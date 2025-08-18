Новини
Електрохолд организира поредна приемна за клиенти в гр. Мездра

18 Август, 2025 10:56 338

Инициативата е част от политиката на компанията за активна връзка с потребителите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 03 септември 2025 г. /сряда/ Електрохолд България, със съдействието на община Мездра, организира поредна приемна за битови и бизнес клиенти на Електроразпределителни мрежи Запад и Електрохолд Продажби. Приемната ще се проведе от 10:00 ч. до 15:30 ч. в приемната зала на първия етаж в сградата на Общината на ул. „Христо Ботев“ № 27 в гр. Мездра.

Клиентите на търговското дружество и на мрежовия оператор ще могат да подават заявления за всички услуги, предоставяни от двете компании, включително актуализация на данни по партида, пререгистрация или откриване на нова партида, проверка на сметка, разсрочване на плащания, смяна на тарифност, проверка на електромер, заявка на електронна фактура, присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа, дистанционно обслужване, както и да получат информация за възможностите за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди. Клиентите ще могат и да подновят или сключат нов договор за покупка на енергия по свободно договорени цени.

Провеждането на приемни за клиенти в населени места без постоянни офиси на Електрохолд е в продължение на политиката на дружествата от групата за активно взаимодействие с местните власти в интерес на потребителите.

Повече информация за дейността и услугите на двете дружества може да се получи на информационната линия 0700 10 010 и на сайта на Групата electrohold.bg.

Клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД могат да се свържат с дружеството и по имейл на [email protected].

Потребителите на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД могат да пишат на електронен адрес [email protected].


