Калоян Методиев: Плевенчани, какво точно чакате?

“Плевен! Плевенчани! Втора година стоите без вода. Ходите до тоалетна с кофи и се къпете с канчета. Снощи в Плевен на протеста срещу трагичната ви съдба се събраха 200-300 човека. Защо не сте 10-20 хиляди пред общината? Подкрепете протестиращите. Да "пометете" кмета, шефа на ВиК, министрите на екологията и регионалното развитие. Това пише в социалните мрежи Калоян Методиев и допълва:

Какво точно чакате? Кой ще ви спаси? Европейци някои, руснаци ще дойдат, американци... Сами трябва да се надигнете. Да проявите непокорство. Да кажете заедно: стига! Всеки ден. Подкрепяме ви! С вас сме! Цяла България ви гледа: как се мъчите и как мнозинството мълчи. Действайте!”