"Топлофикация София" връща от 10 до 250 лева на половин София

15 Август, 2025 11:18

Делът на хората, на които трябва да бъдат възстановени суми, е по-висок спрямо миналия отоплителен сезон

На 48% от домакинствата в София, които заплащат сметките си на база на прогнозно потребление, ще им бъдат възстановени суми от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци, а 52% от тях, ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезон.

Делът на клиентите, на които трябва да бъдат възстановени суми, е по-висок спрямо миналия отоплителен сезон, когато е бил 38%, информират от "Топлофикация София". Съответно намалява и процентът на клиентите, които имат да доплащат – 52% при 62% година по-рано.

„Топлофикация София“ издаде т.нар. Обща фактура за отоплителен сезон 2024/2025, която отразява разликата между реалния разход, отчетен от топлинните счетоводители, и извършените за периода плащания. Данните за нея идват от фирмите за дялово разпределение и изготвените от тях изравнителни сметки.

Приблизително 14% от клиентите, на които „Топлофикация София“ e топлинен счетоводител, нямат корекция или тя е в диапазона до ±10 лева. 38% имат сума за доплащане и 48% имат сума за възстановяване.

Най-голям дял - 24%, имат клиентите със суми за получаване от 10 лева до 100 лева. 19% от потребителите имат да доплащат суми от 10 лева до 100 лева.

Третата най-голяма група клиенти от годишното изравнение, са 16%, които имат да получават суми от 101 лева до 250 лева.

Клиентите, на които дружеството има да възстановява, трябва да са информирани, че ще получат конкретната сума от общата фактура обратно само ако са си плащали всички сметки през годината и нямат текущи задължения. Ако имат такива, сумата ще бъде приспадната.

Срокът за плащане на издадените от „Топлофикация София“ фактури е 45 календарни дни от датата на издаване на фактурата. След това се начислява лихва върху неплатената сума.

Срокът за възражения на годишните изравнителни сметки е 31 август. Това е и датата, до която клиентите, които не са осигурили достъп до имота си, трябва да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят допълнителен отчет на уредите, с цел изготвяне на изравнителна сметка на база реалното потребление в имота.

Съгласно нормативните разпоредби на клиентите, които не са осигурили достъп за годишен отчет на уредите за дялово разпределение, се начислява енергия като отоплителни тела без уреди (максимален разход), а за битово горещо водоснабдяване се начислява на база брой лица с разход от 140 л до 280 л на обитател за едно денонощие.

Важно е и клиентите да проверят дали посочените в изравнителната сметка данни от уредите за дялово разпределение, отговарят на това, което действително е отчетено от топлинния счетоводител. Също така да съпоставят реалното си потребление с прогнозно начисленото, напомнят от дружеството.

Анализите показват още, че отоплителен сезон 2024-2025 е бил по-дълъг с 35 дни спрямо предишния. Среднодневните температури за двата периода са с много близки стойности – 5,32 градуса за отминалия сезон, при 5,37 градуса през 2023/2024 г., а цената на топлинната енергия за този сезон е била по-ниска - 128,25 лв. без ДДС за МВтч при 137,93 лв. без ДДС за МВтч за 2023/2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хиляди бабички загубиха апартаментите си

    4 0 Отговор
    заради тази мафиотска структура " Топлофикация"!

    11:21 15.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Пари не връщат а ги пресмятат за следващата година.

    11:21 15.08.2025

  • 3 Край

    4 1 Отговор
    Сега връща на софиянци а после иска пари от бюджета за да не фалира. Така баба Гинче от Гинци с ДДС то дето плаща върху хляба и киселото мляко плаща на баровците парното. Баба Гинче ще си купи дърва с ДДС и ще ги носи и цепи и ще чисти печката всяка сутрин. Важното е на дебелогъзите да им е топличко и евтинко.

    11:22 15.08.2025

  • 4 Сила

    5 0 Отговор
    Вальо Топлото има да ми връща поне 50 000 лева , лично на мене ....отделно на другите !!!

    11:23 15.08.2025

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Ще си ги вземат наесен.

    11:27 15.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Г€Н€РАЛ Д€$И

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #9, #11

    11:56 15.08.2025

  • 9 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    11:57 15.08.2025

  • 10 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Кожодери

    11:58 15.08.2025

  • 11 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    11:58 15.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    1 0 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366МЛН. ЛЕВА НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    ВЪРНИ ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    80г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    12:02 15.08.2025

