Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи. То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя” и се състоя на кръстовището, където в петък през нощта 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт, съобщи Нова тв. При инцидента загина един човек, а шестима младежи бяха ранени.
Близки родители на жертвите настояват за ефективен контрол и истинско правосъдие за нарушителите. Настояват и за срещи с главния прокурор на Република България Борислав Сарафов и ръководството на Министерството на вътрешните работи, с които да обсъдят как държавата да се бори с черната статистика по пътищата.
1 1111
Все пак неговото МВР е дало свидетелството на камикадзето!
20:42 17.08.2025
2 Бденията не помагат
20:44 17.08.2025
3 Ъъъъ
20:44 17.08.2025
4 Евгени от Алфапласт
20:45 17.08.2025
5 за дебора и животните протестиращите
20:46 17.08.2025
6 В памет на жертвите от руската окупация
21:08 17.08.2025
7 Македонскии политичар
Тоя розовоглавохуйеста помак Росен Желязков и оня педал Къдравата СЮ трябва да се търкалят по улиците
21:11 17.08.2025
8 бою мизерника
21:12 17.08.2025
9 Никой
Навремето не смеехме да се качим така лекомислено на автомобил.
И опитни шофьори допускат грешки.
21:16 17.08.2025
10 Механик
Преди 3 дни един младеж с едно БМВ (комби), в града ме изпревари с бясна скорост. Айде как да е, мен поне ме изпревари отляво, но предните две коли които бяха пред мен ги изпревари отдясно. И отпраши напред бълвайки облаци черен дим.
Така се случи, че след 2 кръстовища го застгинах тъй като имаше червен сигнал на светофара (той държи много там). На задното стъкло на комбито имаше лист формат А3 с черно-бял принт на него. Имаше някаква картинка, която не можех да разгледам, а върху нея имаше огромен надпис "Нито една жертва на пътя повече" (или нещо от рода)
21:17 17.08.2025
11 Загрижен
Не народ а... Нали знаете, как продължава изречението?
21:29 17.08.2025