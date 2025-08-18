Мъж почина след сбиване в Кърджалийско, разследват убийство

Разследват убийство е Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Тази нощ в село Бойно между двама мъже - на 51 и 70 г. е възникнал скандал, прераснал в сбиване.

След конфликта по-младият починал. Дежурна оперативна група е извършила оглед в присъствието на съдебен лекар.

Не са били открити външни наранявания по тялото, което е транспортирано за аутопсия за установяване на причината за смъртта.