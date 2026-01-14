Времето днес, прогноза за сряда, 14 януари: Почти тихо, значителна облачност в централните и източни райони

Облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Ще е почти тихо и през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони до 13 в югозападните, в София - около 8.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Затоплянето ще продължи, но ще остане много ветровито, със силен, по високите части - бурен северозападен вятър.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но ветровито, а по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Затоплянето ще продължи.



В петък в североизточните и северните райони ще превалява сняг и там максималните температури ще се понижат, но в Южна България ще има все още повече слънчеви часове ще бъдат до около 7-8°.



През почивните дни температурите навсякъде ще се понижат, по-съществено в неделя. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг.