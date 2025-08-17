Новини
Румен Радев отговори на критиките: Властта режисира скандали

17 Август, 2025 14:00 3 566 150

  • румен радев-
  • държавни имоти-
  • аляска

Президентът направи и първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп -Путин

Румен Радев отговори на критиките: Властта режисира скандали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп и Путин в Аляска направи държавният ни глава. Според президента Румен Радев срещата възстановява диалога и надеждата за мир. Държавният глава отговори и на критиките по свой адрес от последните дни.

Освен надежда за мир чрез диалог, Румен Радев прогнозира и метаморфоза у българските политици и световните лидери, които по думите му са опитвали да налагат мир чрез сила. Държавният глава не подмина и политическите страсти и критиките за синхрон между него, „Продължаваме Промяната-Демократична България” и „ДПС-Ново начало”. Според Радев „властта режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност."

Първият коментар на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп дойде от местността „Петрова нива”.

„Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до повече разрушения в Украйна и още жертви и загуба на територии”, посочи Радев.

Той отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в петък коментира, че нарушеният диалог между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2 пречи на работата на управляващите, като даде пример с назначенията на посланици, главен секретар на МВР и председател на ДАНС.

„Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира”, заяви българският президент.

Въпросът с взаимодействието между Министерския съвет и Президентството на тема назначения лаконично коментира и председателят на парламента Наталия Киселова.

„Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и това през годините с променлив резултат показва, че когато има политическо противопоставяне, от това страдат и правомощията”, смята Киселова.


  • 1 оня с големия

    38 53 Отговор
    Тръмп е единственият президент в историята на Америка, който може да бъде манипулиран толкова лесно, колкото седемгодишно дете със забавяне в развитието. Дайте му бонбонче и той ще си свали и гащите.

    „Владимир съвсем наскоро каза: „Никога не съм виждал някой да прави толкова много и толкова бързо“. Той каза: „Ако вие бяхте президент, война нямаше да има"

    Коментиран от #101

    14:01 17.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    65 73 Отговор
    Това е моят президент! Гордея се с него!

    Коментиран от #15, #19, #33

    14:03 17.08.2025

  • 4 разбира се

    14 8 Отговор
    Патисон се прави на Хари Труман.
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги"

    14:04 17.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    27 35 Отговор
    Всички се занимават с Украйна а не забелязват Новият Световен ред който замислят Путин и Тръмп.Голям удар за Турция, Китай и ЕС.

    Коментиран от #48

    14:04 17.08.2025

  • 6 Бай Данчо

    33 23 Отговор
    Колко и странно да звучи Радев и Пеефски пътуват в лодката на Тръмп! Докато Боко се съобразява с русокосете соросоиди- Урсулите!

    14:07 17.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🌈🌈🌈

    41 12 Отговор
    Мафиотска държава, крадлив народ.

    Коментиран от #28, #89

    14:08 17.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    19 14 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Кажи ми ти какво разбра от Срещата?

    14:08 17.08.2025

  • 11 Елитът на Еврогария

    29 30 Отговор
    без Референдум ни води към светло еврогарско бъдеще без светлина, топлина и вода, трябва да пестим ток и вода в името на цифровото бъдеще. Територията и Европа загиват, законите не защитават европейците, писани са от лобисти. Води се се биотехнопсихо историческа война срещу човечеството. Много сме!

    Коментиран от #13

    14:12 17.08.2025

  • 12 мунчо

    46 31 Отговор
    боташ КОГА???

    Коментиран от #17

    14:13 17.08.2025

  • 13 много сте ?

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Елитът на Еврогария":

    Коронката ще промени това

    14:13 17.08.2025

  • 14 Град Симитли

    40 29 Отговор
    Не ви е Плевнелиев - - да му биете чимбери пред целия свят!
    Преседна ви и още ще ви пресяда!

    Коментиран от #18

    14:15 17.08.2025

  • 15 оня с коня

    35 35 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Още малко остава да се гордееш с тоя Президент,защото следващия вече чука на Вратата.А като се има в предвид Кои Партии ще го избират,АЗ ще се гордея с него а ти ще го мразиш.

    Коментиран от #22, #150

    14:16 17.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    20 23 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо":

    Боташ, Турски поток и Северен поток минават под общото управление на САЩ и Русия.

    Коментиран от #20, #36

    14:16 17.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И аз съм на същото мнение

    40 34 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А само как ни срамеше пред света простата и крадлива герберска Тиква Борисов?! Просто нямам думи за тази безгранична герберастка простотия, която тази Тиква има.

