Явор Кумюджиев: Бензинът ще поскъпне с минимум 10 стотинки

Недостигът на биоетанол е не само български, а и общоевропейски проблем. Създаде се дефицит, защото няма достатъчно голямо производство. Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в интервю за "Фокус".
Биоетанолът се произвежда от зърнени култури – пшеница и царевица, и в Европа той е недостатъчен. Вносът на продукти от САЩ и Бразилия пък се оскъпява заради мита и транспортни разходи, обясни експертът.
"От 1 март биоетанолът е 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение. Ще има поскъпване, няма как. Бензинът ще бъде вероятно с десетина стотинки по-скъп, когато системата се нагласи“, прогнозира той.
Явор Куюмджиев не изключи изцяло варианта за криза с горивата. Очакванията му обаче са по-скоро ситуацията на пазара да се нормализира до няколко месеца.
Той коментира и продажбата на "Лукойл" на азербайджанската държавна нефтена компания. "Сокар" имат рафинерии в цял свят, имат вериги бензиностанции, знаят какво правят. В Италия обаче под регулаторния натиск на правителството най-голямата рафинерия в Европа беше продадена на кипърска офшорка – общо взето никой не знае кой стои зад нея, освен този, който я е продал, вероятно. Да се надяваме, че това няма да се случи в България и ще имаме прозрачен и добър нов собственик. Да не забравяме, че рафинерията е един от най-големите вносители на данъци в държавния бюджет, така че тя трябва да продължи да работи и да бъде в добри ръце. Не вярвам да има някакви драматични отклонения от стандартния бизнес. Обратното – ако се появи неруски собственик на рафинерията, може да бъдат възобновени доставките на горива в Украйна, които преди известно време бяха прекратени точно заради собствеността в "Лукойл".
Според него държавата няма нито средствата, нито капацитета да се справи с управлението на рафинерията. "Вижте свежия пример с държавната петролна компания, която трябваше да създава бензиностанции за хората на по-ниски цени, да прави митнически складове. Поживя две години и я закриха тихомълком. Не във всички случаи държавата е добър стопанин, точно обратното", посочи Куюмджиев.
1 Виждащ
13:37 14.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лопата Орешник
13:39 14.08.2025
4 ТОВА Е АБСОЛЮТЕН МИНИНИМУМ
13:39 14.08.2025
5 Наблюдател
Не забравяйте, че масрафа го плащат онези 70 % от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
- За сърцераздерателни драми и жалби моля при арменския поп.
Коментиран от #31, #46, #49
13:41 14.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 QПЕЙКИ,
13:42 14.08.2025
8 Реалист
13:44 14.08.2025
9 бгполитик
13:44 14.08.2025
10 Жан Клод ( с двата ножа)
13:46 14.08.2025
11 Много ясно
13:46 14.08.2025
12 Абе кюмюр
Коментиран от #41
13:48 14.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Яворчоо
13:49 14.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дедо ви
13:50 14.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Червен Мозък 🧠
13:51 14.08.2025
19 Боко (неуловимия) тайния крадец
Коментиран от #29
13:52 14.08.2025
20 Шмид
13:54 14.08.2025
21 На тоя
Помнете ми думата!
Аз помня 90-те на м.в....
13:55 14.08.2025
22 Сатана Z
Коментиран от #45
13:57 14.08.2025
23 царя
13:58 14.08.2025
24 ВЕрвайте ми!
До 01 Януари 2026 цените в момента наистина ще бъдат в Евро!
13:59 14.08.2025
25 Неудобно
13:59 14.08.2025
26 СЛОНА
ИЗВИВАНЕ РЪЦЕТЕ НА НАРОДА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ НА ЕВРОТО!!!
ЩЕ ИМА СТАЧКИИ НЕПОДЧИНЕНИЕ!!!
Коментиран от #28
13:59 14.08.2025
27 СЛОНА
14:01 14.08.2025
28 Късно е,
До коментар #26 от "СЛОНА":чедо! Мандалото лопна!
14:02 14.08.2025
29 Гарантирано от ГЕРБ
До коментар #19 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":Забравихте найВажното:
Боко Крадеца каза наскоро, че ни е Вкарал в Клуба на Богатите -
с въвеждане на еврото!
Коментиран от #38, #48
14:02 14.08.2025
30 объркано евроатлантиче
14:04 14.08.2025
31 13.8.2025
До коментар #5 от "Наблюдател":Лют екшън в Банско - пиян Украинец прати в болница двама полицаи!
Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
"Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.
14:04 14.08.2025
32 Искаха евро,
14:05 14.08.2025
33 Старец
14:08 14.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 колко е А95 в Еврозоната
Белгия: около 3,10 лв./л
Финландия: около 3,30 лв./л
Франция: около 3,32 лв./л
Германия: около 3,35 лв./л
Гърция: около 3,43 лв./л
Ирландия: около 3,36 лв./л
Италия: около 3,39 лв./л
Литва: около 2,69 лв./л
Люксембург: около 2,85 лв./л
Нидерландия: около 3,94 лв./л
Португалия: около 3,35 лв./л
Словакия: около 2,98 лв./л
Словения: около 2,82 лв./л
Испания: около 2,91 лв./л
Финландия: около 3,30 лв./л
За сравнение, в България бензинът A95 е около 2,44 лв./л.
Коментиран от #44
14:13 14.08.2025
36 Българин
Коментиран от #37
14:13 14.08.2025
37 е колко добър собственик е била
До коментар #36 от "Българин":щом социалистическа България фалира на 31.03.1990?
14:15 14.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 123
Да здраствует "Svin Кая" "ЛаF"-така !!!
14:18 14.08.2025
40 Жиката
14:20 14.08.2025
41 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "Абе кюмюр":Който бачка /а не "работи"/ - ИМА !!!
Бедни българино - това е ПАЗАРНА икономика. Таван няма. Търсенето определя цената !
14:23 14.08.2025
42 307703
Евала Ганьо, велик си...
14:27 14.08.2025
43 Бедняшката русофилска иzzмет
14:28 14.08.2025
44 Пътник
До коментар #35 от "колко е А95 в Еврозоната":В Гернания на аутобана бензин 95 струва 4,33лв.
14:28 14.08.2025
45 И кои ще ходят пеш бе глу....
До коментар #22 от "Сатана Z":пако?, ти да не би да ги познаваш и да знаеш кой с какво се движи, м@лоу....копей...крет.....
14:29 14.08.2025
46 Чорбара
До коментар #5 от "Наблюдател":А,за кой трябваше да гласувам бе папуняк?
14:34 14.08.2025
47 Мандо
14:35 14.08.2025
48 оня с коня
До коментар #29 от "Гарантирано от ГЕРБ":Верно че ББ обеща и ни вкара в Клуба на Богатите и сме му благодарни,но това се случва на тия които гласуваме за него.За останалите- такива като тебе това не се отнася,щото ви миришат краката и ще подсмърчате отвън!
14:36 14.08.2025
49 Паскал
До коментар #5 от "Наблюдател":Изобщо не си мислете, че ако са гласували нещо ще е по-различно! Вижда се как се правят избори в Бг и по какъв начин се разпределят гласове, други изчезват и така натам. Вече няма никаква файда и от гласуване...
То с такова племе всичко е приключило отдавна.
14:36 14.08.2025