Сачева предлага гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 г.

Преди броени дни председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС излезе с предложение за законови промени, чрез които родителите на ученици от 8 до 12-годишна възраст да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.
И в ефира на програма "Хоризонт" тя аргументира идеята си и подчерта, че огромното предизвикателство на бъдещето е именно това - как да се съчетава работата с личния живот.
Гледната точка за предложението за нормативни промени коментираха в предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" специалисти по трудово право, представители на неправителствения сектор и на самите родители.
Коментиран от #10
11:52 18.08.2025
11:54 18.08.2025
11:55 18.08.2025
11:55 18.08.2025
11:57 18.08.2025
11:57 18.08.2025
11:57 18.08.2025
11:58 18.08.2025
Коментиран від #12
12:06 18.08.2025
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Крадлив, лицемерен и мазен. Това е съвременният управляващ "елит" на територийката ни.
12:07 18.08.2025
12:15 18.08.2025
28 Когато родиш
А жените по нивите колко още трябва да бъдат гъвкави?
Мало умница
12:46 18.08.2025
Само те могат да се възхолзват от щедрата й загриженост...
А другите нечантаджии, бачкаторите, те деца нямат ли? Или ще им бъде забранено да раждат?
Лицемерие и демагогия или нови привилегии за кастата на избраните?
12:58 18.08.2025