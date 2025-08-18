Новини
Обсъждат обявяването на бедствено положение в Плевен

18 Август, 2025 13:16

Плевен ще получи и финансова помощ

Обсъждат обявяването на бедствено положение в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Плевен обмисля въвеждането на бедствено положение заради задълбочаващия се проблем с водоснабдяването. Това съобщи на пресконференция днес кметът Валентин Христов.

„Положението в града е критично. Режимът на водоподаване е драстичен и търпението на хората преля. Те не издържат на този режим и това безводие“, заяви Христов.

Кметът подчерта, че проблемът с водоснабдяването не е отскоро. Според него в предишни години са били пропуснати възможности за изпълнение на два водни цикъла, които биха могли значително да подобрят ситуацията.

От началото на настоящия мандат общинската управа активно работи по въпроса, увери Христов. Той посочи, че по време на служебните правителства е било заявено, че за решаването на проблема е необходима политическа воля.

„На последната среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която присъстваха и представители на ВиК, получихме уверение, че вече има такава политическа воля“, допълни кметът. Той съобщи, че е получил и лично обещание, че Плевен ще получи и финансова помощ.

Властите в града в момента анализират необходимите условия и последствия от евентуалното обявяване на бедствено положение. Решението ще бъде взето след консултации с отговорните институции.


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как се случи това бе, кмете

    1 0 Отговор
    Снимката на кмета кърти!

    13:12 18.08.2025

  • 2 Дзегун

    0 0 Отговор
    Много добре! Изсичайте още гори и всичко ще се оправи!

    13:15 18.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Водата на Плевен отива на Черноморието и в Гърция.10 000 басейни в България и 20 000 в Гърция.

    13:18 18.08.2025

  • 4 Путинеее, памаги

    0 0 Отговор
    ние сме русофилииии!

    13:20 18.08.2025

  • 5 Хан Ауспух

    1 0 Отговор
    Плевен е едно ceллo което ще гoppи!

    13:20 18.08.2025

