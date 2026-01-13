Новини
Откриха пет отровени лешояда край Котел

Откриха пет отровени лешояда край Котел

13 Януари, 2026 16:20 977 21

  • лешояди-
  • котел

Птиците са част от програмата за завръщане на вида в България

Снимка: Зелени Балкани
Снимка: Зелени Балкани
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Откриха пет отровени редки лешояда край Котел - 4 картала (черни лешояди) и 1 белоглав. За това алармираха от "Зелени Балкани".

Сред загиналите са птиците с имена Игор, Ресни, Енева и Мусала - всички те символи на надеждата за завръщането на картала в България. Енева е едно от първите карталчета, излюпени у нас. Птиците са имали предаватели. На мястото, където са намерени, имало примамки с отрова.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои на птиците да бъде направена аутопсия.

Програмата за възстановяването на популацията на този вид животни в България се развива от десетилетия.

Подобно посегателство с отровени освободени в природата птици имаше и през 2022 г. Използването на отрови в природата е престъпление и застрашава не само дивите животни, но и хората, алармират от "Зелени Балкани".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Туй нищо не е

    24 1 Отговор
    А в София какви лешояди се разхождат, и никой не ги трови..

    16:22 13.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    12 20 Отговор
    Жалко за птиците, те са полезни, а и красиви като ги гледаш как се реят.
    Въпроса ми е обаче да споделят опит за тровенето, че да се оправим с кучетата - явно има ноу-хау :D :D :D

    Коментиран от #5, #12

    16:24 13.01.2026

  • 3 Абдул от Кабул

    4 15 Отговор
    Гответе ги с кисело зеле.

    16:25 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фитка минус

    33 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    За съжаление някой като теб е сложил отровата за други животни и птиците са я добарали.

    Коментиран от #7

    16:29 13.01.2026

  • 6 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    22 2 Отговор
    Все още нормална практика на горските стопанства в България да залагат трупове на мъртви животни, напоени с отрова, уж за да троват само вредни хищници. Да ама не, както казваше Петко Бочаров. Животинския труп изгнива, но не и отровата в него, която се пропива в почвата. После незапознати хора берат ядливи гъби от същото място, а гъбата е първично растение абсорбиращо всичко от почвата и стават невинни жертви на горските стопанства.

    Коментиран от #8

    16:35 13.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Фитка минус":

    Явно не се сещаш, че това е решение на проблем, който никой не иска да реши по правилния начин.
    Мноу мразим "моралистите" незнайно защо изглеждат 1:1 с глупаците...

    Коментиран от #9, #10, #13

    16:41 13.01.2026

  • 8 Абдул от Кабул

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "к,ва я мислихме, тя к,ва тана...":

    А защо да не са просто умрели от студ? Тези животни обикалят из Сахара.

    16:44 13.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    НЕЩАСТНИК ....ПРОВИНЦИАЛЕН НЕСРЕТНИК

    16:46 13.01.2026

  • 11 Емигрант

    21 1 Отговор
    За българският пещерняк това е нормално, цивилизацията му е чужда ! Спомням си навремето Н.Сираков уби благороден елен и НИЩО, нали е ФУТБОЛИСТ, той и такива като него са над законът, те са " заслужили" българи, както и българските ПОЛИТИЦИ, каквито и "ЗУЛУМИ" да извършат за тях все още няма написани закони ! България е държавата на ужасът и беззаконието, държавата на тикви и свини !

    Коментиран от #15

    16:47 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ти от сношение между

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    хомосапиенс ли си създаден или между Дарвинови предполагаеми ?

    16:50 13.01.2026

  • 14 недопустимо и нехуманно

    7 7 Отговор
    Но......съвсем нормално за анонимните злодеи, които се множат. И защо подобни престъпления остават неразкрити и почти без отзвук в общественото пространство. Голямо мълчание.
    Ако беше откровено някое куче, щеше да има протести, арести, крясъци и вой до небесата.
    Ще добавя, че кучетата превзеха България. Където и да погледнеш - хора с кучета. В апартаментите - кучета. В парковете - кучета. И наред с тях разпространители на техните права. Днес човекът в България има по-малко права от тези на кучетата.. Търпим неудобството, мръсотията, непоносимата смрад понякога, защото ако се реагира, веднага се намират гневни хора, които бързо се обединяват и тръгват като на война.

    Коментиран от #16

    16:50 13.01.2026

  • 15 Сила

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Емигрант":

    Ей го бе , класическия БГ примат ....див , злобен и садистичен ...коментари 2 и 7 , като по учебник !!!

    16:51 13.01.2026

  • 16 Сила

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "недопустимо и нехуманно":

    НЕЩАСТНИК.... и ти

    16:52 13.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отговор

    10 0 Отговор
    В Котел почти няма останали бели хора. Там върлува електорат, който не дава пет пари за екологични програми и опазване на биоразнообразието.

    Коментиран от #21

    17:16 13.01.2026

  • 20 Хахо

    6 0 Отговор
    След поскъпването на местните данъци с 50 процента в района нормални хора не останаха, освен лешоядите на държавна служба.

    17:20 13.01.2026

  • 21 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Отговор":

    И там ли бе !!!? Винаги съм свързвал Котел с Възраждането и българщината , с националните ни традиции и обичаи .....Ти направо ме шашна с тази информация ....!?!

    17:23 13.01.2026