    14:17 17.08.2025

  • 20 всеки ден

    37 24 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    по един нов милионер от джоба на българина заради мунчовия боташ...

    Коментиран от #30

    14:17 17.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ха ха ха

    37 23 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Мутри, няма да имате президент! Един чехльо стига!

    Коментиран от #25

    14:20 17.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    24 11 Отговор
    Мир чрез сила е илюзия!

    14:22 17.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Град Симитли

    3 10 Отговор

    До коментар #23 от "ахтунг":

    Щом си падаш по мъже--заповядай! :))

    Коментиран от #29

    14:23 17.08.2025

  • 27 Радев направи

    28 24 Отговор
    Щото МОЖЕ. А ВАШ ТУУУУЛУПКО ЩО СЕ КРИЕ. ЗА ТЪПИ СЪВЕТИ ОБИДИ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ВИНА НА ДРУГИ НА ПЪРВИЯ РЕД. СЕГА МЪЛЧИ И ГЛЕДА КЪТ НА...О ДЕТЕ МАЙКА СИ. ПА И ДРУГИТЕ РЪБЕСКУ ОТ правителството ТИШЕНУВАТ.

    14:23 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ахтунг

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "Град Симитли":

    да ти докарам 10 мигранта?

    14:25 17.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 койдазнай

    27 27 Отговор
    Доброто управление на ДПС ГЕРБ занули шансовете за "президентска партия". За това руменчо е толкова изнервен!

    14:29 17.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тракия

    31 14 Отговор
    Абе хора ,мили сънародници ,роднини съграждани ,скъпи приятели Вие не разбрахте ли ,че нито Тракия е магистрала ,нито Пеевски и Борисов политици ,нито Радев алтернатива
    До като не излезнем всички на Тракия с колите си и не стоим там до оставка и до падане на правителство и Президент ,разпускане на Парламент !!! Няма да има спиране

    Коментиран от #73

    14:29 17.08.2025

  • 36 Ха ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Напразни са ти надеждите

    14:30 17.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Синя София

    29 20 Отговор
    Българският президент иска мир чрез капитулация в Украйна,и той путиниста стана тръмпист,все руски агенти

    14:32 17.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Неподписан

    23 15 Отговор
    Бедна България - малко е летял от фуражката оплешивял

    Коментиран от #52

    14:34 17.08.2025

  • 43 тука има - тука нема...

    25 21 Отговор
    Какво повече да очакваме от човек повтарящ като папагал реториката на Путин?

    "...световните лидери ... са опитвали да налагат мир чрез сила."

    Добре, че е Путин да налага война с предварителна молба или преговори и одобрение от противника.

    14:36 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Който се оправдава

    5 5 Отговор
    Се обвинява!

    14:43 17.08.2025

  • 46 Факт

    28 25 Отговор
    Президентът Радев очевидно е в паника и играе вабанк. Какъв обаче ще бъде отговорът на българското Народно събрание?
    Според мен би трябвало да започне процедура за отстраняването на президента. Зная, че повечето коментатори не смятат това за правилно. Главно защото е ясно, че няма достатъчно гласове за импийчването на Радев. Или защото би могло да превърне президента в мъченик. Да,няма, но при една евентуална процедура за отстраняването на Радев ще излязат на светло множество факти за действията на президента за дестабилизирането на България, за БОТАШ или най-голямата корупционна афера, която ощетява нашия народ с над един милион лева на ден, за отношенията на Радев с босове на организираната престъпност и оръжейни търговци, обвинени за износ на специална продукция за Русия. И още, и още...И да не забравяме, че свидетелите ще дават показания пред НС под клетва.
    И след края на президетския мандат ще бъде невъзможно за прокуратурата да не започне разследване на действията на Румен Радев.
    Защото аз се надявам не просто да чета статии в различни сайтове, а да се стигне до съдебна присъда. Един бивш президент не може да бъде съден за политически думи и позиции, но това не важи за криминални действия.
    Отново, съзнавам, че тази моя позиция не е популярна. Но така мисля и така пиша.
    Възможно е да греша. Не съм всезнайко.

