Новини
България »
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът

Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът

13 Януари, 2026 16:24 1 186 70

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия-
  • избори-
  • партии-
  • гласуване

Предстоят избори. Това е моментът, в който „политическият боклук“ се чисти най-лесно. Ето как – без героизъм, с няколко прости действия

Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-скъпият „данък“ в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът.

Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“, да не „останеш сам“, да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система.

Днес пак ги виждаме подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов – и цялата им свита от удобни зависимости.

Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота.

Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба.

И не ги спира съвестта – защото за тях „съвестта“ е слабост.

Истината е проста и неприятна: докато нормалните хора казват „не разбирам от политика“, други правят политика с живота ни.

– с парите ни,

– с правилата,

– с назначенията,

– с договорите,

– с това кой има чадър и кой няма.

И после ни убеждават, че всичко е „режисирано“ – че 100-хиляден протест е дело на „контрабандисти“, че младите лекари не ни трябват, че всички са маскари, че „няма смисъл“ да се бориш. Това е техниката: да се подиграят на смелите, на активните, за да останат само послушните.

Предстоят избори. Това е моментът, в който „политическият боклук“ се чисти най-лесно. Ето как – без героизъм, с няколко прости действия:

– отиваш да гласуваш, каквото и да ти говорят

– не позволяваш на никого да купува гласа ти „за услуга“

– ако видиш натиск или купуване на вот – сигнализираш

– ако имаш време – ставаш застъпник/наблюдател, защото изборите се пазят и от хора

И да – машинното гласуване е част от защитата.

Не решава всичко само, но намалява възможностите за подмяна и „технически номера“ там, където най-много разчитат на хаос.

Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги.

П.С. Моля ви се, независимо дали ме харесвате или не - изхвърляйте разделно и не слагайте строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване. Ще се справим с боклука, следете актуалната информация от кризисния щаб".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ддд

    32 27 Отговор
    Най некадърния кмет на СОФИЯ!

    Коментиран от #21

    16:27 13.01.2026

  • 3 Шиши

    20 9 Отговор
    Аз за тва ходя с охрана

    16:27 13.01.2026

  • 4 Питане

    24 9 Отговор
    Тоя смята ли, че още ни е СТРАХ от ДС ?

    Коментиран от #47

    16:28 13.01.2026

  • 5 Трол

    22 3 Отговор
    Най-скъпият данък е данък тъпотия.

    16:31 13.01.2026

  • 6 Цървул

    22 19 Отговор
    Не се давай . Искат да се махнеш и със свой кмет да обрулят бюджета на столицата .

    16:32 13.01.2026

  • 7 кой му дреме

    22 4 Отговор
    ДДС = Данък Държавна Сигурност

    ганчувците ги страх от Държавна Сигурност

    16:33 13.01.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    16 9 Отговор
    Васко ухото от ДС барабар с мутрата от БКП и СИК тиква заедно с прасето отроче от БКП Мултигруп заслужават електрически стол

    Коментиран от #26

    16:34 13.01.2026

  • 9 Да победиш мафията

    15 17 Отговор
    е адски трудно, успех но Терзиев!!!

    Коментиран от #19

    16:36 13.01.2026

  • 10 Евродебил

    19 10 Отговор
    Дядо ти и аверите му в ДС много добре ни го налагаха(страха).Затова и изпраните комунисти на костоф от ДБ и другарите им от продължаваме подмяната те изтърсиха на този пост.

    16:37 13.01.2026

  • 11 Все ми се струва ,че този вариант и пари

    9 1 Отговор
    и сметта да .........ни е бонус е по -вероятно да стане....Добре ,красиво го е казал.дори на физиономия е докаран,но дали няма и боклука да изядем защото вече прелива навсякъде в софия и парите да дадем???

    16:39 13.01.2026

  • 12 Стига бе

    20 10 Отговор
    Най-скъпият данък в България е данък некадърност, а този се оказа с най-високата ставка по него. Да си по-зле от Фандъка, не мислех, че е възможно, но ПП-ДБилите успяха.

