Румен Радев отговори на критиките: Властта режисира скандали

Първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп и Путин в Аляска направи държавният ни глава. Според президента Румен Радев срещата възстановява диалога и надеждата за мир. Държавният глава отговори и на критиките по свой адрес от последните дни.
Освен надежда за мир чрез диалог, Румен Радев прогнозира и метаморфоза у българските политици и световните лидери, които по думите му са опитвали да налагат мир чрез сила. Държавният глава не подмина и политическите страсти и критиките за синхрон между него, „Продължаваме Промяната-Демократична България” и „ДПС-Ново начало”. Според Радев „властта режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност."
Първият коментар на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп дойде от местността „Петрова нива”.
„Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до повече разрушения в Украйна и още жертви и загуба на територии”, посочи Радев.
Той отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в петък коментира, че нарушеният диалог между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2 пречи на работата на управляващите, като даде пример с назначенията на посланици, главен секретар на МВР и председател на ДАНС.
„Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира”, заяви българският президент.
Въпросът с взаимодействието между Министерския съвет и Президентството на тема назначения лаконично коментира и председателят на парламента Наталия Киселова.
„Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и това през годините с променлив резултат показва, че когато има политическо противопоставяне, от това страдат и правомощията”, смята Киселова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с големия
„Владимир съвсем наскоро каза: „Никога не съм виждал някой да прави толкова много и толкова бързо“. Той каза: „Ако вие бяхте президент, война нямаше да има"
Коментиран от #101
14:01 17.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #19, #33
14:03 17.08.2025
4 разбира се
"Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги"
14:04 17.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #48
14:04 17.08.2025
6 Бай Данчо
14:07 17.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🌈🌈🌈
Коментиран от #28, #89
14:08 17.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Аз съм веган":Кажи ми ти какво разбра от Срещата?
14:08 17.08.2025
11 Елитът на Еврогария
Коментиран от #13
14:12 17.08.2025
12 мунчо
Коментиран от #17
14:13 17.08.2025
13 много сте ?
До коментар #11 от "Елитът на Еврогария":Коронката ще промени това
14:13 17.08.2025
14 Град Симитли
Преседна ви и още ще ви пресяда!
Коментиран от #18
14:15 17.08.2025
15 оня с коня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Още малко остава да се гордееш с тоя Президент,защото следващия вече чука на Вратата.А като се има в предвид Кои Партии ще го избират,АЗ ще се гордея с него а ти ще го мразиш.
Коментиран от #22, #150
14:16 17.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния Софиянец
До коментар #12 от "мунчо":Боташ, Турски поток и Северен поток минават под общото управление на САЩ и Русия.
Коментиран от #20, #36
14:16 17.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И аз съм на същото мнение
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А само как ни срамеше пред света простата и крадлива герберска Тиква Борисов?! Просто нямам думи за тази безгранична герберастка простотия, която тази Тиква има.
14:17 17.08.2025
20 всеки ден
До коментар #17 от "Последния Софиянец":по един нов милионер от джоба на българина заради мунчовия боташ...
Коментиран от #30
14:17 17.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ха ха ха
До коментар #15 от "оня с коня":Мутри, няма да имате президент! Един чехльо стига!
Коментиран от #25
14:20 17.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факт
14:22 17.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Град Симитли
До коментар #23 от "ахтунг":Щом си падаш по мъже--заповядай! :))
Коментиран от #29
14:23 17.08.2025
27 Радев направи
14:23 17.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ахтунг
До коментар #26 от "Град Симитли":да ти докарам 10 мигранта?
14:25 17.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 койдазнай
14:29 17.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тракия
До като не излезнем всички на Тракия с колите си и не стоим там до оставка и до падане на правителство и Президент ,разпускане на Парламент !!! Няма да има спиране
Коментиран от #73
14:29 17.08.2025
36 Ха ха ха
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Напразни са ти надеждите
14:30 17.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Синя София
14:32 17.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Неподписан
Коментиран от #52
14:34 17.08.2025
43 тука има - тука нема...
"...световните лидери ... са опитвали да налагат мир чрез сила."
Добре, че е Путин да налага война с предварителна молба или преговори и одобрение от противника.
14:36 17.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Който се оправдава
14:43 17.08.2025
46 Факт
Според мен би трябвало да започне процедура за отстраняването на президента. Зная, че повечето коментатори не смятат това за правилно. Главно защото е ясно, че няма достатъчно гласове за импийчването на Радев. Или защото би могло да превърне президента в мъченик. Да,няма, но при една евентуална процедура за отстраняването на Радев ще излязат на светло множество факти за действията на президента за дестабилизирането на България, за БОТАШ или най-голямата корупционна афера, която ощетява нашия народ с над един милион лева на ден, за отношенията на Радев с босове на организираната престъпност и оръжейни търговци, обвинени за износ на специална продукция за Русия. И още, и още...И да не забравяме, че свидетелите ще дават показания пред НС под клетва.
И след края на президетския мандат ще бъде невъзможно за прокуратурата да не започне разследване на действията на Румен Радев.
Защото аз се надявам не просто да чета статии в различни сайтове, а да се стигне до съдебна присъда. Един бивш президент не може да бъде съден за политически думи и позиции, но това не важи за криминални действия.
Отново, съзнавам, че тази моя позиция не е популярна. Но така мисля и така пиша.
Възможно е да греша. Не съм всезнайко.
Коментиран от #51
14:44 17.08.2025
47 Промяна
Коментиран от #60, #77
14:47 17.08.2025
48 Който спи робува
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Световния ред е от 10 години. САЩ, Великобритания, ЕС и Израел са от едната страна, а от другата Русия, Китай и Индия.
14:48 17.08.2025
49 гост
Коментиран от #50, #134
14:49 17.08.2025
50 Мунчо
До коментар #49 от "гост":А Бойко, Феномена, Киро, Чалгаря и Флинстон мълчат. Чакат инструкции от Урсулът, който още е в шок.
14:51 17.08.2025
51 Промяна
До коментар #46 от "Факт":До 46 Много правилно истинско описателно си изложил събитията и решенията свързани с Радев Гешев искаше да разследва Радев и президенството и вижте какво стана Радев Божков шарлатани юмруци овладяха държавата и се започна разрухата ни Много власт и то президенството се оказа извън българските закони и това президенство и хората там дали съзнават че това президенство е българско
14:51 17.08.2025
52 Пий си аповете
До коментар #42 от "Неподписан":А ти от какво си опростял, а Борисов от какво
14:52 17.08.2025
53 Промяна
Коментиран от #56, #67
14:54 17.08.2025
54 световните "лидери"
14:55 17.08.2025
55 Само да добавя
14:56 17.08.2025
56 Феодализъм
До коментар #53 от "Промяна":Това не е правителство, а сбирщина от крадци.
Коментиран от #79
14:57 17.08.2025
57 БЪЛГАРИН
14:58 17.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Огнян Стефанов
Коментиран от #87
14:59 17.08.2025
60 Смешник
До коментар #47 от "Промяна":Явно не си запознат с историята на конфликта Войната е предизвика Запада основно САЩ чез организиране на фашиския преврат в Киев и впоследствие потъпкване на правата на рускоезичното население от създадените нациски бригади
Коментиран от #65, #85
14:59 17.08.2025
61 Каун
Коментиран от #71
15:01 17.08.2025
62 диалог между институциите ?
15:02 17.08.2025
63 ИМПИЙЧМЪНТ !
Коментиран от #138
15:02 17.08.2025
64 Аз лично като чуя "лидери"
15:05 17.08.2025
65 И кво стана
До коментар #60 от "Смешник":тези, които путлер нахлу в суверенна държава да спасява и освобождава избягаха от него в България?!
15:05 17.08.2025
66 Контра на безделника Радев
Коментиран от #69
15:05 17.08.2025
67 Отговор :
До коментар #53 от "Промяна":Много обича ТОЙ да краде , а други да носят отговорност - Боташ.
15:07 17.08.2025
68 Синя София
15:08 17.08.2025
69 Това
До коментар #66 от "Контра на безделника Радев":го поставиш за енти път, тролейбусе. Броят и вида на охраната я определя НСО, а не охраняваният. Твоят Пиши с колко охрана се движи и то без да е президент? А?
Коментиран от #76, #81
15:10 17.08.2025
70 ххх
15:11 17.08.2025
71 Е, ти си
До коментар #61 от "Каун":от там, ти знаеш. А дини има ли?
15:15 17.08.2025
72 само питам
15:15 17.08.2025
73 Прав си
До коментар #35 от "Тракия":Ама няма Ора ,само мижи.турки кефещи се на сатрапа Радев.чакащи да ги оправя
15:23 17.08.2025
74 А50
15:23 17.08.2025
75 БЪЛГАРИН
15:24 17.08.2025
76 Промяна
До коментар #69 от "Това":НСО нищо не определя защото е подчинена на Радев А това с този огромен кортеж си беше излагация но юмрукът иска да се показва ОЩЕ малко и излиза да видим тогава
Коментиран от #95
15:24 17.08.2025
77 Ветеран от Протеста
До коментар #47 от "Промяна":Ми то е ясно от първия ден на войната в Украйна - Радев е съюзник на Военнопрестъпника Путлер.Ще ги съдят в Хага и двамата един ден !!!
15:25 17.08.2025
78 Отец Дионисий
Коментиран от #82, #83
15:26 17.08.2025
79 Промяна
До коментар #56 от "Феодализъм":Извинявай ти кой си че ще очерняш редовно българско правителство 56 за глупостите които драскаш тук и очерняш хора политици министри управляващи сега държавата
15:27 17.08.2025
80 !!!?
15:28 17.08.2025
81 Даа
До коментар #69 от "Това":А на НСО кой е началника ,фатмакаа
Коментиран от #97
15:29 17.08.2025
82 БЪЛГАРИН
До коментар #78 от "Отец Дионисий":Не саме че не е умен,ами е тъп като всеки фатмак.
15:30 17.08.2025
83 Чул
До коментар #78 от "Отец Дионисий":Та Отче
15:30 17.08.2025
84 Залюхан
Коментиран от #86
15:31 17.08.2025
85 Промяна
До коментар #60 от "Смешник":А Путин защо нахлу на чужда територия Украйна е суверенна държава Путин кой е че ще убима мачка руши заграбва Украйна има право да се защитава Путин незабавно да се изтегли от Украйна А Тръмп унизи САЩ с легитимацията на агресорът Путин Останалото са празни приказки Незабавно изтегляне на Путин от Украйна Путин убива граждани нали денонощно
15:32 17.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 !!!?
До коментар #59 от "Огнян Стефанов":"Миролюбецът" Мистър Кеш призова Кремъл за спирането на варварската война в Украйна !
Същия този подлец бил против мир чрез сила...явно си мечтае за "руски мир" чрез слабост !!!?
15:40 17.08.2025
88 Промяна
Коментиран от #109
15:40 17.08.2025
89 От амбрияжи
До коментар #8 от "🌈🌈🌈":оценки не искаме. Хайде пак докладвай.
15:41 17.08.2025
90 !!!? Корекция
Същия този подлец бил против мир чрез сила...явно си мечтае за "руски мир" чрез слабост !!!?
Коментиран от #118
15:41 17.08.2025
91 Гълъб Миролюбов
15:42 17.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ
А ДН€$ фатмакът И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
15:43 17.08.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Нищо не знаеш
До коментар #76 от "Промяна":Броят на охраната я определя НСО според конкретната информация относно възможността за заплахи и провокации.
Коментиран от #98
15:45 17.08.2025
96 ДОЛУ рум€н Крад€в!
