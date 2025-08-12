Променят движението по пътя от Гюешево към Радомир през Кюстендил

Променя се организацията на движението от ГКПП "Гюешево" до Радомир през Кюстендил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Мярката ще бъде в сила до 14 август, а причината - полагане на хоризонтална маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 18 часа и поетапно ще се ограничава движението в едната пътна лента.

От пътната агенция апелират, да се шофира внимателно при спазване на правилата за движение и ограниченията на скоростта.