    Коментиран от #51

    14:44 17.08.2025

  • 47 Промяна

    25 19 Отговор
    Мир чрез сила налага Путин Радев ти какви ги редиш пак Кой нахлу на чужда територия Путин Кой избива Кой руши Кой убива денонощно граждани сгради семейства Радев Путин е агресор международен престъпник ти Радев какво говориш

    Коментиран от #60, #77

    14:47 17.08.2025

  • 48 Който спи робува

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Световния ред е от 10 години. САЩ, Великобритания, ЕС и Израел са от едната страна, а от другата Русия, Китай и Индия.

    14:48 17.08.2025

  • 49 гост

    18 10 Отговор
    Тоя е тъп кат ъгал

    Коментиран от #50, #134

    14:49 17.08.2025

  • 50 Мунчо

    13 17 Отговор

    До коментар #49 от "гост":

    А Бойко, Феномена, Киро, Чалгаря и Флинстон мълчат. Чакат инструкции от Урсулът, който още е в шок.

    14:51 17.08.2025

  • 51 Промяна

    21 11 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    До 46 Много правилно истинско описателно си изложил събитията и решенията свързани с Радев Гешев искаше да разследва Радев и президенството и вижте какво стана Радев Божков шарлатани юмруци овладяха държавата и се започна разрухата ни Много власт и то президенството се оказа извън българските закони и това президенство и хората там дали съзнават че това президенство е българско

    14:51 17.08.2025

  • 52 Пий си аповете

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Неподписан":

    А ти от какво си опростял, а Борисов от какво

    14:52 17.08.2025

  • 53 Промяна

    18 10 Отговор
    Радев защо искаш държавата ни да няма редовно правителство

    Коментиран от #56, #67

    14:54 17.08.2025

  • 54 световните "лидери"

    13 12 Отговор
    Първо не са лидери а пооомияри а относно това че са се опитвали да налагат мир чрез сила, резултата го виждаме. А относно пък Радев той се оказа такава жалка мишка, че като чуе само думичката Израел и губи и образ и звук

    14:55 17.08.2025

  • 55 Само да добавя

    17 23 Отговор
    Президентът е мъдър човек. Жалко, че не можем да го изберем за трети път. Който не го чува, губи.

    14:56 17.08.2025

  • 56 Феодализъм

    12 14 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Това не е правителство, а сбирщина от крадци.

    Коментиран от #79

    14:57 17.08.2025

  • 57 БЪЛГАРИН

    19 10 Отговор
    Фатмак за русопу---ка никога няма да гласувам.

    14:58 17.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Огнян Стефанов

    25 9 Отговор
    Навсякъде този (Румен Радев) отправя съвети към украинците да приемат всички условия на Путин и да спрат да защитават родината си от агресора. Това му е стара позиция, който така и не дръзва да промълви, че именно кремълският диктатор трябва да спре да убива и опожарява. Не пропуска също да критикува сегашната власт. Не че няма за какво да бъде критикувана. Но без да посочи и едно алтернативно решение.

    Коментиран от #87

    14:59 17.08.2025

  • 60 Смешник

    14 21 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Явно не си запознат с историята на конфликта Войната е предизвика Запада основно САЩ чез организиране на фашиския преврат в Киев и впоследствие потъпкване на правата на рускоезичното население от създадените нациски бригади

    Коментиран от #65, #85

    14:59 17.08.2025

  • 61 Каун

    15 4 Отговор
    В Славяново растат много пъпеши, но тиквите са повече.

    Коментиран от #71

    15:01 17.08.2025

  • 62 диалог между институциите ?

    10 10 Отговор
    А има ли институции? А заседанията на МС легитимнили са въобще? А стенограми от заседанията им има ли? А в конституционният съд дали са нормални? А Външно министерство съгласува ли изявленията си с МС? А премиерчето дЖилезку от чие точно име се изказва?.....

    15:02 17.08.2025

  • 63 ИМПИЙЧМЪНТ !

    23 11 Отговор
    Най - простият, алчен и злобен президент!

    Коментиран от #138

    15:02 17.08.2025

  • 64 Аз лично като чуя "лидери"

    8 3 Отговор
    Винаги подсъзнателно го възприемам като "лайййняри" па не знам за вас колеги.

    15:05 17.08.2025

  • 65 И кво стана

    16 7 Отговор

    До коментар #60 от "Смешник":

    тези, които путлер нахлу в суверенна държава да спасява и освобождава избягаха от него в България?!

