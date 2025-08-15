От понеделник започва ударното биене на сондажи в Плевен

През по-голямата част от деня, хората в Плевен, Ловеч и региона нямат вода. Кметът на Плевен определи ситуацията като критична. В търсене на решения и това лято се събраха представителите на институциите.
„Вчера имаше вода около пет-шест часа – сутрин рано и вечер. Спазват се графици, за да можем да си покрием нуждите“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ областният управител Николай Абрашев.
От другата седмица започва ударно биене на сондажи, каза той.
„В близките две седмици трябва да се оправят всички документи, за да можем да стартираме следващия месец ремонтите в Плевен, които ще подобрят водоподаването“, обясни Абрашев.
„Почти всичката вода от Черни Осъм идва в Плевен, но вода няма, защото загубите са големи“, уточни той.
Става въпрос за около 70% загуби.
1 Опс
Коментиран от #12
08:48 15.08.2025
2 А до сега какво правихте?
08:49 15.08.2025
3 ООрана държава
08:50 15.08.2025
4 Директора👨✈️
08:50 15.08.2025
5 ВиК дружествата са партийните касички
08:50 15.08.2025
6 Спешно да се засаждат дървета
Да се спрат вецовете - щот без ток може без вода НЕ.
Да се пусне резервен блок от атомната централа.
08:50 15.08.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
35 ГОДИНИ ДЕМОКРАЦИЯ
..... БЕЗ ДА БЪДАТ СМЕНЕНИ
.....
В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Е ТАКА :))
08:51 15.08.2025
8 Вода има ,
08:53 15.08.2025
9 1111
08:58 15.08.2025
10 Един не трол
Коментиран от #16
08:58 15.08.2025
11 работа, работа, работа
09:00 15.08.2025
12 Пешо
До коментар #1 от "Опс":За това ли загубите са толкова големи за да печелят повече В и К -тата .
09:00 15.08.2025
13 Даниел
Коментиран от #15
09:00 15.08.2025
15 Кво да правят?
До коментар #13 от "Даниел":Чоплят семки.
09:01 15.08.2025
16 оня с коня
До коментар #10 от "Един не трол":Е нали баш със подземна вода се водоснабдява Града ми откакто е станал Град през вековете?Верно че е сравнително варовита,но е абс. чиста и НИКОГА не спира щото е цяло подземно море.
09:04 15.08.2025
17 тодор правешки
Коментиран от #18, #34
09:06 15.08.2025
18 Айде не се напъвай!
До коментар #17 от "тодор правешки":То отдавна изгни...
Коментиран от #30
09:09 15.08.2025
19 Немо
Коментиран от #28, #33
09:20 15.08.2025
21 вие си ги избрахте
Коментиран от #23
09:27 15.08.2025
22 Наследство от ГЕРБ
09:27 15.08.2025
23 спортна зала
До коментар #21 от "вие си ги избрахте":ГЕРБ дава пари за спортна зала, но за вода нема!?!?!?
09:30 15.08.2025
25 Дед
09:39 15.08.2025
26 Мазньо
09:40 15.08.2025
27 Ватер
Ще го бъде ли...
...
09:48 15.08.2025
28 ИСКАШ ДА КАЖЕШ
До коментар #19 от "Немо":УДАРНО ПОРЕДНОТО ЧЕКМЕДЖЕ ЩЕ СЕ ПЪЛНИ
09:54 15.08.2025
29 Дедо
10:02 15.08.2025
30 НЕ ТО А ТОИ
До коментар #18 от "Айде не се напъвай!":ИЗГНИ----ЕЛЕКТРИФИЦИРА ИСЕЛАТА И ГРАДОВЕТЕ---ВОДА ДО ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО И ПЪТИЩА В ПЪТИ ПО КАЧЕСТВЕНИ ОТ НОВИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ БОЛНИЦИ УЧИЛИЩА ДОМОВЕ МАКАР И ПАНЕЛКИ -СИРЕЧ ИЗГНИЛ Е МОЗЪКЪТ ТИ
10:04 15.08.2025
31 Тервел
10:07 15.08.2025
32 Гедер
10:09 15.08.2025
33 Да Не
До коментар #19 от "Немо":Ти не знаеш ли че Плевен няма вода още от Времето на любимия ти Живков.О нети харесва това на Б.ти мозък.Друг е въпросът че Европа дава пари които бяха изкрадени от мафията която си работи по всяко време с Подкрепата на Меркел напр.Спасението е
да излезе цял Плевен,но виждаме 20 човека.Другите простотия и бъзльовци.
10:09 15.08.2025
34 как но построихте
До коментар #17 от "тодор правешки":С.безплатния робски труд на трудоваците.
10:12 15.08.2025