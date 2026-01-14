Новини
България »
Депутатите се събират за първо заседание на фона на очертаващите се избори

Депутатите се събират за първо заседание на фона на очертаващите се избори

14 Януари, 2026 06:58, обновена 14 Януари, 2026 06:10 330 4

  • депутати-
  • парламент-
  • заседание

По традиция всяка нова пленарна сесия се открива с декларации от парламентарната трибуна за приоритетите на политическите формации

Депутатите се събират за първо заседание на фона на очертаващите се избори - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Първо заседание на НС за тази година – депутатите подновяват работа след коледната си ваканция на фона на очертаващи се предсрочни избори.

По традиция всяка нова пленарна сесия се открива с декларации от парламентарната трибуна за приоритетите на политическите формации.

Днес, като първа работна сряда от месеца, дневният ред се формира по предложение на отделните групи, а не на ръководството на НС.

Така първа точка в програмата е първо гласуване на промените в Закона за НСО, внесени от ПП-ДБ, с които се забранява народните представители да ползват охрана от службата. Това право ще има само председателят на парламента.

От БСП предлагат на първо гласуване да бъде разгледан внесеният от тях законопроект за мерки за контрол на цените на основни стоки и продукти, за да бъдат защитени потребителите от необосновано покачване на цени в ключови сфери като хранителни продукти, банкови такси, лекарствени продукти.

От ИТН предлагат промени в Закона за прякото участие на гражданите, с които се облекчават условията по подготовка и провеждане на референдуми.

Също на първо четене влизат промените в Закона за гражданската регистрация. От АПС искат автоматично да се върнат турско-арабските имена, променени по време на Възродителния процес.

От МЕЧ настояват с промени в Закона за съдебната власт целият пленум на ВСС, а не отделните колегии да определя временно изпълняващи длъжността главен прокурор и председатели на ВАС и ВКС.

Промени в закона са внесли и от ПП-ДБ.

От "Величие" са внесли Проект на решение на НС, с който да задължат МС, министъра на земеделието и БАБХ да отменят всички действащи забрани и ограничителни режими, наложени в област Пазарджик във връзка с чумата по дребни преживни животни.

От "Възраждане" пък настояват за изслушване на управителя на БНБ Димитър Радев, омбудсмана Велислава Делчева и ръководителите на НАП и Комисията за защита на потребителите за нарушения при въвеждане на еврото.

За следобед – от 14:30, е насрочено заседание на Правната комисия, на което ще бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    0 0 Отговор
    нелегитимен Парламент !

    06:14 14.01.2026

  • 2 Решение

    2 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    06:14 14.01.2026

  • 3 Ще се върнат

    1 0 Отговор
    Още по- дебели, по- мазни, по- мързеливи, по- смирени да не ги изритат шефовете им от въртящите се столове и най- вече: още по- безполезни, но с вълчи апетит за да напълнят търбусите си, докато не се пукнат от преяждане на аванта!

    06:17 14.01.2026

  • 4 Браво

    0 0 Отговор
    Пак започва цирка. Липсваше ми.

    06:19 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове