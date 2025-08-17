Лесовъд: Половин милион хектара гори изгарят годишно в Европа

Европа е силно застрашена от горски пожари и хиляди хектара гори изгарят годишно. Това обясни пред БНТ доц. Георги Костов, лесовъд, учен и бивш заместник-министър на земеделието и горите.

„Темата е важна не само за България, но и за Европа. Данните на Европейската сметна палата показват, че годишно изгарят над 350 хиляди хектара горска площ, а според данни на учените към Конструктивния съвет на европейските академии те са над 500 хиляди – тоест половин милион хектара. Това е два пъти площта на Люксембург“, обясни ученият доц. Георги Костов.

Доц. Костов обясни, че причините са няколко. На първо място е климатичната промяна и голямото изсъхване на горите.

„От друга страна се наблюдава неподготвеност на населението. Европа е континентът, който е много по-силно застрашен от горски пожари, отколкото Азия или Северна Америка“, поясни лесовъдът.

Той коментира, че трябва да има промяна в начина на мисленето на хората, в образованието на младите хора. Ученият подчерта, че населението трябва да бъде подготвено.

„Да сме наясно, че ситуацията може лесно да бъде изтървана, както вчера в Българово. Втора – да са наясно хората, че трябва да предприемат важни, индивидуални, превантивни мерки. Например да не си изоставят имотите обрасли с треви“, посочи доц. Георги Костов.

Той даде Португалия като добър, че вече дава много повече средства за превенция на пожарите, а не в гасенето им.

Според него състоянието на горите в България не е добро.

"В нашите гори има натрупана много мъртва и засъхваща дървесина, която е горяща биомаса. По думите на един австралийски лесовъд и професор, тези зелени политики на Европа, задължително да правим на всичко консервация, да запазваме много и много площи за биоразнообразието, без необходимата превенция, фактически са политики за анихилация на горите. И аз твърдя убедено, не искам да плаша зрителите, но особено горите в долния лесовъден пояс - до около 600 метра, 700 метра над морска височина, където е и най-горещо и най-сухо, особено в Южна България, това са около половината от горите на България. Те по някакъв начин ще изчезнат в следващата 20 години и трябва да бъдат подменени с млади гори, с млади насаждения. Това изчезване може да стане контролирано с лесовъдски практики, другият начин е да изчезне, както сега го виждаме – стихийно".

Инж Петър Дишков - лесовъд и експерт към браншовата камера на дървообработващата и мебелна промишленост, също се съгласи с твърденията на доц. Костов:

„Нашите гори, особено в ниските части, са трайно застарели. Ние трябва да ги подмладим, да ги подновим, ако искаме да имаме гори...Активното стопанистване включва различни лесовъцки мероприятия -различни видове сечи, но не изсичене на горите",каза инж. Дишков.