Атанас Радев пред ФАКТИ: Интересно е поведението на Пеевски

14 Август, 2025 15:39 1 011 4

Според него отново сме в преходен период

Интересно е поведението на Делян Пеевски в ситуацията с държавните имоти. Предстои да видим дали ще бъде преодоляно ветото. Тук особено е как ще гласуват т. нар. лидерски партии. Това заяви пред Лили Маринкова в студиото на "ФАКТИ" и предаването "Разговор" социологът Атанас Радев.

Според него отново сме в преходен период - този път във връзка с въвеждането на друга валута.

Целият разговор с Атанас Радев гледайте тук:


България
  • 1 герап

    5 0 Отговор
    И кое му е толкоз Интересното в поведението на Пеефски?

    15:45 14.08.2025

  • 2 арлингтън

    3 0 Отговор
    А нещо интересно в поведението на Бацката има ли?

    15:47 14.08.2025

  • 3 Благой от СОФстрой

    4 0 Отговор
    Поредния зеленотиквеник-неизвестен от БГпаланките!

    15:54 14.08.2025

  • 4 Ддд

    2 0 Отговор
    Поредния социолог- шарлатанин!

    16:02 14.08.2025

