Новини
България »
Българският регистър на стволови клетки се нуждае от нови попълнения

Българският регистър на стволови клетки се нуждае от нови попълнения

16 Август, 2025 14:30 604 6

  • планинско изкачване-
  • стволови клетки-
  • димитър михайлов

Планинско изкачване с послание

Българският регистър на стволови клетки се нуждае от нови попълнения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първото в България масово изкачване на Черни връх от трансплантирани се провежда днес. Инициатор е ултрамаратонецът Димитър Михайлов. Целта на изкачването е популяризация на донорството, както и стимулиране на двигателната активност сред тази група хора, съобщава БНР.

Стартът е от хижа "Алеко" на Витоша, а темпото ще бъде съобразено с възможностите на участниците. Началото беше дадено в 09:00 часа, а сборният пункт - чешмата пред хижа "Алеко".

Маршрутът е: хижа "Алеко" - Черни връх - Планинска учебна спортна база "Проф. Иван Стайков".

Пиринка Петрова, председател на Българско сдружение Лимфом, разказва, че Българският регистър на стволови клетки се нуждае непрекъснато от нови попълнения и актуализация. По-големият брой донори в регистъра увеличава възможностите за лечение на стотици пациенти от България и света с хематологични и други заболявания, за които трансплантацията остава единствен шанс за живот:

"В много случаи, като не подейства достатъчно химиотерапията и лъчетерапията, единственото решение е трансплантация. Понякога може със собствени на човека стволови клетки, но понякога не може, тъй като са увредени, и се търси подходящ донор. Ето защо са създадени такива регистри, където хората доброволно се записват, да бъдат потърсени, ако се появи такъв човек, който съвпада по повече показатели, ДНК се изследва, за да могат те да му дадат от своите стволови клетки".

Националната публична банка за стволови клетки е част от Клиниката по клинична имунология на УМБАЛ "Александровска".

Българският регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки е член на Световния регистър, в който има повече от 39 милиона души от над 55 страни.

Подходящи за донорство са всички клинично здрави лица между 18 и 55 години. В България обаче дарителите са под 4 хиляди души:

"Трябва някаква държавна политика, така че да се популяризира това, да се разбере колко е важно и колко е лесно постижимо. Самият регистър работи доста бавно, може би не е достатъчно финансиран".

А изкачването на Черни връх отново е призив и знак:

"Посланието е към всички хора, които имат сърца - да знаят, че един ден, отделен от живота им, в който няма да отидат на работа или няма да изпълняват задълженията си, а ще отидат, ако се наложи изобщо, в болницата и ще спасят един живот, мисля, че е достатъчно. А самото включване в регистъра не изисква никакво време".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хастор

    0 0 Отговор
    Много внимавайте с произход и родословие на родата . Достатъчно ги развъдихте и отгледахте. Ако това се плащаше онези щяха да са първи на опашка да продават като пред кръвните центрове.

    14:43 16.08.2025

  • 2 Какво чакате?

    1 1 Отговор
    От Факти всички да се нареждат в редица за донорство.

    15:06 16.08.2025

  • 3 Да попитам:

    2 0 Отговор
    До този момент има ли поне един спасен "БЪЛГАРИН" с донорски клетки от въпросния световен център??? Моля,не трийте,а се опитайте да потърсите отговор от въпросната пиринка и публикувайте отговора! Сериозните журналисти така правят!!!

    15:08 16.08.2025

  • 4 Подсказвам

    1 0 Отговор
    Да ,,берат" тоя Виктор де разполови цял автобус снощи или онова келеме де потроши няколко човека сред ,които 4-5 деца на тротоара с едно АТВ в Несебър...
    Клетки,колкото си щеш...
    Стига да не ги теглят от...мозъците им...

    15:13 16.08.2025

  • 5 МаДа

    0 0 Отговор
    Различните животински видове включително човека са се сформирали с борба и/или приспособяване към околната среда, и са резулнат от хиляди години еволюция.
    Лекарство което да спре отхвърлянето на органи при междувидови трансплантации - няма.
    Няма и да има.
    Не си мъчете живинсите.

    Коментиран от #6

    15:17 16.08.2025

  • 6 Грешка заради коректора

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "МаДа":

    ЖИВИНКИТЕ

    15:43 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове