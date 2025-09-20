Новини
МРРБ: 89 общини в България са с нарушено водоподаване

20 Септември, 2025 21:00

Засегнати са над 260 000 души. Най-тежка остава ситуацията в Плевен

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

89 са общините в България с нарушено водоподаване. Това показват данните на регионалното министерство за първата половина на септември, съобщи NOVA. Засегнати са над 260 000 души. Най-тежка остава ситуацията в Плевен, където и за неделя са планирани протести заради липсата на вода. Очакват се и блокади на пътища.

В ефира на NOVA държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев увери, че няма отклонения в качеството на водата в районите с режим.

"Когато се фокусираш върху това, че трябва да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив", подчерта доцент Кунчев.

И допълни: "От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”.


  • 1 Да,бе

    3 0 Отговор
    Все пак сме двадесет и първи век...Да не забравяме.И всички е заради социализма,иначе вода нанай и навсякъде.

    21:04 20.09.2025

  • 2 селяк

    4 0 Отговор
    Така стаа кат нищо не е пипано от бай ти Тошово време и нищо не е подменяно от студентските му години.

    Коментиран от #6

    21:05 20.09.2025

  • 3 Щом са само

    2 1 Отговор
    89 общини е добре.

    21:17 20.09.2025

  • 4 Протестиращите срещу водната криза

    4 0 Отговор
    Щели да бъдат разгонвани с водни оръдия каза Пеевски и улиците щели да се мият постоянно

    21:19 20.09.2025

  • 5 Сталин

    4 0 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири ,напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #8

    21:24 20.09.2025

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "селяк":

    Представете си ако комунистите бяха си строили хотели и имения вместо язовири ,електростанции,заводи фабрики болници ,и опасаха цялата държава с кабели и тръби,сега България щеше да бъде африката на Европа

    21:28 20.09.2025

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Мррб милиардерите

    21:37 20.09.2025

  • 8 Банко

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Историята на България не започва с комунистите, много от инфраструктурата е от 30те години на миналият век. Кои са тия "Евроцървули", това са същите комунисти, и децата им, които доведоха и комунизма до крах. Добре би било да зачетеш съдбата на Архитекта на Яз. Искър

    21:49 20.09.2025

  • 9 жител на село

    1 0 Отговор
    890, не 89

    22:11 20.09.2025

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    След 36 години Яко крадене даже е чудно ,че само 89 общини са без вода.

    22:16 20.09.2025

