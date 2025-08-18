Новини
България »
Калоян Методиев: Плевенчани, какво точно чакате?

Калоян Методиев: Плевенчани, какво точно чакате?

18 Август, 2025 10:40 1 202 51

  • калоян методиев-
  • плевен-
  • режим-
  • вода

Снощи в Плевен на протеста срещу трагичната ви съдба се събраха 200-300 човека. Защо не сте 10-20 хиляди пред общината?

Калоян Методиев: Плевенчани, какво точно чакате? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Плевен! Плевенчани! Втора година стоите без вода. Ходите до тоалетна с кофи и се къпете с канчета. Снощи в Плевен на протеста срещу трагичната ви съдба се събраха 200-300 човека. Защо не сте 10-20 хиляди пред общината? Подкрепете протестиращите. Да "пометете" кмета, шефа на ВиК, министрите на екологията и регионалното развитие. Това пише в социалните мрежи Калоян Методиев и допълва:

Какво точно чакате? Кой ще ви спаси? Европейци някои, руснаци ще дойдат, американци... Сами трябва да се надигнете. Да проявите непокорство. Да кажете заедно: стига! Всеки ден. Подкрепяме ви! С вас сме! Цяла България ви гледа: как се мъчите и как мнозинството мълчи. Действайте!”


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    4 10 Отговор
    само ГЕРБ-БСП-ИТН-НН

    10:41 18.08.2025

  • 2 Путин да им донесе вода

    4 21 Отговор
    В Плевен са само русофили.

    10:42 18.08.2025

  • 3 Козел

    30 4 Отговор
    Народ от овце е това приятелю

    10:42 18.08.2025

  • 4 Има виновен

    28 2 Отговор
    Не са само плевенчани, половин България е така, но псуват в и около кръчмата. Зайчарът се на..ра когато 50 души протестиращи се появиха Банкя и мобилизира мутроелекторатът си по списък, а ако са 5000, 50000 или дай Боже 500000, тогава?

    Коментиран от #7, #22

    10:44 18.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Водата за Плевен отива в басейните по Черноморието и в Гърция.

    10:47 18.08.2025

  • 6 До гн. Методиев

    23 1 Отговор
    Българина го интересува само бананите. Има ли банани значи има демокрация,другото не е важно

    Коментиран от #14

    10:49 18.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има виновен":

    10 000 басейна на Черноморието и 20 000 басейна в Гърция се пълнят с българска вода.

    10:49 18.08.2025

  • 8 Риболовеца

    17 0 Отговор
    Прочетете, ако ви остане време, за положението в Брезник. Хората от месеци пътуват да се къпят извън градчето, а за пиене на водата дори не може да се говори.

    10:49 18.08.2025

  • 9 Гражданин

    19 0 Отговор
    Само се чудя в кой век живеем -21 или в 19 век. Докато тулупите са на свобода ,бял ден няма да види тази страна.

    10:50 18.08.2025

  • 10 Плевенчани, а и целият

    11 2 Отговор
    български народи искат дядо Иван да дойде и да ги освободи и да им оправи водопреносната мрежа.
    Или чичо Сам.
    Или леля Мърсула.

    Коментиран от #32

    10:51 18.08.2025

  • 11 хмм

    8 0 Отговор
    Чакат да се роди Мойсей.

    10:53 18.08.2025

  • 12 В Плевен

    7 1 Отговор
    Чакат поредното асвабаждение

    10:55 18.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 плод-зеленчук

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "До гн. Методиев":

    Яж банани тогава!

    10:56 18.08.2025

  • 15 Е как

    5 0 Отговор
    Да се саберът пред общината ,по ракиено време

    10:58 18.08.2025

  • 16 оня с коня

    4 12 Отговор
    Назначеният за "Рупор" Методиев в партията на Нинова На воля и на Висок глас дава Съвети на Българите,усърдно представяйки ги за "единствено верни".И така:Възмущава се Методиев че на състоялият се Протест в Плевен по повод Безводието имало само 200-300 души и прозовава за "Повече"/10-20 хил€/,но така и не му хрумва в Тиквата че с протести водата няма да дойде,а ТРЯБВАТ ПАРИ за нови тръби!А е елемевнарно:Няма предвидени пари за Тръби в Общината- АМИ СЪБЕРЕТЕ ГИ бе Плевенчани помежду си- не са чак толкова много!Междувременно ОТ ЛИЧЕН ОПИТ го кадвам:В Града ми /по-голям от Плевен/ по-миналата година Кметът отнякъде намери пари и буквално РАЗКОПА целия град,но само след 6 МЕСЕЦА бяхме "ТОТАЛНО ОТРЪБЕНИ" с чисто ново ПВЦ,независимо че ...Зорът бе голям заради затворените улици.И тук въпросът е :ЗАЩО се дава трибуна на КУХИ бивши Политици,които Политиката е изхвърлила в Контейнера за боклук?