    16:39 13.01.2026

  • 13 Уса

    9 4 Отговор
    Най-скъпия данък е мързела да гласуват и после си скъсват жилите от работа за всичко останало

    16:39 13.01.2026

  • 14 Реалност

    15 15 Отговор
    Чест е за кмета Терзиев, че го атакува Делян Пеевски – шефът на мафията. По-висока „награда“ в българската политика трудно може да има. Истинският проблем не е самата атака, а че на Пеевски изобщо му се обръща внимание.
    Целта е прозрачна – много иска да се върне плахо на медийната сцена, от която се изсули заради протестите. Медиите ще му трябват - идват избори, а резултатите на неговата партия никак не са високи. Помните даваха 17 процента на Ново Начало - сега са на 9 и това негови агенции.
    Защо Терзиев? Борисов вече се изчерпа в атаките срещу кмета, а обслужващите Пеевски са преценили, че темата боклук има перспектива, защото макар не толкова остър, в редица райони проблемът остава.
    За повече ефект беше организиран и някакъв нелеп „протест“ от шепа хора – толкова си може Пеевски. Нищо повече от декор за камерите.
    Но тук Пеевски удря на камък - София го мрази и колчем си отвори устата срещу Терзиев, толкова софиянци забравят за физическия боклук и се сещат за политическия и за наказателните акции на Пеевски срещу столицата. Не на последно място заради ключовата му роля в спирането на средства от републиканския бюджет към общината. Помните – към края на ноември от полагаемите се десетки милиони бяха преведени едва около 200 хиляди лева. За градовете и селата на Пеевски милиони, за София трохи. Това не е грешка, а съзнателен политически натиск. За това и охраната му на Пеевски става все по-голяма.

    16:39 13.01.2026

  • 15 Васко Боклукчията

    15 13 Отговор
    се провали като кмет,а сега акъл дава

    16:42 13.01.2026

  • 16 Промяна

    12 10 Отговор
    ГОСПОДИНЕ ВИЕ ЯВНО СТЕ СИ ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР ХОДИТЕ ОБГРИЖВАН С ЛУКС КОЛИ НЕСТЪПВАТЕ ПО СОФИЙСКИТЕ БОКЛУЧАРСКИ УЛИЦИ ЦИНИК

    16:44 13.01.2026

  • 17 ООрана държава

    6 5 Отговор
    Не е ддс, а е дпс..

    16:44 13.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Промяна

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Да победиш мафията":

    9 ЧЕ ПО ГОЛЯМА МА ФИ Я ОТ ШАРЛАТАНСКАТА НЯМА КРОДАТ НАГЛЕЯТ И СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ХАХАХАХА НАГЛЕЦИ СТЕ

    16:46 13.01.2026

  • 20 ГЕРБ

    12 8 Отговор
    Гад мръсна ела да видиш кофите в Люлин

    16:48 13.01.2026

  • 21 Да да да

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ддд":

    Напълно съм съгласен, но думата некадърн, трябва да се смени с думата, непокорен .

    16:50 13.01.2026

  • 22 Анонимен

    10 6 Отговор
    Неспасяем некадърник

    16:52 13.01.2026

  • 23 Промяна

    7 9 Отговор
    ТЕРЗИЕВ Я КАЖИ КИРО ПРОЦЕНТА ЗАЩО БЪРЗО БЪРЗО ИЗБЯГА ДАЛАВЕРАДЖИИИ В ЪН

    16:55 13.01.2026

  • 24 Промяна

    5 7 Отговор
    ТЕРЗИЕВ Я КАЖИ КИРО ПРОЦЕНТА ЗАЩО БЪРЗО БЪРЗО ИЗБЯГА ДАЛАВЕРАДЖИИИ В ЪН

    16:56 13.01.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    9 8 Отговор
    Еми прав е Терзиев, така си е! Харесват ми думите му - думи на достоен човек. А и делата му са читави, щом го атакуват хекимян, бонбонян, та и чак дебелян!

    16:57 13.01.2026

  • 26 Крива кратуна мазна муцуна

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    За вас, маймуните от новото начало всеки що годе нормален е от ДС. Това е страх от огледалото, защото в тази п@смина, каквото е над водата е от ДС.

    16:58 13.01.2026

  • 27 Шегаджия

    8 4 Отговор
    Тоя да не е поет
    Изчисти боклука и виж какво е мръсно нявсякъде бре

    16:59 13.01.2026

  • 28 Хаха

    2 3 Отговор
    "скъп данък".
    И български не знаят.

    17:01 13.01.2026

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 4 Отговор
    Най-скъпият данък не е ДДС, а е ДПС! Пеевски, Борисов и Слави Трифонов в един глас врещят срещу един нормален и достоен Терзиев! Затвор трябва за тримата!

    17:06 13.01.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 6 Отговор
    Драги ми кмете Никога не тръгвай срещу мафията Тя храни милиони хора в целия Свят Хем ще платиш хем ще си тръгнеш И те така те

    17:06 13.01.2026

  • 31 ДПС

    4 2 Отговор
    ДПС
    са единствената опозиция на Шайката на Радев в България.

    Винаги стрелят право в десетката!
    Пеевски пак разлая кучетата на ППДБ.

    Вижте неистовите псувни и закани на форумните тролчета!

    За това Кметът на КДС Терзиевтръгнал да пише патетични слова в отговор на Пеевски днес.

    17:06 13.01.2026

  • 32 Гост

    3 2 Отговор
    Поради своята некадърност и неможачество, нежния Терзиев дава повод на двете 🐷-расета и Славуца да се упражняват политически върху него!
    Терзиев, една обществена поръчка не можа да проведеш, като хората! Нямаме нужда от безсмислени словестни д.арии по медиите, а да изчистиш потъналите в боклуци по лично твоя вина Подуяне, Слатина, Люлин, Красно село и т.н.! Ако не хвърляй оставката, че стана за смях!

    17:11 13.01.2026

  • 33 Веселин Иванов

    2 3 Отговор
    В коментарите видях само 2 в подкрепа на кмета. Явно останалите не живеят в София.
    В столична община , ако не знаете, управлява герб/ нарочно ги пиша с малки букви/, бсп, и някакви останали или /независими/ боклуци. които нямат друг избор освен да плюят по Терзиев/ така се казва кмета на София / инак ще ги заменят с други, послушни. Знаете кой прави проблема с боклука, тези с малките букви, и вие дето ги /подкрепяте/ сте с малки букви. Знаете го, разбирате го, но за друго явно не ставате!

    Коментиран от #37

    17:11 13.01.2026

  • 34 Ааабе

    4 3 Отговор
    Момченце нагло, недей да ни губиш времето с празните си приказки, ами си събирай багажа, и освободи мястото за някой кадърен !!

    Коментиран от #39

    17:14 13.01.2026

  • 35 Цвете

    3 2 Отговор
    БРАВО НА ТЕРЗИЕВ. КОЙ РАЗБРАЛ, РАЗБРАЛ.,КОЙТО НЕ ДА ПРОЧЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ СТАТИЯТА. В ЕВРОПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗДЕЛНО ХВЪРЛЯНЕ НА БОКЛУКА. И ТУК ТРЯБВА ДА СТАНЕ. МИСЛЕТЕ ПРЕДИ ДА СИ ДАДЕТЕ ВОТА.

    17:17 13.01.2026

  • 36 Колю

    4 0 Отговор
    Като чета коментарите съм потресен как всички разбират, изобличават политиците, говорят за милионни суми, проекти. Същото е и с този кмет, аман от морални и психологически ментори които ни правят смели, мотивирани и позитивни. Това е сбърканото в нашата страна, всеки е философ. ИМА КРИЗА С БОКЛУКА, просто. Този кмет трябва да обясни как ще я разреши точка, а не да ни обяснява какви да бъдем и как да гласуваме. Това е положението, така се гласува от години, такава е избирателната активност, купени, истински гласове, всичко е търсене на извиневния. И всички ние трябва да протестираме, че кофите са пълни, а не да търсим политическа отговорност, ние не сме политици.

    17:17 13.01.2026

  • 37 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Веселин Иванов":

    Ти чувал ли си, че има закон за обществените поръчки!? Едва ли!
    Знаеш ли кой е възложител на поръчките, съгласно този закон!? Отговор - кмета! Общинските съветници нямат никакви функции и правомощия!
    Кой забави процедурата - кмета, съветниците,.... светия синод!?
    Едва ли живееш в София и не си зарит с боклуци щом лаладжийстваш безсмислени глупости!
    Никой не пречи на Терзиев да организира обществена поръчка за сметосъбиране, извозване и почистване на улиците освен.... собственото му неможачество!

    17:18 13.01.2026

  • 38 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    НАЙ-СЛАБИЯТ Кмет на София от 1878г, до сега!

    17:18 13.01.2026

  • 39 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ааабе":

    Като Фандъчката ли?! Та бе хем некадърна-хем крадлива!

    17:20 13.01.2026

  • 40 решението

    3 2 Отговор
    Просто оставка. След като не се справя, Терзиев трябва да се извини на своите избиратели и да подаде оставка. От това ли го е страх?

    17:22 13.01.2026

  • 41 Реалист

    3 4 Отговор
    Това е нашия кмет!
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов в затвора. Те са мафията която ще измегъртаме на изборите.