    15:05 17.08.2025

  • 66 Контра на безделника Радев

    24 6 Отговор
    "Кортежът на Радев, включващ трима мотополицаи, една полицейска кола с включена сирена, седем автомобила на НСО, в това число бронирания му мерцедес и 1 мотополицай зад кортежа, предизвика основателна вълна от възмущение. Като човек, който от дълги години се занимава с политика, не си спомням никой от предходните президенти да е пътувал с повече от две коли, в краен случай с трето превозно средство за екипа от администрацията, който го придружава за конкретното събитие.", заяви лидерът на СДС Румен Христов. И още. "А аз се питам от кого и от какво се пази този човек? Няма кой да му посегне, защото той е вече с единия крак извън президентството и все по-малко хора го смятат за значим фактор. Вярно е, че Радев нанесе достатъчно вреди на България с договора с "Боташ", с назначените от него служебни правителства, когато той имаше еднолична власт, с навеждането му на Изток, но едва ли някой ще му организира атентат за това! Така че, грандоманският кортеж е по-скоро избиване на комплекси, отколкото проява на страх!", пише Христов в профила си във Фейсбук.

    Коментиран от #69

    15:05 17.08.2025

  • 67 Отговор :

    21 7 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Много обича ТОЙ да краде , а други да носят отговорност - Боташ.

    15:07 17.08.2025

  • 68 Синя София

    9 6 Отговор
    Всички сте от едно котило, президент, председател на народното събрание,тиквата всички са от БКП, БСП,и резултата се вижда пълзяща диктатура начело с феномена Шиши,ура да живее БКП/БСП..

    15:08 17.08.2025

  • 69 Това

    5 12 Отговор

    До коментар #66 от "Контра на безделника Радев":

    го поставиш за енти път, тролейбусе. Броят и вида на охраната я определя НСО, а не охраняваният. Твоят Пиши с колко охрана се движи и то без да е президент? А?

    Коментиран от #76, #81

    15:10 17.08.2025

  • 70 ххх

    20 6 Отговор
    Нищоправец пенсия и заплата влачи..

    15:11 17.08.2025

  • 71 Е, ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Каун":

    от там, ти знаеш. А дини има ли?

    15:15 17.08.2025

  • 72 само питам

    16 4 Отговор
    скандалитенигили направи оня с вдигнатия юмрук и оне които раздели населението на БЪЛГАРИЯ на демократи и путинисти

    15:15 17.08.2025

  • 73 Прав си

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "Тракия":

    Ама няма Ора ,само мижи.турки кефещи се на сатрапа Радев.чакащи да ги оправя

    15:23 17.08.2025

  • 74 А50

    4 6 Отговор
    35 години един скандал замазва друг скандал. Явно наща политическа престъпна група идеално се вписа в европеиските ценности

    15:23 17.08.2025

  • 75 БЪЛГАРИН

    17 9 Отговор
    Слава на Украйна! Смърт на руските окупатори убийци на фашиста Путлер.

    15:24 17.08.2025

  • 76 Промяна

    16 7 Отговор

    До коментар #69 от "Това":

    НСО нищо не определя защото е подчинена на Радев А това с този огромен кортеж си беше излагация но юмрукът иска да се показва ОЩЕ малко и излиза да видим тогава

    Коментиран от #95

    15:24 17.08.2025

  • 77 Ветеран от Протеста

    17 5 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Ми то е ясно от първия ден на войната в Украйна - Радев е съюзник на Военнопрестъпника Путлер.Ще ги съдят в Хага и двамата един ден !!!

    15:25 17.08.2025

  • 78 Отец Дионисий

    17 6 Отговор
    Г-н. президента с нищо не ми е подобрил живота за 8 години,просто показа на хората че цял живот е бил държавен рантутник.и продължава да го иска,партията му ще е пълен провал,е то той и от това се страхува най-много и затова още не е обявил че ще прави партия,Ще я направи иска власт и хората да продължават да го издържат.Но ще се провали,не е толкова умен

    Коментиран от #82, #83

    15:26 17.08.2025

  • 79 Промяна

    10 5 Отговор

    До коментар #56 от "Феодализъм":

    Извинявай ти кой си че ще очерняш редовно българско правителство 56 за глупостите които драскаш тук и очерняш хора политици министри управляващи сега държавата

    15:27 17.08.2025

  • 80 !!!?

    17 5 Отговор
    Мистър Кеш е съучастник във властта...или се смята за небългарски държавник !!!?

    15:28 17.08.2025

  • 81 Даа

    13 4 Отговор

    До коментар #69 от "Това":

    А на НСО кой е началника ,фатмакаа

    Коментиран от #97

    15:29 17.08.2025

  • 82 БЪЛГАРИН

    15 6 Отговор

    До коментар #78 от "Отец Дионисий":

    Не саме че не е умен,ами е тъп като всеки фатмак.

    15:30 17.08.2025

  • 83 Чул

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Отец Дионисий":

    Та Отче

    15:30 17.08.2025

  • 84 Залюхан

    16 5 Отговор
    Абе някой да пише какво е направил радев за 7 години ,че аз не се сещам

    Коментиран от #86

    15:31 17.08.2025

  • 85 Промяна

    13 8 Отговор

    До коментар #60 от "Смешник":

    А Путин защо нахлу на чужда територия Украйна е суверенна държава Путин кой е че ще убима мачка руши заграбва Украйна има право да се защитава Путин незабавно да се изтегли от Украйна А Тръмп унизи САЩ с легитимацията на агресорът Путин Останалото са празни приказки Незабавно изтегляне на Путин от Украйна Путин убива граждани нали денонощно

    15:32 17.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 !!!?

    16 6 Отговор

    До коментар #59 от "Огнян Стефанов":

    "Миролюбецът" Мистър Кеш призова Кремъл за спирането на варварската война в Украйна !
    Същия този подлец бил против мир чрез сила...явно си мечтае за "руски мир" чрез слабост !!!?

    15:40 17.08.2025

  • 88 Промяна

    12 5 Отговор
    Как какво сметката му личната има вече 500 хиляди чисти и още и още лукс изобилие КРИЕ се в президенството българското и е против това държавата ни да има редовно българско правителство ВСЕ е недоволен от всички и от всичко само Радев е най според него

    Коментиран от #109

    15:40 17.08.2025

  • 89 От амбрияжи

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "🌈🌈🌈":

    оценки не искаме. Хайде пак докладвай.

    15:41 17.08.2025

  • 90 !!!? Корекция

    19 5 Отговор
    "Миролюбецът" Мистър Кеш нито веднаж не призова Кремъл за спирането на варварската война в Украйна !
    Същия този подлец бил против мир чрез сила...явно си мечтае за "руски мир" чрез слабост !!!?

    Коментиран от #118

    15:41 17.08.2025

  • 91 Гълъб Миролюбов

    13 5 Отговор
    Този селски Генерал недай си Боже в неблагоприятна ситуация ще подари България и Българската история в името на мира без да му мигне окото

    15:42 17.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    13 5 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ

    А ДН€$ фатмакът И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    15:43 17.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Нищо не знаеш

    4 7 Отговор

    До коментар #76 от "Промяна":

    Броят на охраната я определя НСО според конкретната информация относно възможността за заплахи и провокации.

    Коментиран от #98

    15:45 17.08.2025

  • 96 ДОЛУ рум€н Крад€в!

    14 4 Отговор
    "Човек от село с два пръста чело
    се бута да е все начело."
    "Във всички времена добре живее
    тоз, който да се нагоди умее"
    /Радой Ралин/

    Коментиран от #107

    15:45 17.08.2025

  • 97 Едното

    3 9 Отговор

    До коментар #81 от "Даа":

    няма общо с другото. Президентът дори не може да нареди да му се свали охраната. Просто няма да го изпълнят от НСО, защото отговорността е тяхна.

    Коментиран от #102

    15:47 17.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Майора

    15 1 Отговор
    Кой дава акъл- този избран с помощта на ген. Решетников и КГБ , защитаващ Путин и Русия, почиващ в хотели на контрабандисти , известен като мистър Кеш!

    15:52 17.08.2025

  • 100 Майора

    13 1 Отговор
    Кой дава акъл- този избран с помощта на ген. Решетников и КГБ , защитаващ Путин и Русия, почиващ в хотели на контрабандисти , известен като мистър Кеш!

    15:52 17.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 !!!?

    13 2 Отговор

    До коментар #97 от "Едното":

    Радев няма нужда да нарежда, а просто да каже на НСО, че не желае толкова раздута охрана...!

    Коментиран от #104

    15:53 17.08.2025

  • 103 Порноактьор

    9 3 Отговор
    Радев с тези очила много ми напомня на един порноактьор.

    Коментиран от #105, #106

    15:57 17.08.2025

  • 104 Леле

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "!!!?":

    Ясно, нищо не ти е ясно. Ами ако им каже да излетят с балони?

    16:00 17.08.2025

  • 105 Сериозно?

