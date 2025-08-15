В селата без банки: Пощите ще обменят левове в евро от 1 януари

От 1 януари 2026 г. всички пощенски станции в населени места без банкови клонове ще започнат обмяна на левове в евро. Това съобщи ръководителят на областната пощенска служба Светослав Годчев в ефира на бТВ от пощенската станция в село Коларци, област Тервел.
Обменът ще бъде с дневен лимит до 1000 лв. на човек, а в 954 по-големи станции от мрежата на „Български пощи“ ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден при предварителна заявка между 3 и 5 дни. Пълен списък на тези станции е публикуван на сайта на „Български пощи“ – www.bgpost.bg.
В страната ще функционират 2230 пощенски станции, подготвени за новата услуга, а над 3000 пощенски служители ще преминат обучение до края на октомври.
С оглед на очаквания засилен паричен поток, в обектите ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност, включително видеонаблюдение с висока резолюция и сигнално-охранителни системи. Пощите работят в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, частни охранителни фирми и местните общини.
Услугата ще бъде достъпна само в населени места, където няма банкови или финансови институции, уточни Годчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
10:56 15.08.2025
2 Гост
10:58 15.08.2025
3 В селата без банки
10:59 15.08.2025
4 Гошо от селуту
10:59 15.08.2025
5 Само
11:03 15.08.2025
6 Магазини за хората
11:04 15.08.2025
7 А в населени места,
Коментиран от #37
11:04 15.08.2025
8 Пощите по закон нямат лиценз
11:04 15.08.2025
9 QПЕЙКИ,
ВИЕ ВАШИТЕ РУБЛИ
ГИ ВЛАГАЙТЕ В ЖЪЛТАТА КУТИЯ....
Коментиран от #24
11:05 15.08.2025
10 Пропаднала държава
11:06 15.08.2025
11 ООрана държава
11:07 15.08.2025
12 Ко стана с великият лев?
11:08 15.08.2025
13 Кой
Коментиран от #17
11:09 15.08.2025
14 В банките ще ги питат
До коментар #1 от "Последния Софиянец":откъде са им кинтите!:)))
Коментиран от #33
11:09 15.08.2025
15 Роден в НРБ
11:11 15.08.2025
16 В България
Коментиран от #36
11:11 15.08.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Кой":МВР съобщиха че украинската са напечатали 300 млн фалшиви евро.Във Варна пристигат кораби с хартия за евро и мастило от Китай.
11:12 15.08.2025
18 Още малко и
11:17 15.08.2025
19 Фори
11:24 15.08.2025
20 Коко
11:24 15.08.2025
21 Никой
11:27 15.08.2025
22 Читател
11:27 15.08.2025
23 Абе
11:27 15.08.2025
24 Чумадан
До коментар #9 от "QПЕЙКИ,":Щото кафявата ти кутия е пълна ли?
11:29 15.08.2025
25 Тези 3000 служители на „Български пощи“
11:30 15.08.2025
26 Каква е тази порнография бре?
11:33 15.08.2025
27 В страната ще функционират 2230 пощенски
11:35 15.08.2025
28 частни охранителни фирми
11:37 15.08.2025
29 частни охранители
11:38 15.08.2025
30 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
11:38 15.08.2025
31 Алекса
11:40 15.08.2025
32 До кога
11:43 15.08.2025
33 откъде са им кинтите викаш а? .....
До коментар #14 от "В банките ще ги питат":Абе пич ти имаш ли идея въобще в колко държави банкоматите са частни и ги пълнят с кеш собствениците на магазините в който са разположени. А? Що пране на пари в Западните страни се извършва. Над 50 милиарда само примерно в Австралия през частни банкомати се превъртат мръсни пари. Я виж тая фирма на снимката и провери с какви банки и финансови институции е свързана и после пак питай: откъде са им кинтите...
11:45 15.08.2025
34 Кражбата ще върви с пълна сила
11:50 15.08.2025
35 Нищо
Защо е нужно, след като в момента се плаща само с лев, да има цени и в евро. Това трябваше да е, когато започне периода в който се плаща и с лев, и с евро. Ако този период е 1 година, никой няма да се занимава с обмен, ами постепено всичко ще се превърти през търговските обекти, и след това през банките. Ама така, ще им лъснат реалните обороти на търгашите.
11:58 15.08.2025
36 откъде са им кинтите викаш а? ....
До коментар #16 от "В България":Обяснявам схемата. Търговски център в който предимно в кеш се продават стоките с дисконт поне от 25-30% . Банкомата е частен и се пълни с кеш от самият собственик на търговският център. Хората от собствена банкова карта теглят пари от тях в брой и пазаруват а през банкомата от тяхната сметка парите се прехвърлят по сметката на собственика на магазина или на друга посочена от него сметка. Като бонус получава и 1,5 % от транзакцията от обслужващите банка. Годишно само в Австралия се изпират по този начин над 50 милиарда долара от трафик, наркотрафик и каквото се сетиш. А тук се правим на интересни ...
12:00 15.08.2025
37 Развъждате
До коментар #7 от "А в населени места,":и обучавате... пощенски гълъби.
12:01 15.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.