    Коментиран от #23, #26

    10:59 18.08.2025

  • 17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    8 3 Отговор
    НЕ САМО ПЛЕВЕНЧАНИ, А ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРОТИВ БЕЗВОДИЕТО,НЕ СЪГЛАСНИТЕ СЪС ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО,ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПАЛЕЖИТЕ И ПОЖАРИТЕ,ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СТОКИТЕ ПО МАГАЗИНИТЕ,ВСЕКИДНЕВНИТЕ ЖЕРТВИ БЕЗ ВИНА ПО ПЪТИЩАТА И РЕД ДРУГИ ПРИЧИНИ,НА 3 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА МЕЖДУ 9 И 10 ЧАСА ПРЕДИ ОБЯД ДА СЕ ЗАЛЕЕ ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА СЪС ХОРА ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ КОГАТО Е ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА СЕСИЯ НА 51 НС И ДА СЕ ПОТЪРСИ СМИТКА НА НАРОДНИТЕ ПРЕСТАВИТЕЛИ ЗА ТОВА ЧЕ НЕ СЕ ЧУВА ГЛАСЪТ НА НАРОДА ,А СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НАРЕЖДАНИЯТА НА БРЮКСЕЛСКИТЕ БЮРОКРАТИ.ВСЕКИ КОЙТО ЧЕТЕ ТОВА ДА КАЗВА НА СВОЙ БЛИЗКИ РОДНИНИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ КОИТО НЯМАТ ИНТЕРНЕТ ЗА СЪБИТИЕТО.

    Коментиран от #24

    11:00 18.08.2025

  • 18 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Като завали дъжд и червеите изпълзяват

    11:00 18.08.2025

  • 19 Един не-трол

    6 1 Отговор
    Работата на сегашния кмет на града и на сегашния вик управител е да започнат подмяна на тръбите. А отговорност трябва да се търси на некадърниците, които не успяха за два мандата да напишат кадърни програми за усвояване на евросредства. А работата на този плу.....цел е да създава хаос и анархия. За подмяна на тръбите се заговори още началото на годината и целя град знае, че ще бъдат разкопани основни булеварди.

    Коментиран от #28

    11:07 18.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И това ако е протест....

    1 1 Отговор
    Пуснали песни на Емил Димитров и се хилят,като ....Пък ония от управниците също им се хилят и така...

    11:08 18.08.2025

  • 22 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има виновен":

    4 ТОВА В ПЛЕВЕН И РЕГИОНЪТ Е ОТ 50 ГОДИНИ НАСАМ АМАН ОТ ЗАБЛУДИ ИЗКПИВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ИЗОБЩО

    Коментиран от #27

    11:08 18.08.2025

  • 23 Сейко

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Парите бяха отпуснати но ги изкрадоха - няма нито тръби, нито вода. Какво ти е виновен Методиев, че казва истината.

    11:09 18.08.2025

  • 24 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    До 17 Чичееее спри да си драскаш простотиите и то с големи букви

    Коментиран от #38

    11:12 18.08.2025

  • 25 Защото са мъртви

    5 1 Отговор
    Живи- мъ--ртавци без мозък, квото е останалата като утайка на територията мъ--рша , не народ , а мъ--рша - мизе--рници, те са свикнали да са мизер--ници и такива ще умрат...представете си, че Плевен има и "медицински университет", къв им е капацитета и на тия в университета...

    11:16 18.08.2025

  • 26 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Що да събират те парите, бе, конярче, като вие сте им повредили водопровода?
    Който чупи - купи!

    11:20 18.08.2025

  • 27 Да бе 80 години

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Хайде болните от деменция да си траят, че тълпата не е лекар и лекува с други методи!

    Коментиран от #30, #33

    11:21 18.08.2025

  • 28 Чеп за зеле не става от вас!

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Един не-трол":

    Много сте силни на разпространението на слухове и дотам!

