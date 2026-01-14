"Напълно изгубен": Кийт Ърбан притеснява приятелите си след развода с Никол Кидман

Близките на певеца Кийт Ърбан са загрижени за неговото благополучие след развода му с актрисата Никол Кидман, предаде Daily Mail.

Човек от обкръжението му заяви, че певецът е „напълно изгубен без семейството си“. Според източника, той е пропуснал рождения ден на дъщеря си Фейт и е прекарал Коледа сам.

„Кийт вече не знае къде е домът му. Той е фокусиран върху работата и това го държи в Нашвил, но това е мъж, който е роден в Нова Зеландия, израснал в Австралия и е създал семейство в САЩ. Той е загубил всичките си навигационни помагала“, каза източникът на таблоида.

Според съобщенията, Кийт Ърбан е постоянно под грижите на приятелите си след развода.

На 7 януари беше обявено, че Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са се развели след 19 години брак. В документите актрисата е посочила „непреодолими различия“ като причина за раздялата си с певеца, въпреки предишните слухове за изневяра. Според съобщенията, звездите са се отказали от издръжката на детето и са се споразумели да си поделят съдебните разноски. Дъщерите им ще останат с майка си и ще прекарват „всеки втори уикенд“ с баща си.

Раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан беше обявена на 29 септември. TMZ съобщи, че актрисата и певецът живеят отделно от началото на лятото, като Кидман поема отговорността за грижите за двете им деца, докато Ърбан е отсъствал.