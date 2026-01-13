Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът

Най-скъпият „данък“ в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът.
Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.
"Страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“, да не „останеш сам“, да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система.
Днес пак ги виждаме подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов – и цялата им свита от удобни зависимости.
Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота.
Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба.
И не ги спира съвестта – защото за тях „съвестта“ е слабост.
Истината е проста и неприятна: докато нормалните хора казват „не разбирам от политика“, други правят политика с живота ни.
– с парите ни,
– с правилата,
– с назначенията,
– с договорите,
– с това кой има чадър и кой няма.
И после ни убеждават, че всичко е „режисирано“ – че 100-хиляден протест е дело на „контрабандисти“, че младите лекари не ни трябват, че всички са маскари, че „няма смисъл“ да се бориш. Това е техниката: да се подиграят на смелите, на активните, за да останат само послушните.
Предстоят избори. Това е моментът, в който „политическият боклук“ се чисти най-лесно. Ето как – без героизъм, с няколко прости действия:
– отиваш да гласуваш, каквото и да ти говорят
– не позволяваш на никого да купува гласа ти „за услуга“
– ако видиш натиск или купуване на вот – сигнализираш
– ако имаш време – ставаш застъпник/наблюдател, защото изборите се пазят и от хора
И да – машинното гласуване е част от защитата.
Не решава всичко само, но намалява възможностите за подмяна и „технически номера“ там, където най-много разчитат на хаос.
Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги.
П.С. Моля ви се, независимо дали ме харесвате или не - изхвърляйте разделно и не слагайте строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване. Ще се справим с боклука, следете актуалната информация от кризисния щаб".
2 Ддд
Коментиран от #21
16:27 13.01.2026
3 Шиши
16:27 13.01.2026
4 Питане
Коментиран от #47
16:28 13.01.2026
5 Трол
16:31 13.01.2026
6 Цървул
16:32 13.01.2026
7 кой му дреме
ганчувците ги страх от Държавна Сигурност
16:33 13.01.2026
8 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #26
16:34 13.01.2026
9 Да победиш мафията
Коментиран от #19
16:36 13.01.2026
10 Евродебил
16:37 13.01.2026
11 Все ми се струва ,че този вариант и пари
16:39 13.01.2026
12 Стига бе
16:39 13.01.2026
13 Уса
16:39 13.01.2026
14 Реалност
Целта е прозрачна – много иска да се върне плахо на медийната сцена, от която се изсули заради протестите. Медиите ще му трябват - идват избори, а резултатите на неговата партия никак не са високи. Помните даваха 17 процента на Ново Начало - сега са на 9 и това негови агенции.
Защо Терзиев? Борисов вече се изчерпа в атаките срещу кмета, а обслужващите Пеевски са преценили, че темата боклук има перспектива, защото макар не толкова остър, в редица райони проблемът остава.
За повече ефект беше организиран и някакъв нелеп „протест“ от шепа хора – толкова си може Пеевски. Нищо повече от декор за камерите.
Но тук Пеевски удря на камък - София го мрази и колчем си отвори устата срещу Терзиев, толкова софиянци забравят за физическия боклук и се сещат за политическия и за наказателните акции на Пеевски срещу столицата. Не на последно място заради ключовата му роля в спирането на средства от републиканския бюджет към общината. Помните – към края на ноември от полагаемите се десетки милиони бяха преведени едва около 200 хиляди лева. За градовете и селата на Пеевски милиони, за София трохи. Това не е грешка, а съзнателен политически натиск. За това и охраната му на Пеевски става все по-голяма.
16:39 13.01.2026
15 Васко Боклукчията
16:42 13.01.2026
16 Промяна
16:44 13.01.2026
17 ООрана държава
16:44 13.01.2026
19 Промяна
До коментар #9 от "Да победиш мафията":9 ЧЕ ПО ГОЛЯМА МА ФИ Я ОТ ШАРЛАТАНСКАТА НЯМА КРОДАТ НАГЛЕЯТ И СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ХАХАХАХА НАГЛЕЦИ СТЕ
16:46 13.01.2026
20 ГЕРБ
16:48 13.01.2026
21 Да да да
До коментар #2 от "Ддд":Напълно съм съгласен, но думата некадърн, трябва да се смени с думата, непокорен .
