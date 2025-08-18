Калоян Методиев: Плевенчани, какво точно чакате?

“Плевен! Плевенчани! Втора година стоите без вода. Ходите до тоалетна с кофи и се къпете с канчета. Снощи в Плевен на протеста срещу трагичната ви съдба се събраха 200-300 човека. Защо не сте 10-20 хиляди пред общината? Подкрепете протестиращите. Да "пометете" кмета, шефа на ВиК, министрите на екологията и регионалното развитие. Това пише в социалните мрежи Калоян Методиев и допълва:
Какво точно чакате? Кой ще ви спаси? Европейци някои, руснаци ще дойдат, американци... Сами трябва да се надигнете. Да проявите непокорство. Да кажете заедно: стига! Всеки ден. Подкрепяме ви! С вас сме! Цяла България ви гледа: как се мъчите и как мнозинството мълчи. Действайте!”
1 мърсула
10:41 18.08.2025
2 Путин да им донесе вода
10:42 18.08.2025
3 Козел
10:42 18.08.2025
4 Има виновен
Коментиран от #7, #22
10:44 18.08.2025
5 Последния Софиянец
10:47 18.08.2025
6 До гн. Методиев
Коментиран от #14
10:49 18.08.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Има виновен":10 000 басейна на Черноморието и 20 000 басейна в Гърция се пълнят с българска вода.
10:49 18.08.2025
8 Риболовеца
10:49 18.08.2025
9 Гражданин
10:50 18.08.2025
10 Плевенчани, а и целият
Или чичо Сам.
Или леля Мърсула.
Коментиран от #32
10:51 18.08.2025
11 хмм
10:53 18.08.2025
12 В Плевен
10:55 18.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 плод-зеленчук
До коментар #6 от "До гн. Методиев":Яж банани тогава!
10:56 18.08.2025
15 Е как
10:58 18.08.2025
16 оня с коня
Коментиран от #23, #26
10:59 18.08.2025
17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #24
11:00 18.08.2025
18 ООрана държава
11:00 18.08.2025
19 Един не-трол
Коментиран от #28
11:07 18.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И това ако е протест....
11:08 18.08.2025
22 Промяна
До коментар #4 от "Има виновен":4 ТОВА В ПЛЕВЕН И РЕГИОНЪТ Е ОТ 50 ГОДИНИ НАСАМ АМАН ОТ ЗАБЛУДИ ИЗКПИВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ИЗОБЩО
Коментиран от #27
11:08 18.08.2025
23 Сейко
До коментар #16 от "оня с коня":Парите бяха отпуснати но ги изкрадоха - няма нито тръби, нито вода. Какво ти е виновен Методиев, че казва истината.
11:09 18.08.2025
24 Промяна
До коментар #17 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":До 17 Чичееее спри да си драскаш простотиите и то с големи букви
Коментиран от #38
11:12 18.08.2025
25 Защото са мъртви
11:16 18.08.2025
26 1111
До коментар #16 от "оня с коня":Що да събират те парите, бе, конярче, като вие сте им повредили водопровода?
Който чупи - купи!
11:20 18.08.2025
27 Да бе 80 години
До коментар #22 от "Промяна":Хайде болните от деменция да си траят, че тълпата не е лекар и лекува с други методи!
Коментиран от #30, #33
11:21 18.08.2025
28 Чеп за зеле не става от вас!
До коментар #19 от "Един не-трол":Много сте силни на разпространението на слухове и дотам!
11:22 18.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Промяна
До коментар #27 от "Да бе 80 години":Извинявай но с обиди вода не се докарва В Плевен и регионът от 50 години насам е така и понеже никой нищо не е правил сега се влоши положението А вие си драскайте измислиците Истината е съвсем друга както и за още много други
Коментиран от #35
11:25 18.08.2025
31 Неможачи,
До коментар #29 от "Промяна":Като няма вода от 50 години, защо едва сега се сетихте да биете спешно сонди?
