В селата без банки: Пощите ще обменят левове в евро от 1 януари

В селата без банки: Пощите ще обменят левове в евро от 1 януари

15 Август, 2025 10:54 663 38

3000 служители на „Български пощи“ се обучават за въвеждането на еврото

В селата без банки: Пощите ще обменят левове в евро от 1 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

От 1 януари 2026 г. всички пощенски станции в населени места без банкови клонове ще започнат обмяна на левове в евро. Това съобщи ръководителят на областната пощенска служба Светослав Годчев в ефира на бТВ от пощенската станция в село Коларци, област Тервел.

Обменът ще бъде с дневен лимит до 1000 лв. на човек, а в 954 по-големи станции от мрежата на „Български пощи“ ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден при предварителна заявка между 3 и 5 дни. Пълен списък на тези станции е публикуван на сайта на „Български пощи“ – www.bgpost.bg.

В страната ще функционират 2230 пощенски станции, подготвени за новата услуга, а над 3000 пощенски служители ще преминат обучение до края на октомври.

С оглед на очаквания засилен паричен поток, в обектите ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност, включително видеонаблюдение с висока резолюция и сигнално-охранителни системи. Пощите работят в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, частни охранителни фирми и местните общини.

Услугата ще бъде достъпна само в населени места, където няма банкови или финансови институции, уточни Годчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Според анкетата само 6 процента от населението искат да обменят парите си в пощата.70 процента искат в банката понеже е по сигурно.

    Коментиран от #14

    10:56 15.08.2025

  • 2 Гост

    7 1 Отговор
    Ще има големи измами и кражби, като тръгнат възрастни пенционери да вадят кътани пари да ги носят в Пощата.

    10:58 15.08.2025

  • 3 В селата без банки

    7 1 Отговор
    ще я карат с левове и бартер

    10:59 15.08.2025

  • 4 Гошо от селуту

    14 0 Отговор
    Не съм чувал за село с банка в таз разградена кочина

    10:59 15.08.2025

  • 5 Само

    6 0 Отговор
    В селата без банки ли Пощите ще обменят левове в евро от 1 януари ? А?

    11:03 15.08.2025

  • 6 Магазини за хората

    6 0 Отговор
    А сирене и салам няма ли да превалутират?

    11:04 15.08.2025

  • 7 А в населени места,

    9 0 Отговор
    където няма и пощи. Ко праим ????

    Коментиран от #37

    11:04 15.08.2025

  • 8 Пощите по закон нямат лиценз

    10 0 Отговор
    За подобна дейност. Пак се нарушава закона. А злато могат ли също да продават? А акции?

    11:04 15.08.2025

  • 9 QПЕЙКИ,

    1 3 Отговор
    ВЖ.ФИГ.1
    ВИЕ ВАШИТЕ РУБЛИ
    ГИ ВЛАГАЙТЕ В ЖЪЛТАТА КУТИЯ....

    Коментиран от #24

    11:05 15.08.2025

  • 10 Пропаднала държава

    8 1 Отговор
    Всичко което се случва е незаконно

    11:06 15.08.2025

  • 11 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Ще лъснат на бабите парите изпод дюшеците, вардете ги от си ган нора да не ги окраднат

    11:07 15.08.2025

  • 12 Ко стана с великият лев?

    0 2 Отговор
    Коце и бабичките няма ли да стачкуват?

    11:08 15.08.2025

  • 13 Кой

    6 0 Отговор
    знае колко фалшиви € ще пробутват на хората , сигурно печатниците им работят вече !

    Коментиран от #17

    11:09 15.08.2025

  • 14 В банките ще ги питат

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    откъде са им кинтите!:)))

    Коментиран от #33

    11:09 15.08.2025

  • 15 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    ще има много пощи за обиране

    11:11 15.08.2025

  • 16 В България

    6 0 Отговор
    законът, който урежда дейността на чейндж бюра (обменни бюра), е Валутният закон. Този закон определя условията и реда за извършване на обмяна на валута, както и правата и задълженията на лицата които упражняват тази дейност. Никой в пощите не е лицензиран! Нито една поща не е лицензирана. Време е да се събудите.

    Коментиран от #36

    11:11 15.08.2025

  • 17 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кой":

    МВР съобщиха че украинската са напечатали 300 млн фалшиви евро.Във Варна пристигат кораби с хартия за евро и мастило от Китай.

    11:12 15.08.2025

  • 18 Още малко и

    4 1 Отговор
    3000 служители на „Български пощи“ да не са получили лицензи за валутни касиери от БНБ. Престъпници...

