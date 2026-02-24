Министър Игнатов: Българското училище трябва да се запази свободно от политическа агитация

Новини
24 Февруари, 2026 15:48 723 10

  • сергей игнатов-
  • образование

В контекста на предстоящите предсрочни избори той проведе поредица от срещи с началниците на РУО

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Основният фокус на настоящото правителство са предстоящите избори. Необходимо е да запазим българското училище от политическа агитация и партизанщина. Това заяви служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов на брифинг за медиите.

В контекста на предстоящите предсрочни избори той проведе поредица от срещи с началниците на Регионалният управления на образованието с цел да се изгладят неточности по процеса, тъй като училищата традиционно се преобразуват в изборни секции.

„Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира”, категоричен е Игнатов. Той допълни, че нарушенията са неизбежни, но трябва да се смекчат.

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни. Той увери, че се работи по казуса. „Материалът не е съобразен с психологическото състояние на децата. Децата трябва да имат време да мислят”, коментира той.

Игнатов каза още, че той няма да има време да въведе необходимите промени за краткото време, в което управлява, но ще окаже съдействие, за да може това да се случи. Една от стъпките е учителите да са обучени за работа с изкуствен интелект.

По отношение на въвеждането на т.нар. дигитална раница министърът също изрази оптимизъм.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 5 Отговор
    В училището трябва има часове по гражданско образование, борба с фалшиви новини, проверка на факти, хибридна война и тролове.

    15:58 24.02.2026

  • 2 Мурка

    3 1 Отговор
    и да обясните на децата как 1907 год -РАЗПЪВАЛИ НАИЛОН по време на ВЪРШИТБА къде е бил ПРОИЗВЕДЕН

    15:58 24.02.2026

  • 3 бай Ставри

    4 0 Отговор
    един или двама министри с акъл в главата всичко друго леш

    16:00 24.02.2026

  • 4 Вече

    5 1 Отговор
    Всичко е политизирано от мутрата герберо сикаджииска мвр,руо

    16:01 24.02.2026

  • 5 Сандо

    4 0 Отговор
    Питате се защо има в България огромен брой професори?Ето,тоя безсрамник така реформира образованието и науката,че ги направи жалки подобия на това,което бяха.И вместо да бъде публично заклеймен и осъден на забрава,ТЕ наново го тръшнаха на министерското кресло.

    16:23 24.02.2026

  • 6 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Даскалите няма как да са деполитизирани при положение,че техните заплати,бонуси и придобивки зависят от бюджета и управляващата сглобка.На това се вика корпоративен вот.

    16:37 24.02.2026

  • 7 Седим и мислим.....мислим и седим..

    0 0 Отговор
    Децата трябва да имат време да мислят”
    Социалните мрежи мислят заради тях.Те са само обекти а не субекти в мисловният процес.

    16:41 24.02.2026

  • 8 родител

    0 2 Отговор
    Щялото образование е под шапката над ГРАБ , и над 60 хил учители гласуват за тях ,защото им увеличиха заплатите ,и плашат ,че като паднат и дойдат лошите ще ги намалят !!

    16:45 24.02.2026

  • 9 А също и

    1 0 Отговор
    от религиозна агитация. За сметка на това, да увеличат часовете по физика с още един час на седмица.

    16:46 24.02.2026

  • 10 ... е свободно

    1 0 Отговор
    А за ж.е.ндър и пи.до.фил агитация ... е свободно.

    16:56 24.02.2026

