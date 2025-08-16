Българският регистър на стволови клетки се нуждае от нови попълнения

Първото в България масово изкачване на Черни връх от трансплантирани се провежда днес. Инициатор е ултрамаратонецът Димитър Михайлов. Целта на изкачването е популяризация на донорството, както и стимулиране на двигателната активност сред тази група хора, съобщава БНР.

Стартът е от хижа "Алеко" на Витоша, а темпото ще бъде съобразено с възможностите на участниците. Началото беше дадено в 09:00 часа, а сборният пункт - чешмата пред хижа "Алеко".

Маршрутът е: хижа "Алеко" - Черни връх - Планинска учебна спортна база "Проф. Иван Стайков".

Пиринка Петрова, председател на Българско сдружение Лимфом, разказва, че Българският регистър на стволови клетки се нуждае непрекъснато от нови попълнения и актуализация. По-големият брой донори в регистъра увеличава възможностите за лечение на стотици пациенти от България и света с хематологични и други заболявания, за които трансплантацията остава единствен шанс за живот:

"В много случаи, като не подейства достатъчно химиотерапията и лъчетерапията, единственото решение е трансплантация. Понякога може със собствени на човека стволови клетки, но понякога не може, тъй като са увредени, и се търси подходящ донор. Ето защо са създадени такива регистри, където хората доброволно се записват, да бъдат потърсени, ако се появи такъв човек, който съвпада по повече показатели, ДНК се изследва, за да могат те да му дадат от своите стволови клетки".

Националната публична банка за стволови клетки е част от Клиниката по клинична имунология на УМБАЛ "Александровска".

Българският регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки е член на Световния регистър, в който има повече от 39 милиона души от над 55 страни.

Подходящи за донорство са всички клинично здрави лица между 18 и 55 години. В България обаче дарителите са под 4 хиляди души:

"Трябва някаква държавна политика, така че да се популяризира това, да се разбере колко е важно и колко е лесно постижимо. Самият регистър работи доста бавно, може би не е достатъчно финансиран".

А изкачването на Черни връх отново е призив и знак:

"Посланието е към всички хора, които имат сърца - да знаят, че един ден, отделен от живота им, в който няма да отидат на работа или няма да изпълняват задълженията си, а ще отидат, ако се наложи изобщо, в болницата и ще спасят един живот, мисля, че е достатъчно. А самото включване в регистъра не изисква никакво време".