    Коментиран от #54

    17:22 13.01.2026

  • 42 До Веселин

    4 1 Отговор
    Не само заради боклука, а за всичките му решения - увеличаване цените на зоните и тяхното разширяване, разрешение за застрояване на Витоша, принудителната оставка на главната архитектка, толериране на презастрояването, и т.н. ! А боклукът е просто фитилът ! И хайде не ни лъжи, че някой друг е виновен !

    17:23 13.01.2026

  • 43 До Промяна

    3 3 Отговор
    Фандъчката направи куп хубави и полезни неща за София, а вие ако търсите някой магьосник с един замах да оправи всичко, има да чакате цял живот ! Тя донесе много промени към по-добро, а вие носите само Промяна към по-зле !

    Коментиран от #56

    17:28 13.01.2026

  • 44 Горски

    6 2 Отговор
    То това некадърното вместо да седне да работи, седнало изявления да прави, де гиди тояга. Мошеник по душа, сърце и ген. Пич ти си кмет на София, за какъв страх точно ни говориш? Страх има по селата и всички затънтени места в България, където крака нито ви е стъпил, нито някога ще стъпи, там където хората няма нищо, защото основното се взима от столицата! За последователите ли си пишеш не знам, но това е доста надменно. Върши си работата, софиянци затова си плащат данъците, остави тоя пост в социалните мрежи, остави това малоумно противопоставяне с мафия, която дори не можеш да посочиш коя е точно! Иди сега на едни избори, да видиш как ще те изчистят хората. Щото, едно е да плямпаш от позицията на 3-то поколение ДС отроче, друго е, когато си зарил половин София с боклук вече половин година.

    17:29 13.01.2026

  • 45 ДрБр

    4 2 Отговор
    Неможач дава акъл!

    Коментиран от #48

    17:29 13.01.2026

  • 46 цигането Симо

    2 2 Отговор
    Кмета Васко е лош.Тате нема и не дава пари на мама да зготви супа от карантия.Мама казва:
    Кмет Васко изяде твойта кифла и нема да закусиш днеска.Кмете Васко гладно съм.Дай пари
    на тате и мама за да ям..Ама аз съм добро дете и се моля за тебе:Бог да прости кмета Васко.

    17:29 13.01.2026

  • 47 Мдааа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    ДС наследници надничат зад гърба на Делян Пеевски, а той самият е внук на член на ДС!

    17:30 13.01.2026

  • 48 Хари

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "ДрБр":

    Неможачите са Бойко Борисов и Делян Пеевски.

    17:31 13.01.2026

  • 49 Цвете

    2 2 Отговор
    БРАВО НА ТЕРЗИЕВ. КОЙ РАЗБРАЛ, РАЗБРАЛ.,КОЙТО НЕ ДА ПРОЧЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ СТАТИЯТА. В ЕВРОПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗДЕЛНО ХВЪРЛЯНЕ НА БОКЛУКА. И ТУК ТРЯБВА ДА СТАНЕ. МИСЛЕТЕ ПРЕДИ ДА СИ ДАДЕТЕ ВОТА.

    17:33 13.01.2026

  • 50 Дупничанин

    0 0 Отговор
    Верно е. Обаче веднага след него е ДДС.

    17:34 13.01.2026

  • 51 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Имало мафия в боклука . Мафията пречела на сметосъбирането .Колко години госпожа Фандъкова управляваше и нямаше мафия.

    Коментиран от #58, #69

    17:35 13.01.2026

  • 52 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Грозен и неумен кмет от ПП .

    Коментиран от #68

    17:36 13.01.2026

  • 53 Да питам

    1 0 Отговор
    На районите с подписаните анекси,данък смет сега ще е 500 евро ли? Защото по логиката на Терзиев сега трябва да е така.И да питам пак,защо се оставиха някои райони да се затрупат с боклук,вместо и с техните фирми да се подпише анекс,докато се търси друг изход.За назидание ли се прави или от некадърност.

    Коментиран от #67

    17:39 13.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Грозен кмет

    Коментиран от #57

    17:41 13.01.2026

  • 56 Парадокс БГ

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "До Промяна":

    Фандъкова да отива за си оправя некадърните догжвори, които е сключила и е заробила София, сега Васко да се мъчи да й оправя простотиите и некадърността. Селската учителка по руски Фандъкова срещу Васил Терзиев, който представлява управление, насочено към бъдещето, а не към поддържане на статуквото. София има нужда именно от това.

