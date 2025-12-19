Спасители се отзоваха на сигнал за пострадал мъж на Витоша, откриха починал турист

Мъж е пострадал при подхлъзване на Витоша, а спасителите са намерили в близост починал турист.
Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.
Инцидентът е станал в четвъртък.
Сигналът към планинските спасители е подаден към обяд от подхлъзнал се мъж на пътека между Черни връх и село Железница. Напът към него спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал, допълниха от ПСС. Пострадалият е предаден на медицински екип към 19:30 ч., а акцията за транспортиране на починалия е приключила към 1:30 ч. тази сутрин.
Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък леден филм, допълниха от ПСС. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха от ПСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 М/у Железница и Черни Връх няма
forever, това трябва да е ясно на всички, ПСС могат да потвърдят!
Да какво се е случило е друг въпрос?
10:50 19.12.2025
2 М/у Железница и Черни Връх
10:51 19.12.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
10:56 19.12.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #7
11:00 19.12.2025
5 Икономия на много неща или
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":медицински проблем, инфаркт, инсулт и так далее...
11:01 19.12.2025
6 Ако не си бил път по чукарите от
11:04 19.12.2025
7 Жоро
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":Майка ти е била.
11:06 19.12.2025
8 Просто българина е изтрещял от
Аве холан, като не си вдигал по тежко от бутилка ракия и не си се качвал по високо от жена си къде си тръгнал?
11:07 19.12.2025
9 Тагаренко
11:08 19.12.2025