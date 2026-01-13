Новини
"ДПС - Ново начало" пусна сигнал до министри и шефовете на РИОСВ и РЗИ - София заради кризата с боклука

13 Януари, 2026 15:38 629 27

Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората

Сигнал до министъра на екологията Манол Генов и министъра на здравеопазването Силви Кирилов, и до шефовете на РИОСВ София - Ирена Петкова и на РЗИ - София Данчо Пенчев във връзка с кризата с боклука на София пусна ПГ на "ДПС - Ново начало", съобщават от пресцентъра на партията.

В него се казва:

“Изяло в компетенциите на институциите, които ръководите, е да предприемете мерки - строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза.

Недопустимо е в съвременна държава, държавните институции да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци.

Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвърчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бъдат изтрити с обещания.

Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората.

Настояваме, изискваме и ще продължаваме ежедневно да изискваме от името на всички граждани на София да приложите цялата строгост на закона и да защитите здравето, живота и жизнената среда на жителите на столицата на България.

Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема".


  • 1 Последния Софиянец

    12 16 Отговор
    Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    Коментиран от #26

    15:38 13.01.2026

  • 2 НЕ ГО ПОКАЗВАЙТЕ

    27 5 Отговор
    ТОВА ГНУСНО НЕЩО!

    Коментиран от #8

    15:39 13.01.2026

  • 3 Трол

    11 5 Отговор
    Криза с боклука няма.

    15:42 13.01.2026

  • 4 Ура,,Ура

    13 2 Отговор
    Хич няма да им се получи тая инициатива. И особено с двамата министри на две умрели партии.

    15:44 13.01.2026

  • 5 пешо

    17 3 Отговор
    прасето прескочи коледа

    15:48 13.01.2026

  • 6 Има ни пак

    19 3 Отговор
    Шиши, кажи какво става с "магазините за хората"? Отворен е само един щанд. И стига с тия популистки идеи. Хората ви виждат какво правите.

    15:48 13.01.2026

  • 7 пешо

    16 4 Отговор
    та турска партия лидер прасе

    15:48 13.01.2026

  • 8 Малеееее

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ ГО ПОКАЗВАЙТЕ":

    Готов е за конкурс "Най мазното и гнусно нещо" на територийката ни.

    15:55 13.01.2026

  • 9 Ялчин

    10 4 Отговор
    Боклука вика изхварлете боклука!

    15:56 13.01.2026

  • 10 Добър

    9 2 Отговор
    Утре всички на протеста!!! В 18.00 часа!! Мафията надига глава. За машинното гласуване. Не на бюлетини и скенери!

    15:58 13.01.2026

  • 11 Само да попитам

    2 6 Отговор
    Защо не излизат да протестират за изхвърлянето на боклука Комунистическото кметче много ли им харесва

    15:59 13.01.2026

  • 12 въпроси

    2 6 Отговор
    Васко Боклука е издигнат от ПП/ДБ. Те защо стоят и какво правят? Къде е Асен Василев? Тартора им от Дондуков №2 какво прави? Защо не ги извика да ги подсети че трябва да направят нещо? Тези социално активните от протестите на 1-10 Декември защо нехаят? Така ли ще живеем в столицата?

    Коментиран от #14

    15:59 13.01.2026

  • 13 Емигрант

    6 0 Отговор
    Високото ниво на простотия и наглост на това същество отговарят право пропорционално на високото му телесно мазно състояние !

    16:01 13.01.2026

  • 14 Че в столицата освен

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "въпроси":

    "Б-О-К-Л-У-К" друг живее ли, например хомосапиенс ?

    16:03 13.01.2026

  • 15 Дедо

    6 0 Отговор
    Дубайския що не пусна сигнал срещу кмета на Плевен от герб за кризата с водата през лятото ?

    16:06 13.01.2026

  • 16 Тервел

    3 2 Отговор
    Дебелан ,Тиквата и Таки ще ви оправят с боклука спете спокойно деца

    16:07 13.01.2026

  • 17 ГанЯ

    5 0 Отговор
    Много 🐷 изпражнения има! Не произвеждай повече🐷

    16:09 13.01.2026

  • 18 Връщай

    5 0 Отговор
    ПАРИТЕ!

