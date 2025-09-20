МРРБ: 89 общини в България са с нарушено водоподаване

89 са общините в България с нарушено водоподаване. Това показват данните на регионалното министерство за първата половина на септември, съобщи NOVA. Засегнати са над 260 000 души. Най-тежка остава ситуацията в Плевен, където и за неделя са планирани протести заради липсата на вода. Очакват се и блокади на пътища.
В ефира на NOVA държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев увери, че няма отклонения в качеството на водата в районите с режим.
"Когато се фокусираш върху това, че трябва да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив", подчерта доцент Кунчев.
И допълни: "От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
21:04 20.09.2025
2 селяк
Коментиран от #6
21:05 20.09.2025
3 Щом са само
21:17 20.09.2025
4 Протестиращите срещу водната криза
21:19 20.09.2025
5 Сталин
Коментиран от #8
21:24 20.09.2025
6 Сталин
До коментар #2 от "селяк":Представете си ако комунистите бяха си строили хотели и имения вместо язовири ,електростанции,заводи фабрики болници ,и опасаха цялата държава с кабели и тръби,сега България щеше да бъде африката на Европа
21:28 20.09.2025
7 Гост
21:37 20.09.2025
8 Банко
До коментар #5 от "Сталин":Историята на България не започва с комунистите, много от инфраструктурата е от 30те години на миналият век. Кои са тия "Евроцървули", това са същите комунисти, и децата им, които доведоха и комунизма до крах. Добре би било да зачетеш съдбата на Архитекта на Яз. Искър
21:49 20.09.2025
9 жител на село
22:11 20.09.2025
10 Сатана Z
22:16 20.09.2025