Новини
Любопитно »
"Напълно изгубен": Кийт Ърбан притеснява приятелите си след развода с Никол Кидман

"Напълно изгубен": Кийт Ърбан притеснява приятелите си след развода с Никол Кидман

14 Януари, 2026 07:19 853 0

  • кийт ърбан-
  • никол кидман-
  • развод

Според източника, той е пропуснал рождения ден на дъщеря си Фейт и е прекарал Коледа сам

"Напълно изгубен": Кийт Ърбан притеснява приятелите си след развода с Никол Кидман - 1
Снимкa: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Близките на певеца Кийт Ърбан са загрижени за неговото благополучие след развода му с актрисата Никол Кидман, предаде Daily Mail.

Човек от обкръжението му заяви, че певецът е „напълно изгубен без семейството си“. Според източника, той е пропуснал рождения ден на дъщеря си Фейт и е прекарал Коледа сам.

„Кийт вече не знае къде е домът му. Той е фокусиран върху работата и това го държи в Нашвил, но това е мъж, който е роден в Нова Зеландия, израснал в Австралия и е създал семейство в САЩ. Той е загубил всичките си навигационни помагала“, каза източникът на таблоида.

Според съобщенията, Кийт Ърбан е постоянно под грижите на приятелите си след развода.

На 7 януари беше обявено, че Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са се развели след 19 години брак. В документите актрисата е посочила „непреодолими различия“ като причина за раздялата си с певеца, въпреки предишните слухове за изневяра. Според съобщенията, звездите са се отказали от издръжката на детето и са се споразумели да си поделят съдебните разноски. Дъщерите им ще останат с майка си и ще прекарват „всеки втори уикенд“ с баща си.

Раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан беше обявена на 29 септември. TMZ съобщи, че актрисата и певецът живеят отделно от началото на лятото, като Кидман поема отговорността за грижите за двете им деца, докато Ърбан е отсъствал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