се бута да е все начело."
"Във всички времена добре живее
тоз, който да се нагоди умее"
/Радой Ралин/
Коментиран от #107
15:45 17.08.2025
97 Едното
До коментар #81 от "Даа":няма общо с другото. Президентът дори не може да нареди да му се свали охраната. Просто няма да го изпълнят от НСО, защото отговорността е тяхна.
Коментиран от #102
15:47 17.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Майора
15:52 17.08.2025
100 Майора
15:52 17.08.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 !!!?
До коментар #97 от "Едното":Радев няма нужда да нарежда, а просто да каже на НСО, че не желае толкова раздута охрана...!
Коментиран от #104
15:53 17.08.2025
103 Порноактьор
Коментиран от #105, #106
15:57 17.08.2025
104 Леле
До коментар #102 от "!!!?":Ясно, нищо не ти е ясно. Ами ако им каже да излетят с балони?
16:00 17.08.2025
105 Сериозно?
До коментар #103 от "Порноактьор":На теб ли в гейско порно?
16:03 17.08.2025
106 Кака Пена
До коментар #103 от "Порноактьор":На мен пък ми заприлича на Гроздан Караджов. И оня гледа като нaakaн.
16:08 17.08.2025
107 МУХЪЛ.
До коментар #96 от "ДОЛУ рум€н Крад€в!":НАВРЕМЕТО НАЙ ТРУДНО СЕ ВЛИЗАШЕ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ВЪВ ВВМУ ВАПЦАРОВ ВЪВ ВАРНА. И ИМА ЗАЩО. .....ЩОТО КОИТО ВЛЕЗНАТ ПОЛОВИНАТА НЕ ЗАВЪРШВАТ.ТАМ ИЗПИТ НЕ СЕ КУПУВАШЕ.....ИЛИ ЛЕТИШ ИЛИ СА ВРЪЩАШ В ПАНЕЛКИТЕ ДА ДЪВЧЕШ ДЮНЕРИ.......ТО ТОГАВА НЯМАШЕ ДЮНЕРИ АМА Е ЯСНО.....
Коментиран от #125
16:11 17.08.2025
108 Анонимен
Коментиран от #112
16:12 17.08.2025
109 От къде знаеш?
До коментар #88 от "Промяна":Работиш в банка ли?
Коментиран от #110
16:25 17.08.2025
110 Промяна
До коментар #109 от "От къде знаеш?":Пише го в 24 часа Декларации те на властта са достъпни за това което притежават Прочети 500 хиляди има човекът спестени от 9 години в президенството дошъл е с 5 хиляди а вие още му се кланяйте
Коментиран от #114
16:28 17.08.2025
111 Румен Радев
Коментиран от #113
16:31 17.08.2025
112 Промяна
До коментар #108 от "Анонимен":Хахахаха ДА президентастрада заедно с теб на плажът в Созопол в лукс охолство комфорт с внушителен кортеж се разхожда ДА заедно с теб страда и на лукс в Гърция хотел се пече и води държавните охранителите ДА заедно с теб страда 108 неизвестен си за Радев хахахахаха
16:31 17.08.2025
113 И защо да няма?
До коментар #111 от "Румен Радев":Не ги е откраднал, все пак е президент. /Без да искам натиснах + на поста ти/
16:41 17.08.2025
114 И защо да няма?
До коментар #110 от "Промяна":Не ги е откраднал, все пак е президент. /Без да искам натиснах + на поста ти/
Коментиран от #116
16:44 17.08.2025
115 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #137, #147
16:50 17.08.2025
116 Промяна
До коментар #114 от "И защо да няма?":За какви заслуги за 9 години в президенството каква дейност полезна има за България ЗА мен Президентската институция е излишна Нищо полезно за държавата цяла защитена институция защо да се харчат излишни пари за нищоправене
Коментиран от #119
16:52 17.08.2025
117 Ветеран от Протеста
Коментиран от #120
16:59 17.08.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 8888
До коментар #116 от "Промяна":Не той е определил вида на държавата и органите и, а ВНС. Не той е определил заплатата си, а ВНС и НС. Какво трябва да прави един президент в парламентарната република? Той няма изпълнителни правомощия,ма представителни. Изпълнява решенията на НС относно представителството и т.н. Пише го в Конституцията, прочети я.