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Порноактьор":

    На теб ли в гейско порно?

    16:03 17.08.2025

  • 106 Кака Пена

    3 4 Отговор

    До коментар #103 от "Порноактьор":

    На мен пък ми заприлича на Гроздан Караджов. И оня гледа като нaakaн.

    16:08 17.08.2025

  • 107 МУХЪЛ.

    6 2 Отговор

    До коментар #96 от "ДОЛУ рум€н Крад€в!":

    НАВРЕМЕТО НАЙ ТРУДНО СЕ ВЛИЗАШЕ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ВЪВ ВВМУ ВАПЦАРОВ ВЪВ ВАРНА. И ИМА ЗАЩО. .....ЩОТО КОИТО ВЛЕЗНАТ ПОЛОВИНАТА НЕ ЗАВЪРШВАТ.ТАМ ИЗПИТ НЕ СЕ КУПУВАШЕ.....ИЛИ ЛЕТИШ ИЛИ СА ВРЪЩАШ В ПАНЕЛКИТЕ ДА ДЪВЧЕШ ДЮНЕРИ.......ТО ТОГАВА НЯМАШЕ ДЮНЕРИ АМА Е ЯСНО.....

    Коментиран от #125

    16:11 17.08.2025

  • 108 Анонимен

    3 7 Отговор
    Добре че е президента от тези които са на власт страда народа

    Коментиран от #112

    16:12 17.08.2025

  • 109 От къде знаеш?

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Промяна":

    Работиш в банка ли?

    Коментиран от #110

    16:25 17.08.2025

  • 110 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #109 от "От къде знаеш?":

    Пише го в 24 часа Декларации те на властта са достъпни за това което притежават Прочети 500 хиляди има човекът спестени от 9 години в президенството дошъл е с 5 хиляди а вие още му се кланяйте

    Коментиран от #114

    16:28 17.08.2025

  • 111 Румен Радев

    8 5 Отговор
    И аз имам юмрук, стегнат и добре свит. На виж! И от него се изправя гордо един среден пръст. За теб Радев, за теб. И за тези около теб!

    Коментиран от #113

    16:31 17.08.2025

  • 112 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #108 от "Анонимен":

    Хахахаха ДА президентастрада заедно с теб на плажът в Созопол в лукс охолство комфорт с внушителен кортеж се разхожда ДА заедно с теб страда и на лукс в Гърция хотел се пече и води държавните охранителите ДА заедно с теб страда 108 неизвестен си за Радев хахахахаха

    16:31 17.08.2025

  • 113 И защо да няма?

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "Румен Радев":

    Не ги е откраднал, все пак е президент. /Без да искам натиснах + на поста ти/

    16:41 17.08.2025

  • 114 И защо да няма?

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "Промяна":

    Не ги е откраднал, все пак е президент. /Без да искам натиснах + на поста ти/

    Коментиран от #116

    16:44 17.08.2025

  • 115 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    НА СНИМКАТА : ЕДНО ГНУСНО СЪЩЕСТВО КОЕТО .................. НАЙ МРАZИ (НА СВЕТА) БЪЛГАРИЯ И ..................... ОБИЧА СССР И КГБ ................... ФАКТ !

    Коментиран от #137, #147

    16:50 17.08.2025

  • 116 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #114 от "И защо да няма?":

    За какви заслуги за 9 години в президенството каква дейност полезна има за България ЗА мен Президентската институция е излишна Нищо полезно за държавата цяла защитена институция защо да се харчат излишни пари за нищоправене

    Коментиран от #119

    16:52 17.08.2025

  • 117 Ветеран от Протеста

    6 6 Отговор
    Вместо да се шматка насам - натам ,Радев да отива да плаща договора с БОТАШ ...Бегом марш към БОТАШ бе...Бегом марш !!!!

    Коментиран от #120

    16:59 17.08.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 8888

    2 4 Отговор

    До коментар #116 от "Промяна":

    Не той е определил вида на държавата и органите и, а ВНС. Не той е определил заплатата си, а ВНС и НС. Какво трябва да прави един президент в парламентарната република? Той няма изпълнителни правомощия,ма представителни. Изпълнява решенията на НС относно представителството и т.н. Пише го в Конституцията, прочети я.

    Коментиран от #121, #123

    17:12 17.08.2025

  • 120 Той

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Ветеран от Протеста":

    ли е подписал този договор, който не си чел, но коментираш, г-н тролей? Едва ли ще отговориш.