    17:41 13.01.2026

  • 57 По-точно

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Араб":

    Грозни и дебели са Боко Тиквата и прасето Шиши Магнитски. Васко си е топ пич!

    17:43 13.01.2026

  • 58 Напротив!

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Бай Араб":

    Фандъчка беше в симбиоза с мафиата.

    17:44 13.01.2026

  • 59 пенсионера

    1 1 Отговор
    Кмете добре пишеш ама я кажи колко евро заплата взимаш и колко е пенсията на ДС-тате и
    тунеядеца деде който крадеше кокошки и избяга в шумата да не го вкарат в кауша.Моята е 300 евро.

    Коментиран от #65

    17:46 13.01.2026

  • 60 Фандъкова е виновна за кризата с боклука

    1 0 Отговор
    14 години София се управляваше без визия и без смелост. Проблемите се замитаха, договорите се трупаха, а цената винаги я плащаха гражданите – с по-скъп живот, по-мръсен град и усещането, че нищо не зависи от тях. Фандъкова беше удобен администратор на статуквото, но никога негов коректив.

    17:47 13.01.2026

  • 61 Браво, кмете Терзиев! С теб сме!

    1 0 Отговор
    Терзиев прави точно обратното – отказва да подпише сметки за стотици милиони, говори ясно за зависимости, настоява за участие и активност, а не за примирение. Това е огромната разлика. Едното управление разчиташе на тишина и страх, другото разчита на граждани, които мислят и действат.

    17:48 13.01.2026

  • 62 Терзиев е борец срещу Мафията!

    1 0 Отговор
    София няма нужда от „по-малко зло“ и спокойни усмивки. Има нужда от кмет, който не се страхува да каже „не“ – и да плати политическата цена за това. Именно затова думите и действията на Васил Терзиев имат значение.

    17:49 13.01.2026

  • 63 Мафията вън!

    1 0 Отговор
    Терзиев разкара Такита-макита, Вълци-мълци, с които Фандъчката играеше...

    17:49 13.01.2026

  • 64 Васил Терзиев доказва, че е лидер!

    1 0 Отговор
    Васил Терзиев казва на глас нещо, което твърде дълго беше премълчавано – най-скъпият данък в България е страхът. Страхът да не си развалиш спокойствието, да не „се набиеш на очи“, да не застрашиш нечий чадър. Именно върху този страх се крепеше моделът на управление през годините на Фандъкова – тихо, без конфликти, без реална отговорност и с удобното оправдание „така е системата“.

    17:50 13.01.2026

  • 65 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "пенсионера":

    Заплатата на кмета е публична – не е тайна, не е офшорка и не е „на ръка“.
    Пенсиите на роднини не се определят от кмета, нито се плащат от джоба ти.
    Твоята пенсия от 300 евро не е заради Терзиев, а заради 30 години управление от хората, които днес пак защитавате с псувни. Същите, които направиха така, че трудът да не стига за живот, а страхът да изглежда нормален.

    17:51 13.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Да ти рекна

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Да питам":

    Не, данъкът за гражданите не е 500 евро – именно защото кметът Терзиев отказа да подпише сметки за стотици милиони, които щяха да ударят обикновените семейства. Това е разликата между политически популизъм и истинско управление.
    Що се отнася до боклука – причината не е „назидание“, нито е „некaдърност“ на един ден. Години наред системата беше монополизирана и се правеха неудобни договори, които блокираха нормалните решения. Сега се търсят реални и законни анекси и нови договори, за да няма повече скрити такси и хаос.
    С други думи: Терзиев не оправдава проблемите на града, той ги поправя, а хората просто трябва да разберат, че реформите не се случват с магическо „махване с пръст“.

    17:55 13.01.2026

  • 68 Обидите са липса на аргументи!

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бай Араб":

    Нито е грозен, нито неумен. Направо си е пич – и с визия, и с акъл, и с резултати, за разлика от обидите без аргументи. 😎

    17:57 13.01.2026

  • 69 Бай космат

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Бай Араб":

    Аха, значи проблемите изчезват като по магия, щом сменим кмета? Таки и Вълка може да го потвърдят – някои „мафии“ обичат дългите мандати, но бягат при нови управници. 😎

    17:59 13.01.2026

  • 70 Цецо

    1 0 Отговор
    Точно така! 👍 Терзиев не просто говори – той действа, защото разделното събиране на боклука не е екстра, а стандарт в цяла Европа.
    Кой разбрал, разбрал – кой не, време е да се научи, преди да сложи бюлетината. 🗳️

    18:00 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове