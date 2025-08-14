Новини
България »
Явор Кумюджиев: Бензинът ще поскъпне с минимум 10 стотинки

Явор Кумюджиев: Бензинът ще поскъпне с минимум 10 стотинки

14 Август, 2025 13:36 1 352 49

  • явор кумюджиев-
  • поскъпване-
  • горива

От 1 март биоетанолът е 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение. Ще има поскъпване, няма как

Явор Кумюджиев: Бензинът ще поскъпне с минимум 10 стотинки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на биоетанол е не само български, а и общоевропейски проблем. Създаде се дефицит, защото няма достатъчно голямо производство. Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в интервю за "Фокус".

Биоетанолът се произвежда от зърнени култури – пшеница и царевица, и в Европа той е недостатъчен. Вносът на продукти от САЩ и Бразилия пък се оскъпява заради мита и транспортни разходи, обясни експертът.

"От 1 март биоетанолът е 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение. Ще има поскъпване, няма как. Бензинът ще бъде вероятно с десетина стотинки по-скъп, когато системата се нагласи“, прогнозира той.

Явор Куюмджиев не изключи изцяло варианта за криза с горивата. Очакванията му обаче са по-скоро ситуацията на пазара да се нормализира до няколко месеца.

Той коментира и продажбата на "Лукойл" на азербайджанската държавна нефтена компания. "Сокар" имат рафинерии в цял свят, имат вериги бензиностанции, знаят какво правят. В Италия обаче под регулаторния натиск на правителството най-голямата рафинерия в Европа беше продадена на кипърска офшорка – общо взето никой не знае кой стои зад нея, освен този, който я е продал, вероятно. Да се надяваме, че това няма да се случи в България и ще имаме прозрачен и добър нов собственик. Да не забравяме, че рафинерията е един от най-големите вносители на данъци в държавния бюджет, така че тя трябва да продължи да работи и да бъде в добри ръце. Не вярвам да има някакви драматични отклонения от стандартния бизнес. Обратното – ако се появи неруски собственик на рафинерията, може да бъдат възобновени доставките на горива в Украйна, които преди известно време бяха прекратени точно заради собствеността в "Лукойл".

Според него държавата няма нито средствата, нито капацитета да се справи с управлението на рафинерията. "Вижте свежия пример с държавната петролна компания, която трябваше да създава бензиностанции за хората на по-ниски цени, да прави митнически складове. Поживя две години и я закриха тихомълком. Не във всички случаи държавата е добър стопанин, точно обратното", посочи Куюмджиев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    32 4 Отговор
    Санкциите работят, нали?

    13:37 14.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопата Орешник

    14 2 Отговор
    Дизелче!!!

    13:39 14.08.2025

  • 4 ТОВА Е АБСОЛЮТЕН МИНИНИМУМ

    30 5 Отговор
    Най-вероятно повишението ще е с лев. Бюджета е издънен, трябва ДДС.

    13:39 14.08.2025

  • 5 Наблюдател

    35 6 Отговор
    Поскъпва бензина, за да се вземе по-голям данък и парите се изпратят в тази украинска каца без дъно.
    Не забравяйте, че масрафа го плащат онези 70 % от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
    - За сърцераздерателни драми и жалби моля при арменския поп.

    Коментиран от #31, #46, #49

    13:41 14.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 QПЕЙКИ,

    10 9 Отговор
    ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ Е САМО... 1.60.....

    13:42 14.08.2025

  • 8 Реалист

    10 12 Отговор
    Предлагам да стане 5 лева ако не 10 лева литъра че селяните да не карат:)

    13:44 14.08.2025

  • 9 бгполитик

    14 0 Отговор
    ще ви изкъртим от кражби!

    13:44 14.08.2025

  • 10 Жан Клод ( с двата ножа)

    13 2 Отговор
    Еврото и Европа не са виновни за поскъпването, може ама малко, малко..

    13:46 14.08.2025

  • 11 Много ясно

    13 1 Отговор
    В еврозоната цената е една. Вижте гръцките бензиностанции, същото и тук ще бъде

    13:46 14.08.2025

  • 12 Абе кюмюр

    23 2 Отговор
    Я кажи колко е максимума със колко ще поскъпне бензина и горивата ?????? Да ви е честито еврозоната богати БЪЛГАРИ !!!!!

