Новини
България »
Всички градове »
Калин Стоянов пак захапа Радев: Превърнал е НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов пак захапа Радев: Превърнал е НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

18 Август, 2025 12:53 545 23

  • калин стоянов-
  • румен радев-
  • нсо-
  • таксиметрова компания-
  • бюджет

Радев, който непрекъснато говори за кражби, грабежи и далавери, с едно изречение в закона осигурява ежедневни привилегии на служителите си за сметка на всички български граждани, коментира още Стоянов

Калин Стоянов пак захапа Радев: Превърнал е НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като всички станахме свидетели на необичайно раздутия президентски кортеж, с който на 10.08.2025 г. беше парализирана цяла Варна, въпросите около НСО и най-вече около лицата, които ползват услугите ѝ, стават все по-многобройни.
Повдигането на темата в публичното пространство даде повод с мен да се свържат множество граждани, включително и действащи служители на НСО, възмутени от факта, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Това се случва дори в почивни и празнични дни, като автомобилите се използват като лични, включително за пътувания на приближените на президента Радев до родните им места извън гр.София. Това е повече от скандално!

Това написа на страницата си във фейсбук бившият вътрешен министър, а сега депутат от "ДПС- Ново начало" Калин Стоянов. Ето и още от неговия коментар:

За да проверя на какво правно основание служители от президентската администрация използват подобен специализиран транспорт, направих справка в Закона за НСО. Както и предполагах, между редовете се крие този абсурд. В чл. 14, ал. 1, т. 14 е записано следното:
чл. 14, ал. 1: За осъществяване на функциите по чл. 13 и в пределите на своята компетентност Националната служба за охрана:
т. 14: осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на Републиката.
На базата на това едно изречение в закона, цялата администрация на президента получава право да използва автомобилите на НСО и шофьорите на службата. По този начин тези лица се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт: членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации.
Като вземем предвид, че НСО е пряко подчинена на президента и именно той утвърждава структурните звена и общия числен състав на службата (чл. 5, ал. 1; чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от закона), става ясно защо всички около него се возят в автомобили на НСО. С други думи, огромният брой служители на „Дондуков“ 2 се ползват с привилегията за безплатен транспорт, осигуряван от държавата. На практика президентът Радев е превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация. Радев, който непрекъснато говори за кражби, грабежи и далавери, с едно изречение в закона осигурява ежедневни привилегии на служителите си за сметка на всички български граждани.
Във връзка с горното и с цел да бъде премахната възможността НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, още днес внасяме проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана, с който предлагаме отпадането на тази точка, позволяваща безконтролна злоупотреба с част от държавната власт.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    13 1 Отговор
    Тоя е мой чорап !

    12:56 18.08.2025

  • 2 Истината

    20 1 Отговор
    Подлогата на шишко умно нещо при него няма

    12:58 18.08.2025

  • 3 Радев Чорапа

    3 12 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    13:00 18.08.2025

  • 4 Ото

    16 1 Отговор
    Точно тази герберастка калинка, разбирай пеевкса с нищо не може да захапе Радев, но виж, да го засмуче може.

    13:00 18.08.2025

  • 5 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    14 0 Отговор
    Ама шефа ти Шиши е в абсолютно същото положение. Тиквата npocта също.
    Един дол кремълски отреnки сте.

    13:00 18.08.2025

  • 6 До Калинката Стоянов

    8 0 Отговор
    Така,е.Но твоят шеф Шишо си е абонат на тази таксиметрова компания,при това безплатно.

    13:00 18.08.2025

  • 7 Тоя

    10 0 Отговор
    пращи от мозък ! А как се е стъкмил само с тая тюркоазена вратовръзка на черен както него костюм , им да ти зайде !

    13:01 18.08.2025

  • 8 румен кРадев БОгаТАШа

    3 4 Отговор
    Шиши го е яд, че фатмака взема рестото от руско-турския консорциум Боташ ... а можеше да е той.

    13:02 18.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НИКО

    12 0 Отговор
    ШИШИ ГО ИЗПОЛЗВА ТОЯ КАТО ПУДЕЛ , ДА ЛАЕ СРЕЩУ РАДЕВ СМЕШНИК

    13:03 18.08.2025

  • 12 Петрова

    2 3 Отговор
    Милиционери и фатмаци не трябва да се допускат в политиката ! Те са с интелекта на шофьор на камион или бакшиш. Кухо та дрънка.

    13:03 18.08.2025

  • 13 Хе хе

    9 0 Отговор
    Щом секретарката на Шиши реве, значи всичко е наред хе хе хе

    13:04 18.08.2025

  • 14 ПОДЛОГАТА НА ШИШИ

    9 0 Отговор
    Може да захапе на Радев единствено самолета.

    13:04 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Новото острие

    6 1 Отговор
    на Новото начало..Т ЪП СИ КАЛИНЧО...ТЪП..не ставаш за острие..бегай си в Бургас

    13:06 18.08.2025

  • 18 Малко пале

    5 0 Отговор
    Калинке проста, твоят ментор е намагнитен, не Президента!
    Иди да оправиш батака с АТВ-то в Несебър, не се напъвай напразно!

    13:06 18.08.2025

  • 19 "Шиши кеш" с бухалките

    4 0 Отговор
    Окрупнява бързите кредити в "Кредити за хората" Лихварството ключово за купуването му на гласове.

    13:07 18.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 цех за поцинковани изделия

    4 0 Отговор
    Стоянов, ХОДИ ПЕША, БЕ!

    13:10 18.08.2025

  • 22 Папуц

    5 0 Отговор
    Познах!
    Всеки ден ще гледаме тази мъжка секлецартка, как се пеняви срещу Президента.
    За утре какво имате във Факти,нещо по-така?
    какво ще "изригне" този колос на мисълтта?
    Примрно - фатмак вино пие-ахмак лозе копае-примрно де.
    То е ясно кой е "фатмака" , и кой е ахмака!

    13:11 18.08.2025

  • 23 ДОЧУТО

    1 0 Отговор
    -Д€ $И, КЪДЕ ОТИВАШ...?
    -ОТИВАМ ДА М€ И Бъ Т, ру м€ н€..!
    -ААА ДОБР€, а$ ПОМИ$ЛИХ,Ч€ ОТИВАШ НА MALL, Щ€ $€ ОБАДЯ НА Н$О ДА Т€ ЗАКАРАТ!
    -ЩЕ М€ ЗАКАРАТ( И Бъ Т) Н$О, КАТО " мъ жът" ми € Л . Й Н О!

    13:18 18.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол