Глобиха цяла улица в Кюстендил за неразрешено паркиране
14 Август, 2025 22:09 548 5

Улицата е без изход, но е от най-натоварените в централната градска част

Глобиха цяла улица в Кюстендил за неразрешено паркиране - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 20 автомобила, паркирани на ул. "Патриарх Евтимий" в центъра на Кюстендил, са санкционирани за нарушение на знака "Забранено паркирането", казаха за БНР потърпевши водачи.

Сред санкционираните имало и две служебни коли на "Гранична полиция".

На улицата, на която има офиси на "Български пощи", централа на БСП, се паркира от десетилетия и глоби не са налагани, коментираха живеещи наблизо.

Улицата е без изход, но е от най-натоварените в централната градска част. По нея се паркира денонощно. Отскоро обаче Общината въведе санкциониране за неразрешено паркиране и неприсъствено - с фиш върху предното стъкло.

Заради многото жалби и сигнали заради въведената абонаментна система за паркиране в града Общината качи на сайта си за обществено обсъждане предложения за промени в наредбата по безопасност на движението.

Паркоместата в центъра, а и по кварталите, не достигат, защото има домакинства с по 2-3 или дори повече автомобила.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    3 1 Отговор
    Дерективата на шайкта е да се събират милиони защото държавата е съдрана

    22:20 14.08.2025

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    И както "Таз година - Булка,догодина - Люлка",така и "Таз година - Улица,догодина - Квартал"!

    22:25 14.08.2025

  • 3 Обаче

    2 0 Отговор
    Ако към всяко жилище се изграждат по две паркоместа или гаражи, този проблем ще бъде решен, но няма политическа воля за законови промени. Дори няма политическа воля за осигуряване на питейна вода, но за глоби , че ползвате вода или такси, че не ползвате вода са измислили, за да осигурят вечността на некадърниците във ВиК дружествата.

    22:32 14.08.2025

  • 4 палиция и община

    2 0 Отговор
    са местните мафии

    22:34 14.08.2025

  • 5 Мафията изтупва брашнения чувал.

    0 0 Отговор
    Лошото е че карат брашнения чувал сам да се изтупа.Юди,за 10 сребърника пълнят джобовете на бандитите.

    22:45 14.08.2025

