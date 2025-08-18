Мъж почина след сбиване в Кърджалийско, разследват убийство

Разследват убийство е Кърджалийско, съобщиха от полицията.
Тази нощ в село Бойно между двама мъже - на 51 и 70 г. е възникнал скандал, прераснал в сбиване.
След конфликта по-младият починал. Дежурна оперативна група е извършила оглед в присъствието на съдебен лекар.
Не са били открити външни наранявания по тялото, което е транспортирано за аутопсия за установяване на причината за смъртта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
12:41 18.08.2025
2 ПРИ ДЕНИС ТЕОФИКОВ
12:51 18.08.2025
3 .....
13:10 18.08.2025