борисов. Сегашния кмет на плевен е от ГЕРБ и ще го реши...

    09:27 15.08.2025

  • 23 спортна зала

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "вие си ги избрахте":

    ГЕРБ дава пари за спортна зала, но за вода нема!?!?!?

    09:30 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дед

    2 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара! От години хората алармират, че този момент ще дойде и те не си мръднаха пръста. Днес решили ще копаят. Няма такива идиоти никъде ви казвам. Не тикнат ли в затвора стотина ояли се политици никой няма да се стресне.

    09:39 15.08.2025

  • 26 Мазньо

    0 0 Отговор
    Правете язовири бе,шушляци !

    09:40 15.08.2025

  • 27 Ватер

    1 0 Отговор
    Кметът много уплашен

    Ще го бъде ли...
    ...

    09:48 15.08.2025

  • 28 ИСКАШ ДА КАЖЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Немо":

    УДАРНО ПОРЕДНОТО ЧЕКМЕДЖЕ ЩЕ СЕ ПЪЛНИ

    09:54 15.08.2025

  • 29 Дедо

    2 0 Отговор
    Ще се правят че бият сондажи ,докато дойде октомври и започнат есените дъждове. Въобще не им пука за хората и не им се дават пари .

    10:02 15.08.2025

  • 30 НЕ ТО А ТОИ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Айде не се напъвай!":

    ИЗГНИ----ЕЛЕКТРИФИЦИРА ИСЕЛАТА И ГРАДОВЕТЕ---ВОДА ДО ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО И ПЪТИЩА В ПЪТИ ПО КАЧЕСТВЕНИ ОТ НОВИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ БОЛНИЦИ УЧИЛИЩА ДОМОВЕ МАКАР И ПАНЕЛКИ -СИРЕЧ ИЗГНИЛ Е МОЗЪКЪТ ТИ

    10:04 15.08.2025

  • 31 Тервел

    0 0 Отговор
    Населението в Плевен и региона , както и почти цяла Северна България трайно се ромлянизира и вече не е приоритет на властта. Перспективата е да се превърне в едно огромно гето , където да властва престъпност и анархия. Пари за такова място по добре да не се харчат

    10:07 15.08.2025

  • 32 Гедер

    2 0 Отговор
    Гледам в Плевен общински съветници са станали синовете на местните мутри борци от началото на 90те. Е та точно тия чакайте да ви "оправят" .

    10:09 15.08.2025

  • 33 Да Не

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Немо":

    Ти не знаеш ли че Плевен няма вода още от Времето на любимия ти Живков.О нети харесва това на Б.ти мозък.Друг е въпросът че Европа дава пари които бяха изкрадени от мафията която си работи по всяко време с Подкрепата на Меркел напр.Спасението е
    да излезе цял Плевен,но виждаме 20 човека.Другите простотия и бъзльовци.

    10:09 15.08.2025

  • 34 как но построихте

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "тодор правешки":

    С.безплатния робски труд на трудоваците.

    10:12 15.08.2025