    Коментиран от #122

    17:17 17.08.2025

  • 121 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #119 от "8888":

    А от 5 години насам кой докара шарлатаните кой се съюзи в божкови платени кой назначи с ала бала шарлатаните кой със служебните подписа Боташ кой с политическите си назначения св КС И Прокопиеви назначи измамниците КОЙ ПРОМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СЛУЖЕБНИТЕ РАДЕВИ АЗ ЛИ ТИ ЛИ КОЙ

    Коментиран от #129, #131

    17:18 17.08.2025

  • 122 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #120 от "Той":

    Служебните на Радев подписаха Боташ а Радев е говорил с Ердоган и защо аз и семейството ми да плащаме неизгодни служебни радеви и да си и мълчим нали така иска Радев

    Коментиран от #124

    17:20 17.08.2025

  • 123 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #119 от "8888":

    Тогава е време всичко да се промени НЕ искам повече такива личности като Радев в плезиденството и изобщо това президенство нищо не работи за държавата Всичко да се промени това е

    Коментиран от #130

    17:22 17.08.2025

  • 124 Иненно

    4 5 Отговор

    До коментар #122 от "Промяна":

    Президентът няма правомощия да подписва междуправителствени договори. Няма и правомощия да разпорежда на което и да е правителство да сключва или не такива договори. Служебните правителства са на РБ, а не на нейния президент. В случая, служебният премиер беше определен и наложен от посолствоТо в договорка с Брюксел. Заради санкциите срещу Русия по отношение на петрола и газа.

    Коментиран от #128

    17:31 17.08.2025

  • 125 Пък други

    3 3 Отговор

    До коментар #107 от "МУХЪЛ.":

    ХОДЕХА ДА КРАДЪТ КОЛИ В УНГАРИЯ.....И ПОЛЕЖАХА В ТАМОШНИЯ ПАНДИЗ.....ПОСЛЕ СИ КУПИХА ДЖЕНЕРАЛСКИ УНИФОРМИ.....

    17:33 17.08.2025

  • 126 Гост

    7 4 Отговор
    Скандалите ги произвежда фатмака!

    Коментиран от #127

    17:34 17.08.2025

  • 127 Магнитски

    5 1 Отговор

    До коментар #126 от "Гост":

    Кои скандали? Тоя като на Джевдет Чакъров ли?

    17:44 17.08.2025

  • 128 Промяна

    6 1 Отговор

    До коментар #124 от "Иненно":

    124 това което си написал тук е драсканици за малоумници И огромни лъжи 124 Радев лично назначи служебни правителства лично а не аз или ти Защо Лъжеш Боташ е сключен от Радевото служебно правителство за 13 години

    Коментиран от #132

    18:04 17.08.2025

  • 129 8888

    3 3 Отговор

    До коментар #121 от "Промяна":

    Писах вече: той не е подписвал никакъв договор. И как, според теб, е накарал едно правителство да подпише някакъв договор? Шамари ли им е удрял ? Стига с Пеевските опорки!
    По отношение на Петков, той сам го отчете като грешка и точно той ги нарече шарлатани. Май удобно си забравил.

    Коментиран от #135

    18:05 17.08.2025

  • 130 8888

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Промяна":

    И аз не искам Пеевски да държи държавата, но циганите искат и той ги използва.

    18:07 17.08.2025

  • 131 Относно

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Промяна":

    политическите му назначения в КС си написал глупост явно от незнание. Какво е това негово "политическо" назначение?! Квотата на президентството е определена в Конституцията, която знам, че си чел подробно.

    18:12 17.08.2025

  • 132 Боже, събери си вересиите

    2 3 Отговор

    До коментар #128 от "Промяна":

    Служебното правителство се назначава когато няма НС с единствената задача да произведе изборите. Президентът издава указ, за да го легитимира. То не е политическо. Но явно споря с радиоточка на Новото начало, което означава, че съм те надценил. Явно си най-обикновен т..Рол, при това неук.

