Новини
България »
Времето днес, прогноза за събота, 16 август: Слънчево, купеста облачност следобед на Запад

Времето днес, прогноза за събота, 16 август: Слънчево, купеста облачност следобед на Запад

16 Август, 2025 03:00 564 1

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София около 30°

Времето днес, прогноза за събота, 16 август: Слънчево, купеста облачност следобед на Запад - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта облачността ще намалява, в повечето райони до предимно ясно време, предаде БНТ.

Ще е почти тихо, в Източна България все още с до умерен североизточен вятър, който следобед в източните райони отново ще се усили. Жълт код остава в сила в Югоизточна България. Иначе ще е предимно слънчево. След обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София около 30°.

По Черноморието - от 27° до 30°. Там ще е слънчево, но особено ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Силно и опасно ще се задържи и вълнението на морето за пореден ден - 3-4 бала. Температурата на морската вода е около 26°.

Слънчево ще е в планините, но след обяд също ще се развива купеста облачност. Валежи не са предвидени. Но пък и там ще е много ветровито - ще духа умерен и силен вятър с посока от североизток.

Слънчево ще е в неделя, с повече облаци в западните райони. На отделни места там пак ще превали и ще прегърми. Температурите ще са без промяна.

В началото на новата седмица предстоят по-сериозни валежи и гръмотевични бури. На много места. В понеделник в Западна и в Централна България, а във вторник и на изток. В сряда ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони след обяд ще превали и прегърми. Ще бъде слънчево, а слабото захлаждане от изминалите дни ще бъде компенсирано с температури от 31° до 36°.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нури

    0 0 Отговор
    Ужас!
    Дано се оправи човекът!

    04:14 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове