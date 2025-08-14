Атанас Радев пред ФАКТИ: Интересно е поведението на Пеевски

Интересно е поведението на Делян Пеевски в ситуацията с държавните имоти. Предстои да видим дали ще бъде преодоляно ветото. Тук особено е как ще гласуват т. нар. лидерски партии. Това заяви пред Лили Маринкова в студиото на "ФАКТИ" и предаването "Разговор" социологът Атанас Радев.

Според него отново сме в преходен период - този път във връзка с въвеждането на друга валута.