Коментиран от #34, #37
11:25 18.08.2025
32 Искаме другара ердоган да ни оправи
До коментар #10 от "Плевенчани, а и целият":Що другара иван не успя
11:26 18.08.2025
33 Промяна
До коментар #27 от "Да бе 80 години":27 с обиди вода не се докарва още повече с тълпа Пари работа вода действия така се движи светът
Коментиран от #36
11:27 18.08.2025
34 Промяна
До коментар #31 от "Неможачи,":Питай предишните управляващи А те са Зеленогорски Румен Петков Спартански питай тях а не мен аз нямам думата даже ме трият
Коментиран от #39
11:28 18.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ха ха
До коментар #33 от "Промяна":С лозунги също не се оправя света! Пък вас за работа никой не ви търси, понеже сте калпави и мързеливи!
11:29 18.08.2025
37 Промяна
До коментар #31 от "Неможачи,":А защо50 години се строи Хемус
Коментиран от #41
11:30 18.08.2025
38 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #24 от "Промяна":КОЙ СИ ТИ ДА МИ КАЗВАШ КАВО ДА ПРАВЯ И КАК ДА ГО ПРАВЯ.ПЛАЩАМ СИ ИНТЕРНЕТА ПО КОНСТИТУЦИЯ ИМАМ ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯИ ЩЕ ПИША КАКВОТО СИ ИСКАМ И КАК ДА ГО ПИША.А ТЕБ АКО НЕТИ ХАРЕСВА НЕ СИ ВРИ СМЪРДЕЛАТА ЕВРААНТЛАНТИЧЕСКА УСТА И НЕ ГО ЧЕТИ.
Коментиран от #45
11:30 18.08.2025
39 Напротив!
До коментар #34 от "Промяна":Всички изброени бяха патерици на ГЕРБ, каквато си и ти! Да питам патериците е същото като да питам и тях!
Коментиран от #42, #49
11:30 18.08.2025
40 Промяна
До коментар #35 от "Виж деми":По добре от теб знам какво що и как за Плевен и регионът обиждачо
Коментиран от #46
11:31 18.08.2025
41 ха ха
До коментар #37 от "Промяна":По същата причина - неможачи сте!
Коментиран от #43
11:32 18.08.2025
42 Промяна
До коментар #39 от "Напротив!":А вие чия патерица сте на кого и какво лично работите за развитието на държавата ни патерицо
Коментиран от #44
11:32 18.08.2025
43 Промяна
До коментар #41 от "ха ха":А вие какво можете можачите посочено го къде е вашето можете А сещам се ДЕМИ ПАТЕРИЦИ НЕМОЖАЧИ ОТ ГЕРБ СТЕ
Коментиран от #47
11:34 18.08.2025
44 ха ха
До коментар #42 от "Промяна":Аз представлявам себе си! А кои сме ние? Чл.1, ал 2 на Конституцията! Чети, нали си ЙОрист?
Коментиран от #48
11:35 18.08.2025
45 Промяна
До коментар #38 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Чичеееее простотии обиди лъжи изхвърляш Жалко за теб даже не заслужаваш да ти се обръща внимание
11:35 18.08.2025
46 Брей
До коментар #40 от "Промяна":Как прецени, че го знаеш по-добре, да не спиш във фонтаните?
11:35 18.08.2025
47 Грешно предположение!
До коментар #43 от "Промяна":Нямам нищо общо с тях!
11:37 18.08.2025
48 Промяна
До коментар #44 от "ха ха":Аз също тогава защо са тези обиди вместо всички заедно да намерим решение нали ние живеем тук помислете
Коментиран от #50
11:37 18.08.2025
49 Промяна
До коментар #39 от "Напротив!":Извинявай но Плевен винаги е бил под влиянието на БСП Винаги Твоите лъжи си ги запази за себе си Плевен винаги е бил червен Чак сега спечели този кмет чак сега
Коментиран от #51
11:39 18.08.2025
50 Ами намерете го, бе, тарикати!
До коментар #48 от "Промяна":50 години го търсите това решение, ама сигурно добре се е скрило и не можете да го откриете. Според мен толкова си можете. 😄😄😄
11:42 18.08.2025
51 Какво значи чак сега?
До коментар #49 от "Промяна":Местинте избори бяха преди 2 години. Какво правихте вие 2 години? Освен това, вие с кметове, които не са от вашите, не работите ли?
11:45 18.08.2025