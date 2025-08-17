Новини
Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

17 Август, 2025 20:40

То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя”

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи. То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя” и се състоя на кръстовището, където в петък през нощта 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт, съобщи Нова тв. При инцидента загина един човек, а шестима младежи бяха ранени.

Близки родители на жертвите настояват за ефективен контрол и истинско правосъдие за нарушителите. Настояват и за срещи с главния прокурор на Република България Борислав Сарафов и ръководството на Министерството на вътрешните работи, с които да обсъдят как държавата да се бори с черната статистика по пътищата.


  • 1 1111

    11 2 Отговор
    Митов що не излезе да учуства в бдението?
    Все пак неговото МВР е дало свидетелството на камикадзето!

    20:42 17.08.2025

  • 2 Бденията не помагат

    7 2 Отговор
    Има криза. Математически това е без ескалация но и без спирка. Хора и с опит и без опит стават убийци на пътя. Местан, на Своге, пастора, няма как всичко да се оправи.

    20:44 17.08.2025

  • 3 Ъъъъ

    4 7 Отговор
    Браво. А след протеста, се прибират с 200!

    20:44 17.08.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    6 2 Отговор
    Не е зле преди срещите да се въоръжат. Щото ченгесарите ще са с оръжие. Да има паритет, не за друго.😎

    20:45 17.08.2025

  • 5 за дебора и животните протестиращите

    4 2 Отговор
    бяха със стотици пъти повече

    20:46 17.08.2025

  • 6 В памет на жертвите от руската окупация

    2 8 Отговор
    няма ли да протестирате, де били?

    21:08 17.08.2025

  • 7 Македонскии политичар

    10 1 Отговор
    С шествия НЕ става вижте СТУДЕНТИТЕ в СЪРБИЯ така се прави.
    Тоя розовоглавохуйеста помак Росен Желязков и оня педал Къдравата СЮ трябва да се търкалят по улиците

    21:11 17.08.2025

  • 8 бою мизерника

    6 1 Отговор
    всички бачксте за циганите и полюцаите.... и за ядене

    21:12 17.08.2025

  • 9 Никой

    2 1 Отговор
    Нищо няма да стане - винаги е имало катастрофи, впрочем. Младите шофьори са безразсъдни - единственият вариант е брутален страх да имат от полицаите.

    Навремето не смеехме да се качим така лекомислено на автомобил.

    И опитни шофьори допускат грешки.

    21:16 17.08.2025

  • 10 Механик

    0 1 Отговор
    А на бас, че 2/3-ти от тия на снимката са системни нарушители!!!
    Преди 3 дни един младеж с едно БМВ (комби), в града ме изпревари с бясна скорост. Айде как да е, мен поне ме изпревари отляво, но предните две коли които бяха пред мен ги изпревари отдясно. И отпраши напред бълвайки облаци черен дим.
    Така се случи, че след 2 кръстовища го застгинах тъй като имаше червен сигнал на светофара (той държи много там). На задното стъкло на комбито имаше лист формат А3 с черно-бял принт на него. Имаше някаква картинка, която не можех да разгледам, а върху нея имаше огромен надпис "Нито една жертва на пътя повече" (или нещо от рода)

    21:17 17.08.2025

  • 11 Загрижен

    2 1 Отговор
    Ако беше проблемът за някое куче щяха да се съберат поне 5 до 15 хиляди...
    Не народ а... Нали знаете, как продължава изречението?

    21:29 17.08.2025