    Коментиран от #133

    18:18 17.08.2025

  • 133 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #132 от "Боже, събери си вересиите":

    Едно и също си знаете ПЕЕВСКИИ БОРИСОВ нали И аз живея тук и моето семейство и добре виждаме чуваме усещаме плащаме Така че вашите измислици другаде ги разпространявайте Служебни назначения на Радев са правителствата Кой промени това и кога и защо Кой подписа Боташ за 13 години и кой плаща и никой не носи отговорност В КС Радев има 4 лично негови назначения които заедно с Прокопиените назначиха измамниците да рушат и създават напрежение Кой изхвърли бюлетините от софийските райони Кой прескочи избирателните закони Кой изхвърли законно избрани депутати от български граждани Защо България да няма редовно правителство

    Коментиран от #143

    18:26 17.08.2025

  • 134 да попитам

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "гост":

    А ти кат?(като) кой ъгАл(ъгЪл) си остър?Така,както пишеш,си гУтоФ за дИпутат!

    18:29 17.08.2025

  • 135 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #129 от "8888":

    Грешка било това че с ала бала с божковите протести с юмрук лично назначи шарлатаните ТОВА Е БЪЛГАРИЯ РАДЕВ НЕ ТИ Е ОПИТНО ПОЛЕ ЗА ТВОИТЕ ПРИЩЕВКИ КОЙ ПЛАЩА ЦЕНАТА НЕЕ РАДЕВ А АЗ И ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ РАЗРУХА ХАОС НИКАКВО РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НИКАКВО СТОПИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВЛИЗАНЕТО НИ В ЕВРОЗОНАТА С ХЪРВАТИЯ ТОВА Е БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЕ Е НА РАДЕВ ЛИЧНО

    18:30 17.08.2025

  • 136 Игумен

    0 3 Отговор
    Договора Боташ,е много изгоден за България !

    18:45 17.08.2025

  • 137 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    АМА ПОНЕ И 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА НАБИИТЕ СИ ГО ВЪВ СМЪРДЕЛИТЕ УСТА.

    Коментиран от #146

    18:55 17.08.2025

  • 138 1111

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "ИМПИЙЧМЪНТ !":

    Най - простият, алчен и злобен политик е Ту-ту!

    19:04 17.08.2025

  • 139 П.С

    0 0 Отговор
    .откакто съм президент,България е много зле !

    19:09 17.08.2025

  • 140 Цвете

    3 2 Отговор
    Незнаем с пълни подробности, как е протекъл диалога между двамата, но не разбирам, ЗАЩО СЕ " ПОКРИВА " БОТАШ. ТОВА НИ ИНТЕРЕСУВА НАС БЪЛГАРИТЕ?!

    19:38 17.08.2025

  • 141 Цвете

    2 1 Отговор
    Незнаем с пълни подробности, как е протекъл диалога между двамата, но не разбирам, ЗАЩО СЕ " ПОКРИВА " БОТАШ. ТОВА НИ ИНТЕРЕСУВА НАС БЪЛГАРИТЕ?!

    19:40 17.08.2025

  • 142 Цвете

    1 1 Отговор
    Незнаем с пълни подробности, как е протекъл диалога между двамата, но не разбирам, ЗАЩО СЕ " ПОКРИВА " БОТАШ. ТОВА НИ ИНТЕРЕСУВА НАС БЪЛГАРИТЕ?!

    19:40 17.08.2025

  • 143 Мдааа

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Промяна":

    Колегата е прав. Много си tъп. Но такъв електората на Дебелия. Иначе как ще му вярват?

    Коментиран от #144

    19:44 17.08.2025

  • 144 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "Мдааа":

    Нямате вече какво смислено да Лъжете и се започна с обидите И най важното аз съм си аз и съм за просперираща България Останалото си е ваша лична измислица Няма дебели няма тънки има само европейска България за мен

    19:55 17.08.2025

  • 145 Иван Иванов

    3 4 Отговор
    Браво на българския президент Румен Радев

    20:13 17.08.2025

  • 146 ,55 от Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #137 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    И кога ни е освобождавала твоята Рассия ? Можеш да прочетеш в историите на съседните държави , а не в измамата която учим . То тя е писана от КГБ на което ти сляпо вярваш .

    21:27 17.08.2025

  • 147 55 от Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Oчень хорошо Кейси .

    21:36 17.08.2025

  • 148 Скапана

    0 0 Отговор
    долна, крадлива държава.

    00:04 18.08.2025

  • 149 Браво на Радев

    0 0 Отговор
    Винаги коментари в десетката, отразяващи истината и реалността. България не е имала от много години истински българин като Радев стоящ зад нея!

    00:36 18.08.2025

  • 150 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Като се има предвид партиите на задкулисието ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ да си слагат послушко и да работи срещу България, няма да има българин да не го мрази.

    00:40 18.08.2025