    16:09 13.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лятната криза

    6 0 Отговор
    с боклука на София по времето на кмета ББ как де отрази на здравето на хората. Тотава даже излезе смешката "ти от София ли си или така си миришеш". Къде беше тогава дебелето да пуска сигнали?

    16:11 13.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 МВР служител

    2 0 Отговор
    Новите ръководства на ДАНС и МВР ще имат нужда само от един час за да опандизят всички, които се правиха, че не виждат злоупотребата с власт на прасето и метастазите му, които прибират астрономически заплати и носят герба на България. Ще се видим на Гемето скоро

    16:13 13.01.2026

  • 23 Нострадамус

    2 0 Отговор
    На бас, че до края на януари Пеевски ще бъде транспортиран в унгарски затвор за да не се пречи на разследването в България , само гледай какъв цирк ще стане преди това, защото Пеевски ще си отмъсти за тази и всички останали мизерии на Борисов

    16:15 13.01.2026

  • 24 Мнение

    3 0 Отговор
    Реших, че след като е преживял Коледа, феномена ще вземе да си купи нов костюм, но не. С този син костюм и червена вратовръзка ще замине при бай Ставри или в Дубай!!! КОЙ знае? Ще поживеем, ще видим на къде ще го отвее протестът на младите хора.

    16:16 13.01.2026

  • 25 Ройтерс

    0 0 Отговор
    Ами ,наеми 40 камиона,фирма и чисти!
    Джобпараса е за вас !

    16:17 13.01.2026

  • 26 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    МНОГО МИ Е ИНТЕРЕСНО КАК БО.КЛУК КАТО ТЕБЕ КОЙТО ВИСИ 24/7 ЧАСА В ТОЯ САЙТ ПОСТВА ВЕДНАГА ЗА СЕКУНДИ ХИБРИДНИ АТАКИ ...ПОСТА Е ПОСТНАТ В 15:38 Ч И ТИ ОТРЕ.ПКО АНТИБЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА СИ СЕ ИЗ.ПЛЮЛ ТОЧНО НА СЕКУНДАТА В 15:38 Ч ......?!?!?!?!? В 99% ОТ ВСИЧКИ ПОСТОВЕ В ТОЯ ФЕЙК САЙТ ГО ПРАВИШ !!!?!? КАК СТАВА ТОЯ НОМЕР? В СМИСЪЛ ДОРИ ДА СТОИШ 24/7 Ч ТУК И ДА НЯМАШ ГРАМ ЛИЧЕН ЖУВОТ , ДОРИ ДО ТОАЛЕТНА ДА НЕ ХОДИШ И ДА НЕ СЕ ХРАНИШ ИЛИ ПИЕШ ВОДА ИЛИ ДА НЕ МЪРДАШ ОТ ТЕЛА ИЛИ КОМПА ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТИ ДА ПОСТВАШ КОМЕНТАРИ НА СЕКУНДАТА ....НЕ НА МИНУТАТА,,,НА СЕКУНДАТА...НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПРОСТО ...ОСВЕН АКО НЕ СИ КРЕМЪЛСКИ ТРОЛ ОТ САМИЯ САЙТ .................СПРЕТЕ ДА НИ ПРАВИТЕ НА ГЛУ.ПАЦИ ФАКТИ БГ...ПРОСТО СПРЕТЕ

    16:18 13.01.2026

  • 27 Много активен

    0 0 Отговор
    Шишо пак загрижен за народа. Той и само той обаче може да реши този проблем. Неговите избиратели всички ги знаем кои са. Като им даде някой лев, както на изборите да гласуват за него, сега да изнесат боклуците ще го направят, даже няма защо да ги вози под строй, защото този занаят-боклукчийския си е техен. Знаят как и къде да ги хвърлят, а ще спечелят и пари без да се потят над бюлетините. Хем боклуците ще са изхвърлени от града, хем Шиши ще спечели гласовете особенно на софиянци.

    16:20 13.01.2026

