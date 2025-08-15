В селата без банки: Пощите ще обменят левове в евро от 1 януари

От 1 януари 2026 г. всички пощенски станции в населени места без банкови клонове ще започнат обмяна на левове в евро. Това съобщи ръководителят на областната пощенска служба Светослав Годчев в ефира на бТВ от пощенската станция в село Коларци, област Тервел.

Обменът ще бъде с дневен лимит до 1000 лв. на човек, а в 954 по-големи станции от мрежата на „Български пощи“ ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден при предварителна заявка между 3 и 5 дни. Пълен списък на тези станции е публикуван на сайта на „Български пощи“ – www.bgpost.bg.

В страната ще функционират 2230 пощенски станции, подготвени за новата услуга, а над 3000 пощенски служители ще преминат обучение до края на октомври.

С оглед на очаквания засилен паричен поток, в обектите ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност, включително видеонаблюдение с висока резолюция и сигнално-охранителни системи. Пощите работят в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, частни охранителни фирми и местните общини.

Услугата ще бъде достъпна само в населени места, където няма банкови или финансови институции, уточни Годчев.