Новини
България
Спасители се отзоваха на сигнал за пострадал мъж на Витоша, откриха починал турист

19 Декември, 2025 10:46 827 9

Сигналът към планинските спасители е подаден към обяд от подхлъзнал се мъж на пътека между Черни връх и село Железница. Напът към него спасителите са намерили починал човек

Мария Атанасова

Мъж е пострадал при подхлъзване на Витоша, а спасителите са намерили в близост починал турист.

Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Инцидентът е станал в четвъртък.

Сигналът към планинските спасители е подаден към обяд от подхлъзнал се мъж на пътека между Черни връх и село Железница. Напът към него спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал, допълниха от ПСС. Пострадалият е предаден на медицински екип към 19:30 ч., а акцията за транспортиране на починалия е приключила към 1:30 ч. тази сутрин.

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък леден филм, допълниха от ПСС. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха от ПСС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 М/у Железница и Черни Връх няма

    4 2 Отговор
    начин някой да се подхлъзне и да е чао
    forever, това трябва да е ясно на всички, ПСС могат да потвърдят!

    Да какво се е случило е друг въпрос?

    10:50 19.12.2025

  • 2 М/у Железница и Черни Връх

    3 1 Отговор
    е най лесният маршрут до Черни Връх!

    10:51 19.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 13 Отговор
    Пукнал е като куче. Икономия на пари за подходящи обувки.

    Коментиран от #5

    10:56 19.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 8 Отговор
    Руски шпионин ле е бил?🦧🤣🦧

    Коментиран от #7

    11:00 19.12.2025

  • 5 Икономия на много неща или

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    медицински проблем, инфаркт, инсулт и так далее...

    11:01 19.12.2025

  • 6 Ако не си бил път по чукарите от

    3 0 Отговор
    петнадесет годишна възраст е медицински противопоказно да се юркаш по баирите на 50 и кусур години!

    11:04 19.12.2025

  • 7 Жоро

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Майка ти е била.

    11:06 19.12.2025

  • 8 Просто българина е изтрещял от

    4 1 Отговор
    съвети за фитнес и тям подобни!

    Аве холан, като не си вдигал по тежко от бутилка ракия и не си се качвал по високо от жена си къде си тръгнал?

    11:07 19.12.2025

  • 9 Тагаренко

    1 0 Отговор
    Укопрс...Тут.ка

    11:08 19.12.2025