    Коментиран от #41

    13:48 14.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Яворчоо

    5 10 Отговор
    Стига защитава баба тия пусти роснаци, дето е гушат

    13:49 14.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дедо ви

    23 4 Отговор
    Държавата при бай Тошо имаше капацитет да построи нефтохима, сега държавата на евродемократите вяма капацитет да го управлява! Фкт!)

    13:50 14.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Червен Мозък 🧠

    9 2 Отговор
    Ще има висене по дърветата!

    13:51 14.08.2025

  • 19 Боко (неуловимия) тайния крадец

    12 1 Отговор
    Аз вдигнах пенсиите , аз вдигнах заплатите , аз направих безплатно здравеопазването , аз ви направих богати европейци .......аз .....аз.....аз съм бог прости простаци !!!!!!

    Коментиран от #29

    13:52 14.08.2025

  • 20 Шмид

    3 9 Отговор
    Карам си на ток и ме боли фара за бензина :)

    13:54 14.08.2025

  • 21 На тоя

    9 1 Отговор
    Само ,като му прочета фамилията,съм сигурен ,че с еврото бензинът ще поскъпне поне с ...днешен ...ЛЕВ...
    Помнете ми думата!
    Аз помня 90-те на м.в....

    13:55 14.08.2025

  • 22 Сатана Z

    13 1 Отговор
    И по—зле ще става.Това е само началото.Нали скачахте за Европейски цени на горивата и натискахте Лукойл да работи със скъп петрол.Ще си плащате за гаволъка или ще одите пеш

    Коментиран от #45

    13:57 14.08.2025

  • 23 царя

    4 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    13:58 14.08.2025

  • 24 ВЕрвайте ми!

    6 2 Отговор
    Нагоре, Нагоре, Нагоре..
    До 01 Януари 2026 цените в момента наистина ще бъдат в Евро!

    13:59 14.08.2025

  • 25 Неудобно

    6 0 Отговор
    ми е да Ви го обявя, но ще ви нахендят по всички направления! Ето, този казус, етанолът се произвеждал от царевица, а преди малко в новините казаха, че поради сушата едва 20 % от царевицата успяла поради локален валеж да даде малко зърно! Поскъпване - обосновано! Но, мисълта ми бе, че по същите причини слънчогледите са в най ужаство от десетилетия състояние! Вие се сещайте какво ще поскъпне, прибирането започна, скоро ще ви обявят, че поради слабата реколта.....! Не се пезапасявайте, че това още повече ще увеличи спекулата!

    13:59 14.08.2025

  • 26 СЛОНА

    9 0 Отговор
    ТОВА Е СПЕКУЛА!!!
    ИЗВИВАНЕ РЪЦЕТЕ НА НАРОДА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ НА ЕВРОТО!!!
    ЩЕ ИМА СТАЧКИИ НЕПОДЧИНЕНИЕ!!!

    Коментиран от #28

    13:59 14.08.2025

  • 27 СЛОНА

    4 2 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯТ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!

    14:01 14.08.2025

  • 28 Късно е,

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "СЛОНА":

    чедо! Мандалото лопна!

    14:02 14.08.2025

  • 29 Гарантирано от ГЕРБ

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Забравихте найВажното:
    Боко Крадеца каза наскоро, че ни е Вкарал в Клуба на Богатите -
    с въвеждане на еврото!

    Коментиран от #38, #48

    14:02 14.08.2025

  • 30 объркано евроатлантиче

    2 1 Отговор
    Демократът Костов продаде Нефтохим на руснаците, после демократите наложиха санкции за това, че Лукойл продава горива на ...Украйна, а не санкционираха Украйна че търгува с Русия.

    14:04 14.08.2025

  • 31 13.8.2025

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Лют екшън в Банско - пиян Украинец прати в болница двама полицаи!
    Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
    "Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
    Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
    но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.

    14:04 14.08.2025

  • 32 Искаха евро,

    3 2 Отговор
    получиха си го, без Референдум. А още не е въведено еврото. Страшно е! Огромен стрес за хората в разстояние на 30 г.: криза 1997 г., криза 2008 г., криза Ковид 2019, сега унищожаване лев и валутен борд 2025, повишаване на цени. Цифрово евро от септември в еврозоната поетапно въвждане. Идва предложение на ЕС от 2027 г. данък въздух емисии за домакинства, сгради и малък бизнес ползващи газ - парно и въглища. Идва борса ток за домакинства, засега Правителството договори отлагането й. Такса водомер, три нови данъка. Кому беше нужно еврото? Как Полша, Румъния, Чехия, Унгария си живеят живота? Великобритания, Швеция, Дания,Норвегия, Швейцария, Исландия не им пука за еврото.

