Времето днес, прогноза за сряда, 14 януари: Почти тихо, значителна облачност в централните и източни райони

14 Януари, 2026 03:00 511 3

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони до 13 в югозападните, в София - около 8

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Ще е почти тихо и през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони до 13 в югозападните, в София - около 8.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Затоплянето ще продължи, но ще остане много ветровито, със силен, по високите части - бурен северозападен вятър.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но ветровито, а по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Затоплянето ще продължи.

В петък в североизточните и северните райони ще превалява сняг и там максималните температури ще се понижат, но в Южна България ще има все още повече слънчеви часове ще бъдат до около 7-8°.

През почивните дни температурите навсякъде ще се понижат, по-съществено в неделя. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг.


