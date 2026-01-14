Новини
Кабинетът в оставка провежда редовно заседание

Кабинетът в оставка провежда редовно заседание

14 Януари, 2026 06:57

22 точки са включени в дневния ред на министрите

На редовното си седмично заседание правителството в оставка ще приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024-а година.

В дневния ред са включени и проекти на решения за освобождаване и за назначаване на генерални консули на България в град Ниш, Република Сърбия и в град Битоля, Република Северна Македония.

Министрите също така ще обсъдят изплащането на еднократна финансова помощ на пострадалите от природни бедствия през 2026-а година.

На 12-и януари под ръководството на министър-председателя Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024-а година.

След решението на правителството се очаква докладът да бъде внесен и в Народното събрание. В дневния ред на заседанието на Министерския съвет има общо 22 точки.

Сред тях е и проект на решение за одобряване участието на "Български енергиен холдинг" в реализацията на проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок Хан Аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на България, чрез придобиване на дял от 10 на сто от правата и задълженията по разрешението и договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта, и за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията.

"Блок Хан Аспарух" се намира в изключителната икономическа зона на България, в дълбоките води на Черно море.

Министрите ще разискват и по проекти на решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на "Български пощи".


