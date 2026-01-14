Новини
България »
Български фермери от три браншови организации се включват в общоевропейски протест

14 Януари, 2026 06:59, обновена 14 Януари, 2026 06:16 1 085 14

  • меркосур-
  • протест-
  • фермери

Той е насочен срещу търговското споразумение на Европейския съюз със страните от Меркосур

Български фермери от три браншови организации се включват в общоевропейски протест - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Три фермерски браншови организации от България ще се включат в общоевропейския протест срещу търговското споразумение на Европейския съюз със страните от Меркосур.

Протестът ще се проведе на 20 януари и е организиран от най-голямата земеделска организация в Европа – Копа и Коджека с настояване Европейският парламент да не одобрява споразумението.

В търговския блок Меркосур влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай и преговорите за това споразумение се водят през последния четвърт век.

В края на миналата седмица Брюксел събра подкрепа от достатъчно страни-членки, в това число и България, и на 17 януари предстои подписването на документа.

Мащабната и сложна сделка предизвика и одобрение, и сериозни резерви в редица европейски столици и се превърна в източник на политическо напрежение в ЕС.

Евродепутати поискаха съдът на Европейския съюз да се произнесе по сделката.

Междувременно европейските фермери стягат протест в Страсбург, като се очаква в него от България да се включат Национална асоциация на зърнопроизводителите, Български фермерски съюз и Обединени български животновъди.

Техните притеснения са, че споразумението с Меркосур предвижда внос на огромни количества зърно и царевица без мита, както и внос на говеждо и птиче месо, което според тях не отговаря на строгите европейски санитарни изисквания.

По данни на фермерския съюз около 150-200 активни земеделци от нашата страна ще пътуват организирано със самолети и автобуси до Страсбург, за да се включат физически в демонстрациите пред сградата на Европейския парламент.

Тежка техника няма да пътува за Франция, но вероятно ще бъде наета на място - наши земеделци ще се качат на трактори на местни фермери, ще носят български знамена и плакати на български език - коментират от съюза.


България
  • 5 е браво бе

    13 1 Отговор
    де спахте до сега ? Само субсидиите броите и бършите бентлита в гаражите. Сигурно само дребни риби ще излязат с по някой трактор "Белерус" ?

    06:24 14.01.2026

  • 9 Гризли

    2 0 Отговор
    Ще има да търсите Стамболов и неговата политика на протекционизъм...

    06:53 14.01.2026

  • 10 Кой....

    5 1 Отговор
    .....има по голямо влияние, продукция от там, а от тук коли и техника за там. Единия бранш срещу другия. Като запада как направи с България, съсипа ни земеделие и животновъдство и сега ни продава боклуците...

    07:09 14.01.2026

  • 11 Егати цирка

    0 3 Отговор
    Ще се разходят до Брюксел нашите със самолет, ще се запознаят с тамошните (ако знаят някакъв език), ще развеят байряците и ще се приберат по живо по здраво да си харчат парите от субсидиите. А ние ще чакаме говеждото да стане по 5 евро килото.

    07:28 14.01.2026

  • 12 Бутафория ще е

    0 0 Отговор
    С Майбаси и S класи

    07:49 14.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    Най-фаталния отрасъл в България , ще протестира за увеличение на субсидиите!
    Днес за всеки 1 лев приход, те получават 4 лева субсидия!!!

    08:00 14.01.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Въйййй, не знаех че имаме толкоз фермери! В магазините българска продукция няма, а тия тогава кво произвеждат?

    08:10 14.01.2026

