Сачева предлага гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 г.

Сачева предлага гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 г.

18 Август, 2025 11:51 983 32

Тя аргументира идеята си и подчерта, че огромното предизвикателство на бъдещето е именно това - как да се съчетава работата с личния живот

Мария Атанасова

Преди броени дни председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС излезе с предложение за законови промени, чрез които родителите на ученици от 8 до 12-годишна възраст да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.

И в ефира на програма "Хоризонт" тя аргументира идеята си и подчерта, че огромното предизвикателство на бъдещето е именно това - как да се съчетава работата с личния живот.

Гледната точка за предложението за нормативни промени коментираха в предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" специалисти по трудово право, представители на неправителствения сектор и на самите родители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Гъвкаво като Сачева.хи хи хи

    Коментиран от #10

    11:52 18.08.2025

  • 2 Трътка с мнение

    21 0 Отговор
    Сачева предлага това, което не зависи от нея. Ще сложат врата в полето и ще решат проблемите. Хайде опитайте или по-добре попитайте за работещо решение, а не за глупости с герберастки привкус.

    11:54 18.08.2025

  • 3 Оооо , да

    20 0 Отговор
    Самата тя е много гъвкава , като балеринки ! А иначе в политиката за пари , 99 партии може да смени и където е плюла да лице ! Сега някаква си псевдо грижовност , представи си !

    11:55 18.08.2025

  • 4 Аз съм

    15 0 Отговор
    Не я понасям тази и партията и! Ходих при алерголог, каза че аз съм добре! От 35 г българска демокрация, 20 са на тази партия. Останалите са на Костов и приватизацията за 1 лев = 0,50 евро цента.

    11:55 18.08.2025

  • 5 Правилно

    16 0 Отговор
    Съвсем ги освободете римляните да не работят, нали са ви избиратели. Ще имат повече време да ви газят по улиците и гепат.

    11:57 18.08.2025

  • 6 Ах...!

    8 0 Отговор
    Моята красива муза ! Ще я сгъвам и разгъвам докато не дотърчи онази от охраната за да го изгълта вместо шефката !

    11:57 18.08.2025

  • 7 Хайзенски комитет български

    11 0 Отговор
    Ще важи ли за ЛГБТ двойки отмъкнали дете?

    11:57 18.08.2025

  • 8 Обективен

    12 0 Отговор
    Никое за сто ,а тази е за 50 г затвор iи нито ден по малко

    11:58 18.08.2025

  • 9 Странно

    16 0 Отговор
    Изведнъж започнаха симулации за това колко сме загрижени за народа !

    Коментиран от #12

    12:06 18.08.2025

  • 10 Хммммм

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Крадлив, лицемерен и мазен. Това е съвременният управляващ "елит" на територийката ни.

    12:07 18.08.2025

  • 11 Какво работи тая?

    16 0 Отговор
    Освен да прикрива кражбите на ГЕРБ.

    12:15 18.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Симитли

    7 0 Отговор
    таЪ "герберско " нежно" острие"
    /с вид на тиган у фейса/
    колко деца има?!

    12:17 18.08.2025

  • 14 пешо

    10 0 Отговор
    аууууууууу голем шопар

    12:19 18.08.2025

  • 15 Факт

    9 0 Отговор
    Който има връзки ще има и работа и гъвкаво работно време!

    12:21 18.08.2025

  • 16 8-12 години/условно

    7 0 Отговор
    По-добре да ги затворят в концлагер, без телефони и да бачкат цяло лято.

    12:23 18.08.2025

  • 17 СТИГА

    12 0 Отговор
    с тоя жабок !

    12:25 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 старата бръмбарка

    6 0 Отговор
    правим нещо си предизборно за наивни

    12:30 18.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 питам

    4 0 Отговор
    Докога ще триете коментари??????

    12:32 18.08.2025

  • 22 Свиня!

    6 0 Отговор
    Свиня,свиня,свиня!

    12:33 18.08.2025

  • 23 брег

    10 0 Отговор
    Мързеливи сикаджииски гербаци преди 2009 г. НС работеше от понеделник до петък после мутрака съкрати седмичното работно от сряда до петък -търтей за 16000 лв.

    12:34 18.08.2025

  • 24 мммм

    5 0 Отговор
    какво може да предложи тази крава - нищо

    12:37 18.08.2025

  • 25 Питащ

    5 0 Отговор
    А честно ли е спрямо останалите работещи, които са на същите пари, също плащат данъци, но да са с други условия?

    12:40 18.08.2025

  • 26 Поредното

    4 0 Отговор
    недоруземие от случайни хорица

    12:42 18.08.2025

  • 27 Прокопи

    1 0 Отговор
    Предлагам плаващо работно време защото БГ-то потъва!🤣

    12:45 18.08.2025

  • 28 Когато родиш

    2 0 Отговор
    Тогава ще даваш предложения.
    А жените по нивите колко още трябва да бъдат гъвкави?
    Мало умница

    12:46 18.08.2025

  • 29 син

    1 0 Отговор
    Гъвкавите прасета се роят.

    12:47 18.08.2025

  • 30 АЛООО

    2 0 Отговор
    САЧЕВА ПРЕДИ ГОДИНИ ХОРАТА СЕ ПЕНСИОНИРАХА НА ПО 60Г. И МОЖЕХА ДА СИ ГЛЕДАТ ВНУЧЕТАТА А БОЙКО НАПРАВИ ГЕНОЦИТ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАТО ВДИГНА ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ НА 65 А ТИ ИСКАШ ДА ОТКРИВАШ ТОПЛАТА ВОДА КАК АДЖАБА РОДИТЕЛИТЕ ДА СИ ГЛЕДАТ ДЕЦАТА ТЕ ЛЯТОТО И НА ДЕТСКА ГРАДИНА НЕ ГИ ИСКАТ ЗА ДА МОГАТ ДАСКАЛЯТА ДА ПОЧИВАТ

    12:54 18.08.2025

  • 31 Педофилската у търговка на деца

    1 0 Отговор
    Стана ли ясно колко български деца отвлече тая през "социалните си банди за отвличания на деца" и п--едоф--илската мрежа на Гроб и банкянския из--р--од през 2019 от семействата им и къде ги продаде .. Пресконференцията на пострадалите родите е още в тубата..

    12:56 18.08.2025

  • 32 Умпаткипасе

    3 0 Отговор
    Добре се грижи за чантаджиите Сачева.
    Само те могат да се възхолзват от щедрата й загриженост...
    А другите нечантаджии, бачкаторите, те деца нямат ли? Или ще им бъде забранено да раждат?
    Лицемерие и демагогия или нови привилегии за кастата на избраните?

    12:58 18.08.2025