    11:17 15.08.2025

  • 19 Фори

    3 0 Отговор
    Защо мъчите хората бе про..ълнати из..оди. Краденото за болници и лекарства ще го дадете. Цял свят ни се подиграва с това евро, взеха ни за примати. Такова насилствено из..вращение не е имало от много години.

    11:24 15.08.2025

  • 20 Коко

    3 0 Отговор
    Много вода има да изтече до първи януари.Да се молим Господ отново да е българин.

    11:24 15.08.2025

  • 21 Никой

    2 0 Отговор
    Цоквация - ще ни вземат комисиони.

    11:27 15.08.2025

  • 22 Читател

    2 0 Отговор
    Преди няколко дни влиза в банка питам за обмяна и ми казват 6 лева такса по добре отидете ми казва в ченч бюро.

    11:27 15.08.2025

  • 23 Абе

    3 0 Отговор
    То има много села без пощи,също така има и села без жители вече.

    11:27 15.08.2025

  • 24 Чумадан

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "QПЕЙКИ,":

    Щото кафявата ти кутия е пълна ли?

    11:29 15.08.2025

  • 25 Тези 3000 служители на „Български пощи“

    4 1 Отговор
    Трябва да поискат заплащане като на банкови служители. Стачка до дупка и протести повсеместно

    11:30 15.08.2025

  • 26 Каква е тази порнография бре?

    4 0 Отговор
    Обменът ще бъде с дневен лимит до 1000 лв. на човек,

    11:33 15.08.2025

  • 27 В страната ще функционират 2230 пощенски

    3 0 Отговор
    станции с 3000 служители... ку-ку, ку-ку .....

    11:35 15.08.2025

  • 28 частни охранителни фирми

    4 0 Отговор
    ку-ку, ку-ку ..... 3000 служители... ку-ку, ку-ку .....

    11:37 15.08.2025

  • 29 частни охранители

    3 0 Отговор
    Ще носят и ще обменят валута .....ку-ку, ку-ку ....

    11:38 15.08.2025

  • 30 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    1 0 Отговор
    Да се обмените вие знаете къде!Изроди!

    11:38 15.08.2025

  • 31 Алекса

    1 0 Отговор
    Представете си какво ще става когато дойде дигиталното евро и замести монети и банкноти ! А то идва ! Обеща го Лагард от ЕЦБ ! Ще мечтаем за ново турско робство...

    11:40 15.08.2025

  • 32 До кога

    1 0 Отговор
    е обявен краят на обмяната ? То това няма да е безконечно !

    11:43 15.08.2025

  • 33 откъде са им кинтите викаш а? .....

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "В банките ще ги питат":

    Абе пич ти имаш ли идея въобще в колко държави банкоматите са частни и ги пълнят с кеш собствениците на магазините в който са разположени. А? Що пране на пари в Западните страни се извършва. Над 50 милиарда само примерно в Австралия през частни банкомати се превъртат мръсни пари. Я виж тая фирма на снимката и провери с какви банки и финансови институции е свързана и после пак питай: откъде са им кинтите...

    11:45 15.08.2025

  • 34 Кражбата ще върви с пълна сила

    3 0 Отговор
    Мафията ще обира хората

    11:50 15.08.2025

  • 35 Нищо

    1 0 Отговор
    свясто не могат да измислят в тоя парламент.
    Защо е нужно, след като в момента се плаща само с лев, да има цени и в евро. Това трябваше да е, когато започне периода в който се плаща и с лев, и с евро. Ако този период е 1 година, никой няма да се занимава с обмен, ами постепено всичко ще се превърти през търговските обекти, и след това през банките. Ама така, ще им лъснат реалните обороти на търгашите.

    11:58 15.08.2025

  • 36 откъде са им кинтите викаш а? ....

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "В България":

    Обяснявам схемата. Търговски център в който предимно в кеш се продават стоките с дисконт поне от 25-30% . Банкомата е частен и се пълни с кеш от самият собственик на търговският център. Хората от собствена банкова карта теглят пари от тях в брой и пазаруват а през банкомата от тяхната сметка парите се прехвърлят по сметката на собственика на магазина или на друга посочена от него сметка. Като бонус получава и 1,5 % от транзакцията от обслужващите банка. Годишно само в Австралия се изпират по този начин над 50 милиарда долара от трафик, наркотрафик и каквото се сетиш. А тук се правим на интересни ...

    12:00 15.08.2025

  • 37 Развъждате

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А в населени места,":

    и обучавате... пощенски гълъби.

    12:01 15.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