Коментиран от #121, #123
17:12 17.08.2025
120 Той
До коментар #117 от "Ветеран от Протеста":ли е подписал този договор, който не си чел, но коментираш, г-н тролей? Едва ли ще отговориш.
Коментиран от #122
17:17 17.08.2025
121 Промяна
До коментар #119 от "8888":А от 5 години насам кой докара шарлатаните кой се съюзи в божкови платени кой назначи с ала бала шарлатаните кой със служебните подписа Боташ кой с политическите си назначения св КС И Прокопиеви назначи измамниците КОЙ ПРОМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СЛУЖЕБНИТЕ РАДЕВИ АЗ ЛИ ТИ ЛИ КОЙ
Коментиран от #129, #131
17:18 17.08.2025
122 Промяна
До коментар #120 от "Той":Служебните на Радев подписаха Боташ а Радев е говорил с Ердоган и защо аз и семейството ми да плащаме неизгодни служебни радеви и да си и мълчим нали така иска Радев
Коментиран от #124
17:20 17.08.2025
123 Промяна
До коментар #119 от "8888":Тогава е време всичко да се промени НЕ искам повече такива личности като Радев в плезиденството и изобщо това президенство нищо не работи за държавата Всичко да се промени това е
Коментиран от #130
17:22 17.08.2025
124 Иненно
До коментар #122 от "Промяна":Президентът няма правомощия да подписва междуправителствени договори. Няма и правомощия да разпорежда на което и да е правителство да сключва или не такива договори. Служебните правителства са на РБ, а не на нейния президент. В случая, служебният премиер беше определен и наложен от посолствоТо в договорка с Брюксел. Заради санкциите срещу Русия по отношение на петрола и газа.
Коментиран от #128
17:31 17.08.2025
125 Пък други
До коментар #107 от "МУХЪЛ.":ХОДЕХА ДА КРАДЪТ КОЛИ В УНГАРИЯ.....И ПОЛЕЖАХА В ТАМОШНИЯ ПАНДИЗ.....ПОСЛЕ СИ КУПИХА ДЖЕНЕРАЛСКИ УНИФОРМИ.....
17:33 17.08.2025
126 Гост
Коментиран от #127
17:34 17.08.2025
127 Магнитски
До коментар #126 от "Гост":Кои скандали? Тоя като на Джевдет Чакъров ли?
17:44 17.08.2025
128 Промяна
До коментар #124 от "Иненно":124 това което си написал тук е драсканици за малоумници И огромни лъжи 124 Радев лично назначи служебни правителства лично а не аз или ти Защо Лъжеш Боташ е сключен от Радевото служебно правителство за 13 години
Коментиран от #132
18:04 17.08.2025
129 8888
До коментар #121 от "Промяна":Писах вече: той не е подписвал никакъв договор. И как, според теб, е накарал едно правителство да подпише някакъв договор? Шамари ли им е удрял ? Стига с Пеевските опорки!
По отношение на Петков, той сам го отчете като грешка и точно той ги нарече шарлатани. Май удобно си забравил.
Коментиран от #135
18:05 17.08.2025
130 8888
До коментар #123 от "Промяна":И аз не искам Пеевски да държи държавата, но циганите искат и той ги използва.
18:07 17.08.2025
131 Относно
До коментар #121 от "Промяна":политическите му назначения в КС си написал глупост явно от незнание. Какво е това негово "политическо" назначение?! Квотата на президентството е определена в Конституцията, която знам, че си чел подробно.
18:12 17.08.2025
132 Боже, събери си вересиите
До коментар #128 от "Промяна":Служебното правителство се назначава когато няма НС с единствената задача да произведе изборите. Президентът издава указ, за да го легитимира. То не е политическо. Но явно споря с радиоточка на Новото начало, което означава, че съм те надценил. Явно си най-обикновен т..Рол, при това неук.
Коментиран от #133
18:18 17.08.2025
133 Промяна
До коментар #132 от "Боже, събери си вересиите":Едно и също си знаете ПЕЕВСКИИ БОРИСОВ нали И аз живея тук и моето семейство и добре виждаме чуваме усещаме плащаме Така че вашите измислици другаде ги разпространявайте Служебни назначения на Радев са правителствата Кой промени това и кога и защо Кой подписа Боташ за 13 години и кой плаща и никой не носи отговорност В КС Радев има 4 лично негови назначения които заедно с Прокопиените назначиха измамниците да рушат и създават напрежение Кой изхвърли бюлетините от софийските райони Кой прескочи избирателните закони Кой изхвърли законно избрани депутати от български граждани Защо България да няма редовно правителство
Коментиран от #143
18:26 17.08.2025
134 да попитам
До коментар #49 от "гост":А ти кат?(като) кой ъгАл(ъгЪл) си остър?Така,както пишеш,си гУтоФ за дИпутат!
18:29 17.08.2025
135 Промяна
До коментар #129 от "8888":Грешка било това че с ала бала с божковите протести с юмрук лично назначи шарлатаните ТОВА Е БЪЛГАРИЯ РАДЕВ НЕ ТИ Е ОПИТНО ПОЛЕ ЗА ТВОИТЕ ПРИЩЕВКИ КОЙ ПЛАЩА ЦЕНАТА НЕЕ РАДЕВ А АЗ И ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ РАЗРУХА ХАОС НИКАКВО РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НИКАКВО СТОПИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВЛИЗАНЕТО НИ В ЕВРОЗОНАТА С ХЪРВАТИЯ ТОВА Е БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЕ Е НА РАДЕВ ЛИЧНО
18:30 17.08.2025
136 Игумен
18:45 17.08.2025
137 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #115 от "ЕДГАР КЕЙСИ":АМА ПОНЕ И 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА НАБИИТЕ СИ ГО ВЪВ СМЪРДЕЛИТЕ УСТА.
Коментиран от #146
18:55 17.08.2025
138 1111
До коментар #63 от "ИМПИЙЧМЪНТ !":Най - простият, алчен и злобен политик е Ту-ту!
19:04 17.08.2025
139 П.С
19:09 17.08.2025
140 Цвете
19:38 17.08.2025
141 Цвете
19:40 17.08.2025
142 Цвете
19:40 17.08.2025
143 Мдааа
До коментар #133 от "Промяна":Колегата е прав. Много си tъп. Но такъв електората на Дебелия. Иначе как ще му вярват?
Коментиран от #144
19:44 17.08.2025
144 Промяна
До коментар #143 от "Мдааа":Нямате вече какво смислено да Лъжете и се започна с обидите И най важното аз съм си аз и съм за просперираща България Останалото си е ваша лична измислица Няма дебели няма тънки има само европейска България за мен
19:55 17.08.2025
145 Иван Иванов
20:13 17.08.2025
146 ,55 от Козлодуй
До коментар #137 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":И кога ни е освобождавала твоята Рассия ? Можеш да прочетеш в историите на съседните държави , а не в измамата която учим . То тя е писана от КГБ на което ти сляпо вярваш .
21:27 17.08.2025
147 55 от Козлодуй
До коментар #115 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Oчень хорошо Кейси .
21:36 17.08.2025
148 Скапана
00:04 18.08.2025
149 Браво на Радев
00:36 18.08.2025
150 Така е
До коментар #15 от "оня с коня":Като се има предвид партиите на задкулисието ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ да си слагат послушко и да работи срещу България, няма да има българин да не го мрази.
00:40 18.08.2025