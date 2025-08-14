Васил Терзиев: Над 6100 столичани са изразили недоволство от разделното сметосъбиране

"Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столичната община.

Изводите са от проведена от администрацията на кмета Васил Терзиев анкета сред столичани в периода май-юли тази година, в която са взели участие 6128 души.

"Такова е и нашето мнение. Затова искаме да завишим изискванията към организациите, а те не само че не подобряват услугата си години наред, но сега ни съдят, че ние искаме да я подобрим", коментира кметът на София.

До края на 2025 година предстои да бъдат подписани нови договори с организациите по оползотворяване на опаковки и екипът на Столичната община ще продължи да отстоява позицията, че системата трябва да се подобри драстично, за да отговори на нуждите на хората, категоричен е Васил Терзиев.

Цветните контейнери за разделно събиране на рециклируеми опаковки в София се управляват от три организации - “Екобулкпак”, “Булекопак” и “Екопак”.

Те са лицензирани от МОСВ с цел да гарантират, че тези опаковки няма да бъдат депонирани в земята, а ще се върнат обратно в икономиката под формата на рециклируем материал.

За да се подобри разделното събиране още при източника, екипът на Столичната община изготви нови изисквания организациите по оползотворяване на опаковките. Столичният общински съвет одобри въвеждането на тези изисквания, но сега в съда се води битка за тях, защото организациите обжалват решението на СОС.

Изводите от проведената анкета напълно потвърждават решението на Столична община от миналата година за:

Броят на контейнерите е крайно недостатъчен, особено в новите и гъсто населени квартали като “Кръстова вада”, “Манастирски ливади” и “Гоце Делчев”. В някои райони, като “Драгалевци” и “Панчарево”, напълно липсват.

Повече от една трета от хората нямат удобен достъп до цветни контейнери, а 60% твърдят, че там, където има, те не се обслужват редовно.

“Крайно неподходящи”, “неудобни” и “нефелни” – малките отвори са основна причина за недоволство, тъй като правят изхвърлянето на по-обемни отпадъци като кашони изключително трудно и времеемко. Това кара хората да оставят отпадъците до контейнерите, което води до замърсяване и неестетичен вид на градската среда.

Лоша поддръжка: контейнери биват запалени и унищожени, а месеци по-късно все още не са подменени. Това е очевиден провал в контрола и реакцията на отговорните организации.

Една от най-сериозните пречки за успеха на системата е широко разпространеното недоверие, че разделно събраният боклук наистина се рециклира. 94% смятат, че трябват повече информационни кампании.

Мнението ви напълно потвърждава изводите от нашия анализ и решението да се борим за:

Увеличаване на броя на цветните контейнери; Преминаване към единна, трицветна система в цялата община; Край на практиката да се “връща” на общината отпадък, събран в цветните контейнери, който определят като “негоден за рециклиране”; Централизиране и оптимизиране на информационно-образователните кампании; По-големи отвори/капаци на контейнерите за хартиени и картонени опаковки; Уеднаквяване на районирането и завишаване на неустойките за неспазване на задълженията.

Само с 10% да подобрим разделното събиране – това ще спести милиони на столичани и ние нямаме право да се отказваме от тази битка.