    11:22 18.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да бе 80 години":

    Извинявай но с обиди вода не се докарва В Плевен и регионът от 50 години насам е така и понеже никой нищо не е правил сега се влоши положението А вие си драскайте измислиците Истината е съвсем друга както и за още много други

    Коментиран от #35

    11:25 18.08.2025

  • 31 Неможачи,

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Като няма вода от 50 години, защо едва сега се сетихте да биете спешно сонди?

    Коментиран от #34, #37

    11:25 18.08.2025

  • 32 Искаме другара ердоган да ни оправи

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Плевенчани, а и целият":

    Що другара иван не успя

    11:26 18.08.2025

  • 33 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да бе 80 години":

    27 с обиди вода не се докарва още повече с тълпа Пари работа вода действия така се движи светът

    Коментиран от #36

    11:27 18.08.2025

  • 34 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Неможачи,":

    Питай предишните управляващи А те са Зеленогорски Румен Петков Спартански питай тях а не мен аз нямам думата даже ме трият

    Коментиран от #39

    11:28 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    С лозунги също не се оправя света! Пък вас за работа никой не ви търси, понеже сте калпави и мързеливи!

    11:29 18.08.2025

  • 37 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Неможачи,":

    А защо50 години се строи Хемус

    Коментиран от #41

    11:30 18.08.2025

  • 38 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    КОЙ СИ ТИ ДА МИ КАЗВАШ КАВО ДА ПРАВЯ И КАК ДА ГО ПРАВЯ.ПЛАЩАМ СИ ИНТЕРНЕТА ПО КОНСТИТУЦИЯ ИМАМ ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯИ ЩЕ ПИША КАКВОТО СИ ИСКАМ И КАК ДА ГО ПИША.А ТЕБ АКО НЕТИ ХАРЕСВА НЕ СИ ВРИ СМЪРДЕЛАТА ЕВРААНТЛАНТИЧЕСКА УСТА И НЕ ГО ЧЕТИ.

    Коментиран от #45

    11:30 18.08.2025

  • 39 Напротив!

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Всички изброени бяха патерици на ГЕРБ, каквато си и ти! Да питам патериците е същото като да питам и тях!

    Коментиран от #42, #49

    11:30 18.08.2025

  • 40 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Виж деми":

    По добре от теб знам какво що и как за Плевен и регионът обиждачо

    Коментиран от #46

    11:31 18.08.2025

  • 41 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    По същата причина - неможачи сте!

    Коментиран от #43

    11:32 18.08.2025

  • 42 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Напротив!":

    А вие чия патерица сте на кого и какво лично работите за развитието на държавата ни патерицо

    Коментиран от #44

    11:32 18.08.2025

  • 43 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "ха ха":

    А вие какво можете можачите посочено го къде е вашето можете А сещам се ДЕМИ ПАТЕРИЦИ НЕМОЖАЧИ ОТ ГЕРБ СТЕ

    Коментиран от #47

    11:34 18.08.2025

  • 44 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Аз представлявам себе си! А кои сме ние? Чл.1, ал 2 на Конституцията! Чети, нали си ЙОрист?

    Коментиран от #48

    11:35 18.08.2025

  • 45 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Чичеееее простотии обиди лъжи изхвърляш Жалко за теб даже не заслужаваш да ти се обръща внимание

    11:35 18.08.2025

  • 46 Брей

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Как прецени, че го знаеш по-добре, да не спиш във фонтаните?

    11:35 18.08.2025

  • 47 Грешно предположение!

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    Нямам нищо общо с тях!

    11:37 18.08.2025

  • 48 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ха ха":

    Аз също тогава защо са тези обиди вместо всички заедно да намерим решение нали ние живеем тук помислете

    Коментиран от #50

    11:37 18.08.2025

  • 49 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Напротив!":

    Извинявай но Плевен винаги е бил под влиянието на БСП Винаги Твоите лъжи си ги запази за себе си Плевен винаги е бил червен Чак сега спечели този кмет чак сега

    Коментиран от #51

    11:39 18.08.2025

  • 50 Ами намерете го, бе, тарикати!

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    50 години го търсите това решение, ама сигурно добре се е скрило и не можете да го откриете. Според мен толкова си можете. 😄😄😄

    11:42 18.08.2025

  • 51 Какво значи чак сега?

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Местинте избори бяха преди 2 години. Какво правихте вие 2 години? Освен това, вие с кметове, които не са от вашите, не работите ли?

    11:45 18.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове