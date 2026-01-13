Откриха пет отровени лешояда край Котел

Откриха пет отровени редки лешояда край Котел - 4 картала (черни лешояди) и 1 белоглав. За това алармираха от "Зелени Балкани".
Сред загиналите са птиците с имена Игор, Ресни, Енева и Мусала - всички те символи на надеждата за завръщането на картала в България. Енева е едно от първите карталчета, излюпени у нас. Птиците са имали предаватели. На мястото, където са намерени, имало примамки с отрова.
По случая е образувано досъдебно производство. Предстои на птиците да бъде направена аутопсия.
Програмата за възстановяването на популацията на този вид животни в България се развива от десетилетия.
Подобно посегателство с отровени освободени в природата птици имаше и през 2022 г. Използването на отрови в природата е престъпление и застрашава не само дивите животни, но и хората, алармират от "Зелени Балкани".