    14:05 14.08.2025

  • 33 Старец

    5 1 Отговор
    "От 1 март биоетанолът е 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение. Ще има поскъпване, няма как. Бензинът ще бъде вероятно с десетина стотинки по-скъп, когато системата се нагласи“ Има как , нещастно, продажно същество. Като се махнем от този пропаднал, загнил в основата си ЕС.

    14:08 14.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 колко е А95 в Еврозоната

    4 0 Отговор
    Австрия: около 3,05 лв./л
    Белгия: около 3,10 лв./л
    Финландия: около 3,30 лв./л
    Франция: около 3,32 лв./л
    Германия: около 3,35 лв./л
    Гърция: около 3,43 лв./л
    Ирландия: около 3,36 лв./л
    Италия: около 3,39 лв./л
    Литва: около 2,69 лв./л
    Люксембург: около 2,85 лв./л
    Нидерландия: около 3,94 лв./л
    Португалия: около 3,35 лв./л
    Словакия: около 2,98 лв./л
    Словения: около 2,82 лв./л
    Испания: около 2,91 лв./л
    Финландия: около 3,30 лв./л

    За сравнение, в България бензинът A95 е около 2,44 лв./л.

    Коментиран от #44

    14:13 14.08.2025

  • 36 Българин

    5 2 Отговор
    Как по времето на комунизма държавата беше добър собственик, но сега не е?

    Коментиран от #37

    14:13 14.08.2025

  • 37 е колко добър собственик е била

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    щом социалистическа България фалира на 31.03.1990?

    14:15 14.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 123

    1 0 Отговор
    Долу "Държавна петролна компания" !

    Да здраствует "Svin Кая" "ЛаF"-така !!!

    14:18 14.08.2025

  • 40 Жиката

    0 0 Отговор
    Научете се да пишете бе журналя с купени дипломи.

    14:20 14.08.2025

  • 41 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе кюмюр":

    Който бачка /а не "работи"/ - ИМА !!!
    Бедни българино - това е ПАЗАРНА икономика. Таван няма. Търсенето определя цената !

    14:23 14.08.2025

  • 42 307703

    1 0 Отговор
    Разбира се, че минимум! В Бг винаги е минимум... То това е и целта - този етанол да се задържа, че да се повиши цената на горивото. Автоматично ще скочи и дизелът после. Веднага увеличение ще последва и при цената на всички храни! Гарантирано! Щом е 10%... значи храните с 20% до средата на есента ще са вдигнати. Зимата е ясно, че всичко се увеличава. Така май спокойно преди приемане на еврото ще има още 50% нагоре на всичко. Инфлацията обаче ще остане стабилно 2.6%! Даже ще спада!
    Евала Ганьо, велик си...

    14:27 14.08.2025

  • 43 Бедняшката русофилска иzzмет

    0 1 Отговор
    От Нова година ще дава+10 стотинки.

    14:28 14.08.2025

  • 44 Пътник

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "колко е А95 в Еврозоната":

    В Гернания на аутобана бензин 95 струва 4,33лв.

    14:28 14.08.2025

  • 45 И кои ще ходят пеш бе глу....

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    пако?, ти да не би да ги познаваш и да знаеш кой с какво се движи, м@лоу....копей...крет.....

    14:29 14.08.2025

  • 46 Чорбара

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    А,за кой трябваше да гласувам бе папуняк?

    14:34 14.08.2025

  • 47 Мандо

    0 0 Отговор
    По принцип био етанола е по- евтин от бензина. Шибват го вътре за разредител , който носи допълнителни кинти. Второ това биолайно е 85 октана и е по корозивно от бензина , което допълнително износва двигателя. Трето реално от биоетанол в бензина печелят брюкселските зелки за сметка на нашия джоб и безбиетанол може да се зарежда от колонката

    14:35 14.08.2025

  • 48 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Верно че ББ обеща и ни вкара в Клуба на Богатите и сме му благодарни,но това се случва на тия които гласуваме за него.За останалите- такива като тебе това не се отнася,щото ви миришат краката и ще подсмърчате отвън!

    14:36 14.08.2025

  • 49 Паскал

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Изобщо не си мислете, че ако са гласували нещо ще е по-различно! Вижда се как се правят избори в Бг и по какъв начин се разпределят гласове, други изчезват и така натам. Вече няма никаква файда и от гласуване...
    То с такова племе всичко е приключило отдавна.

    14:36 14.08.2025

