Караджов за пламналия влак: Дизелов локомотив ще изтегли останалите вагони с цистерни

Караджов за пламналия влак: Дизелов локомотив ще изтегли останалите вагони с цистерни

15 Август, 2025 09:32 490 9

  • гроздан караджов-
  • влак-
  • нафта-
  • дизел-
  • катастрофа

"Булмаркет" е операторът на влака

Караджов за пламналия влак: Дизелов локомотив ще изтегли останалите вагони с цистерни - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма пострадали при инцидента с цистерни между Стара Загора и Хасково, машинистите са много уплашени, каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в пряко включване в сутрешния блок на БНТ. Самият той ще бъде на място на инцидента.

Цистерни са дерайлирали и горят между Стара Загора и Хасково, село Пясъчево, при инцидент с товарен влак, пожарни екипи са на място, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

По думите на министъра произшествието е станало около 5:00 часа тази сутрин. Изключително сериозен инцидент, с много високо степен на опасност, доколкото се отнася до 33 вагона с дизелово гориво, уточни Караджов. От тези вагона три са изцяло дерайлирали, скъсана е композицията - веднага след първия вагон се скъсва по неизвестна до момента причина и дерайлира композицията, след което се разпалва пожар, продължил повече от час, докато е овладян. Очаквам в следващите часове да бъде изцяло потушен, обясни министърът. Няма жертви, няма пряка опасност за населено място в близост. Не е имало хора, автомобили.

По думите на Гроздан Караджов екипите за разследване от независимия борд за разследване на тежки транспортни произшествия пътуват и скоро ще са на място. Когато пожарната приключи с гасенето, ще може да влязат и разследващите, за да установят причината за дерайлирането, от което е възникнал и пожарът.

Фирма "Булмаркет" е операторът на влака, съобщи още Гроздан Караджов. Негови екипи също пътуват за мястото на инцидента. Държавата действа адекватно, изпраща се дизелов локомотив, който да издърпа негорящите цистерни, посочи министърът. В следващите часове, ако бъде разрешено, ще бъде разкачена композицията, аз ще бъда на мястото на произшествието, каза Гроздан Караджов.

По думите му машинистите са много уплашени. Този влак е с два локомотива – отпред и отзад, машинистите казват, че се усетил мощен тласък вътре в локомотива, след което са чути и тътени, вероятно от дерайлирането на цистерните с горивото. Но всички тези неща ще се установяват от разследващия орган, това е предварителна информация, уточни вицепремиерът. Скоро движението няма да бъде възстановено, поне докато не завърши разследването, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 некадърници

    6 0 Отговор
    корумпирани!

    09:34 15.08.2025

  • 2 А МИНИСТЪРА ГЛЕДА ДЕВСТВЕНО

    3 0 Отговор
    Важно е министъра да не подава оставка.

    09:36 15.08.2025

  • 3 ахахахаа

    4 0 Отговор
    Па тия от Риан една количка не можаха да качат, я ние какви влакове обръщаме

    09:39 15.08.2025

  • 4 ааа, не така

    4 0 Отговор
    Причината да се разкъса композицията е ясна - министърът вместо да се занимава с проблемите в БДЖ, се занимава с тяхната приватизация, защото държавата, на която той е министър, била лош стопанин. Е как да е добър стопанин с такива министри? Знаете ли какви пари ще влязат в банковите им сметки от продажбата на БДЖ? Аз не знам, но мога да се досетя. А железниците са елемент на националната сигурност, затова в цял свят те са държавни. Оставка на това правителство, защото: 1. не допусна референдум за еврото, а взе еднолично решение за приемането му; 2. пълно несправяне с пожарите, които изгори хиляди декари от горите и земеделските земи в Бълггария; 3. тотално несправяне с болестите по животните и тяхното избиване; 4. намерението да продадат на 4000 държавни имоти, някои от които публична държавна собственост, която НЕ може да се продава; 5. пълно несправяне с растящата инфлация и спекула, напълно липсваща политика за запазване доходите на гражданите; 6. пълна безпомощност пред водната криза в страната и липса на каквито и да било адекватни мерки в тази посока; 7. решението за изграждане на голяма натовска база на територията на страната без санкция на НС и без местен референдум... Има 1001 причини това вредно правителство веднага да си подаде оставката и да се изнесе от България, за да си харчи парите по островите. ОСТАВКА!!!

    09:43 15.08.2025

  • 5 навремето имаше влакопожарна

    3 0 Отговор
    отива и гаси . има и товарен влак . пътнически влак . влак локомотив за теглене . влак стрела . влак цистерна . нафтата е скъпа . бързл е машиниста и е дерайлирал локомотива от претоварването . обясниха за тира дрифта дето удари колата на дедото на сияйна . така се измествала 1 ос и 2 и 3 ос висвали . нещо кат летящото бмв в 2;00ч. цистерните се сурват като домино . после се подпалват и става еко катастрофата . пожари . 200 и днеска .

    09:43 15.08.2025

  • 6 Елементарно

    3 0 Отговор
    Офстафка Грози! Офстафка!

    09:45 15.08.2025

  • 7 лют пипер

    3 0 Отговор
    Бензинов/на А-95/ локомотив ще изтегли останалите вагони с цистерни.Като му докарат бензиновата добавка.

    09:48 15.08.2025

  • 8 защото

    1 0 Отговор
    Ще карате гориво в Украйна , а ? Видяхте ли Путин какво ви направи , .....шегувам се разбира се ? И все същия частен превозвач , който направи толкова катастрофи и нарушения , да ги изброявам ли , или си ги спомняте ? Същото ще се случи и с пътническия транспорт , като го глътне някоя часна компания , .... само че там всеки път ще загиват хора , много хора ! Защото тях не ги интересува безопасноста , тях ги интересува печалбата ! Щяли да пътуват до морето за 4часа , макар че инфраструктурата се разпада , ама не искат да дават пари за обновяването и , всичко държавата ,т.е. ние трябва да им го правим !

    09:54 15.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Возих се в новият влак на Гроздан от Бургас до София.Стигна за 5 часа но условията в немските вагони са ужасни.Няма купета, прозорците не се отварят и е страшна жега понеже климатиците са много слаби.А билета е два пъти по скъп от другите влакове.

    10:00 15.08.2025

