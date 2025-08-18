Сачева предлага гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 г.

Преди броени дни председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС излезе с предложение за законови промени, чрез които родителите на ученици от 8 до 12-годишна възраст да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.

И в ефира на програма "Хоризонт" тя аргументира идеята си и подчерта, че огромното предизвикателство на бъдещето е именно това - как да се съчетава работата с личния живот.

Гледната точка за предложението за нормативни промени коментираха в предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" специалисти по трудово право, представители на неправителствения сектор и на самите родители.