16:50 13.01.2026
22 Анонимен
16:52 13.01.2026
23 Промяна
16:55 13.01.2026
24 Промяна
16:56 13.01.2026
25 Ъхъ!!!
16:57 13.01.2026
26 Крива кратуна мазна муцуна
До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":За вас, маймуните от новото начало всеки що годе нормален е от ДС. Това е страх от огледалото, защото в тази п@смина, каквото е над водата е от ДС.
16:58 13.01.2026
27 Шегаджия
Изчисти боклука и виж какво е мръсно нявсякъде бре
16:59 13.01.2026
28 Хаха
И български не знаят.
17:01 13.01.2026
29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:06 13.01.2026
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:06 13.01.2026
31 ДПС
са единствената опозиция на Шайката на Радев в България.
Винаги стрелят право в десетката!
Пеевски пак разлая кучетата на ППДБ.
Вижте неистовите псувни и закани на форумните тролчета!
За това Кметът на КДС Терзиевтръгнал да пише патетични слова в отговор на Пеевски днес.
17:06 13.01.2026
32 Гост
Терзиев, една обществена поръчка не можа да проведеш, като хората! Нямаме нужда от безсмислени словестни д.арии по медиите, а да изчистиш потъналите в боклуци по лично твоя вина Подуяне, Слатина, Люлин, Красно село и т.н.! Ако не хвърляй оставката, че стана за смях!
17:11 13.01.2026
33 Веселин Иванов
В столична община , ако не знаете, управлява герб/ нарочно ги пиша с малки букви/, бсп, и някакви останали или /независими/ боклуци. които нямат друг избор освен да плюят по Терзиев/ така се казва кмета на София / инак ще ги заменят с други, послушни. Знаете кой прави проблема с боклука, тези с малките букви, и вие дето ги /подкрепяте/ сте с малки букви. Знаете го, разбирате го, но за друго явно не ставате!
Коментиран от #37
17:11 13.01.2026
34 Ааабе
Коментиран от #39
17:14 13.01.2026
35 Цвете
17:17 13.01.2026
36 Колю
17:17 13.01.2026
37 Гост
До коментар #33 от "Веселин Иванов":Ти чувал ли си, че има закон за обществените поръчки!? Едва ли!
Знаеш ли кой е възложител на поръчките, съгласно този закон!? Отговор - кмета! Общинските съветници нямат никакви функции и правомощия!
Кой забави процедурата - кмета, съветниците,.... светия синод!?
Едва ли живееш в София и не си зарит с боклуци щом лаладжийстваш безсмислени глупости!
Никой не пречи на Терзиев да организира обществена поръчка за сметосъбиране, извозване и почистване на улиците освен.... собственото му неможачество!
17:18 13.01.2026
38 Последния Софиянец
17:18 13.01.2026
39 Промяна
До коментар #34 от "Ааабе":Като Фандъчката ли?! Та бе хем некадърна-хем крадлива!
17:20 13.01.2026
40 решението
17:22 13.01.2026
41 Реалист
Борисов, Пеевски и Слави Трифонов в затвора. Те са мафията която ще измегъртаме на изборите.
Коментиран от #54
17:22 13.01.2026
42 До Веселин
17:23 13.01.2026
43 До Промяна
Коментиран от #56
17:28 13.01.2026
44 Горски
17:29 13.01.2026
45 ДрБр
Коментиран от #48
17:29 13.01.2026
46 цигането Симо
Кмет Васко изяде твойта кифла и нема да закусиш днеска.Кмете Васко гладно съм.Дай пари
на тате и мама за да ям..Ама аз съм добро дете и се моля за тебе:Бог да прости кмета Васко.
17:29 13.01.2026
47 Мдааа
До коментар #4 от "Питане":ДС наследници надничат зад гърба на Делян Пеевски, а той самият е внук на член на ДС!
17:30 13.01.2026
48 Хари
До коментар #45 от "ДрБр":Неможачите са Бойко Борисов и Делян Пеевски.
17:31 13.01.2026
49 Цвете
17:33 13.01.2026
50 Дупничанин
17:34 13.01.2026
51 Бай Араб
Коментиран от #58, #69
17:35 13.01.2026
52 Бай Араб
Коментиран от #68
17:36 13.01.2026
53 Да питам
Коментиран от #67
17:39 13.01.2026
55 Бай Араб
Коментиран от #57
17:41 13.01.2026
56 Парадокс БГ
До коментар #43 от "До Промяна":Фандъкова да отива за си оправя некадърните догжвори, които е сключила и е заробила София, сега Васко да се мъчи да й оправя простотиите и некадърността. Селската учителка по руски Фандъкова срещу Васил Терзиев, който представлява управление, насочено към бъдещето, а не към поддържане на статуквото. София има нужда именно от това.
17:41 13.01.2026
57 По-точно
До коментар #55 от "Бай Араб":Грозни и дебели са Боко Тиквата и прасето Шиши Магнитски. Васко си е топ пич!
17:43 13.01.2026
58 Напротив!
До коментар #51 от "Бай Араб":Фандъчка беше в симбиоза с мафиата.
17:44 13.01.2026
59 пенсионера
тунеядеца деде който крадеше кокошки и избяга в шумата да не го вкарат в кауша.Моята е 300 евро.
Коментиран от #65
17:46 13.01.2026
60 Фандъкова е виновна за кризата с боклука
17:47 13.01.2026
61 Браво, кмете Терзиев! С теб сме!
17:48 13.01.2026
62 Терзиев е борец срещу Мафията!
17:49 13.01.2026
63 Мафията вън!
17:49 13.01.2026
64 Васил Терзиев доказва, че е лидер!
17:50 13.01.2026
65 Альооо
До коментар #59 от "пенсионера":Заплатата на кмета е публична – не е тайна, не е офшорка и не е „на ръка“.
Пенсиите на роднини не се определят от кмета, нито се плащат от джоба ти.
Твоята пенсия от 300 евро не е заради Терзиев, а заради 30 години управление от хората, които днес пак защитавате с псувни. Същите, които направиха така, че трудът да не стига за живот, а страхът да изглежда нормален.
17:51 13.01.2026
67 Да ти рекна
До коментар #53 от "Да питам":Не, данъкът за гражданите не е 500 евро – именно защото кметът Терзиев отказа да подпише сметки за стотици милиони, които щяха да ударят обикновените семейства. Това е разликата между политически популизъм и истинско управление.
Що се отнася до боклука – причината не е „назидание“, нито е „некaдърност“ на един ден. Години наред системата беше монополизирана и се правеха неудобни договори, които блокираха нормалните решения. Сега се търсят реални и законни анекси и нови договори, за да няма повече скрити такси и хаос.
С други думи: Терзиев не оправдава проблемите на града, той ги поправя, а хората просто трябва да разберат, че реформите не се случват с магическо „махване с пръст“.
17:55 13.01.2026
68 Обидите са липса на аргументи!
До коментар #52 от "Бай Араб":Нито е грозен, нито неумен. Направо си е пич – и с визия, и с акъл, и с резултати, за разлика от обидите без аргументи. 😎
17:57 13.01.2026
69 Бай космат
До коментар #51 от "Бай Араб":Аха, значи проблемите изчезват като по магия, щом сменим кмета? Таки и Вълка може да го потвърдят – някои „мафии“ обичат дългите мандати, но бягат при нови управници. 😎
17:59 13.01.2026
70 Цецо
Кой разбрал, разбрал – кой не, време е да се научи, преди да сложи бюлетината. 🗳️
18:00 13.01.2026