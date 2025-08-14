Глобиха цяла улица в Кюстендил за неразрешено паркиране

Над 20 автомобила, паркирани на ул. "Патриарх Евтимий" в центъра на Кюстендил, са санкционирани за нарушение на знака "Забранено паркирането", казаха за БНР потърпевши водачи.
Сред санкционираните имало и две служебни коли на "Гранична полиция".
На улицата, на която има офиси на "Български пощи", централа на БСП, се паркира от десетилетия и глоби не са налагани, коментираха живеещи наблизо.
Улицата е без изход, но е от най-натоварените в централната градска част. По нея се паркира денонощно. Отскоро обаче Общината въведе санкциониране за неразрешено паркиране и неприсъствено - с фиш върху предното стъкло.
Заради многото жалби и сигнали заради въведената абонаментна система за паркиране в града Общината качи на сайта си за обществено обсъждане предложения за промени в наредбата по безопасност на движението.
Паркоместата в центъра, а и по кварталите, не достигат, защото има домакинства с по 2-3 или дори повече автомобила.
