Български фермери от три браншови организации се включват в общоевропейски протест

Три фермерски браншови организации от България ще се включат в общоевропейския протест срещу търговското споразумение на Европейския съюз със страните от Меркосур.

Протестът ще се проведе на 20 януари и е организиран от най-голямата земеделска организация в Европа – Копа и Коджека с настояване Европейският парламент да не одобрява споразумението.

В търговския блок Меркосур влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай и преговорите за това споразумение се водят през последния четвърт век.

В края на миналата седмица Брюксел събра подкрепа от достатъчно страни-членки, в това число и България, и на 17 януари предстои подписването на документа.

Мащабната и сложна сделка предизвика и одобрение, и сериозни резерви в редица европейски столици и се превърна в източник на политическо напрежение в ЕС.

Евродепутати поискаха съдът на Европейския съюз да се произнесе по сделката.

Междувременно европейските фермери стягат протест в Страсбург, като се очаква в него от България да се включат Национална асоциация на зърнопроизводителите, Български фермерски съюз и Обединени български животновъди.

Техните притеснения са, че споразумението с Меркосур предвижда внос на огромни количества зърно и царевица без мита, както и внос на говеждо и птиче месо, което според тях не отговаря на строгите европейски санитарни изисквания.

По данни на фермерския съюз около 150-200 активни земеделци от нашата страна ще пътуват организирано със самолети и автобуси до Страсбург, за да се включат физически в демонстрациите пред сградата на Европейския парламент.

Тежка техника няма да пътува за Франция, но вероятно ще бъде наета на място - наши земеделци ще се качат на трактори на местни фермери, ще носят български знамена и плакати на български език - коментират от съюза.